Новости

СМИ Украины: "Молот" взорвался из-за пьяного майора

21
В украинской прессе продолжают обсуждать очередной разрыв миномёта «Молот». Напомним, что на днях украинский миномёт взорвался уже не на полигоне, а в зоне проведения Операции объединённых сил, что стало прямым доказательством применения ВСУ запрещённых вооружений у линии соприкосновения. В отчёте командования говорится, что взрыв «Молота» произошёл на так называемой Светлодарской дуге, когда стрельба осуществлялась «со шнурка». В результате взрыва ранения получили двое (по другим данным, трое) украинских военнослужащих.

СМИ Украины: "Молот" взорвался из-за пьяного майора


Версия с двойным заряжанием, которую командование ВСУ раскручивало применительно к предыдущему разрыву «Молота», в данном случае сразу же исключена. Украинские СМИ со ссылкой на военнослужащих 4-й бригады (в/ч А2167) говорят о том, что всё дело в несоблюдении элементарных мер безопасности при выполнении стрельб. И проигнорировал эти меры заместитель комбрига по вооружению майор С. Его фамилия полностью не указывается. Заявлено, что майор находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом, в частности, пишет заблокированный в РФ украинский «Цензор». При этом добавляется, что сам миномёт, по заявлению военнослужащих, был в исправном состоянии. Что именно делал с "Молотом" находящийся в состоянии опьянения офицер, - не говорится.


Между тем, в других украинских источниках сообщается, что пьяный майор – это «в большей степени совпадение». Миномёт же разорвался (как в предыдущие разы) из-за конструктивных недостатков. Также добавлено, что для миномёта при стрельбе к «Светлодарской дуге» были доставлены непроверенные боеприпасы 1973 года производства.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю (30 января-5 февраля) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

21 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Аристарх Людвигович Офлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 08:01
    +7
    Миномет Молот знает свое дело...
    В отчёте командования говорится, что взрыв «Молота» произошёл на так называемой Светлодарской дуге, когда стрельба осуществлялась «со шнурка».

    Учитывая специфику миномета Молот расчету безопаснее будет дергать за шнурок через командирскую башенку сидя в танке.
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 08:07
      +6
      Чего в ВСУ закончится раньше. Минометы молот, или пьяные майоры
      1. alex-s Офлайн
        alex-s Сегодня, 08:50
        +1
        "Молот" взорвался из-за пьяного майора


        Ещё вариант: "Пьяный майор" взорвался из-за молота
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 08:59
          +1
          Пьяницы были ,ест и будут..А вот "правильных минометов" на всех может и не хватить.
  2. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 08:04
    +4
    Чисто из любопытства- а что зам.по вооружению бригады вообще на стрельбище потерял?) и что он физически мог сделать,когда управляют стрельбой непосредственно командиры подразделений? Шатался с бутылкой про меж расчетов и пинал ногами эти орудия смерти?))))
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 08:24
      +1
      В укроармии на передке. Капитан -комроты из 30-ти человек ( мой отец к примеру командовал 400-стами бойцами с БТР и БМП капитаном при СССР -мотострелковый батальон ), Майор украинский -практически комбат из 100 "укропатриотов " , решайте сами. request Ну а бухать там любят, обвиняя во всем Россию.
  3. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 08:09
    0
    Что именно делал с "Молотом" находящийся в состоянии опьянения офицер, - не говорится.

    Выпил на брудершафт без закуси. Сала молоту!
    1. Victor_B Офлайн
      Victor_B Сегодня, 08:13
      +1
      Цитата: Балу
      Что именно делал с "Молотом" находящийся в состоянии опьянения офицер, - не говорится.

      Выпил на брудершафт без закуси. Сала молоту!

      Куда один? В одно лицо. Не по христиански.
      Наливай ещё!
      Ну за победу! За нашу победу!
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:13
        0
        Поэтому их трое было wassat
  4. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 08:14
    +3
    Двойное заряжание исключено, там на стволе "фишка" стоит, второй раз мина не влезет, пока не вылетит. А вот боеприпас или сталь миномета может причиной стать. Может намотал дохрена дополнительного заряда, если бухал все может быть.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:16
      +1
      Намотал зам по вооружению бригады?)))
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 09:00
        0
        Нет,он горилки в ствол ливанул..
    2. prapor55 Офлайн
      prapor55 Сегодня, 08:34
      +2
      Какая то адская смесь в новости, новый укроминомет рвет трёх или двух бойцов при наличии в непосредственной близости пьяного майора со старыми боеприпасами. Я правильно изложил суть данного опуса? Сало-сальное и хватит уже про Украину, ну хоть на сегодня. am
  5. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:16
    +1
    Даже молот нельзя украинцу доверить.
  6. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 08:17
    +1
    Что именно делал с "Молотом" находящийся в состоянии опьянения офицер, - не говорится.

    Наверное бутылку с горилкой решил спрятать в миномёт.. smile
  7. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:18
    +1
    Молот Москвы
  8. Комментарий был удален.
  9. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 08:44
    0
    Версия с двойным заряжанием, которую командование ВСУ раскручивало применительно к предыдущему разрыву «Молота», в данном случае сразу же исключена.

    А я бы не был столь категоричен... Дело так, что долболобы там эпичные. Например, полудурка, пихающего вторую гильзу в Д-20, - это не я придумал, был реально такой окурок)
    Ах,, простите, аэромобильный воен!
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:16
      0
      Аэромобильный wassat И такое бывает? wassat
  10. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 09:17
    0
    Конструктивные недостатки, не проверенные боеприпасы и самое главное пьяный майор. Все как и положено в вооруженном сброде украины.
  11. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:20
    0
    Что именно делал с "Молотом" находящийся в состоянии опьянения офицер, - не говорится.

    ...чокался с миномётом... laughing
  12. гаррет Онлайн
    гаррет Сегодня, 09:37
    0
    сам был свидетелем, как 120 мм взорвался. 33 оброн, январь 2002 года(или декабрь 2001, не помню уже). расчет миномета - двое в клочья, один - сильнейшая контузия, списали все на двойное заряжание(следствие все же проводилось). это я к чему, коллеги... прекращайте злорадствовать, всякое бывает, nuff said