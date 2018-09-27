Спецслужбы Франции объявили охоту на выходцев из Чечни?

Полиция французского Страсбурга сообщила о задержании человека, которого подозревают в подготовки террористического акта. В сообщении говорится, что задержанному 18 лет, и он является выходцем из Чеченской Республики. По последним сведениям задержание произошло 18 сентября. Молодому человеку инкриминируют связи с так называемым «Исламским государством» (*запрещено в РФ).Французская полиция заявляет, что получены данные о посещении молодым человеком интернет-страниц, которые ведутся эмиссарами ИГИЛ. Адвокат 18-летнего чеченца заявляет, что это никак не делает его преступником. По словам адвоката молодого человека, французские спецслужбы сами организуют подобного рода страницы, пытаются завлекать туда молодёжь из числа мигрантов, а затем отчитываются об «успешной борьбе с терроризмом».Задержанный в ходе допроса заявил, что набрёл на игиловскую страницу случайно – «она была связана с освещением ислама».Примечательно, что по другому делу проходит и брат задержанного. Спецслужбы Франции уверены, что представители этой чеченской семьи были знакомы с Хамзатом Азимовым, который в мае совершил теракт в Париже.Странно, что теперь выходцев из Чечни в странах Европы записывают в террористы без особого разбора ситуации. А ведь были времена, когда Европа с такой же лёгкостью всем выходцам давала политическое убежище, как «преследуемым кремлёвским режимом».