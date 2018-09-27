Израильский премьер о ситуации с Ил-20: Последствия могли быть гораздо хуже

Израильская радиостанция Kan приводит заявление главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу трагедии с самолётом ВКС РФ Ил-20 над восточным Средиземноморьем. Нетаньяху заявил, что диалог с Россией в любом случае будет сохранён.Израильский премьер также откровенно говорит о том, что крушение российского самолёта и гибель военнослужащих «могли иметь гораздо более негативные последствия». Биньямина Нетаньяху попросили конкретизировать, что он имеет в виду, но тот раскрывать ход своих мыслей отказался.Между тем, стало известно, что в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке израильский премьер встретился с американским президентом Дональдом Трампом. В израильских СМИ подчёркивается, что это первая встреча лидеров двух государств после выхода США из так называемой ядерной сделки с Ираном. Напомним, что Трамп в ходе своего выступления с трибуны сессии ГА ООН заявил, что в отношении Ирана будут введены такие санкции, которых «до этого тот не видел».Перед вылетом в Нью-Йорк Нетаньяху рассказал о том, что главной темой для обсуждения с президентом США станут отношения с Россией в связи с событиями, в результате которых был сбит Ил-20 и последовавшими за этим российскими мерами. Об итогах переговоров с Трампом на данный момент не сообщается.