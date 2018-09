Почему не генерал? В СМИ вброшены новые данные об "отравителях" Скрипалей

Как сообщают интернет-издания The Bellingcat и The Insider, в ходе совместного расследования по делу об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери у них появилась новая информация. По данным представителей этих изданий, имя одного из подозреваемых «Руслан Боширов» - это якобы псевдоним, а его настоящее имя - Анатолий Чепига, и он являетсяГлавного разведывательного управления РФ (ГРУ) и имеет звание Героя России за успешное выполнение миротворческой миссии.Издания выяснили, что Анатолий Чепига является выпускником Дальневосточного общевойскового командного училища, которое готовило офицеров спецназа ГРУ. Именно этот факт из биографии полковника Чепиги стал "определяющим" в расследовании. Журналисты просмотрели фотографии всех выпускников этого училища за 2001-2003 годы и на одной из них они якобы увидели человека, который похож на подозреваемого Бошарова. После этого они каким-то образом получили доступ к базам данных и нашли в одной из них адрес проживания полковника ГРУ в Хабаровске, совпавший с адресом, по которому располагается в/ч бригады спецназа ГРУ. После чего The Insider вошёл в систему «Российский паспорт» за 2014 год и, сделав скриншот выписки с фотографией Чепиги, опубликовал на своём сайте. Само заявление о том, что "вошёл в систему" обращает на себя особое внимание.Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, прокомментировала публикацию изданий The Bellingcat и The Insider. Она заявила, что проведённые изданиями расследования направлены исключительно на то, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от реальных событий, которые произошли в Солсбери.Обращает на себя внимание и тот факт, что публикация расследования «Боширов-Чепига» появилась после того, как британский премьер Тереза Мэй вновь обвинила Россию, выступая в Совете Безопасности ООН на тему использования оружия массового уничтожения.Для понимания ситуации: The Bellingcat и The Insider - те структуры, которые "рисовали" двигающийся по Донбассу "Бук", и которые прокололись с ракетой к этому ЗРК, выдавая её за ракету Курской бригады. В связи с этим один вопрос: почему "Боширов-Чепига" оказался "всего лишь" в звании полковника? "Отравителя" нужно было отправлять как минимум в звании генерал-майора, дважды Героя РФ, автора монографии "Как применить БОВ, чтобы отравленный не скончался".