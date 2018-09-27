Вторая жизнь «Шилки». Новая модификация: «Шилка-М4»

ЗСУ-23-4 «Шилка»

ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4»

ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4»



ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4» ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4»

Источники информации:

http://nvo.ng.ru/armament/2018-09-13/2_1013_fire.html

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201708080821-ynjz.htm

http://www.vestnik-rm.ru/news-4-13544.htm

Материалы из открытых источников

ЗСУ-23-4 «Шилка» является настоящей легендой среди зенитных самоходных установок (ЗСУ), а ее долгая войсковая жизнь заслуживает исключительно уважения. Данная ЗСУ – это пример рационального отношения к боевой технике, которая уже снята с производства, но еще в состоянии выполнять возложенные на нее задачи.Несмотря на то, что серийное производство ЗСУ-23-4 «Шилка», названной так в честь реки, левого притока Амура, было прекращено еще в 1982 году, модернизации данной установки продолжают появляться сегодня не только в России, но и в других странах – Польше, Украине, а сама ЗСУ по-прежнему находится на вооружении сухопутных войск РФ.ЗСУ-23-4 «Шилка» (индекс ГРАУ 2А6) – советская зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственного прикрытия наземных войск, поражения различных низколетящих воздушных целей (вертолеты, самолеты, БПЛА, крылатые ракеты), а также наземных (надводных) целей как огнем с места, так и при стрельбе с коротких остановок или в движении. Разработкой комплекса занималось знаменитое КБ Прибостроения из города Тула, а производством УМЗ – Ульяновский механический завод, входящий сегодня в состав «Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Предприятие занимание модернизацией ЗСУ-23-4 «Шилка» и в настоящее время. В Советском Союзе данная ЗСУ входила в состав подразделений ПВО сухопутных войск полкового звена. Серийное производство установки, которая была вооружена счетверенной автоматической 23-мм пушкой с темпом стрельбы 3400 выстрелов в минуту, началось в 1964 году и продолжалось вплоть до 1982 года. Всего за это время было собрано порядка 6,5 тысяч ЗСУ данного типа.Практически ни один из военных конфликтов второй половины XX века не обошелся без использования данной боевой машины. «Шилка» участвовала в боях на территории Вьетнама, где была достаточно серьезной угрозой для американских летчиков. Активно использовалась в арабо-израильских войнах, гражданской войне в Анголе, в ливийско-египетском конфликте, ирано-иракской и эфиопо-сомалийских войнах, в боевых действиях на Балканах и в зоне Персидского залива. СССР широко использовал данные ЗСУ во время войны в Афганистане. В Афгане «Шилки» использовались не в качестве систем ПВО, а в качестве боевых машин поддержки пехоты, наводя настоящий ужас на душманов. За колоссальную боевую мощь четырех спаренных автоматических пушек, обладающих огромной скорострельностью, афганские моджахеды прозвали «Шилку» – «шайтан-арбой» – чертовой телегой. При отсутствии реальной угрозы с воздуха установка использовалась для ведения огня по различным наземным целям, в том числе легкобронированным, на расстоянии до 2-2,5 км она могла легко подавить огнем любые укрепления противника.При этом «Шилка» остается востребованной и в XXI веке. Данная ЗСУ активно используется в военном конфликте на территории Сирии. Здесь ее также используют в качестве машины огневой поддержки, которая прикрывает действие атакующих пехотных подразделений и танков. Плотным огнем скорострельных пушек установка уничтожает пулеметчиков, снайперов и гранатометчиков противника. Особенно эффективна данная установка при ведении боевых действий в условиях плотной городской застройки. Угол подъема автоматических 23-мм орудий составляет 85 градусов, что позволяет легко подавлять позиции боевиков, расположенные даже на верхних этажах зданий. По словам военных экспертов, без участия ЗСУ-23-4 в Сирии в последнее время не проводится ни одна масштабная армейская операция.Счетверенная автоматическая 23-мм пушка, обладая высокой скорострельностью и большой начальной скоростью полета снарядов, в состоянии создать настоящее «море» огня. Поэтому даже танк, который попадает под ее обстрел, может быть выведен из боя, потеряв практически всё навесное оборудование и приборы наблюдения. Хотя современные зенитно-ракетные и ракетно-пушечные комплексы ПВО, имеющиеся в распоряжении Сухопутных войск России, превосходят «Шилку» по своим параметрам и характеристикам, главным достоинством ЗСУ остается возможность ее использования на передовой линии при непосредственном соприкосновении с войсками противника. Спасает наличие противоосколочной и противопульной брони.До сих пор установка ЗСУ-23-4 стоит на вооружении десятков стран мира, являясь недорогим, но при этом универсальным средством для решения различных боевых задач. В то же время появление на сцене новых средств воздушного нападения и нарастание темпов современного боя сделали необходимым процесс модернизации установки. Счет используемых в разных армиях мира «Шилок» все еще идет на сотни. При этом несмотря на своей уже достаточно почетный возраст, альтернативы им часто нет. Особенно, принимая во внимание тот факт, что не каждое государство может позволить себе приобретение новых ЗСУ. В этих условиях задача модернизации машины-ветерана лишь становится более актуальной.Специалисты и военные эксперты считают, что одним из лучших вариантов модернизации и «осовременивания» данной боевой машины является российский вариант ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4». Данный вариант модернизации установки неоднократно демонстрировался на выставках как в Нижнем Тагиле, так и в Подмосковном парке «Патриот». Огневые и ходовые возможности ЗСУ «Шилка-М4» демонстрировались и в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» на полигоне Алабино. По заверениям разработчиков, возможности модернизированной «Шилки» по противоздушной обороне подразделений сухопутных войск во всех видах боевых действий и противовоздушной обороне стационарных объектов существенно возросли.ЗСУ-23-4М4 представляет собой модернизированный вариант установки с новой радиолокационной СУО (системой управления огнем) и возможностью установки ЗРК «Стрелец». Обновление СУО сопровождается заемной существующей РЛС на вновь созданную станцию того же частотного диапазона на твердотельной элементной базе с улучшенным набором характеристик. ЗРК «Стрелец» предназначен для обеспечения автоматизированного дистанционного одиночного, последовательного запуска ЗУР типа «Игла» с разнообразных носителей наземного, морского или воздушного базирования. При установке на носителе двух и более боевых модулей «Стрелец» становится возможным осуществление залповых пусков двух ракет по одной цели, что существенно увеличивает шансы ее поражения. Размещение данного комплекса фактически превращает «Шилку» в настоящую ракетно-пушечную зенитную установку.Также в состав батареи комплекса введен ППРУ – подвижный пункт разведки и управления «Сборка М1» в качестве командного пункта (КП) и телекодовый канал связи для обмена информацией между КП и ЗСУ. На борту модернизированной машины произведена замена аналогового счетно-решающего прибора на современную цифровую вычислительную систему (ЦВС), монтируется цифровая следящая система. Затронула модернизация и гусеничное шасси. Модернизация ходовой направлена на улучшение маневренности и управляемости самоходной установки, а также уменьшение трудоемкости ее эксплуатации и технического обслуживания. Также меняется радиостанция и активный прибор ночного видения, на смену которому пришел пассивный. На модернизированную версию устанавливается также система автоматизированного контроля работоспособности радиоэлектронной аппаратуры и кондиционер, который улучшает условия работы экипажа, что особенно необходимо в условиях эксплуатации в жарком климате. Численность экипажа самоходки осталась неизменной – 4 человека.Получив в рамках модернизации новую аппаратуру и оборудование, «Шилка-М4» сохранила при этом свое главное и проверенное годами вооружение – счетверенную 23-мм автоматическую пушку 2А7М, которая легко наводится в любом направлении по азимуту с углами склонения/возвышения от -4 до +85 градусов. Эффективная стрельба из данной артиллерийской установки возможна на дистанцию до 2-2,5 километров при начальной скорости полета снарядов 950-970 м/с. Досягаемость установки по высоте составляет 1,5 километра. Данная артиллерийская установка может эффективно использоваться для обстрела летящих целей, перемещающихся со скоростью до 500 м/с. В то же время при использовании зенитных управляемых ракет «Игла» ЗРК «Стрелец» (на боевой машине имеется 4 таких ракеты) дальность поражения целей увеличивается до 5 километров, высота – до 3,5 километров.Стандартный боекомплект ЗСУ «Шилка-М4» состоит из 2000 23-мм выстрелов и 4 ракет «Игла». При действии в единой системе ПВО максимальная дальность обнаружения воздушных целей может достигать 34 километров. Максимальная дальность сопровождения цели радиоканалом составляет 10 километров, минимальная – 200 метров. Минимальная высота сопровождения воздушных целей радиоканалом составляет 20 метров. Расход снарядов на одну сбитую воздушную цель оценивается в 300-600 выстрелов. Вероятность поражения воздушной цели за один пролет при расходе 300 выстрелов оценивается в 0,5.В отличие от своих предшественников, модификация «Шилка-М4» в состоянии работать в условиях сложной помеховой обстановки, а также эффективно обнаруживать воздушные цели, летящие на малых высотах. Автоматика обновленного зенитного комплекса самостоятельно вносит поправки на износ стволов пушек и метеорологические условия, а также учитывает иные факторы, влияющие на траекторию полета снарядов и, как следствие, точность стрельбы. Одновременно с вариантом модернизации «Шилка-М4» существует также вариант модернизации ЗСУ-23-4М5, который отличается наличием оптико-локационного канала в составе СУО, способного гарантировать боевую работу ЗСУ в условиях постановки сильных помех, мешающих работе ее РЛС. В проекте модернизации «Шилка-М5» предлагалось также оснащать боевую машину лазерным дальномером и дополнительным телевизионным визиром. Проводимые в настоящее время модернизации легендарной ЗСУ «Шилка» обеспечивают комплексу вторую жизнь и возможность оставаться на вооружении российской армии и армий других стран на протяжении еще длительного периода времени.