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Пентагон: Идлиб - "гнездо терроризма", а виноваты в этом русские

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Провинция Идлиб в Сирии действительно стала гнездом для многих террористических организаций, боевики которых были свезены туда российским военными из нескольких регионов, передает РИА Новости заявление помощника главы Пентагона Стори Карема на слушаниях в Конгрессе.



Один из конгрессменов поинтересовался у Карема, чем объясняется присутствие в Идлибе порядка 20-30 тыс. террористов, включая боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), которых американские военные должны уничтожать. Но вместо этого, представители правительства выступают против любой операции в Идлибе. И не просто возражают, но и угрожают тем, кто хочет ее провести.


Действительно, нет сомнений в том, что Идлиб превратился в «осиное гнездо терроризма», но, к сожалению, это стало возможным из-за проводимой властями САР и Россией политики по контролю территорий – они проводили, используя зоны деэскалации, переговоры на местах и с целью очищения конкретных районов вывозили оттуда в Идлиб боевиков всех мастей, отказавшихся сложить оружие. Таким образом провинция превратилась в «помойку» для самых отъявленных террористов, рассказал Карем.

Он также отметил, что угроза, исходящая от ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в РФ), сохранится даже после физического уничтожения «халифата».

По словам помощника министра обороны, под натиском противника террористы стали переходить на подпольное положение, организуя негласную повстанческую сеть.

Напомним, Идлиб является последим регионом, неподконтрольным Дамаску. Недавно президенты РФ и Турции договорились о создании к середине октября демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в провинции, а главы военных ведомств двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Иран в свою очередь отметил, что соглашение РФ и Турции помогло предотвратить масштабную войну в Идлибе.
Использованы фотографии:
https://colonelcassad.livejournal.com
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7 комментариев
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  1. olhon Офлайн
    olhon Сегодня, 09:10
    +3
    "— Простите, часовню тоже я... развалил?" (С)
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 09:30
      0
      А те гады не признают, шо часовню, пару веков тому назад, бандерлоги\бармалеи развалили!
      И ещё те гады хвастаются, шо они всю правду-матку знают и её жеж несут на крыльях своих бомберов, всем, кто в не правде прибывает!
  2. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 09:26
    0
    Благодаря кому той ИГИЛ возник? А Аль-Каеда?
    "Скажи, ты, видишь ли, его сейчас.. в лучах рассвета,
    Как гордо реял он когда-то в последних отблесках заката?"
    Кто не в курсе - это гимн пингвинов, цитата
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:27
    +1
    это стало возможным из-за проводимой властями САР и Россией политики по контролю территорий
    Это уже не просто "с больной головы на здоровую" - это ... .... и далее по русскому списку. Краев американцы не только не видят, но и на полном серьезе несут откровенную чушь уверовав в то, что эту чушь поддержат другие. Но если уже кое кто из конгрессменов задается таким вопросом (наличием террористов в Идлибе), то все таки что-то начинает меняться и в головах американских политиков. Хотя прошибить эту стену можно только при полном крахе Сша, что сегодня мало вероятно.
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 09:35
      0
      А виноваты то кто? Да конечно русские...
  4. Wedmak Онлайн
    Wedmak Сегодня, 09:32
    0
    Ну, а что? Лучше было сравнять с землей горда, как это сделали американцы в Ракке? И что самое интересное - американцы как-то не жаждут участвовать в восстановлении Сирии.
    Идлиб является последим регионом, неподконтрольным Дамаску.

    Я может маленько не понимаю: А Дейр-из-Зор? А Эт-Танф? А базы США? А курды?
  5. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:35
    0
    Любят бородатые мальчики фотки, с собою. делать....как бармалеи, так и те, кто против них..