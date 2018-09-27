США готовят удар по Афганистану с применением F-35

USS Essex в 90-е годы

Американский телеканал CNN приводит заявление представителя главного военного ведомства США по поводу дальнейших планов на F-35. В заявлении утверждается, что Пентагон намерен впервые задействовать самолёты пятого поколения ВВС США в боевой операции.Речь идёт о самолётах F-35B Lightning II, которые нанесут удары по объектам боевиков на территории Афганистана. Некоторое время назад F-35B Lightning II были использованы для осуществления разведывательной миссии в воздушном пространстве Сомали.Представитель Пентагона отметил, что на данный момент обсуждается возможность нанесения ударов и по представителям террористических группировок, находящимся на территории упомянутого государства Сомали. Справедливости ради, Сомали давно перестало существовать как единое государство. Фактически оно поделено между противоборствующими кланами, среди которых и кланы, близкие к так называемому «Исламскому государству».Нанесение ударов по Афганистану может состояться уже на следующей неделе. Для этого американский универсальный десантный амфибийный корабль «Эссекс», на борту которого 6 F-35B, из Аденского залива идёт в направлении северной части Аравийского моря. При этом не сообщается, какую именно группировку (ИГИЛ или Талибан*) собираются бомбить с помощью F-35 американцы.Самолёты F-35B на борту корабля USS Essex относятся к американскому корпусу морской пехоты.