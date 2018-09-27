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Израильский премьер о ситуации с Ил-20: Последствия могли быть гораздо хуже

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Израильская радиостанция Kan приводит заявление главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу трагедии с самолётом ВКС РФ Ил-20 над восточным Средиземноморьем. Нетаньяху заявил, что диалог с Россией в любом случае будет сохранён.

Израильский премьер о ситуации с Ил-20: Последствия могли быть гораздо хуже


Израильский премьер также откровенно говорит о том, что крушение российского самолёта и гибель военнослужащих «могли иметь гораздо более негативные последствия». Биньямина Нетаньяху попросили конкретизировать, что он имеет в виду, но тот раскрывать ход своих мыслей отказался.


Между тем, стало известно, что в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке израильский премьер встретился с американским президентом Дональдом Трампом. В израильских СМИ подчёркивается, что это первая встреча лидеров двух государств после выхода США из так называемой ядерной сделки с Ираном. Напомним, что Трамп в ходе своего выступления с трибуны сессии ГА ООН заявил, что в отношении Ирана будут введены такие санкции, которых «до этого тот не видел».

Перед вылетом в Нью-Йорк Нетаньяху рассказал о том, что главной темой для обсуждения с президентом США станут отношения с Россией в связи с событиями, в результате которых был сбит Ил-20 и последовавшими за этим российскими мерами. Об итогах переговоров с Трампом на данный момент не сообщается.
Использованы фотографии:
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61 комментарий
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  1. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 05:58
    +15
    Ну а к кому еще за консультациями бежать, кто их спонсирует ? С Россией можно только договариваться, а за большой лужей нужно в "позе" стоять, может нравится ?
    И что бы тут не писали бравые евреи-выходцы из СССР - без полосатой помощи Вам каюк или капец, разорвут арабы на части.
    1. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 06:27
      +2
      Англосаксы "своих" не бросют, ни в кипе, ни в белой каске. Усех вывезут...
      1. Titsen Офлайн
        Titsen Сегодня, 06:33
        +9
        Да, конечно, рассказывайте больше!

        Продадут и мать родную, если выгода будет на кону!

        Видиш ли, англицкие жентельмены выискались!
        1. Татьяна Офлайн
          Татьяна Сегодня, 07:33
          +7
          Цитата: GRF
          Нетаньяху заявил, что диалог с Россией в любом случае будет сохранён.

          Куда вывезут? В "Новый Иерусалим" - т.е. в "Израиль-2" - на территории Украины?

          Израиль - заложник мировых мнимо "богоизбранных" сионистов частнособственнического разлива ФРС США.
          Эти финансисты-сионисты из ФРС США развязали ВМВ, пожертвовав ради собственных прибылей несколькими миллионами евреев в самой Европе.
          Как говорится, Лондон и Вашингтон "разрешили" Адольфу Гитлеру и Ко выполнить за них грязную работу - и обрезать т.н. "сухие сучки" в мировом сионистском движении.

          Пожертвуют они в ТМВ - ради своего мирового господства - и самим Израилем, и самими США! Наивны те, кто в этом сомневается.
          1. Чёрная вода Офлайн
            Чёрная вода Сегодня, 08:25
            +1
            а Вы Татьяна в теме, плюс Вам.
    2. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 06:35
      +3
      Это точно hi. Нетаньяху редко, но метко встречается со своими кураторами, видно в Москве нашла коса на камень, жим-жим проявился в полной мере и во всей красе. Ну а наши бывшие соотечественники hi, будь они отправлены на Марс, всё равно бы доказывали, что края местных кратеров ровные. smile
    3. Житель Сиона Онлайн
      Житель Сиона Сегодня, 07:19
      -10
      Вам надо учить историю. Израиль начал развивать свою военную промышленность во второй половине 70-х именно потому что ничего не мог купить за кордоном.

      При этом 4 раза всыпал арабам, вооруженным (3 раза) "до зубов" СССР новейшим по тем временам оружием.

      Страна размером с треть Московской области, окружённая арабами с 3 сторон и с четвертой прижатая к морю.

      Учите историю.
      1. tsvetkov1274 Офлайн
        tsvetkov1274 Сегодня, 07:27
        +8
        Это когда вам коды частот РЛС продал,, наш,, технарь из НИИ... winked
        1. Житель Сиона Онлайн
          Житель Сиона Сегодня, 09:21
          -2
          Цитата: tsvetkov1274
          коды частот РЛС продал,, наш,, технарь из НИИ..


          Что же вас, все предают?
      2. федоров Офлайн
        федоров Сегодня, 07:28
        +7
        Начал развивать за чье вабло и с чьей помощью ? Ну а раньше Фантомы и Центурионы полосатая благодать на шару с неба спустила. И ф-16,15, 35 .....
      3. 30 вис Офлайн
        30 вис Сегодня, 07:32
        +8
        "Житель Сиона (Влад) Учите историю."----------------Свежо предание ,но верится с трудом .... Израильтяне те ещё сказочники .... am
      4. ksv36 Офлайн
        ksv36 Сегодня, 07:33
        +2
        Вы тоже учите. Вы в курсе, что Израиль помог создать Советский Союз со Сталиным во главе? И как вы теперь отвечаете? Хотя, о чём это я..?
        1. anjey Онлайн
          anjey Сегодня, 08:38
          +4
          Ну и что а потом вы предали СССР и пошли на поклон к своей небедной диаспоре в сша,гешефт до сих пор плоды приносит..,правда и отрабатывать по грязному приходится..
      5. Moskovit Офлайн
        Moskovit Сегодня, 08:17
        +5
        Вы абсолютно правы! Надо внимательно учить историю Израиля. После блестящих побед в 60-х годах каждый последующий конфликт стоил Израилю все больших сил и людских жертв. А в войне 2006 года по мнению многих, не арабской пропаганды, Израиль и вовсе сыграл вничью с большими репутационными потерями.

        СССР нет уже почти 30 лет, а вы все тычите в нос теми временами. Никто не уничтожит Израиль, не "скинет в море", но разве вам будет легче, если вас (я не имею ввиду лично вас, это не пожелание) зарежет подросток или в ваш дом прилетит ракета из водосточной трубы или взорвет смертник.
      6. РядовойСА Офлайн
        РядовойСА Сегодня, 08:21
        +3
        Расскажи это хезболле от упоминания о которой вы ссытесь прям в штаны.
      7. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 08:42
        +2
        . вооруженным (3 раза) "до зубов" СССР новейшим по тем временам оружием.

        В нашей истории нигде нет про войну СССР и Израиля. Это как "война" Россия-Украина? Была только ограниченная помощь
  2. Vard Онлайн
    Vard Сегодня, 05:59
    +3
    В драке... А вся мировая политика это драка... Надо не горячится ... рано или поздно Израиль на рвется на неадекватный ответ...
    1. pru-pavel Офлайн
      pru-pavel Сегодня, 06:01
      +1
      Просто надо ещё немножко потерпеть.
      Впрочем ничего нового.
  3. татарин 174 Офлайн
    татарин 174 Сегодня, 06:01
    +7
    Напакостили коты и ждут в уголке за диваном какое наказание последует... Наказание негодяям и ответ за содеянное обязательно должно быть адекватным, по другому такая страна как Великая Россия поступить не должна.
  4. Дмитрий Потапов Офлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 06:04
    +5
    То есть С-300 не самое страшное? Понятно,они на нашем месте вообще закрыли воздушное пространство от слова совсем, небольшой нюанс, фаберже должны быть стальными и счета в своей стране.
  5. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:07
    -2
    Россия лишилась своих людей, самолёта. Кроме того, атака осталась без ответа. И миру явили слабость РФ. ...У Нетаньяху есть просто повод пить шампанское, какие-такие могут у них быть проблемы?
    1. Prjanik Офлайн
      Prjanik Сегодня, 06:20
      +7
      А какой ответ вы предлагаете? Не сбивать же нам их самолёт в ответ, формально его сбила сирийское ПВО, вот и сирийское ПВО теперь позаботится об израильских самолётах, С-300 серьёзная вещь.
      1. samarin1969 Офлайн
        samarin1969 Сегодня, 06:39
        +3
        "Не сбивать же нам их самолёт в ответ"...Почему бы и нет? Да и поводов и возможностей было много.
      2. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 07:03
        +1
        Странно! Наши ЛА сбивают и ничего! Почему их ЛА сбивать нельзя? Или это ЛА хозяина и поэтому их сбивать нельзя? Может кто обосновать такое табу?
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 07:22
          +3
          Израиль формально не сбивал Ил. Су-24 Турция "завалила", но формально имело место нарушение границ Турции. Если бы турецкий или израильский самолет нарушили наше воздушное пространство был бы выбор шмальнуть. Или атаковали на территории третьей страны. Если их просто сбивать в угоду мести, то это акт агрессии. И тут весь мир их поддержит, а против всех не выстоять никому
          1. asv363 Онлайн
            asv363 Сегодня, 09:20
            -1
            Цитата: igorbrsv
            Су-24 Турция "завалила", но формально имело место нарушение границ Турции.

            Где, когда и кем из российских официальных лиц был признан факт пересечения границы с Турцией?
    2. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 06:27
      +4
      А проблемы то есть. С-300 все таки не шутка,не древние С-200 ( мы в 90-х ее даже уже не учили,стояла в боксе как назидание ), если доучить Сирийские расчеты. Да и "левыми" путями палестинцам оружие поставлять вполне....
      Санкции против Израиля вводить особо не обязательно, не лупашить же "Калибрами " и еще чем нибудь.
    3. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 06:29
      +2
      Какие могут быть проблемы ? Пожалуй одна серьёзная в скором времени может случится. Доиграются они своим словоблудием, и грозит им очередной холокост, на этот раз тотальный.
    4. Житель Сиона Онлайн
      Житель Сиона Сегодня, 07:21
      -10
      Вам всыпали арабы, а вы продолжаете их вооружать. Какие из этого выводы?
      1. Zubr Офлайн
        Zubr Сегодня, 07:34
        +3
        А вам бы было очень приятно, если бы на фоне сбитого ил-20, поругались с Арабами. Хотя оперативная обстановка в небе в тот день была на вашей стороне и подстава в воздухе летала. А ведь ил-20 мог бы подавить ваши системы навигации и целеуказания. Так нет же, мы соблюдаем договорённости, в отличие от Вас.
      2. ksv36 Офлайн
        ksv36 Сегодня, 07:45
        +2
        Нам арабы не "всыпали". В Сирию С-300 идут для защиты наших парней и для воспитания зарвавшихся летунов. По завершении операции, возможно, лень будет забирать домой. Да и сирийцы поднатореют в управлении С-300. А может Кужугетович от широты души и С-400 "забудет" нечаянно, в спешке, так сказать. laughing А вот евреи как были гнилыми, так ими и остались.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:08
    +4
    хоть что то нетаньяху смог понять и думаю сделал выводы о том что если есть некие договорные обязательства между нашими странами их не нужно однобоко в свою сторону трактовать.сейчас он трампу пожалуется ,и услышит в ответ,мол нужно было как все шавки по требованию сша вводить против России санкции.на что беньяминка ответит ,что израиль и так с нами торгует на жалкие копейки...
  7. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 06:24
    +2
    Нетаньяху заявил, что диалог с Россией в любом случае будет сохранён.

    Значит какую нибудь очередную гадость задумали.
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 06:42
      +3
      Конечно hi. Гадский папа что-нибудь насоветует, даже отмашку даст. Но израильтянам имидживые потери не нужны, а особенно людские. Но ответить в той или иной степени придётся.
  8. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 06:39
    -1
    Пусть скажут спасибо что у нас президент не Жириновский он бы уже от израиля и пепла не оставил.
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 06:54
      0
      Да нет. Он бы всех в Биробиджан перекантовал - "греться" wink wink
    2. Житель Сиона Онлайн
      Житель Сиона Сегодня, 07:23
      -4
      Это тот, у которого "мама русская, а папа юрист" ?
      1. Вас Влад Офлайн
        Вас Влад Сегодня, 07:41
        +6
        Цитата: Житель Сиона
        Это тот, у которого "мама русская, а папа юрист" ?

        Это антисемитизм?Не даром говорят что евреи это скрытые фашисты! wink
      2. Челдон Офлайн
        Челдон Сегодня, 08:21
        +1
        Цитата: Житель Сиона
        Это тот, у которого "мама русская, а папа юрист" ?


        laughing
        1. keeper03 Офлайн
          keeper03 Сегодня, 09:04
          +1
          Евгеэи, евгэи - кругом одни евгеэи ! negative
        2. Житель Сиона Онлайн
          Житель Сиона Сегодня, 09:26
          -1
          Он просто истерик...
  9. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 06:44
    +2
    Да уж, размышлизмы Нетаньяху на уровне "сходил бы покойничек с бубён - еще хуже было бы".
    Последствия были бы однозначно, если бы наши вояки не просчитывали свои действия на пару-тройку ходов вперед. А сбить Ф-16 в отместку, я думаю, было бы несложно, учитывая, что они находились в зоне действия С-400.
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 06:52
      0
      Да там же вроде договоренность заявленная есть- в радиусе 60 км сбивать Россия вправе все от своих баз. Там больше было, или я не проснулся еще.?
    2. Житель Сиона Онлайн
      Житель Сиона Сегодня, 09:16
      -1
      Цитата: inkass_98
      сбить Ф-16 в отместку, я думаю, было бы несложно, учитывая, что они находились в зоне действия С-400.


      А может проще, поднять трубку телефона и позвонить сирийцам. Мол там наш самолёт, не стреляйте...

      С 21.39 (момент израильского предупреждения) до 22.02 (момент поражения Ил-20) было больше 20 мин для этого. Данные из брифинга Конашенкова.

      Или вы сирийцев не контролируете? Или им плевать на ваши самолёты? Или они не мониторят кто, что и куда движется?
  10. lopvlad Офлайн
    lopvlad Сегодня, 06:47
    +4
    Нетаньяху рассказал о том, что главной темой для обсуждения с президентом США станут отношения с Россией в связи с событиями, в результате которых был сбит Ил-20 и последовавшими за этим российскими мерами.


    ещё одно .....Зделал бяку и сразу под юбку к США прятаться.
    Сбитие нашего ИЛ-20 это хороший урок российской власти что с Израилем договариваться бессмысленно,бесполезно.
  11. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:48
    +5
    Израиль "испортил" ситуацию не только для своей авиации, но и для амеров. Появление современной ПВО в Сирии - это же просто "закрытое небо" для коалиции. Как бы полосатоухие щеки не надували, а сирийцы - не русские. С ними никаких договоров не было! Могут и запустать. Ракету. Вот как подкузьмили евреи своим спонсорам!
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 07:25
      +2
      Получается их в сша на ковер вызывали
      1. Житель Сиона Онлайн
        Житель Сиона Сегодня, 09:11
        -1
        Цитата: lopvlad
        Сбитие нашего ИЛ-20 это хороший урок российской власти что с Израилем договариваться бессмысленно,бесполезно.


        Ваш самолёт сбили сирийцы. Договоритесь с ними, чтоб видя ваши самолёты в секторе обстрела их больше не сбивали. Толку больше будет
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:15
    0
    странно belay статья об израиле,а форумчанин 'меркава' работу прогуливает, laughing cачёк-ударник lol нету его комментариев-такого сказачника на рабочем месте нету belay
    1. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      странно belay статья об израиле,а форумчанин 'меркава' работу прогуливает, laughing cачёк-ударник lol нету его комментариев-такого сказачника на рабочем месте нету belay

      Так самые забуревшие, типа прохфесора, все - отсиживаются, за погоны трясутся. Насоздавали левых аккаунтов, причём заходят не под синей гайкой, а под немецкими, российскими флажками.
  13. maiman61 Офлайн
    maiman61 Сегодня, 07:36
    +9
    Не понял, что за шум и гам? Израиль выставил претензии Сирии, что у них плохое ПВО! Лупят в белый свет как в копеечку! Ну и Россия пошла навстречу Израилю и модернизирует ПВО Сирии, чтобы у Израиля претензий не было!
    1. 9PA Офлайн
      9PA Сегодня, 07:56
      0
      Эхх, вот бы шилку автоматизировать. Дроны да кр решетить. Неплохо бы увидеть т 90 против меркавы. Или торнадо вз железный купол. Думаю ф35 вз фаворит мы увидим. Еще интересно калибр и искандер с сбч какой мощности. Ми 28 против меркавы опять таки.
    2. Moskovit Офлайн
      Moskovit Сегодня, 08:10
      +3
      В точку! Мы, как надежные партнеры Израиля, пошли навстречу пожеланиям дружественной страны. Теперь ПВО Сирии будет лучше и современнее. Теперь ракеты будут лететь точно в цель!
  14. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 08:21
    -1
    Отчитаться-то надо за американскую помощь и за проведенную провокацию yes lol feel
  15. Комментарий был удален.
  16. молчу молчу Офлайн
    молчу молчу Сегодня, 09:07
    0
    Надо поступить так:В следущий налет израильской авиации уронить 1-2 самика из С-300, и сказать типа была, была потеря связи с КП ПВО САР, а что с Сирийцев взять-увидели цели на радаре-нажали кнопки!Но договоренности и взаимодействии ВС остаются в силе!Мы не виноваты и вобще дорожим отношениями с Израилем!
  17. Житель Сиона Онлайн
    Житель Сиона Сегодня, 09:08
    -2
    Цитата: Moskovit
    После блестящих побед в 60-х годах каждый последующий конфликт стоил Израилю все больших сил и людских жертв. А в войне 2006 года по мнению многих, не арабской пропаганды, Израиль и вовсе сыграл вничью с большими репутационными потерями.


    Во всех войнах, Израиль с момента основания в 1948 г., потерял больше 20 000 человек. Это включая тех, кто погиб от арабского террора. Имена погибших поминаются в "ем зикарон" (день памяти). Всех погибших.

    Сколько Российская Федерация потеряла за свою новейшую 25-летнюю историю? Как у вас, с репутацию немыми потерями?

    Ерунду пишете.
  18. Житель Сиона Онлайн
    Житель Сиона Сегодня, 09:22
    -1
    Цитата: 30 вис
    Свежо предание ,но верится с трудом .... Израильтяне те ещё сказочники ...


    Факты есть? В студию!
  19. Житель Сиона Онлайн
    Житель Сиона Сегодня, 09:24
    -1
    Цитата: Вас Влад
    Это антисемитизм?Не даром говорят что евреи это скрытые фашисты!


    Что такое фашизм, читайте у Георгия Димитрова. Он дал четкое определение. Усвойте и не путайте.
  20. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:26
    0
    в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке израильский премьер встретился с американским президентом Дональдом Трампом.
    ... заодно и вспомнить кто по национальтности зять трампа... bully
  21. Житель Сиона Онлайн
    Житель Сиона Сегодня, 09:33
    0
    Цитата: ksv36
    В Сирию С-300 идут для защиты наших парней и для воспитания зарвавшихся летунов


    В Сирию они поставляются по-поводу, а не по-причине. Сбитый Ил-20 это повод вооружить арабов.

    Причина другая. Вам больше месяца "втирали" с экранов телевизора как "белые каски" готовят провокацию с химическим оружием, а "коалиция" готовит удар по Асаду в ответ. Вот Кремль и использует трагедию с самолётом как повод прикрыть инвестиции Газпрома.
  22. Житель Сиона Онлайн
    Житель Сиона Сегодня, 09:40
    0
    Цитата: ksv36
    курсе, что Израиль помог создать Советский Союз со Сталиным во главе?


    Конечно. Прекрасно знаем. И знаем почему. Просто как и нынче Россия противостояла Великобритании. Палестина была подмондатной территорией Британской Империи. Большая политика.

    Кстати, тут многие ватиким (старожилы) чтут Сталина. В киббуца его портреты висели... Вот только последыши...