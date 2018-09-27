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США готовят удар по Афганистану с применением F-35

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Американский телеканал CNN приводит заявление представителя главного военного ведомства США по поводу дальнейших планов на F-35. В заявлении утверждается, что Пентагон намерен впервые задействовать самолёты пятого поколения ВВС США в боевой операции.

США готовят удар по Афганистану с применением F-35


Речь идёт о самолётах F-35B Lightning II, которые нанесут удары по объектам боевиков на территории Афганистана. Некоторое время назад F-35B Lightning II были использованы для осуществления разведывательной миссии в воздушном пространстве Сомали.


Представитель Пентагона отметил, что на данный момент обсуждается возможность нанесения ударов и по представителям террористических группировок, находящимся на территории упомянутого государства Сомали. Справедливости ради, Сомали давно перестало существовать как единое государство. Фактически оно поделено между противоборствующими кланами, среди которых и кланы, близкие к так называемому «Исламскому государству».

Нанесение ударов по Афганистану может состояться уже на следующей неделе. Для этого американский универсальный десантный амфибийный корабль «Эссекс», на борту которого 6 F-35B, из Аденского залива идёт в направлении северной части Аравийского моря. При этом не сообщается, какую именно группировку (ИГИЛ или Талибан*) собираются бомбить с помощью F-35 американцы.


USS Essex в 90-е годы


Самолёты F-35B на борту корабля USS Essex относятся к американскому корпусу морской пехоты.
Использованы фотографии:
Википедия, Фейсбук
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15 комментариев
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  1. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 07:03
    +3
    Полигон хороший, складки местности разнообразные, внешних опасностей не усматривается, бомби не хочу. Только и раскручивать Фку во всей красе.
  2. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:07
    +5
    А потом, выяснится, что пострадали мирные жители..а не представители террористических группировок...
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:10
    +5
    опылять с них плантации наркоты будут,а не бомбить кого-то.чтобы там местные пару этих пингвинов сбили.
    1. Громобой Офлайн
      Громобой Сегодня, 07:18
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      опылять с них плантации наркоты будут

      Удобрениями? laughing
  4. DigitalError Офлайн
    DigitalError Сегодня, 07:24
    +2
    Речь идёт о самолётах F-35B Lightning II, которые нанесут удары по объектам боевиков на территории Афганистана.

    Главное - вовремя предупредить. И боевики целы останутся, и опийные плантации не пострадают, и PR-кампания состоится. Сплошной гешефт.
  5. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 07:26
    +2
    Речь идёт о самолётах F-35B Lightning II, которые нанесут удары по объектам боевиков на территории Афганистана. Некоторое время назад F-35B Lightning II были использованы для осуществления разведывательной миссии в воздушном пространстве Сомали

    Это американцы для бомбардировок Сомали и Афганистана замутили столь дорогую программу самолета 5 го поколения ?
    1. DigitalError Офлайн
      DigitalError Сегодня, 08:32
      -2
      Любая система, имеющая право на насилие (хоть их пентагон, хоть наши МВД, МО и Росгвардия) требует постоянных усилий для поддержания собственной жизнеспособности и уже достигнутого размаха. Помните анекдот - генерала МВД спрашивают: "А что вы будете делать, когда посадите всех преступников? - Будем сажать невиновных". А иначе что - сокращение "штатки"? Между моралью и зарплатой обычно выбирают второе.
  6. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 07:39
    +2
    Больше эту фундервафлю применить не где ибо опозориться можно на весь Мир !!! wassat
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 08:00
      +1
      Цитата: keeper03
      Больше эту фундервафлю применить не где ибо опозориться можно на весь Мир !!! wassat

      Не это учения для ф35 и их пилотов приближенные к боевым действиям. Единственно высокоточные боеприпасы тратить на такую цель наверно не будут , а используют бомбы по проще.
  7. Варага Онлайн
    Варага Сегодня, 07:47
    +2
    Маловероятно, что истинная причина атаки на Афганистан - это борьба с терроризмом.
    Снова американцы действуют по принципу "разделяй и властвуй".
    Из Сирии и Ирака не вышло расспространить "черную чуму" на территории Азии, эти ребята решили использовать для этого Афган. Географическое положение этой страны выгодное для их цели. Рядом Таджикистан, а там и Россия.
    Совсем недавно в СМИ прошла информация об активизации ячеек "ИГИЛ" у южных границ России.
    Будем верить в совпадения?..
  8. gorunov Офлайн
    gorunov Сегодня, 08:03
    +1
    Прикольно, что с БДК можно запускать.
  9. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 08:16
    +2
    Радаров у "террористов" в Афгане ноль,комплексов ПВО - ноль,самолётов - ноль,прятаться за своим "стелсом" не от кого... Идиллия для применения самолёта пятого....пардон...."пятого" поколения F-35 laughing wassat fool
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 08:50
      0
      Ну где то правильно вначале применить в идеальных условиях , тем более обкатать взлет и посадку с удк и боекомплектом своих самолётов 5 поколения. Куда торопиться пока нет соперников , а потенциальные противники пока имеют самолёты 4++ .
  10. инженер74 Онлайн
    инженер74 Сегодня, 09:05
    +1
    The show must go on - чувствую раздуют из этого огромную PR- компанию. С толпой журналистов на палубе, мнением экспертов и командиров, интервью летчиков. Которые с героическими лицами, будут рассказывать, как в одиночку побеждали эскадрильи ослов-перехватчиков. И всё благодаря stelth-технологии и высокоточным средствам поражения. laughing
    ИМХО
  11. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:36
    0
    США готовят удар по Афганистану с применением F-35
    Все закономерно. Чтобы не скомпрометировать самолет лучше его использовать там где нет ПВО. Потом можно будет с пафосом рассказать о боевых возможностях, а главное "невидимости".