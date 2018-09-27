СМИ Украины: "Молот" взорвался из-за пьяного майора

В украинской прессе продолжают обсуждать очередной разрыв миномёта «Молот». Напомним, что на днях украинский миномёт взорвался уже не на полигоне, а в зоне проведения Операции объединённых сил, что стало прямым доказательством применения ВСУ запрещённых вооружений у линии соприкосновения. В отчёте командования говорится, что взрыв «Молота» произошёл на так называемой Светлодарской дуге, когда стрельба осуществлялась «со шнурка». В результате взрыва ранения получили двое (по другим данным, трое) украинских военнослужащих.Версия с двойным заряжанием, которую командование ВСУ раскручивало применительно к предыдущему разрыву «Молота», в данном случае сразу же исключена. Украинские СМИ со ссылкой на военнослужащих 4-й бригады (в/ч А2167) говорят о том, что всё дело в несоблюдении элементарных мер безопасности при выполнении стрельб. И проигнорировал эти меры заместитель комбрига по вооружению майор С. Его фамилия полностью не указывается. Заявлено, что майор находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом, в частности, пишет заблокированный в РФ украинский «Цензор». При этом добавляется, что сам миномёт, по заявлению военнослужащих, был в исправном состоянии. Что именно делал с "Молотом" находящийся в состоянии опьянения офицер, - не говорится.Между тем, в других украинских источниках сообщается, что пьяный майор – это «в большей степени совпадение». Миномёт же разорвался (как в предыдущие разы) из-за конструктивных недостатков. Также добавлено, что для миномёта при стрельбе к «Светлодарской дуге» были доставлены непроверенные боеприпасы 1973 года производства.