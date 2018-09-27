Пентагон: Идлиб - "гнездо терроризма", а виноваты в этом русские
Провинция Идлиб в Сирии действительно стала гнездом для многих террористических организаций, боевики которых были свезены туда российским военными из нескольких регионов, передает РИА Новости заявление помощника главы Пентагона Стори Карема на слушаниях в Конгрессе.
Один из конгрессменов поинтересовался у Карема, чем объясняется присутствие в Идлибе порядка 20-30 тыс. террористов, включая боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), которых американские военные должны уничтожать. Но вместо этого, представители правительства выступают против любой операции в Идлибе. И не просто возражают, но и угрожают тем, кто хочет ее провести.
Действительно, нет сомнений в том, что Идлиб превратился в «осиное гнездо терроризма», но, к сожалению, это стало возможным из-за проводимой властями САР и Россией политики по контролю территорий – они проводили, используя зоны деэскалации, переговоры на местах и с целью очищения конкретных районов вывозили оттуда в Идлиб боевиков всех мастей, отказавшихся сложить оружие. Таким образом провинция превратилась в «помойку» для самых отъявленных террористов, рассказал Карем.
Он также отметил, что угроза, исходящая от ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в РФ), сохранится даже после физического уничтожения «халифата».
По словам помощника министра обороны, под натиском противника террористы стали переходить на подпольное положение, организуя негласную повстанческую сеть.
Напомним, Идлиб является последим регионом, неподконтрольным Дамаску. Недавно президенты РФ и Турции договорились о создании к середине октября демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в провинции, а главы военных ведомств двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Иран в свою очередь отметил, что соглашение РФ и Турции помогло предотвратить масштабную войну в Идлибе.
Один из конгрессменов поинтересовался у Карема, чем объясняется присутствие в Идлибе порядка 20-30 тыс. террористов, включая боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), которых американские военные должны уничтожать. Но вместо этого, представители правительства выступают против любой операции в Идлибе. И не просто возражают, но и угрожают тем, кто хочет ее провести.
Действительно, нет сомнений в том, что Идлиб превратился в «осиное гнездо терроризма», но, к сожалению, это стало возможным из-за проводимой властями САР и Россией политики по контролю территорий – они проводили, используя зоны деэскалации, переговоры на местах и с целью очищения конкретных районов вывозили оттуда в Идлиб боевиков всех мастей, отказавшихся сложить оружие. Таким образом провинция превратилась в «помойку» для самых отъявленных террористов, рассказал Карем.
Он также отметил, что угроза, исходящая от ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в РФ), сохранится даже после физического уничтожения «халифата».
По словам помощника министра обороны, под натиском противника террористы стали переходить на подпольное положение, организуя негласную повстанческую сеть.
Напомним, Идлиб является последим регионом, неподконтрольным Дамаску. Недавно президенты РФ и Турции договорились о создании к середине октября демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в провинции, а главы военных ведомств двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Иран в свою очередь отметил, что соглашение РФ и Турции помогло предотвратить масштабную войну в Идлибе.
- Использованы фотографии:
- https://colonelcassad.livejournal.com
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