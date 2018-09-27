Далеко не совпадение! Что ловил британский RC-135W под шумок «украинского броска» в Азовское море?

Радиолокационный комплекс «Монолит-Б»

Источники информации:

http://nevskii-bastion.ru/rc-135w/

https://bmpd.livejournal.com/425579.html

http://www.aif.ru/politics/world/podvig_donbassa_chto_stoit_za_pohodom_korabley_vmsu_v_azovskoe_more

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300ps/c300ps.shtml

https://www.rusdialog.ru/world/157674_1537622473

С огромной долей неприкрытого любопытства осведомлённые обозреватели «ВО», а также других новостных и военно-аналитических ресурсов рунета мониторили ситуацию с так называемым походом двух украинских надводных кораблей (поисково-спасательного корабля А500 «Донбасс» и морского буксира А830 «Корец») через 200-мильную экономическую зону России, простирающуюся на 370,4 км в глубь Чёрного моря от западных и южных берегов Крыма. Естественно, куда более непредсказуемый оттенок и негативную остроту происходящему придавали уже реализованные ранее украинскими силовыми структурами неадекватные акции в отношении рыболовецкого судна «Норд» и теплохода «Механик Погодин», на основании которых можно было построить множество провокационных сценариев развития ситуации в Чёрном море.К счастью, на этот раз здравый смысл возобладал, и у «скакунов» из едва подающих признаки жизни ВМСУ хватило ума не повышать градус напряжённости. Впрочем, данная аргументация не является полностью уместной в этой ситуации, поскольку командование ВМСУ чётко выполняет разнарядки, получаемые через «украинскую верхушку» от оборонного ведомства США и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. И на этот раз, очевидно, командование ВМС «незалежной» получило отмашку на обычный демонстрационный переход морем, исключающий провокационные действия. Конечно же, нарисовавшиеся у берегов Республики Крым вспомогательные суда ВМСУ в достаточной мере повеселили даже тех обозревателей, которые не сильны в вопросах параметров военно-морской техники. Между тем, когда в самый последний момент стало известно, что вышедшие из Западной ВМБ в Одессе украинские суда медленно, но уверенно направляются в сторону Керчь-Еникальского канала с дальнейшим переходом в акваторию Азовского моря, многочисленные ресурсы взорвались гневными комментариями читателей, осуждающих допуск Черноморским флотом и Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России украинского надводного компонента на «задний двор» Южного военного округа ВС России.Это неудивительно, поскольку в памяти наиболее патриотически настроенной ячейки нашего населения сохранились момент создания Азово-Черноморским территориальным управлением (АЧТУ) Росрыболовства Оперативной группы для недопущения пиратских действий со стороны Украины, а также асимметричный ответ на захват «Норда», выраженный в многочасовом досмотре практически всех судов, направляющихся в порты Мариуполя и Бердянска. На этот же раз корабли ЧФ ВМФ России (средний разведывательный корабль ССВ-201 «Приазовье», буксир СБ-739 и т.д.) и корабли БОХР ПС ФСБ России (сторожевой корабль/малый корвет пр. 22640 «Аметист» и быстроходные ПК пр. 03160 «Раптор») ограничились лишь сопровождением «древних» представителей так называемого украинского флота.Для паникерски настроенных обозревателей и администраторов некоторых сообществ «ВКонтакте», к примеру, «Енотов Новороссии», это стало неплохим поводом для уличения Москвы якобы в «нежелании идти на конфронтацию с ВМСУ на фоне вероятного ужесточения санкций со стороны Вашингтона». В адрес Минобороны России снова полетели обвинения в прогибании под незыблемую военно-политическую линию Запада. Масла в огонь подлила информация о том, что «Донбасс» и «Корец» направляются в порты Мариуполя и Бердянска для возведения военно-морской инфраструктуры в Северном Приазовье, из-за чего находчивые паникёры тут же отметили, что «Москва своими же руками создаёт себе вал сложнейших проблем». Не будем скрывать, что допуск «Донбасса» и «Корца» в акваторию Азовского моря является не лучшим решением Москвы в сложившейся военно-политической обстановке.Тем не менее, давайте взглянем на ситуацию в иной плоскости. В первую очередь необходимо отметить, что поход в Азовское море поисково-спасательного корабля / корабля управления «Донбасс» (такую классификацию получила в «незалежной» плавучая мастерская «ПМ-9» пр. 304, вошедшая в состав Черноморского флота 30 сентября 1970 года) был осуществлён с целью провоцирования ответных действий со стороны ЧФ и БОХР ПС ФСБ России, которые должны были быть выражены в задержании и проверке А-500 либо ещё на подходе к Керчь-Еникальскому каналу, либо уже в акватории Азовского моря. Такой поворот событий превратился бы для Киева в отличный повод для обвинения российской стороны в нарушении международного морского права, а также российско-украинского договора о совместном использовании Азовского моря. Логично, что Москва решила не прибегать к практике нашего неадекватного соседа. В то же время все прекрасно осознают, что любая попытка обострения ситуации в Приазовье чревата для «незалежной» в лучшем случае уничтожением всего того «металлолома», который сегодня перебрасывается в район Таганрогского залива, а в худшем — потерей новых территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. А поэтому советуем всем паникёрам успокоиться, запастись терпением и ожидать развязки, которая уже не за горами.В свете поступления на вооружение ВМФ России современных 3-маховых высокоманевренных противокорабельных ракет 3М54Э семейства «Калибр-НК» с дальностью действия в 220 км и подлётной высотой в 10 м любые заявления украинских военно-дипломатических источников о возведении в Бердянске военно-морской базы, а также «использовании А-500 в качестве командно-штабного корабля и плавучей базы бронекатеров» выглядят не иначе как очередная маразматическая стратегия от представителей украинских оборонных структур. И даже в том случае, если принимать во внимание наличие в распоряжении ВС Украины двух или трёх зенитно-ракетных дивизионов С-300ПС, развёрнутых между Мангушем и Володарским, расстановка сил практически не изменится, поскольку, во-первых, надводные участи Азовского моря не попадают в угломестный сектор обзора РЛС наведения 30Н6Е из-за перекрытия экраном возвышенного рельефа местности северного побережья Азовского моря, во-вторых, по причине минимальной высоты поражаемой цели в 25 м, в то время как траектории полёта противокорабельных вариантов «Калибра» и дозвуковой Х-35У проходят на высоте 4—10 м.На фоне отсутствия у ВСУ высокоточного ракетного вооружения, способного представлять значительную угрозу маневренным российским патрульным катерам класса «Мангуст» украинские батареи ствольной и реактивной артиллерии, переброшенные в район Обиточной косы по автомагистрали M14 (Одесса — Мелитополь — Мариуполь), пытаются бездарно играть мускулами перед Береговой охраной Погранслужбы ФСБ России, обстреливая «Градами», «Ураганами» и «Пионами» территориальные воды в Азовском море, информация о чём поступила вечером 26 сентября. Но все прекрасно представляют себе масштабы последствий для Киева, которые последуют в том случае, если боевикам хунты каким-то чудом удастся нанести ущерб БОХР ПС ФСБ России или торговым судам, направляющимся в Ростов-на-Дону.Значительно большее количество вопросов вызывает ещё один момент во всей этой эпопее с переходом украинских кораблей в Азовское море. О нём не сообщали ни центральные новостные телеканалы, ни какие-либо другие информационные и аналитические источники. Речь о разведывательной миссии самолёта стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135W «Rivet Joint» c бортовым номером «Z666» Королевских ВВС Великобритании, который доселе не являлся частым гостем в нейтральном воздушном пространстве близ юго-западных границ Южного военного округа, в частности, Республики Крым. Обычно британские «Ривет Джойнты» осуществляют разведку радиоизлучающих объектов ВС России (вычисляя режимы работы РЛС ДРЛО, радаров подсвета цели и наведения ЗРК, контрбатарейных РЛС и с переменным успехом дешифруя защищённые каналы тактической радиосвязи) в Западном военном округе, особенно в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. Ведь балтийское операционное направление традиционно являлось наиболее сложным участком европейского ТВД, изобилующим сложнейшими армейскими сетецентрическими средствами обмена данными, а также наиболее продвинутой эшелонированной системой ПВО-ПРО.За обновлением береговых ракетных бригад Черноморского флота противокорабельными комплексами «Бастион-П» и зенитно-ракетных полков ВКС комплексами С-400 в Крыму и Краснодарском крае обычно наблюдали американские «Ривет Джойнты», а также противолодочные стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты RQ-4A/B «Global Hawk», применяющие длиннофокусные камеры-ультразумы SYERS-B/C и АФАР-радары бокового обзора AN/ZPY-2.С 20 сентября 2018 года британский RC-135W стал завсегдатаем в небе над Чёрным морем, что чётко совпало с переходом украинских кораблей через исключительную экономическую зону России. Об этом говорят данные тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com. И это лишь в очередной раз подтверждает, что абсолютно провальная идея с созданием в Бердянске или Мариуполе военно-морской инфраструктуры ВМСУ с привлечением «Донбасса» и «Корца» является лишь фейком от Генштаба ВСУ, целью которого стало отвлечение от согласованной с Лондоном операции по разведке и анализу радиоизлучающих средств российской группировки войск в Республике Крым.Наиболее вероятно, что англичан заинтересовали частотные диапазоны и режимы работы различных средств обмена тактической информацией Черноморского флота и БОХР ПС ФСБ России, а также методы шифрования сигнала этих средств. Для этих целей на борту британской модификации «Rivet Joint» имеется не только штатный многодиапазонный комплекс радиоэлектронной разведки 85000 / ES-182 MUCELS («Multiple Communications Emitter Location System»), пеленгующий и анализирующий радиоизлучающие средства (радиостанции и терминалы обмена данными между различными боевыми единицами и КП) в диапазоне от 40 МГц до 17250 МГц на удалении до 900 км (в зависимости от радиогоризонта), но и принципиально новый комплекс РЭР «QinetiQ Tigershark 2», открытой информации о параметрах которого нет по сей день. Логично, что в качестве наживки в данном случае выступали украинские надводные корабли «Донбасс» и «Корец», которые в соответствии с тактической обстановкой, должны были «забить» радиоэфир массой шифрограмм и радиоканалов связи (защищённых режимом ППРЧ) между российскими надводными кораблями, противолодочной авиацией и штабом ЧФ. Для работы со «сложным эфиром» на борту RC-135W имеется дежурная смена из 9 криптологов-лингвистов.Второй целью для британского самолёта «Ривет Джойнт» могли стать радиолокационные комплексы загоризонтного обнаружения, сопровождения и целеуказания «Монолит-Б», придаваемые мобильным береговым противокорабельным ракетным комплексам К-300П «Бастион-П». Важность этого радара заключается в том, что при отсутствии необходимых воздушных средств целеуказания (к примеру, противолодочного самолёта Ил-38Н, оснащённого прицельно-поисковым комплексом «Новелла») в связи с отвлечением на другой участок ТВД или потерей «Монолит-Б» обеспечивает пункт боевого управления К-380П противокорабельного дивизиона К-300П исчерпывающей информацией об удалённой загоризонтной цели, которой обычно достаточно для целеуказания 2,3-маховой противокорабельной ракете 3М55 «Оникс». Эта уникальная РЛС способна в пассивном режиме РТР обнаружить надводные корабли противника на удалении 250 км (без вскрытия собственного местоположения). В данном же случае англичан мог интересовать активный режим работы «Монолита-Б», позволяющий обнаруживать КУГ ОВМС НАТО в юго-западной части Чёрного моря на рекордном расстоянии в 450 км. В качестве приманки также могли быть использованы украинские корабли.Определение частотных параметров активного режима этого радара позволило бы британской «BAE Systems» приступить к модернизации уже существующих или же разработке перспективных корабельных средств РЭБ хотя бы для «прикрытия» своих эсминцев Тип 45 «Daring» и перспективных фрегатов Type 26 «Global Combat Ship» от загоризонтного обнаружения буквально сразу после выхода из Босфора. Для чего это всё Лондону?Ответ легко извлечь из продолжительной хронологической цепочки. Уже давно известно, что основные игроки Североатлантического альянса на полную катушку готовят оперативно-стратегический задел для будущих эскалационных сценариев с вовлечением России на всех оперативных направлениях европейского ТВД. Свои интересы здесь блюдёт и Лондон. Это отчётливо проявилось как в визите в прифронтовой Краматорск (город-штаб украинских войсковых формирований на донбасском ТВД) слегка неуравновешенного и мнительного русофоба, главы оборонного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона, так и подтверждающуюся информацию о начале патрулирования акватории Чёрного моря катерами Королевской морской пехоты Великобритании уже в 2019 году. Более того, Уильямсон достаточно неожиданно анонсировал усиление в Чёрном море присутствие кораблей ВМФ Великобритании, предсказывая грядущее блокирование порта Одессы нашим ЧФ. Очевидно, что рудимент колониального мышления, намертво засевший в умах британского истеблишмента, всё же придётся выбивать действенными способами, которыми располагает Южный военный округ.