Личное выживание в ядерной войне
В предыдущей статье «Бесполезная гражданская оборона» мы выяснили, что в случае начала ядерной войны нас, во-первых, не успеют предупредить о ядерном ударе, а, во-вторых, у нас не будет времени добежать до убежищ. Баллистические ракеты имеют столь малое подлетное время, что не позволяют предпринять сколько-нибудь эффективных защитных мер.
Вместе с тем остаётся вопрос: что нам делать? Вот на этот счёт я изложу свои соображения, которые, пожалуй, в корне отличаются от всего того, что написано по этому поводу в наставлениях, рекомендациях и прочих нормативно-правовых документах по гражданской обороне.
Наиболее важный момент, который делает все эти рекомендации непригодными, состоит в том, что ядерная атака для гражданского населения будет совершенно определённо внезапной в самом буквальном смысле этого слова. Дело в том, что перед взрывом боеголовки, доставленной баллистической ракетой, отсутствуют какие-либо звуки, предупреждающие об опасности. Нет гула бомбардировщиков, нет воя падающей бомбы или свиста снаряда, звуков, которые обычно предупреждают о начале бомбардировки или обстрела, дают шанс укрыться. Зеленоватый шар в небе раскрывается беззвучно. Это, кстати, хорошо видно на кадрах съемок ядерных испытаний.
Обработанный кадр из хроники испытания ядерного артиллерийского снаряда Grable 25 мая 1953 года. Вспышка ядерного взрыва изначально имеет зеленоватый оттенок.
Гул возникает некоторое время спустя, при приближении ударной волны. За это время все те, кто был в "ожоговом радиусе" (радиус, при котором световое излучение причиняет сильные ожоги) и стоял на открытой местности, уже успевают получить тяжёлые ожоги или даже погибнуть.
Для наблюдателя, который не видит световой сферы взрыва и не попадает под ее лучи (например, находится в помещении или под прикрытием дома, в его тени), световая вспышка, очевидно, будет более всего походить на очень сильный и близкий разряд молнии синевато-красного оттенка. Только молния необычная, возникшая без грозы и не сопровождающаяся немедленным громом. Если вы увидели такое, то это значит, что вы уже попали под ядерный взрыв, схватили дозу проникающего излучения, и у вас очень немного времени, чтобы укрыться от ударной волны.
Из этого обстоятельства вытекают три важных последствия. Во-первых, вас защищает от ядерного взрыва то, что на вас надето. Во-вторых, выживание и степень полученных травм зависит от того, где вы находитесь и какое занимаете положение по отношению к ядерному взрыву. В-третьих, вы можете использовать только то, что имеется непосредственно при вас.
Выгодное расположение
Начнем со второго пункта, который требует некоторых пояснений. Известно, что вероятность гибели и травмирования при ядерном взрыве зависит от расположения по отношению к эпицентру. То есть от того, далеко или близко вы от него, есть ли какие-либо здания и сооружения, которые могут защитить от светового излучения и ударной волны.
Этот фактор в сочетании с внезапностью ядерного взрыва придаёт выживанию под ядерным ударом характер лотереи: кому как повезёт. Если кто-то застал ядерный взрыв в зоне сильных разрушений и "ожоговом радиусе", на открытом месте, например, на улице, он погибнет. Но если такой человек перед самым взрывом завернёт за угол и окажется под защитой здания, то он, скорее всего, выживет и может даже не получить серьёзных травм. Неоднократно упоминавшийся японский капрал Ясуо Кувахара выжил примерно в 800 метрах от эпицентра ядерного взрыва потому, что оказался за большим железобетонным пожарным баком. Его вытащили из-под обломков солдаты, оказавшиеся в момент взрыва в прочном железобетонном здании военного госпиталя.
Кому жить, а кому умереть при ядерном взрыве? Это во многом определяет случайное стечение факторов. Но всё же можно несколько повысить шансы, если примерно определить наиболее вероятное место взрыва, опасную зону и своё положение в ней.
Где взорвётся ядерная боеголовка? На этот вопрос можно дать лишь приблизительный ответ, поскольку точные планы ядерной войны и координаты целей секретны. Но всё же: что будет поражено в случае ядерной войны?
Ядерные державы, в первую очередь России и США, декларируют контрсиловую стратегию ядерных ударов, то есть декларируют, что ядерные боеголовки нацелены на военные объекты, пусковые шахты, ракетные позиции и так далее. Однако если проанализировать логически возможный ход ядерной войны, в этом придётся усомниться. Во-первых, успешный контрсиловой удар возможен лишь при абсолютно внезапном нападении. Но внезапности удара не будет, поскольку пуск ракет будет обнаружен спутниками и радарами системы предупреждения о ракетном нападении. У атакованной стороны остаётся ещё достаточно времени, чтобы осуществить пуск своих ракет, то есть произвести ответно-встречный удар.
Итак, атакующая сторона знает, что атакованная сторона засечёт пуск ракет и сделает ответный залп ещё до того, как её ракетные позиции будут уничтожены. То есть удар придётся по шахтам и установкам, уже выпустившим свои ракеты. Их поражение в таком случае бессмысленно, боеприпасы будут потрачены впустую. Соответственно, атакованная сторона также стоит перед ситуацией, когда её противник уже выпустил свои ракеты, и поражение их стартовых позиций также бессмысленно. Ответно-встречный удар должен иметь какой-то другой список целей, чтобы он был эффективным. Так что контрсиловая стратегия в наличествующих условиях является неэффективной и существует, видимо, больше для запугивания противника.
Из этого следует, если мы исходим из стремления обоих сторон к наиболее эффективному ядерному удару, что изначально большинство ракет не нацелено на вражеские ракетные позиции. Часть из них может предназначаться для поражения командных центров, крупных военно-воздушных и военно-морских баз, но таких целей сравнительно немного. Ущерб же нужно нанести максимальный. В общем, на мой взгляд, ядерные боеголовки нацелены на объекты топливно-энергетического комплекса: крупные тепловые и атомные электростанции, нефте- и газохимические заводы, крупные узлы энергосетей, узлы нефте- и газопроводов. Эти объекты почти все легко поражаются ядерным оружием, большинство из них хорошо горит, а их уничтожение наносит опрокидывающий удар по всей экономической и транспортной системе, причём потребуется несколько месяцев, чтобы энергосистему восстановить хотя бы частично.
Некоторая часть таких объектов расположена в городах или вблизи них. Исходя из этого нетрудно определить наиболее угрожаемые зоны. Достаточно взять достаточно подробную карту, например, Яндекс-карту, найти на ней свой дом или место своей работы, а также ближайшую крупную электростанцию, и измерить расстояние. Если место, где вы постоянно или регулярно находитесь более или менее продолжительное время дня, находится менее чем в 2 км от вероятной цели (радиус, при котором ударная волна наносит смертельные травмы, для 400-килотонного заряда составляет около 2000 метров), то у вас есть причины для беспокойства. Если место находится в пределах от 2 до 7 км от вероятной цели, то вы, скорее всего, выживете, но можете получить травмы, ранения или ожоги, причем на расстоянии свыше 5 км вероятность становится минимальной. Ваше расположение свыше 7 км от ближайшей вероятной цели говорит о том, что вам ничего не угрожает. Даже в случае отклонения боеголовки от точки прицеливания, ни световое излучение, ни ударная волна, ни проникающая радиация вас достать не смогут.
Немного любимого занятия ядерных милитаристов — нанесения окружностей зон поражения на спутниковые снимки: исключительно для иллюстрации вышеприведенного тезиса.
Ситуация. Цель — Конаковская ГРЭС (вверху схемы). Точка прицеливания — машинный зал ГРЭС. От него отложены в направлении города Конаково расстояния в 2 км — зона сильных разрушений и смертельных травм, и 7 км — граница совершенно безопасной зоны (внизу схемы). Кварталы города прекрасно видны на снимке, и можно различить, что в опасную зону, очерченную красными окружностями, попадает только небольшая часть жилой застройки в самой северной части города.
Если отклонение боеголовки будет к югу, то зона сильных разрушений в городе будет больше. Если же отклонение будет к северу, западу или востоку, в общем к северу от цели, то город может отделаться лишь побитыми стеклами.
Вообще, надо потребовать от Минобороны РФ или МСЧ РФ составить подробные схемы наиболее угрожаемых частей и районов населенных пунктов и городов. Это сильно упростило бы процесс подготовки к выживанию на случай ядерного удара. Но подобную оценку можно сделать и в индивидуальном порядке, благо есть в свободном доступе необходимые электронные карты.
В силу этого обстоятельства всё, что будет говориться ниже, касается тех, кто часто и подолгу находится в наиболее угрожаемой зоне, составляющей два радиуса от вероятного эпицентра: до 2 км — зона сильной опасности, от 2 до 5 км — зона средней опасности.
Дом — это убежище
Внезапность ядерного взрыва не оставляет шансов добежать до убежища. Но это не значит, что люди в опасных зонах совершенно беззащитны. Еще по опыту Хиросимы и Нагасаки известно, что находиться в прочных железобетонных зданиях гораздо лучше, чем на открытой местности. Прочное здание полностью защищает от светового излучения (за исключением некоторых зон, облучаемых через окна), а также неплохо защищает от ударной волны. Дом будет, конечно, разрушаться, но неравномерно. Сильнее всего пострадает фасад здания, обращенный к эпицентру ядерного взрыва, тогда как боковые и обратные фасады пострадают мало, в основном от обтекающей здание ударной волны. Впрочем, если перед фасадом, обращенным к эпицентру, есть другие здания, сооружения или деревья, то ударная волна сильно ослабеет и это даст шансы на выживание.
Помещения, окна которых выходят на направление вероятного ядерного взрыва, можно несколько усилить. Во-первых, наклеить на стекла прозрачную пленку или ленты из прозрачной пленки, чтобы ударная волна выдавила их целиком, а не разбила в осколки. Во-вторых, повесить плотную белую хлопчатобумажную штору. Ряд испытаний показал, что белая ткань представляет собой неплохую защиту от светового излучения. Можно закрасить окна белой краской. В-третьих, наиболее безопасное место в таком помещении — лежа под оконным проемом, стоя или сидя в простенке между оконными проемами. Стена защитит от светового излучения, ударная волна пройдет выше или сбоку. Вы можете получить серьезные травмы от осколков, обломков и отраженной от стен помещения ударной волны, но шансы выжить несколько повышаются.
Для помещений, окна которых выходят на обратную от эпицентра вероятного взрыва сторону, наибольшая угроза — это осколки стекла, разбитого обтекающей или отраженной ударной волной. Их также можно усилить прозрачной пленкой.
Разрушится ли дом под ударом ударной волны? Возможно, но тут всё зависит от конструкции дома и прочности бетона. Стараниями партии и правительства основная застройка в российских городах железобетонная, наиболее устойчивая к ядерному взрыву. Наиболее прочные и устойчивые дома — блочные и монолитные.
Блочный железобетонный дом серии II-18, один из наиболее прочных и трудноразрушаемых. Если ваш дом такой, то вы в наибольшей безопасности при ядерном взрыве.
Правда, современные монолитные дома, как правило, имеют слабые ограждающие стены, которые, скорее всего, вдавит внутрь ударной волной. Через небоскребы со стеклянными стенами ударная волна может пройти насквозь, выбросив все содержимое наружу. Такие здания самые опасные. Наиболее распространенные панельные дома, конечно, будут разрушаться, но в первую очередь на той стороне, которая обращена к эпицентру вероятного ядерного взрыва. Но, в отличие от взрывов газа или бомбы внутри помещений, приводящих к разрушению целых подъездов, сила ударной волны будет приложена извне, и конструкции дома будут работать на сжатие. Тут всё зависит от прочности бетона. Если он прочен, то разрушения могут ограничиться тем, что от дома отвалятся внешние ограждающие плиты, могут быть разрушены лестничные клетки и лифтовые шахты. Таким образом, люди на нижних этажах могут оказаться в завалах, а люди на верхних этажах не смогут спуститься.
Думается, что рекомендации по выживанию при ядерном ударе будут в целом аналогичны рекомендациям по выживанию при землетрясениях (дом при прохождении ударной волны и при землетрясении будет испытывать похожие по характеру нагрузки), с той разницей, что при ядерном взрыве безопаснее находиться внутри здания. По этой причине ночная ядерная атака будет гораздо менее эффективной, чем дневная, поскольку ночью подавляющая часть населения находится в своих домах, под защитой железобетонных конструкций.
Что надето и что есть в карманах
Выживание при ядерном взрыве также зависит от того, что на вас надето. Это на тот случай, если пришлось застать ядерный взрыв на открытом месте. От светового излучения лучше всего защищает плотная, светлая хлопчатобумажная одежда (испытания показали, что светлая хлопчатобумажная ткань загорается намного медленнее, чем темная или черная). Джинсы и джинсовая куртка вполне подойдут. Весьма неплохо защищает от жара светового излучения шерстяная ткань. Неплохо защитит обычная зимняя одежда, толстая и мало теплопроводная. Хуже всего — легкие темные синтетические ткани. Синтетика под световым излучением или вспыхнет, или расплавится, причинив тяжелые и очень болезненные ожоги. Так что в тот период, когда вероятность ядерной войны возрастает, лучше сменить гардероб верхней и уличной одежды.
Одежду надо подбирать так, чтобы оставалось как можно меньше незакрытых частей тела. Тогда резко снижается вероятность получения обширных ожогов, ранений и порезов кожи. Летом может быть не слишком удобно и жарковато, но вы же не хотите, чтобы фотографии ваших ожогов потом демонстрировались на выставках об ужасах ядерной войны.
В наставлениях по гражданской обороне рекомендуется после ядерного взрыва надеть противогаз. Причем это пишут даже в современных рекомендациях. Напрашивается вопрос к авторам таких работ: а что, вы не выходите из дома без противогаза на боку, и ваш родной ГП-5 всегда с вами? Абсурдность этой рекомендации очевидна. Внезапность ядерного взрыва практически исключает вероятность, что у вас под рукой окажутся противогазы, респираторы, специальные тканевые маски и тому подобные защитные средства.
ГП-5 — хорошая штука, но каждый день с собой мы его не носим.
Но это не значит, что нельзя всегда с собой иметь средства защиты, чтобы не наглотаться радиоактивной пыли. Сейчас появились в широкой продаже отсутствовавшие в советские времена влажные салфетки (обычно из вискозной нетканки) и медицинские маски. Вполне можно всегда иметь при себе, в карманах маленький пакет влажных салфеток и 3-4 медицинские маски. После того как прошла ударная волна, влажными салфетками можно обтереть лицо и руки от радиоактивной пыли и надеть медицинскую маску, неплохо фильтрующую пыль. Чтобы покинуть район ядерного взрыва, ее возможностей вполне достаточно. Если нет маски, то к носу и рту можно прижать влажную салфетку. Салфетки и медицинские маски — простое и дешевое средство, доступное всем и каждому, которое всегда можно носить при себе.
Таким образом, личное выживание под ядерным ударом вполне возможно. Хотя оно и носит характер лотереи, и кому-то может крупно не повезти, тем не менее действуют следующие принципы.
Во-первых, при нахождении в опасной зоне вероятного ядерного взрыва безопаснее находиться в здании, чем на улице. На улице безопаснее находиться не на открытом месте, а вблизи зданий и сооружений, чтобы они закрывали вас с направления вероятного ядерного взрыва. Во-вторых, безопаснее носить одежду из малогорючих светлых материалов (хлопчатобумажная или шерстяная ткани), оставляющих минимум открытых частей тела. В-третьих, целесообразнее всегда иметь при себе пакет влажных салфеток и несколько медицинских масок, чтобы защититься от радиоактивной пыли.
Хлопнуло, но вы остались на ногах и не получили серьезных травм. Куда идти? Два наиболее целесообразных варианта. Первый — ближайшая крупная больница, если она недалеко, а дорога к ней известна. Второй — выйти к ближайшей крупной автодороге или магистральной улице и ждать помощи. Спасатели в первую очередь появятся именно там, на крупных и не перегороженных завалами улицах и дорогах.
Вместе с тем остаётся вопрос: что нам делать? Вот на этот счёт я изложу свои соображения, которые, пожалуй, в корне отличаются от всего того, что написано по этому поводу в наставлениях, рекомендациях и прочих нормативно-правовых документах по гражданской обороне.
Наиболее важный момент, который делает все эти рекомендации непригодными, состоит в том, что ядерная атака для гражданского населения будет совершенно определённо внезапной в самом буквальном смысле этого слова. Дело в том, что перед взрывом боеголовки, доставленной баллистической ракетой, отсутствуют какие-либо звуки, предупреждающие об опасности. Нет гула бомбардировщиков, нет воя падающей бомбы или свиста снаряда, звуков, которые обычно предупреждают о начале бомбардировки или обстрела, дают шанс укрыться. Зеленоватый шар в небе раскрывается беззвучно. Это, кстати, хорошо видно на кадрах съемок ядерных испытаний.
Обработанный кадр из хроники испытания ядерного артиллерийского снаряда Grable 25 мая 1953 года. Вспышка ядерного взрыва изначально имеет зеленоватый оттенок.
Гул возникает некоторое время спустя, при приближении ударной волны. За это время все те, кто был в "ожоговом радиусе" (радиус, при котором световое излучение причиняет сильные ожоги) и стоял на открытой местности, уже успевают получить тяжёлые ожоги или даже погибнуть.
Для наблюдателя, который не видит световой сферы взрыва и не попадает под ее лучи (например, находится в помещении или под прикрытием дома, в его тени), световая вспышка, очевидно, будет более всего походить на очень сильный и близкий разряд молнии синевато-красного оттенка. Только молния необычная, возникшая без грозы и не сопровождающаяся немедленным громом. Если вы увидели такое, то это значит, что вы уже попали под ядерный взрыв, схватили дозу проникающего излучения, и у вас очень немного времени, чтобы укрыться от ударной волны.
Из этого обстоятельства вытекают три важных последствия. Во-первых, вас защищает от ядерного взрыва то, что на вас надето. Во-вторых, выживание и степень полученных травм зависит от того, где вы находитесь и какое занимаете положение по отношению к ядерному взрыву. В-третьих, вы можете использовать только то, что имеется непосредственно при вас.
Выгодное расположение
Начнем со второго пункта, который требует некоторых пояснений. Известно, что вероятность гибели и травмирования при ядерном взрыве зависит от расположения по отношению к эпицентру. То есть от того, далеко или близко вы от него, есть ли какие-либо здания и сооружения, которые могут защитить от светового излучения и ударной волны.
Этот фактор в сочетании с внезапностью ядерного взрыва придаёт выживанию под ядерным ударом характер лотереи: кому как повезёт. Если кто-то застал ядерный взрыв в зоне сильных разрушений и "ожоговом радиусе", на открытом месте, например, на улице, он погибнет. Но если такой человек перед самым взрывом завернёт за угол и окажется под защитой здания, то он, скорее всего, выживет и может даже не получить серьёзных травм. Неоднократно упоминавшийся японский капрал Ясуо Кувахара выжил примерно в 800 метрах от эпицентра ядерного взрыва потому, что оказался за большим железобетонным пожарным баком. Его вытащили из-под обломков солдаты, оказавшиеся в момент взрыва в прочном железобетонном здании военного госпиталя.
Кому жить, а кому умереть при ядерном взрыве? Это во многом определяет случайное стечение факторов. Но всё же можно несколько повысить шансы, если примерно определить наиболее вероятное место взрыва, опасную зону и своё положение в ней.
Где взорвётся ядерная боеголовка? На этот вопрос можно дать лишь приблизительный ответ, поскольку точные планы ядерной войны и координаты целей секретны. Но всё же: что будет поражено в случае ядерной войны?
Ядерные державы, в первую очередь России и США, декларируют контрсиловую стратегию ядерных ударов, то есть декларируют, что ядерные боеголовки нацелены на военные объекты, пусковые шахты, ракетные позиции и так далее. Однако если проанализировать логически возможный ход ядерной войны, в этом придётся усомниться. Во-первых, успешный контрсиловой удар возможен лишь при абсолютно внезапном нападении. Но внезапности удара не будет, поскольку пуск ракет будет обнаружен спутниками и радарами системы предупреждения о ракетном нападении. У атакованной стороны остаётся ещё достаточно времени, чтобы осуществить пуск своих ракет, то есть произвести ответно-встречный удар.
Итак, атакующая сторона знает, что атакованная сторона засечёт пуск ракет и сделает ответный залп ещё до того, как её ракетные позиции будут уничтожены. То есть удар придётся по шахтам и установкам, уже выпустившим свои ракеты. Их поражение в таком случае бессмысленно, боеприпасы будут потрачены впустую. Соответственно, атакованная сторона также стоит перед ситуацией, когда её противник уже выпустил свои ракеты, и поражение их стартовых позиций также бессмысленно. Ответно-встречный удар должен иметь какой-то другой список целей, чтобы он был эффективным. Так что контрсиловая стратегия в наличествующих условиях является неэффективной и существует, видимо, больше для запугивания противника.
Из этого следует, если мы исходим из стремления обоих сторон к наиболее эффективному ядерному удару, что изначально большинство ракет не нацелено на вражеские ракетные позиции. Часть из них может предназначаться для поражения командных центров, крупных военно-воздушных и военно-морских баз, но таких целей сравнительно немного. Ущерб же нужно нанести максимальный. В общем, на мой взгляд, ядерные боеголовки нацелены на объекты топливно-энергетического комплекса: крупные тепловые и атомные электростанции, нефте- и газохимические заводы, крупные узлы энергосетей, узлы нефте- и газопроводов. Эти объекты почти все легко поражаются ядерным оружием, большинство из них хорошо горит, а их уничтожение наносит опрокидывающий удар по всей экономической и транспортной системе, причём потребуется несколько месяцев, чтобы энергосистему восстановить хотя бы частично.
Некоторая часть таких объектов расположена в городах или вблизи них. Исходя из этого нетрудно определить наиболее угрожаемые зоны. Достаточно взять достаточно подробную карту, например, Яндекс-карту, найти на ней свой дом или место своей работы, а также ближайшую крупную электростанцию, и измерить расстояние. Если место, где вы постоянно или регулярно находитесь более или менее продолжительное время дня, находится менее чем в 2 км от вероятной цели (радиус, при котором ударная волна наносит смертельные травмы, для 400-килотонного заряда составляет около 2000 метров), то у вас есть причины для беспокойства. Если место находится в пределах от 2 до 7 км от вероятной цели, то вы, скорее всего, выживете, но можете получить травмы, ранения или ожоги, причем на расстоянии свыше 5 км вероятность становится минимальной. Ваше расположение свыше 7 км от ближайшей вероятной цели говорит о том, что вам ничего не угрожает. Даже в случае отклонения боеголовки от точки прицеливания, ни световое излучение, ни ударная волна, ни проникающая радиация вас достать не смогут.
Немного любимого занятия ядерных милитаристов — нанесения окружностей зон поражения на спутниковые снимки: исключительно для иллюстрации вышеприведенного тезиса.
Ситуация. Цель — Конаковская ГРЭС (вверху схемы). Точка прицеливания — машинный зал ГРЭС. От него отложены в направлении города Конаково расстояния в 2 км — зона сильных разрушений и смертельных травм, и 7 км — граница совершенно безопасной зоны (внизу схемы). Кварталы города прекрасно видны на снимке, и можно различить, что в опасную зону, очерченную красными окружностями, попадает только небольшая часть жилой застройки в самой северной части города.
Если отклонение боеголовки будет к югу, то зона сильных разрушений в городе будет больше. Если же отклонение будет к северу, западу или востоку, в общем к северу от цели, то город может отделаться лишь побитыми стеклами.
Вообще, надо потребовать от Минобороны РФ или МСЧ РФ составить подробные схемы наиболее угрожаемых частей и районов населенных пунктов и городов. Это сильно упростило бы процесс подготовки к выживанию на случай ядерного удара. Но подобную оценку можно сделать и в индивидуальном порядке, благо есть в свободном доступе необходимые электронные карты.
В силу этого обстоятельства всё, что будет говориться ниже, касается тех, кто часто и подолгу находится в наиболее угрожаемой зоне, составляющей два радиуса от вероятного эпицентра: до 2 км — зона сильной опасности, от 2 до 5 км — зона средней опасности.
Дом — это убежище
Внезапность ядерного взрыва не оставляет шансов добежать до убежища. Но это не значит, что люди в опасных зонах совершенно беззащитны. Еще по опыту Хиросимы и Нагасаки известно, что находиться в прочных железобетонных зданиях гораздо лучше, чем на открытой местности. Прочное здание полностью защищает от светового излучения (за исключением некоторых зон, облучаемых через окна), а также неплохо защищает от ударной волны. Дом будет, конечно, разрушаться, но неравномерно. Сильнее всего пострадает фасад здания, обращенный к эпицентру ядерного взрыва, тогда как боковые и обратные фасады пострадают мало, в основном от обтекающей здание ударной волны. Впрочем, если перед фасадом, обращенным к эпицентру, есть другие здания, сооружения или деревья, то ударная волна сильно ослабеет и это даст шансы на выживание.
Помещения, окна которых выходят на направление вероятного ядерного взрыва, можно несколько усилить. Во-первых, наклеить на стекла прозрачную пленку или ленты из прозрачной пленки, чтобы ударная волна выдавила их целиком, а не разбила в осколки. Во-вторых, повесить плотную белую хлопчатобумажную штору. Ряд испытаний показал, что белая ткань представляет собой неплохую защиту от светового излучения. Можно закрасить окна белой краской. В-третьих, наиболее безопасное место в таком помещении — лежа под оконным проемом, стоя или сидя в простенке между оконными проемами. Стена защитит от светового излучения, ударная волна пройдет выше или сбоку. Вы можете получить серьезные травмы от осколков, обломков и отраженной от стен помещения ударной волны, но шансы выжить несколько повышаются.
Для помещений, окна которых выходят на обратную от эпицентра вероятного взрыва сторону, наибольшая угроза — это осколки стекла, разбитого обтекающей или отраженной ударной волной. Их также можно усилить прозрачной пленкой.
Разрушится ли дом под ударом ударной волны? Возможно, но тут всё зависит от конструкции дома и прочности бетона. Стараниями партии и правительства основная застройка в российских городах железобетонная, наиболее устойчивая к ядерному взрыву. Наиболее прочные и устойчивые дома — блочные и монолитные.
Блочный железобетонный дом серии II-18, один из наиболее прочных и трудноразрушаемых. Если ваш дом такой, то вы в наибольшей безопасности при ядерном взрыве.
Правда, современные монолитные дома, как правило, имеют слабые ограждающие стены, которые, скорее всего, вдавит внутрь ударной волной. Через небоскребы со стеклянными стенами ударная волна может пройти насквозь, выбросив все содержимое наружу. Такие здания самые опасные. Наиболее распространенные панельные дома, конечно, будут разрушаться, но в первую очередь на той стороне, которая обращена к эпицентру вероятного ядерного взрыва. Но, в отличие от взрывов газа или бомбы внутри помещений, приводящих к разрушению целых подъездов, сила ударной волны будет приложена извне, и конструкции дома будут работать на сжатие. Тут всё зависит от прочности бетона. Если он прочен, то разрушения могут ограничиться тем, что от дома отвалятся внешние ограждающие плиты, могут быть разрушены лестничные клетки и лифтовые шахты. Таким образом, люди на нижних этажах могут оказаться в завалах, а люди на верхних этажах не смогут спуститься.
Думается, что рекомендации по выживанию при ядерном ударе будут в целом аналогичны рекомендациям по выживанию при землетрясениях (дом при прохождении ударной волны и при землетрясении будет испытывать похожие по характеру нагрузки), с той разницей, что при ядерном взрыве безопаснее находиться внутри здания. По этой причине ночная ядерная атака будет гораздо менее эффективной, чем дневная, поскольку ночью подавляющая часть населения находится в своих домах, под защитой железобетонных конструкций.
Что надето и что есть в карманах
Выживание при ядерном взрыве также зависит от того, что на вас надето. Это на тот случай, если пришлось застать ядерный взрыв на открытом месте. От светового излучения лучше всего защищает плотная, светлая хлопчатобумажная одежда (испытания показали, что светлая хлопчатобумажная ткань загорается намного медленнее, чем темная или черная). Джинсы и джинсовая куртка вполне подойдут. Весьма неплохо защищает от жара светового излучения шерстяная ткань. Неплохо защитит обычная зимняя одежда, толстая и мало теплопроводная. Хуже всего — легкие темные синтетические ткани. Синтетика под световым излучением или вспыхнет, или расплавится, причинив тяжелые и очень болезненные ожоги. Так что в тот период, когда вероятность ядерной войны возрастает, лучше сменить гардероб верхней и уличной одежды.
Одежду надо подбирать так, чтобы оставалось как можно меньше незакрытых частей тела. Тогда резко снижается вероятность получения обширных ожогов, ранений и порезов кожи. Летом может быть не слишком удобно и жарковато, но вы же не хотите, чтобы фотографии ваших ожогов потом демонстрировались на выставках об ужасах ядерной войны.
В наставлениях по гражданской обороне рекомендуется после ядерного взрыва надеть противогаз. Причем это пишут даже в современных рекомендациях. Напрашивается вопрос к авторам таких работ: а что, вы не выходите из дома без противогаза на боку, и ваш родной ГП-5 всегда с вами? Абсурдность этой рекомендации очевидна. Внезапность ядерного взрыва практически исключает вероятность, что у вас под рукой окажутся противогазы, респираторы, специальные тканевые маски и тому подобные защитные средства.
ГП-5 — хорошая штука, но каждый день с собой мы его не носим.
Но это не значит, что нельзя всегда с собой иметь средства защиты, чтобы не наглотаться радиоактивной пыли. Сейчас появились в широкой продаже отсутствовавшие в советские времена влажные салфетки (обычно из вискозной нетканки) и медицинские маски. Вполне можно всегда иметь при себе, в карманах маленький пакет влажных салфеток и 3-4 медицинские маски. После того как прошла ударная волна, влажными салфетками можно обтереть лицо и руки от радиоактивной пыли и надеть медицинскую маску, неплохо фильтрующую пыль. Чтобы покинуть район ядерного взрыва, ее возможностей вполне достаточно. Если нет маски, то к носу и рту можно прижать влажную салфетку. Салфетки и медицинские маски — простое и дешевое средство, доступное всем и каждому, которое всегда можно носить при себе.
Таким образом, личное выживание под ядерным ударом вполне возможно. Хотя оно и носит характер лотереи, и кому-то может крупно не повезти, тем не менее действуют следующие принципы.
Во-первых, при нахождении в опасной зоне вероятного ядерного взрыва безопаснее находиться в здании, чем на улице. На улице безопаснее находиться не на открытом месте, а вблизи зданий и сооружений, чтобы они закрывали вас с направления вероятного ядерного взрыва. Во-вторых, безопаснее носить одежду из малогорючих светлых материалов (хлопчатобумажная или шерстяная ткани), оставляющих минимум открытых частей тела. В-третьих, целесообразнее всегда иметь при себе пакет влажных салфеток и несколько медицинских масок, чтобы защититься от радиоактивной пыли.
Хлопнуло, но вы остались на ногах и не получили серьезных травм. Куда идти? Два наиболее целесообразных варианта. Первый — ближайшая крупная больница, если она недалеко, а дорога к ней известна. Второй — выйти к ближайшей крупной автодороге или магистральной улице и ждать помощи. Спасатели в первую очередь появятся именно там, на крупных и не перегороженных завалами улицах и дорогах.
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров
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