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Почему не генерал? В СМИ вброшены новые данные об "отравителях" Скрипалей

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Как сообщают интернет-издания The Bellingcat и The Insider, в ходе совместного расследования по делу об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери у них появилась новая информация. По данным представителей этих изданий, имя одного из подозреваемых «Руслан Боширов» - это якобы псевдоним, а его настоящее имя - Анатолий Чепига, и он является полковником Главного разведывательного управления РФ (ГРУ) и имеет звание Героя России за успешное выполнение миротворческой миссии.

Почему не генерал? В СМИ вброшены новые данные об "отравителях" Скрипалей


Издания выяснили, что Анатолий Чепига является выпускником Дальневосточного общевойскового командного училища, которое готовило офицеров спецназа ГРУ. Именно этот факт из биографии полковника Чепиги стал "определяющим" в расследовании. Журналисты просмотрели фотографии всех выпускников этого училища за 2001-2003 годы и на одной из них они якобы увидели человека, который похож на подозреваемого Бошарова. После этого они каким-то образом получили доступ к базам данных и нашли в одной из них адрес проживания полковника ГРУ в Хабаровске, совпавший с адресом, по которому располагается в/ч бригады спецназа ГРУ. После чего The Insider вошёл в систему «Российский паспорт» за 2014 год и, сделав скриншот выписки с фотографией Чепиги, опубликовал на своём сайте. Само заявление о том, что "вошёл в систему" обращает на себя особое внимание.


Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, прокомментировала публикацию изданий The Bellingcat и The Insider. Она заявила, что проведённые изданиями расследования направлены исключительно на то, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от реальных событий, которые произошли в Солсбери.

Обращает на себя внимание и тот факт, что публикация расследования «Боширов-Чепига» появилась после того, как британский премьер Тереза Мэй вновь обвинила Россию, выступая в Совете Безопасности ООН на тему использования оружия массового уничтожения.

Для понимания ситуации: The Bellingcat и The Insider - те структуры, которые "рисовали" двигающийся по Донбассу "Бук", и которые прокололись с ракетой к этому ЗРК, выдавая её за ракету Курской бригады. В связи с этим один вопрос: почему "Боширов-Чепига" оказался "всего лишь" в звании полковника? "Отравителя" нужно было отправлять как минимум в звании генерал-майора, дважды Героя РФ, автора монографии "Как применить БОВ, чтобы отравленный не скончался".
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42 комментария
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  1. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 07:36
    +1
    Почему, почему?
    Ну не хватило генералов.
    Поэтому Васечкина назначили полковником.
    Может быть Петров генерал.

    Ну а реально, что мы знаем о прошлом этих двух персонажей?
    Могли в 90-х и из спецслужб уволиться или из ПВО или из мотострельцов.
    Училище готовило много кого, многие оказались особистами.
    Другие кирпичи головой крошили.
    А может все это поклеп с училищем, просто рядовые/сержанты запаса.
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 07:41
      +21
      Герой России, полковник ГРУ, воевавший в Чечне, поехал травить какого-то старого предателя болтуна. При этом он, как как какой - нибудь профан болтается по городу, разглядывая витрины. Мало того, еще пришел к журналистам, чтобы его опознали и сдали англичанам. И при этом выбран экзотический способ убийства - боевое отравляющее вещество. Нож, пистолет с глушителем, бейсбольная бита в темном переулке это скучно. Надо было травить жутким ядом разработанным в СССР, приезжать прямым рейсом из Москвы, оставлять пальчики британцам для визы, светится перед камерами. Учитывая изложенное можно было не заморачиваться и публично пристрелить Скрипаля из калашникова с криком "Служу России".
      1. Chertt Онлайн
        Chertt Сегодня, 07:55
        +2
        Как сообщают интернет-издания The Bellingcat и The Inside

        Уже смешно )))
        Почему не генерал?

        Да уже все соц.сети ржут. И не только наши wink
      2. mad Офлайн
        mad Сегодня, 08:37
        +3
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Герой России, полковник ГРУ, воевавший в Чечне, поехал травить какого-то старого предателя болтуна...

        Аристарх, браво! Вы сделали мне утро laughing laughing
      3. Безликий Офлайн
        Безликий Сегодня, 09:09
        +2
        Герой России, полковник ГРУ, воевавший в Чечне, поехал травить какого-то старого предателя болтуна...


        Согласен со всем, но главный вопрос: зачем его вообще было травить РФ? Все, что мог, этот предатель уже рассказал. Мы его сознательно обменяли, по сути выпустив в Англию в 1999 году (если память не изменяет). Не хотели бы выпускать - с ним бы инсульт случился по дороге или инфаркт прихватил еще в те времена.
        Нам ни стратегически, ни тактически никак не нужен был такой сценарий, особенно в свете иных событий на политическом и спортивном горизонтах.

        Придумывая все новую ерунду, Англия пытается отвлечь внимание от главного: важно не кто такие Баширов и Петров, где они жили/работали/учились. Важно то, что РФ не травила Скрипалей. Никак.

        А рассуждая о том, мог, либо не мог Баширов травануть предателя, вопрос о том дело ли это рук России не просто отходит на второй план - он как бы разрешен, и вопрос стоит только кто из русских и как именно это сделал.

        Это - один из классических приемов пропаганды, известный испокон веков. Даже глядя на комментарии к статье понимаешь, что он работает.

        В то время как главный, основополагающий вопрос был. остается и останется без ответа: при чем тут РФ вообще?

        Ещё раз: важны не Петров с Башировым как личности.
        Важно то, что Россия тут не причем вообще - тому нет ни одного ни прямого, ни косвенного доказательства (домыслы не аргумент). А от этого главного общественность всячески пытаются увести на второстепенные, надуманные проблемы.
        1. merlin Офлайн
          merlin Сегодня, 09:27
          +1
          Цитата: Безликий
          Важно то, что Россия тут не причем вообще - тому нет ни одного ни прямого, ни косвенного доказательства.

          Как это нет? А хайли-лайкли? В то время когда спец.службы собирают информацию в твиттере и фейсбуке, "хайли-лайкли" превращается в очень даже доказательство.
          Главное, что тролли разнесут это "хайли-лайкли" по всей сети, а дальше уже включается эффект толпы - и люди верят.
        2. dgonni Онлайн
          dgonni Сегодня, 09:30
          0
          До момента пока Скрипаль не начал сотрудничать с Испанскими правоохранителями он реально не был никому интересен. Здесь Вы правы! Но с момента начала сотрудничества он стал опасен конкретно. Ибо замешаны на братву которая уехала в испанию овер много людей в высших эшелонах московской власти.
      4. Константин Шевченко Онлайн
        Константин Шевченко Сегодня, 09:32
        0
        [quoteпоехал травить какого-то старого предателя болтуна.][/quote]
        Вы уверены, что все так однозначно? Возможно "старого предателя болтуна".
  2. Окорок Офлайн
    Окорок Сегодня, 07:37
    +5
    странно что его зовут не Владимир Владимирович....
  3. Chertt Онлайн
    Chertt Сегодня, 07:39
    +3
    британский премьер Тереза Мэй вновь обвинила Россию, выступая в Совете Безопасности ООН

    А ей отступать некуда. За спиной "дупа" wink
  4. konstantin68 Офлайн
    konstantin68 Сегодня, 07:39
    +2
    Это все ,что нужно знать об этих "информационных структурах". Даже не смешно уже.
  5. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:41
    +3
    Детский сад! На "элементарные ликвидации" уже полковники несуществующего ГРУ выезжают? Спят попарно с "партнерами" на двуспальной кровати... Одну проститутку на двоих... Ну и новичка в самолете возят. Гы!!!!
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Детский сад! На "элементарные ликвидации" уже полковники несуществующего ГРУ выезжают? Спят попарно с "партнерами" на двуспальной кровати... Одну проститутку на двоих... Ну и новичка в самолете возят. Гы!!!!

      Может и детский сад , но под этим соусом по всей видимости ощиплят ваших алигархов окопавшихся в Британии не хило , да и повод санкции ужесточить вполне по западным меркам достаточный. Так что если да же "солсберецкого " беглеца не ваши травили , это стоило сделать самим британцам.
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:29
        0
        Так может Скрипаля траванули чтобы олигархов пощипать? Тогда belay скорей бы ощипали. Нам не терпится
      2. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 09:29
        0
        The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст «Боширова», The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего «Боширова»:
        Хотя по этому фото сложно сделать какие-то выводы, оно стало дополнительным поводом поискать «Боширова» именно среди выпускников ДВОКУ. В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавшего список своих выпускников, ставших «Героями России». Один из них — Анатолий Чепига —по возрасту мог быть «Бошировым» и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне, как и человек на фотографии выше. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что «Боширов» и Чепига — одно и то же лицо.
        Зайдите на "The Insider" там все подробно...
  6. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 07:43
    -3
    все таки грушники bully вопрос только за кем приехали туда?за скрипалем или лабораторией биохазарда
  7. zan_parti Офлайн
    zan_parti Сегодня, 07:48
    +3
    Издания выяснили, что Анатолий Чепига является выпускником училища, которое готовило офицеров спецназа ГРУ...
    Журналисты просмотрели фотографии всех выпускников этого училища за 2001-2003 годы...


    Дальше можно не читать...
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:31
      0
      Сразу видно - секретное ПТУ
  8. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 08:00
    +2
    Тупее ни чего не придумали?))) какой адресс? Служебная улица?))) Батарейный переулок?))) Волочаевский городок?))) в Хабаровск всю бригаду из Уссурийска не так давно перевели. В городе один батальон был и этого товарища там точно не было)))с гарантией))))
  9. Василенко Владимир Офлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 08:02
    +1
    как эти "мультики" достали?
    такие доказательства десяток за час делаются
  10. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 08:02
    +4
    В связи с этим один вопрос: почему "Боширов-Чепига" оказался "всего лишь" в звании полковника? "Отравителя" нужно было отправлять как минимум в звании генерал-майора, дважды Героя РФ, автора монографии "Как применить БОВ, чтобы отравленный не скончался".


    Как? Автор не знает, что в ГРУ по правилам травит равный по званию?
    Дослужился бы скрипаль до генерала, поехал бы генерал, а стал бы президентом, то пришлось бы самому на акцию ехать. wassat
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:07
      +4
      Стать полковником в спецназе это уже подвиг))) карьера у него закачаешься))) в 39 лет полковник спецназа ГРУ))). Их в стране даже сотни не наберется)))))))
  11. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 08:05
    +2
    КАК ЗАДОЛБАЛ УЖЕ ЭТОТ БРЕД ! Да пристрелили бы его под видом ограбления , да и все. Это ж додуматься -тянуть из России колбу с ОВ...маразматики британские..
  12. Василенко Владимир Офлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 08:08
    +4
    читаю "ухо" и офигиваю сколько у нас идиoтoв, на полном серьзе в этот бред верят, это еще хлеще КГБшников под покровом ночи ломающих стену и ворующих мочу
  13. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 08:14
    +4
    Не совпадает нос, уши, расстояние между глаз. Лелика с боликом наглицкие спеслужбы выбрали, потому что слишком часто с непонятной целью шатались по странам европы и всегда без дефчёнок.
    По прежнему предполагаю, что никакого новичка не было- джеймсбонды вкололи наркоту через одежду вот вам и кома от передоза. Не было и трахеостомии. После трахеостомии голос какое-то время, иногда на всю жизнь сиплый и тихий. Таким доступом и так низко трахеостомию не делают.
  14. ciujoilu Офлайн
    ciujoilu Сегодня, 08:15
    0
    Моё мнение не отравили эти два предателя, но их очень хорошо использовают. Думаю они реально агенты, и были они там за что-то наблюдать, (может за химлабораторий) а английские спецслужбы очень красиво использовают это. А российским спецслужбам должны искать второго скрипаля.
    1. Compasure Офлайн
      Compasure Сегодня, 08:24
      +4
      Игорь, с официальной визой ездят шпионить только атташе в посольствах))
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 08:33
        +1
        Не,ну еще тупые русские шпиены. Они тусят с проститутками,травят всех подряд. Мотаются по всей европе со своими паспортами)))
  15. gla172 Офлайн
    gla172 Сегодня, 08:32
    +4
    ......"""""""— Какие сволочи эти русские, — неожиданно для всех сказал молоденький лейтенантик, — я бы их всех ставил через одного и стрелял по очереди.
    В помещении воцарилась тишина. Все посмотрели на Штирлица. Штирлиц выплюнул кусок тушенки, встал, и, опрокинув три столика, строевым шагом подошел к зарвавшемуся лейтенанту.
    — Свинья фашистская, — процедил он и влепил лейтенанту пощечину.
    — Простите, я не совсем понимаю… — пролепетал оторопевший лейтенант.
    Штирлиц вышел из себя и, схватив табуретку, обрушил ее на голову незадачливому лейтенанту. Лейтенант упал, и Штирлиц начал злобно пинать его ногами.
    — Я — русский разведчик Исаев и не позволю грязному немецкому псу оскорблять русского офицера!
    Четверо эсэсовцев бросились разнимать дерущихся. Развеселившегося Штирлица оттащили от стонущего лейтенанта и, чтобы успокоить, предложили выпить за Родину, за Сталина.
    — Да, — сказал Штирлиц, немного успокоившись. Он выпил кружку шнапса, рыжий эсэсовец с готовностью налил вторую, Штирлиц выпил еще. Лейтенант стал ему неинтересен.
    — Ну как же можно, — шепнул один из фронтовиков рыдающему лейтенанту, — при самом Штирлице говорить такое о русских, да еще и в таких выражениях! Я бы вас на его месте убил.
    — Штирлиц — добрая душа, — вздохнул второй фронтовик, — я помню три дня назад тут били японского шпиона, так все били ногами, а Штирлиц — нет.
    — Добрейший человек, — подтвердил первый фронтовик, и они вывели лейтенанта на свежий воздух.""""""""......... laughing .....можно провести аналогию.....
    1. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 08:53
      0
      Цитата: gla172
      Штирлиц — добрая душа, — вздохнул второй фронтовик, — я помню три дня назад тут били японского шпиона, так все били ногами, а Штирлиц — нет.

      good lol Ну, за штирлицев во всем мире drinks
  16. Silinvv Офлайн
    Silinvv Сегодня, 08:32
    +1
    Наконец то четкие доказательства! Наконец доказано массовое! Массовое применение англечанами тажелых наркотиков и чдесных афганских трав!
  17. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 08:34
    +1
    Только недавно по тв показали, как в московском метро можно всех опознать по фото, даже если человек пытался изменить внешность. Вот и пропустить эти фотки через программу. Тогда сразу станет видно, где чьи кучки.
  18. МВГ Офлайн
    МВГ Сегодня, 08:47
    +1
    "Как сообщают интернет-издания The Bellingcat и The Insider, в ходе совместного расследования по делу об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери у них появилась новая информация." - сказочники тупоголовые. От этого "расследования" прямо-таки воняет операцией МИ 5
  19. Житель Сиона Онлайн
    Житель Сиона Сегодня, 08:58
    0
    В то, что Кремль травил Скрипали я не верю.

    То, что эти ребята "конторские" считаю весьма вероятным.

    Думаю, британцы сыграли их "в темную". Они были там и тогда, когда все это произошло. Допускаю, Скрипаль-старший "в теме" и "играет жертву". Россию хотят заставить оправдываться. Потому, как нет доказательств отравления, так нет доказательств обратного.

    Думаю, британские спецслужбы "переиграли" российские, а политики обыгрывают ситуацию.
    1. Avior Онлайн
      Avior Сегодня, 09:09
      +1
      ага. полковник ГУ ГШ туда на собор заехал на часок поглазеть
  20. Комментарий был удален.
  21. mikh-korsakov Офлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 09:00
    0
    У меня появился вопрос. Ну ладно, по представленной ими легенде оппоненты руководства России ходят в секретные базы данных училища, обучающего офицеров ГРУ, как у себя дома в уборную. Они не стесняются также входить в базу данных "Российский паспорт". Так что это было - с нашей стороны - измена или головотяпство? Если то что они написали - ложь, то почему вместо того, чтобы пригвоздить авторов к позорному столбу, мы опять над ними смеемся - мол, ну и сказочники. Я не призываю к физическому уничтожению этих людей, но ведь выкрасть-то их можно, и затем судить у нас. Если нет статьи в УК за клевету или разглашение - так надо ввести.
    1. Thatupac Онлайн
      Thatupac Сегодня, 09:18
      -1
      Властям РФ просто плевать. Они для себя в этих обвинениях ничего опасного не видят, а на этих двоих власти плевать. Как и на имидж. А вот на проблемы, что Англия может устроить любителям из России учиться в Оксфордах и олигархам с деньгами, власти уже не плевать. И власть готова, ради интересов отдельных личностей, поиграть в терпилу. Народ в стране молчит, силовые органы молчат. А чем ГРУ или ФСБ лучше военных, которых государство подставило под удар недавно в Сирии? А ничем. Пусть тоже в расход идут. У Путина другие есть насущные дела.
      1. Василенко Владимир Офлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 09:23
        0
        выпейте пустырнику и теплого молока с медом
    2. Avior Онлайн
      Avior Сегодня, 09:30
      0
      мало обвинений в использовании химического оружия для убийств, так еще и обвинение в похищении людей появится.
      отличная идея what
  22. Кариб Офлайн
    Кариб Сегодня, 09:09
    0
    Совсем грусно. Даже историю хоть чуть чуть похожую на правду англичане с полосатыми придумать не смогли. Столько ляпов только необразованный школьник мог допустить...
  23. Троль Онлайн
    Троль Сегодня, 09:24
    0
    Генералы или сидят на пенсии или сидят в штабах. Поэтому только полковник. Настоящий Полковник.
    -
  24. Avior Онлайн
    Avior Сегодня, 09:28
    0
    такое хайли лайкли началось, что аж мой пост удалили smile
    А возразить-то и нечего по сути дела.
    Вычисли их, однако, явно неожиданно для них и их начальства.
    Я как-то писал уже, что легендой нужно было не поленится озаботится, хотя бы после того как англичане шум подняли, лучше всего судить их и дать срок за что нибудь, если б они сейчас в в колонии были, все иначе выглядело бы.
    Англичане явно знают намного больше чем раскрывают.
    Скриншот карточки Чепиги есть уже в сети, хотя некоторые данные закрыты, но и открытых достаточно.
    Да и другие появились- как оказалось, вопросами легенд разведчиков в ГУ ГШ не очень заботятся, раз на оперпаспорта указывают реальный адрес конторы smile , как в анекдоте про парашют и буденовку Штирлица прям. Есть расследование Фонтанки по паспортам с близкими номерами и тем же адресом.
    Похоже, в 21 веке можно будет расследовать, не выходя из сети.
    Чепига уже попал в Википедию
    Анатолий Владимирович Чепига (род. 5 апреля 1979, Николаевка, Ивановский район, Амурская область, РСФСР, СССР) — российский военный деятель, полковник спецназа[en] ГРУ ГШ ВС РФ, Герой Российской Федерации (2014).