Украина просит у МВФ новый кредит?
МВФ выдвинул Киеву четыре условия для получения им нового кредита по программе stand-by, пишет украинская газета Экономическая правда со ссылкой на информированный источник.
По словам источника, в требованиях фонда ничего нового нет. Кредитная организация требует от украинских властей повышения на 23% цен на газ, завершения антикоррупционной реформы, принятия сбалансированного бюджета и проведение реорганизации Государственной фискальной службы.
Уже ясно, что Киев не выполнит на 100% подписанную в 2015 году программу расширенного сотрудничества с кредитором EFF. Она предусматривает продолжение реформ, а накануне двойных выборов это очень сложная задача. Именно поэтому стороны попытались сделать ставку на второй вариант: договориться о новой, более короткой, программе сотрудничества. Речь идет о программе stand-by на 12-15 месяцев и на $5-6 млрд., рассказал собеседник.
Он пояснил, что программа stand-by, основанная в 1952 году, направлена на преодоление заемщиком кризисных явлений, удовлетворение его потребностей в быстром финансировании, решение проблемы с проведением платежей.
При этом источник указывает, что новые переговоры с фондом будут проходить в условиях низкого уровня доверия к украинской стороне.
Напомним, 4-летняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение Киеву $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд., в августе того же года пришел второй транш в $1,7 млрд. В следующие 2 года Киев получил еще $2 млрд. После этого переводы из МВФ прекратились из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения.
По словам источника, в требованиях фонда ничего нового нет. Кредитная организация требует от украинских властей повышения на 23% цен на газ, завершения антикоррупционной реформы, принятия сбалансированного бюджета и проведение реорганизации Государственной фискальной службы.
Уже ясно, что Киев не выполнит на 100% подписанную в 2015 году программу расширенного сотрудничества с кредитором EFF. Она предусматривает продолжение реформ, а накануне двойных выборов это очень сложная задача. Именно поэтому стороны попытались сделать ставку на второй вариант: договориться о новой, более короткой, программе сотрудничества. Речь идет о программе stand-by на 12-15 месяцев и на $5-6 млрд., рассказал собеседник.
Он пояснил, что программа stand-by, основанная в 1952 году, направлена на преодоление заемщиком кризисных явлений, удовлетворение его потребностей в быстром финансировании, решение проблемы с проведением платежей.
При этом источник указывает, что новые переговоры с фондом будут проходить в условиях низкого уровня доверия к украинской стороне.
Напомним, 4-летняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение Киеву $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд., в августе того же года пришел второй транш в $1,7 млрд. В следующие 2 года Киев получил еще $2 млрд. После этого переводы из МВФ прекратились из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения.
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