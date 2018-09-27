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Спецслужбы Франции объявили охоту на выходцев из Чечни?

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Полиция французского Страсбурга сообщила о задержании человека, которого подозревают в подготовки террористического акта. В сообщении говорится, что задержанному 18 лет, и он является выходцем из Чеченской Республики. По последним сведениям задержание произошло 18 сентября. Молодому человеку инкриминируют связи с так называемым «Исламским государством» (*запрещено в РФ).



Французская полиция заявляет, что получены данные о посещении молодым человеком интернет-страниц, которые ведутся эмиссарами ИГИЛ. Адвокат 18-летнего чеченца заявляет, что это никак не делает его преступником. По словам адвоката молодого человека, французские спецслужбы сами организуют подобного рода страницы, пытаются завлекать туда молодёжь из числа мигрантов, а затем отчитываются об «успешной борьбе с терроризмом».


Задержанный в ходе допроса заявил, что набрёл на игиловскую страницу случайно – «она была связана с освещением ислама».

Примечательно, что по другому делу проходит и брат задержанного. Спецслужбы Франции уверены, что представители этой чеченской семьи были знакомы с Хамзатом Азимовым, который в мае совершил теракт в Париже.

Странно, что теперь выходцев из Чечни в странах Европы записывают в террористы без особого разбора ситуации. А ведь были времена, когда Европа с такой же лёгкостью всем выходцам давала политическое убежище, как «преследуемым кремлёвским режимом».
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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17 комментариев
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  1. Titsen Офлайн
    Titsen Сегодня, 06:37
    -2
    Чеченцы у нас сейчас на передовой!

    А что, четко подходят под внешность беженцев из Северной Африки!

    Наша 5 колона в Гейропе!
  2. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 06:41
    +1
    А против каких?
    Кадыровцев или бармалеев?
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 06:48
      +1
      По всей видимости дудаевский наплыв.
      1. Victor_B Офлайн
        Victor_B Сегодня, 07:11
        +1
        Цитата: Неплохой
        По всей видимости дудаевский наплыв.

        Не факт!
        Кадыров сейчас в Европе пугало.
        А в составе военной полиции в Сирии тоже кадыровцы (процент не представляю, но точно в товарных количествах).
  3. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 06:57
    +3
    Искать надо в пригородах Парижа, где социальное жилье дают, чеченцев там целые ульи.. Честные работают охраниками, нечестные воруют по магазинам, ну а в день выпуска компанией Эппл новой продукции - так это вообще золотое дно - честные объединяются с нечестными и толпой грабят московских перекупов, которые приезжают в Европу с целью на месяц раньше приобрести заветный для глупых людей товар
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:08
    -2
    теперь должна быть ответка от кадырова-послать во францию специально выведенных шестиногих лягушек wassat -пускай французы помучаются их ловить wassat
  5. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 07:17
    +1
    В моем райцентре под Киевом "вывели" спецслужбы всех чеченов в свое время, отлеживались тут . Кого в Чечне убили, кто свалил неизвестно куда. Но никто не работал, только по кабакам бухали - мусульмане. Хотя на разборки из Кировограда приезжали недавно . Наняли власти бывших нас вояк за бабки налом ( менты зассали ) затворами Мы пощелкали и укатили бородатые аж бегом обратно. Правда главный обещал мне спину сломать. wink
    1. Tank Hard Офлайн
      Tank Hard Сегодня, 07:40
      -1
      Цитата: федоров
      Правда главный обещал мне спину сломать.

      Могут исполнить.
      1. Victor_B Офлайн
        Victor_B Сегодня, 07:45
        +1
        Цитата: Tank Hard
        Цитата: федоров
        Правда главный обещал мне спину сломать.

        Могут исполнить.

        Народ мстительный...
  6. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 07:31
    +3
    Результат политики двойных стандартов.Забыли как во Франции было открыто представительство Ичкерии ? Европа заигралась с террористическими группировками
  7. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 07:35
    +3
    Цитата: Неплохой
    По всей видимости дудаевский наплыв.

    Ну ,тогда за ,что французы боролись ( помогали дудаевцам ) ,на то и напоролись .... Ни чего личного ... Просто констатация фактов .
  8. Tank Hard Офлайн
    Tank Hard Сегодня, 07:37
    0
    Чеченцам, как и многим, подобным им, трудно смотреть и мириться с тем образом жизни, который принят во Франции... request
    1. Правдодел Онлайн
      Правдодел Сегодня, 07:46
      0
      Правильно. Мужики на брюках не женятся..Это очень хорошо понимают наши с Кавказа, что и вызывает у них оторопь и отторжение.
    2. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 08:27
      +3
      Можно подумать их во Францию кто-то звал
  9. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 07:42
    +2
    А еще помню в Москве ( мотался иногда туда в Чеченскую ). Киевский вокзал - всех "рубероидов" бородатых и не только ОМОН с поездов под стволы, руки за голову - тотальная проверка документов, что непонятно, на 2-е суток мгновенно, а если след от приклада автомата на плече или побрит недавно - каюк. И так было довольно часто.
  10. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 08:39
    +1
    яблоко от яблони не далеко падает, чего французы хотели предоставив кров сбежавшим из чечни террористам в свое время
  11. Million Онлайн
    Million Сегодня, 09:11
    +3
    И правильно делают,что записывают