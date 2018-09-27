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Украина просит у МВФ новый кредит?

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МВФ выдвинул Киеву четыре условия для получения им нового кредита по программе stand-by, пишет украинская газета Экономическая правда со ссылкой на информированный источник.



По словам источника, в требованиях фонда ничего нового нет. Кредитная организация требует от украинских властей повышения на 23% цен на газ, завершения антикоррупционной реформы, принятия сбалансированного бюджета и проведение реорганизации Государственной фискальной службы.


Уже ясно, что Киев не выполнит на 100% подписанную в 2015 году программу расширенного сотрудничества с кредитором EFF. Она предусматривает продолжение реформ, а накануне двойных выборов это очень сложная задача. Именно поэтому стороны попытались сделать ставку на второй вариант: договориться о новой, более короткой, программе сотрудничества. Речь идет о программе stand-by на 12-15 месяцев и на $5-6 млрд., рассказал собеседник.

Он пояснил, что программа stand-by, основанная в 1952 году, направлена на преодоление заемщиком кризисных явлений, удовлетворение его потребностей в быстром финансировании, решение проблемы с проведением платежей.

При этом источник указывает, что новые переговоры с фондом будут проходить в условиях низкого уровня доверия к украинской стороне.

Напомним, 4-летняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение Киеву $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд., в августе того же года пришел второй транш в $1,7 млрд. В следующие 2 года Киев получил еще $2 млрд. После этого переводы из МВФ прекратились из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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12 комментариев
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  1. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:08
    +1
    Ну и дадут! Но с условиями.
    Накрепко Украину долгами привязывают.
    Диктовать могут вообще что угодно!
    1. Гуру Офлайн
      Гуру Сегодня, 08:25
      +1
      Будто сейчас не что угодно диктуют, то что деньги разворуют сомнений нет, а вот отдавать будут простые люди. Хотя что хотели , то и получили.
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:06
        0
        Даже разворовать не получится. Ими проценты уплатят. Все, приехали. Остановка "конечная"
  2. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:33
    -2
    Цитата: Гуру
    Будто сейчас не что угодно диктуют, то что деньги разворуют сомнений нет, а вот отдавать будут простые люди. Хотя что хотели , то и получили.

    Да 404 уже и сейчас чемодан без ручки.
    Но!
    Это наш суеин сын! (с)
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:38
      +2
      Нафига родня такая,лучше буду сиротой.
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:49
    +1
    И они надеятся "спихнуть" эту профессиональную попрошайку нам? Наивные. Целиком ( с долгами) уже не возьмём. Только частями, и ... Сами давали, сами и списывайте свои долги... "МВФ" - умный. Вот и умничай дальше.
    1. Лелёк Онлайн
      Лелёк Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: Горный стрелок
      И они надеятся "спихнуть" эту профессиональную попрошайку нам?
      hi , Евгений.
      Ничего не напоминает? Помните эпизод из "золотого телёнка" между Корейко и Паниковским: "подай голодному мильён, мильён дай..."? Но там сцена была одноразовая, а вот с Руиной - сколько не давай, через неделю опять с протянутой рукой. Чем возвращать долги будут (асрок возврата - как шагреневая кожа)? Ну, гетьманы кто смоется, а кто закуклится, а расплачиваться придётся "Тарасикам". Вожачок (Вальцман) уже начал распродавать свои активы, понимая, что с 5% рейтинга второй срок не светит.
  4. О. Бендер Онлайн
    О. Бендер Сегодня, 08:56
    +1
    Дадут денег.Ибо для тех кто гадит России бумажек не жалко.Заодно и абрикосики свидомитские ещё крепче держать будут.
  5. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 09:04
    0
    . http://www.mid.ru/rossia-v-gruppe-20-rossia-i-specializirovannye-mezdunarodnye-ekonomiceskie-organizacii-mvf-vto-oesr-fseg-opek-i-dr-/-/asset_publisher/uFvfWVmCb4Rl/content/id/2141859

    Тут можно почитать, что за "зверь" такой МВФ. Судя по информации МИДа БРИКС вот-вот смогут накладывать вето на подобные решения
  6. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 09:12
    0
    Украина это черная дыра, сколько не давай все исчезает бесследно.
  7. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:17
    0
    При этом источник указывает, что новые переговоры с фондом будут проходить в условиях низкого уровня доверия к украинской стороне.
    ... дадут, кто бы сомневался...
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:32
    0
    После этого переводы из МВФ прекратились
    Зато киевская риторика по отношению к России стала еще агрессивнее в надежде на то, что очередной всплеск разнузданной русофобии поможет получить деньги. Судьба Украины стоять с протянутой рукой до полного распада, но сами выбрали такую судьбу им и идти по этому пути.