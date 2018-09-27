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Личное выживание в ядерной войне

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В предыдущей статье «Бесполезная гражданская оборона» мы выяснили, что в случае начала ядерной войны нас, во-первых, не успеют предупредить о ядерном ударе, а, во-вторых, у нас не будет времени добежать до убежищ. Баллистические ракеты имеют столь малое подлетное время, что не позволяют предпринять сколько-нибудь эффективных защитных мер.

Вместе с тем остаётся вопрос: что нам делать? Вот на этот счёт я изложу свои соображения, которые, пожалуй, в корне отличаются от всего того, что написано по этому поводу в наставлениях, рекомендациях и прочих нормативно-правовых документах по гражданской обороне.

Наиболее важный момент, который делает все эти рекомендации непригодными, состоит в том, что ядерная атака для гражданского населения будет совершенно определённо внезапной в самом буквальном смысле этого слова. Дело в том, что перед взрывом боеголовки, доставленной баллистической ракетой, отсутствуют какие-либо звуки, предупреждающие об опасности. Нет гула бомбардировщиков, нет воя падающей бомбы или свиста снаряда, звуков, которые обычно предупреждают о начале бомбардировки или обстрела, дают шанс укрыться. Зеленоватый шар в небе раскрывается беззвучно. Это, кстати, хорошо видно на кадрах съемок ядерных испытаний.


Личное выживание в ядерной войне

Обработанный кадр из хроники испытания ядерного артиллерийского снаряда Grable 25 мая 1953 года. Вспышка ядерного взрыва изначально имеет зеленоватый оттенок.

Гул возникает некоторое время спустя, при приближении ударной волны. За это время все те, кто был в "ожоговом радиусе" (радиус, при котором световое излучение причиняет сильные ожоги) и стоял на открытой местности, уже успевают получить тяжёлые ожоги или даже погибнуть.

Для наблюдателя, который не видит световой сферы взрыва и не попадает под ее лучи (например, находится в помещении или под прикрытием дома, в его тени), световая вспышка, очевидно, будет более всего походить на очень сильный и близкий разряд молнии синевато-красного оттенка. Только молния необычная, возникшая без грозы и не сопровождающаяся немедленным громом. Если вы увидели такое, то это значит, что вы уже попали под ядерный взрыв, схватили дозу проникающего излучения, и у вас очень немного времени, чтобы укрыться от ударной волны.

Из этого обстоятельства вытекают три важных последствия. Во-первых, вас защищает от ядерного взрыва то, что на вас надето. Во-вторых, выживание и степень полученных травм зависит от того, где вы находитесь и какое занимаете положение по отношению к ядерному взрыву. В-третьих, вы можете использовать только то, что имеется непосредственно при вас.

Выгодное расположение

Начнем со второго пункта, который требует некоторых пояснений. Известно, что вероятность гибели и травмирования при ядерном взрыве зависит от расположения по отношению к эпицентру. То есть от того, далеко или близко вы от него, есть ли какие-либо здания и сооружения, которые могут защитить от светового излучения и ударной волны.

Этот фактор в сочетании с внезапностью ядерного взрыва придаёт выживанию под ядерным ударом характер лотереи: кому как повезёт. Если кто-то застал ядерный взрыв в зоне сильных разрушений и "ожоговом радиусе", на открытом месте, например, на улице, он погибнет. Но если такой человек перед самым взрывом завернёт за угол и окажется под защитой здания, то он, скорее всего, выживет и может даже не получить серьёзных травм. Неоднократно упоминавшийся японский капрал Ясуо Кувахара выжил примерно в 800 метрах от эпицентра ядерного взрыва потому, что оказался за большим железобетонным пожарным баком. Его вытащили из-под обломков солдаты, оказавшиеся в момент взрыва в прочном железобетонном здании военного госпиталя.

Кому жить, а кому умереть при ядерном взрыве? Это во многом определяет случайное стечение факторов. Но всё же можно несколько повысить шансы, если примерно определить наиболее вероятное место взрыва, опасную зону и своё положение в ней.

Где взорвётся ядерная боеголовка? На этот вопрос можно дать лишь приблизительный ответ, поскольку точные планы ядерной войны и координаты целей секретны. Но всё же: что будет поражено в случае ядерной войны?

Ядерные державы, в первую очередь России и США, декларируют контрсиловую стратегию ядерных ударов, то есть декларируют, что ядерные боеголовки нацелены на военные объекты, пусковые шахты, ракетные позиции и так далее. Однако если проанализировать логически возможный ход ядерной войны, в этом придётся усомниться. Во-первых, успешный контрсиловой удар возможен лишь при абсолютно внезапном нападении. Но внезапности удара не будет, поскольку пуск ракет будет обнаружен спутниками и радарами системы предупреждения о ракетном нападении. У атакованной стороны остаётся ещё достаточно времени, чтобы осуществить пуск своих ракет, то есть произвести ответно-встречный удар.

Итак, атакующая сторона знает, что атакованная сторона засечёт пуск ракет и сделает ответный залп ещё до того, как её ракетные позиции будут уничтожены. То есть удар придётся по шахтам и установкам, уже выпустившим свои ракеты. Их поражение в таком случае бессмысленно, боеприпасы будут потрачены впустую. Соответственно, атакованная сторона также стоит перед ситуацией, когда её противник уже выпустил свои ракеты, и поражение их стартовых позиций также бессмысленно. Ответно-встречный удар должен иметь какой-то другой список целей, чтобы он был эффективным. Так что контрсиловая стратегия в наличествующих условиях является неэффективной и существует, видимо, больше для запугивания противника.

Из этого следует, если мы исходим из стремления обоих сторон к наиболее эффективному ядерному удару, что изначально большинство ракет не нацелено на вражеские ракетные позиции. Часть из них может предназначаться для поражения командных центров, крупных военно-воздушных и военно-морских баз, но таких целей сравнительно немного. Ущерб же нужно нанести максимальный. В общем, на мой взгляд, ядерные боеголовки нацелены на объекты топливно-энергетического комплекса: крупные тепловые и атомные электростанции, нефте- и газохимические заводы, крупные узлы энергосетей, узлы нефте- и газопроводов. Эти объекты почти все легко поражаются ядерным оружием, большинство из них хорошо горит, а их уничтожение наносит опрокидывающий удар по всей экономической и транспортной системе, причём потребуется несколько месяцев, чтобы энергосистему восстановить хотя бы частично.

Некоторая часть таких объектов расположена в городах или вблизи них. Исходя из этого нетрудно определить наиболее угрожаемые зоны. Достаточно взять достаточно подробную карту, например, Яндекс-карту, найти на ней свой дом или место своей работы, а также ближайшую крупную электростанцию, и измерить расстояние. Если место, где вы постоянно или регулярно находитесь более или менее продолжительное время дня, находится менее чем в 2 км от вероятной цели (радиус, при котором ударная волна наносит смертельные травмы, для 400-килотонного заряда составляет около 2000 метров), то у вас есть причины для беспокойства. Если место находится в пределах от 2 до 7 км от вероятной цели, то вы, скорее всего, выживете, но можете получить травмы, ранения или ожоги, причем на расстоянии свыше 5 км вероятность становится минимальной. Ваше расположение свыше 7 км от ближайшей вероятной цели говорит о том, что вам ничего не угрожает. Даже в случае отклонения боеголовки от точки прицеливания, ни световое излучение, ни ударная волна, ни проникающая радиация вас достать не смогут.


Немного любимого занятия ядерных милитаристов — нанесения окружностей зон поражения на спутниковые снимки: исключительно для иллюстрации вышеприведенного тезиса.
Ситуация. Цель — Конаковская ГРЭС (вверху схемы). Точка прицеливания — машинный зал ГРЭС. От него отложены в направлении города Конаково расстояния в 2 км — зона сильных разрушений и смертельных травм, и 7 км — граница совершенно безопасной зоны (внизу схемы). Кварталы города прекрасно видны на снимке, и можно различить, что в опасную зону, очерченную красными окружностями, попадает только небольшая часть жилой застройки в самой северной части города.
Если отклонение боеголовки будет к югу, то зона сильных разрушений в городе будет больше. Если же отклонение будет к северу, западу или востоку, в общем к северу от цели, то город может отделаться лишь побитыми стеклами.

Вообще, надо потребовать от Минобороны РФ или МСЧ РФ составить подробные схемы наиболее угрожаемых частей и районов населенных пунктов и городов. Это сильно упростило бы процесс подготовки к выживанию на случай ядерного удара. Но подобную оценку можно сделать и в индивидуальном порядке, благо есть в свободном доступе необходимые электронные карты.

В силу этого обстоятельства всё, что будет говориться ниже, касается тех, кто часто и подолгу находится в наиболее угрожаемой зоне, составляющей два радиуса от вероятного эпицентра: до 2 км — зона сильной опасности, от 2 до 5 км — зона средней опасности.

Дом — это убежище

Внезапность ядерного взрыва не оставляет шансов добежать до убежища. Но это не значит, что люди в опасных зонах совершенно беззащитны. Еще по опыту Хиросимы и Нагасаки известно, что находиться в прочных железобетонных зданиях гораздо лучше, чем на открытой местности. Прочное здание полностью защищает от светового излучения (за исключением некоторых зон, облучаемых через окна), а также неплохо защищает от ударной волны. Дом будет, конечно, разрушаться, но неравномерно. Сильнее всего пострадает фасад здания, обращенный к эпицентру ядерного взрыва, тогда как боковые и обратные фасады пострадают мало, в основном от обтекающей здание ударной волны. Впрочем, если перед фасадом, обращенным к эпицентру, есть другие здания, сооружения или деревья, то ударная волна сильно ослабеет и это даст шансы на выживание.

Помещения, окна которых выходят на направление вероятного ядерного взрыва, можно несколько усилить. Во-первых, наклеить на стекла прозрачную пленку или ленты из прозрачной пленки, чтобы ударная волна выдавила их целиком, а не разбила в осколки. Во-вторых, повесить плотную белую хлопчатобумажную штору. Ряд испытаний показал, что белая ткань представляет собой неплохую защиту от светового излучения. Можно закрасить окна белой краской. В-третьих, наиболее безопасное место в таком помещении — лежа под оконным проемом, стоя или сидя в простенке между оконными проемами. Стена защитит от светового излучения, ударная волна пройдет выше или сбоку. Вы можете получить серьезные травмы от осколков, обломков и отраженной от стен помещения ударной волны, но шансы выжить несколько повышаются.

Для помещений, окна которых выходят на обратную от эпицентра вероятного взрыва сторону, наибольшая угроза — это осколки стекла, разбитого обтекающей или отраженной ударной волной. Их также можно усилить прозрачной пленкой.

Разрушится ли дом под ударом ударной волны? Возможно, но тут всё зависит от конструкции дома и прочности бетона. Стараниями партии и правительства основная застройка в российских городах железобетонная, наиболее устойчивая к ядерному взрыву. Наиболее прочные и устойчивые дома — блочные и монолитные.


Блочный железобетонный дом серии II-18, один из наиболее прочных и трудноразрушаемых. Если ваш дом такой, то вы в наибольшей безопасности при ядерном взрыве.

Правда, современные монолитные дома, как правило, имеют слабые ограждающие стены, которые, скорее всего, вдавит внутрь ударной волной. Через небоскребы со стеклянными стенами ударная волна может пройти насквозь, выбросив все содержимое наружу. Такие здания самые опасные. Наиболее распространенные панельные дома, конечно, будут разрушаться, но в первую очередь на той стороне, которая обращена к эпицентру вероятного ядерного взрыва. Но, в отличие от взрывов газа или бомбы внутри помещений, приводящих к разрушению целых подъездов, сила ударной волны будет приложена извне, и конструкции дома будут работать на сжатие. Тут всё зависит от прочности бетона. Если он прочен, то разрушения могут ограничиться тем, что от дома отвалятся внешние ограждающие плиты, могут быть разрушены лестничные клетки и лифтовые шахты. Таким образом, люди на нижних этажах могут оказаться в завалах, а люди на верхних этажах не смогут спуститься.

Думается, что рекомендации по выживанию при ядерном ударе будут в целом аналогичны рекомендациям по выживанию при землетрясениях (дом при прохождении ударной волны и при землетрясении будет испытывать похожие по характеру нагрузки), с той разницей, что при ядерном взрыве безопаснее находиться внутри здания. По этой причине ночная ядерная атака будет гораздо менее эффективной, чем дневная, поскольку ночью подавляющая часть населения находится в своих домах, под защитой железобетонных конструкций.

Что надето и что есть в карманах

Выживание при ядерном взрыве также зависит от того, что на вас надето. Это на тот случай, если пришлось застать ядерный взрыв на открытом месте. От светового излучения лучше всего защищает плотная, светлая хлопчатобумажная одежда (испытания показали, что светлая хлопчатобумажная ткань загорается намного медленнее, чем темная или черная). Джинсы и джинсовая куртка вполне подойдут. Весьма неплохо защищает от жара светового излучения шерстяная ткань. Неплохо защитит обычная зимняя одежда, толстая и мало теплопроводная. Хуже всего — легкие темные синтетические ткани. Синтетика под световым излучением или вспыхнет, или расплавится, причинив тяжелые и очень болезненные ожоги. Так что в тот период, когда вероятность ядерной войны возрастает, лучше сменить гардероб верхней и уличной одежды.

Одежду надо подбирать так, чтобы оставалось как можно меньше незакрытых частей тела. Тогда резко снижается вероятность получения обширных ожогов, ранений и порезов кожи. Летом может быть не слишком удобно и жарковато, но вы же не хотите, чтобы фотографии ваших ожогов потом демонстрировались на выставках об ужасах ядерной войны.

В наставлениях по гражданской обороне рекомендуется после ядерного взрыва надеть противогаз. Причем это пишут даже в современных рекомендациях. Напрашивается вопрос к авторам таких работ: а что, вы не выходите из дома без противогаза на боку, и ваш родной ГП-5 всегда с вами? Абсурдность этой рекомендации очевидна. Внезапность ядерного взрыва практически исключает вероятность, что у вас под рукой окажутся противогазы, респираторы, специальные тканевые маски и тому подобные защитные средства.


ГП-5 — хорошая штука, но каждый день с собой мы его не носим.

Но это не значит, что нельзя всегда с собой иметь средства защиты, чтобы не наглотаться радиоактивной пыли. Сейчас появились в широкой продаже отсутствовавшие в советские времена влажные салфетки (обычно из вискозной нетканки) и медицинские маски. Вполне можно всегда иметь при себе, в карманах маленький пакет влажных салфеток и 3-4 медицинские маски. После того как прошла ударная волна, влажными салфетками можно обтереть лицо и руки от радиоактивной пыли и надеть медицинскую маску, неплохо фильтрующую пыль. Чтобы покинуть район ядерного взрыва, ее возможностей вполне достаточно. Если нет маски, то к носу и рту можно прижать влажную салфетку. Салфетки и медицинские маски — простое и дешевое средство, доступное всем и каждому, которое всегда можно носить при себе.

Таким образом, личное выживание под ядерным ударом вполне возможно. Хотя оно и носит характер лотереи, и кому-то может крупно не повезти, тем не менее действуют следующие принципы.

Во-первых, при нахождении в опасной зоне вероятного ядерного взрыва безопаснее находиться в здании, чем на улице. На улице безопаснее находиться не на открытом месте, а вблизи зданий и сооружений, чтобы они закрывали вас с направления вероятного ядерного взрыва. Во-вторых, безопаснее носить одежду из малогорючих светлых материалов (хлопчатобумажная или шерстяная ткани), оставляющих минимум открытых частей тела. В-третьих, целесообразнее всегда иметь при себе пакет влажных салфеток и несколько медицинских масок, чтобы защититься от радиоактивной пыли.

Хлопнуло, но вы остались на ногах и не получили серьезных травм. Куда идти? Два наиболее целесообразных варианта. Первый — ближайшая крупная больница, если она недалеко, а дорога к ней известна. Второй — выйти к ближайшей крупной автодороге или магистральной улице и ждать помощи. Спасатели в первую очередь появятся именно там, на крупных и не перегороженных завалами улицах и дорогах.
Автор:
Дмитрий Верхотуров
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22 комментария
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  1. merkava-2bet Офлайн
    merkava-2bet Сегодня, 05:37
    +6
    Спасибо,ещё нужно добавить свинцовые трусы,запас консерв,оружие и горилки, и никакой апокалипсис не страшен.
    1. Vard Онлайн
      Vard Сегодня, 05:52
      +2
      Я вроде не нашел в статье упоминания об цунами как поражающие факторе приморских городов... Так что еще и акваланг с собой носить...
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 07:57
        +1
        Цитата: Vard
        Так что еще и акваланг с собой носить...

        Акваланг нужен будет чтобы попасть в бомбоубежище. В них уже давно сначала надо мерить глубину лотом, а потом пускаться в плавь.


    2. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:32
      0
      При засечении ядерной вспышки автомат необходимо держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не портил казённое имущество!
  2. sergo1914 Офлайн
    sergo1914 Сегодня, 06:07
    +9
    Портрет ВВП снижает радиоактивное излучение в 1,75 раза и полностью компенсирует воздействие ударной волны.
    P.S. Фраза "Потребовать от Министерства обороны" - шедевр.
  3. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 06:41
    +3
    Ядерная бомба не промахнется мимо эпицентра.
  4. Yak28 Онлайн
    Yak28 Сегодня, 06:50
    +3
    Я всегда считал одна из приоритетных целей это густонаселённые города,там и живую силу можно уничтожить,и задействовать массу людей и спецтехники,а заодно сильно деморализовать противника.Плюс как мне кажется большую роль играет рельеф местности,например Москва имеет большие перепады,то низины,то возвышенности,а это тоже по идеи должно снизить или вообще свести к минимуму ударную волну.
    1. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 07:04
      0
      Цитата: Yak28
      Я всегда считал одна из приоритетных целей это густонаселённые города

      Скорее промышленные центры.
    2. seos Онлайн
      seos Сегодня, 09:39
      0
      Против населенных пунктов используют боеголовку с воздушным подрывом ... так радиус поражения выше.
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:09
    +3
    Жизнеутверждающая статья....Оптимистическая...
  6. Володин Офлайн
    Володин Сегодня, 07:18
    +3
    Цитата: "Одежду надо подбирать так, чтобы оставалось как можно меньше незакрытых частей тела".

    Пора издавать труд: "250 лучших покроев никабов и хиджабов на случай внезапного ядерного удара"
  7. bubalik Офлайн
    bubalik Сегодня, 07:28
    +3
    Хлопнуло, но вы остались на ногах и не получили серьезных травм

    ,,,бородатый анекдот:

    Есть только два правильных действия по время ядерной атаки:

    - гражданский должен накрыться газеткой и ползти в сторону ближайшего кладбища.

    - военнослужащий должен держать автомат в вытянутой руке, чтобы расплавленный металл не заляпал казённое обмундирование. laughing
  8. Per se. Офлайн
    Per se. Сегодня, 07:36
    +2
    Спасибо автору за труды, но, честно говоря, вызывает сомнение крупномасштабное применение ядерного оружия. Во-первых, агрессор, если это не больные на всю голову поклонники Апокалипсиса, нуждается в трофеях, добыче, а не радиоактивных зонах отчуждения. Во-вторых, даже если в собственной стране взять и взорвать пару-другую атомных электростанций, крупных химических комбинатов, это будет проблема для всего мира без всякой ядерной атаки. Война, как были Первая и Вторая мировая, попросту становятся для человечества непосильной "роскошью", Третья мировая, даже без ядерного оружия, должна будет подорвать ресурсы планеты до основания, разрушенную промышленность и сельское хозяйство практически будет не восстановить, тем более, если война затронет все континенты. Сейчас гораздо опаснее другое, противник уничтожается отравленными продуктами, будь это курительные смеси в бодяжных сигаретах, в пиве, газировке, прочей дряни, что стали представлять многие продукты в красивых упаковках. Добавим к этому новые вирусы и бактерии, плюс зомбирование по различным социальным сетям и СМИ, вот, что уже применяется, вот, какая война уже идёт. Вы курите и не можете накурится, не можете бросить, поздравляю, это ничем не лучше радиоактивного облучения, залепите свой рот пластырем, или ищите ещё оставшийся нормальный, качественный табак. Вас убивают, за ваши же деньги, транснациональные монополии. Это реальная война, которая уже идёт за ресурсы планеты, за плодородные почвы, за чистую питьевую воду, за полезные ископаемые и биоресурсы, и, надо быть отмороженным на всю голову, чтобы желать потерять в радиоактивном дерьме эти ценности. Другое дело страх, оружейное лобби, что на страхе делает огромные деньги, продавая оружие и боевую технику. Если подытожить, ядерное оружие опасно для слабых стран, не представляющих особой ценности в ресурсах, при угрозе локального применения, и технической ошибки, из-за которой мог бы произойти массовый пуск ядерных ракет. В остальном, надо полагать, ядерное оружие, как и химическое оружие уже во Второй мировой, вряд ли при нормальном балансе сил, кто-либо захочет применять в здравом уме. Влажные салфетки, и медицинские маски, гораздо сейчас актуальнее для защиты от биологической заразы, в уже не сезонных, а практически круглогодичных различных эпидемиях.
  9. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 07:45
    +2
    Тема гражданской обороны, вернее её отсутствие в России хорошо раскрыта. Зазвучат сирены, никто даже не шелохнется... А дом лучше строить круглый. Купольного типа. Монолит. Особенно на черноморском берегу если жить планируете smile
    1. Alex Koch Офлайн
      Alex Koch Сегодня, 08:32
      0
      Насчет темы отсутствия ГО. На Донбассе дела обстояли абсолютно так же, но уже после первых обстрелов расчистили убежища, оборудовали подвалы, восстановили систему оповещения. Поэтому когда в 14-15 были массовые обстрелы все кто хотел - сидели по убежищам, а погбшие среди мирного населения в основном те, кто по каким-то причинам решил не прятаться. К тому же автор пишет о внезапности ядерного удара и неготовности системы оповестить население, но почему-то опускает тот факт, что "внезапному удару"будет предшествовать период "напряженности", в который все системы перейдут в состояние повышенной готовности
  10. evgen1221 Офлайн
    evgen1221 Сегодня, 07:50
    +1
    Мегаполисы изначально опасны при ЯУ,Но что мешает развивать массу новых малых городов? Рассредоточение населения, лучше психоклимат ( в малом городе все всех знают), масса расходов противнику на непреемлемый ущерб. Территории у нас хватает.Чем лепить многоэтажки на пяточках в городах, застройщики бы лучше малые городки строили-что в тех же сшатах и делается.
    1. Андрей Сухарев Офлайн
      Андрей Сухарев Сегодня, 09:18
      0
      laughing
      Господа москвичи вряд ли оценят идею переезда в " малый город"!
  11. Jurkovs Офлайн
    Jurkovs Сегодня, 07:59
    +1
    Был как-то на сборах, так на занятиях по ГО полковник рассказывал, радиация в первую очередь разрушает в организме гидроксильные группы ОН, если их в организме избыток то поражение радиацией меньше. Поэтому на полном серьезе рассказывал о самом эффективном способе: увидел на горизонте гриб взрыва, быстро выпил поллитра спирта и лег ногами к взрыву. Если не сгоришь от спирта то выживешь.
  12. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 08:35
    +1
    Видимо, автор не в курсе, что 90% всего ЯО на подводных лодках, которые, всплывая у берегов вероятного противника, обстреливают таки центры управления и пусковые установки. С континента на континент никто ничего запускать не будет - слишком долго летит. Но для этого и работают на гиперзвуковым оружием, для этого америкосы и окружают Россию-матушку со всех сторон, что бы быстро..
  13. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 08:38
    0
    Внезапность ядерного взрыва практически исключает вероятность, что у вас под рукой окажутся противогазы, респираторы, специальные тканевые маски и тому подобные защитные средства.

    Можно закрасить окна белой краской.

    Всё-таки при "внезапном ядерном взрыве" будет больше пользы, если займётесь поисками противогаза, а не побежите в ближайший магазин за белой краской, чтобы закрасить окна...
  14. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 08:38
    +1
    Да, можно по разному относиться к таким статьям, но лучше знать чем грозит тебе то или иное событие, чем не знать.
    Какими бы печальными не были эти знания.
  15. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 09:22
    +1
    "В предыдущей статье «Бесполезная гражданская оборона» мы выяснили, что в случае начала ядерной войны нас, во-первых, не успеют предупредить о ядерном ударе, а, во-вторых, у нас не будет времени добежать до убежищ. Баллистические ракеты имеют столь малое подлетное время, что не позволяют предпринять сколько-нибудь эффективных защитных мер."
    Это как же Автор и мы выяснили, что нас не успеют предупредить?Автор не разбирается в системе ГО от слова совсем. Ядерные войны не начинаются просто так: проснулся президент одной страны, поковырялся в носу, вытащил от туда, скопившиеся за ночь, отложения, размазал их по подушке, да как схватит пульт от ЯО, да как шарахнет по всем клавишам! И всё!Понеслось?Нет, так не бывает. Его скрутят свои же охранники, и отправят в психушку.
    Перед ядерным ударом, нападающая страна, что бы максимально уменьшить потери от ответного удара, проводит ряд мероприятий. Это и подготовка своих убежищ, запас продуктов, гсм, и т.д. отзыв из отпусков военнослужащих, призвание резервистов,а также сосредоточение своих носителей в зоне пуска и рассредоточение авиации, флота, сухопутных войск, складов и т.д. Так вот эти мероприятия занимают 2-3-4 недели. Если такое не заметит противоположная сторона и не предпримет контрмер, то да, тогда атака будет внезапной.
    "Потребовать от МО места поражения от ЯО"- good wassat belay -Это в Пентагон нужно писать!
    Ну а если по делу, ГО есть, она работает, периодически проводит учения. Помнится даже в прошлом году были общероссийские учения по ГО. выдам Вам тайну, на каждом крупном предприятии, есть Штаб по ГО, а также во всех учреждениях власти. Есть разные сигналы оповещения, при которых начальник штаба ГО достает пакет, и читает, что нужно делать. Там много чего. Ну вот вкратце как то так. hi