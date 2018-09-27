Новости

27 сентября 1941 года озвучен нацистский приказ "Всем евреям города Киева"

26
27 сентября 1941 года был обнародован приказ немецкого коменданта оккупированного Киева под названием «Sämtliche Juden der Stadt Kiew» («Всем евреям города Киева»). Этот приказ положил начало трагедии Бабьего Яра. В тот же день в районе Бабьего Яра был осуществлён первый массовый расстрел, в котором принимали активное участие и те, в честь кого на сегодняшней Украине называют улицы и проспекты. Расстреляли гитлеровцы и их местные пособники 752 пациента киевской психиатрической лечебницы им.Ивана Павлова.

В тот же день через нескольких киевских раввинов немецкая оккупационная администрация обратилась к еврейскому населению Киева. В приказе-обращении было заявлено о необходимости явиться в назначенную точку сбора с личными вещами и документами. Повод был объявлен следующий: санитарная обработка, после которых «все евреи, как элитная нация будут переправлены в безопасное место». За невыполнение приказа полагался расстрел.

27 сентября 1941 года озвучен нацистский приказ "Всем евреям города Киева"



Из текста расклеенных по городу листовок:
Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (Доктеривской) (возле кладбищ).
Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также тёплую одежду, бельё и проч.
Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян.
Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян.


По местам проживания евреев в Киеве были направлены команды, в которые входили представители так называемой «украинской вспомогательной полиции».

Еврейское население сгоняли к Бабьему Яру, на прилегающей территории к которому был оборудован лагерь смерти. Людей, которые не были расстреляны в первые часы после прибытия, содержали в гаражах – до следующих суток. Чтобы пулемётные очереди не были слышни за пределами урочища смерти, гитлеровцы установили десятки репродукторов, из которых неслась громкая и цинично весёлая музыка.

На первом этапе массовые казни еврейского населения продолжились до 11 октября 1941 года. В общей сложности к тому моменту в Бабьем Яру было истреблено более 33 тысяч человек.
Точно число казнённых нацистами за период с 27 сентября 1941 года по 1943 год не установлено до сих пор. По самым скромным подсчётам, это около 80 тысяч человек.

Среди убитых не только евреи, но также представители цыганского населения, красноармейцы Днепровского отряда Пинской военной флотилии, другие представители местного населения и военнопленные.

Обращает на себя внимание тот факт, что отдавший приказ о расстрелах в Бабьем Яру военный комендант оккупированного Киева Курт Эберхард в итоге даже не был осуждён. Он скончался уже после войны (в 1947 году) в Штутгарте, в 1945 году оказавшись в плену у американских войск.

Из произведения Евгения Евтушенко "Бабий Яр":

Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребённых.
Я -
каждый здесь расстрелянный старик.
Я -
каждый здесь расстрелянный ребёнок.
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 7 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

26 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. silberwolf88 Офлайн
    silberwolf88 Сегодня, 09:34
    +8
    Это была величайшая трагедия ... преступление против человечности затмившее своей бессмысленной кровожадностью средневековые бойни ...
    Германия (и её союзные дивизии в том числе ваффен СС всей Европы) вела войну на уничтожение всех "рассово/неправильных" людей ... особенно советского народа ...
    1. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:37
      +5
      Вот только господа коломойские, гройсманы всё это подзабыли... Впрочем, деньги ведь не пахнут.
      1. Кокарев Михаил Офлайн
        Кокарев Михаил Сегодня, 11:13
        0
        Они воодушевлены примером Сороса! Он же гордится тем что выжил предовая своих, ну прям пример для подражания.
    2. dauria Офлайн
      dauria Сегодня, 10:00
      +7
      особенно советского народа ...


      Вот именно. Не стоило общее горе делить на еврейское, белорусское...и.т.д. В месиве Сталинграда от бомбёжек , пожаров , артогня , от голода в Ленинграде такие цифры "мирного населения" всех наций , что на десять холокостов хватит.
      Да и в окопах вперемежку лежат до сих пор татарин с русским , да еврей с мордвином. И не нам их разделять .
      То, что мы сейчас "делимся"- наше дело и наша дурь. А этих трогать и делить права у нас нет.
      1. фигвам Офлайн
        фигвам Сегодня, 10:03
        +2
        Кедми рассказал о европейском нацизме.
        1. Мистер Кредо Офлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 11:43
          +2
          Чёрт! Можно любить евреев, можно ненавидеть. Но Кедми мне нравится! Почему наше правительство не такое как Кедми?
        2. Fitter65 Онлайн
          Fitter65 Сегодня, 12:47
          0
          Всегда смотрю программу если там Кедми. Молодец всегда говорит правду, пусть даже горькую для нас.
          1. ASG7 Офлайн
            ASG7 Сегодня, 13:52
            0
            Не обольщайтесь, давайте посмотрим когда ваши взгляды разойдутся. И не забывайте у них "ОКО За ОКО" и "ЗУБ За ЗУБ", так что ваши интересы как и интересы России в целом ему "по барабану".
    3. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 10:44
      0
      Ялмар Шахт назвал главных виновников трагедии евреев. Ничего с тех пор не изменилось. Сейчас на Украине те же структуры применяют те же технологии
  2. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:45
    +2
    ...укронацисты и фашисты устроят свой праздник, пойдут факельные гуляния)) angry
  3. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 09:57
    0
    Ефрейтор с лева по мобиле разговаривает ?
    1. Ванёк Офлайн
      Ванёк Сегодня, 11:48
      0
      А ребёнка в колонне на расстрел ведут.

      Ни чего смешного.
      1. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 12:52
        0
        Его не ведут, а вели. Относитесь к истории как к истории какой бы она не была.
  4. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 10:04
    +4
    Огромная ошибка, говорить о евреях, как едином целом. Не секрет, что множество еврейских сил сотрудничало с Гитлером, действуя из Англии, Женевы, США. Исторический факт, продажа через БанкофАмерика нефти фашисткой Германии, когда во главе организации стоял дедушка Буш, да, тот самый, чьи дети /внуки были поезидентами США. А советские евреи, это формация, которой не знал мир, это те евреи, которые жили не по Торе （официальный документ, вместо Конституции в Израиле）, а по советским законам, интернационально, не деля мир на избранных и гоев. И вот этих то советских евреев уничтожали под молчаливое одобрение других, якобы, истинных иудеев. Давно пора поставить памятник на Красной Площали Советскому Еврею, пошедшим против более, чем 5000летней гегемонии иудаизма и сионизма. Самое страшное, что погибло больше всего именно наших евреев, и Холокост именно поэтому ввели понятие, но пользуются благами по нему совсем другие....
    1. jjj Онлайн
      jjj Сегодня, 10:13
      +2
      Цитата: Forestol
      А советские евреи, это формация, которой не знал мир,

      И можно только согласиться с мнением Михаила Задорнова, что евреи - носители русской культуры и русского языка - это гремучая смесь для Западного мира. Такие евреи наиболее изощренны умом и наделены талантами
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 11:48
      0
      Огромная ошибка, говорить о евреях, как едином целом. # Вот,вот! Одних евреев убивали, другие служили тем кто убивал, третьи воевали против тех кто убивал, четвертые обеспечивали тех кто убивал! Так кто тут истинный еврей? Что там Геринг сказал о евреях? Я сам решаю, кто еврей, а кто нет! Было такое? Что знатоки скажут на это?
  5. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 10:09
    +3
    И как после этого всего слышать от наших оппонентов из израиля ,что современная ситуация на бандеровской украине их не касается....,лелеют мечту что на этот раз наци отыграются на русских и рускоязычном населении,поддерживающим Россию??? Тем более сами хитрые евреи и поддерживают нациугар на краине...,а в это время грабят страну,такой вот гешефт получается...
    1. alexmach Онлайн
      alexmach Сегодня, 10:25
      -2
      а как бы именно так и есть. Есть такое выссказывание, что русские - евреи 21 века.
  6. пушкарь Офлайн
    пушкарь Сегодня, 10:30
    -1
    Статья посвящена трагедии Бабьего Яра и рассуждения о "жидобандерах" и "мировом сионизме" здесь по меньшей мере неуместны.
    1. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 12:58
      0
      Надо жить с оглядкой на историю а то она снова жестоко накажет слишком забывчивых....
  7. МВГ Офлайн
    МВГ Сегодня, 10:42
    0
    Только за одно это заказчики убийств и покровители Гитлера из США должны были понести наказание, равное содеянному. К сожалению, на момент судебного процесса над фашизмом в Нюренберге эти вчерашние покровители стали официальными обвинителями и избежали заслуженной кары. Очень, очень жаль.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 11:56
      +1
      Ну тут уж извиняйте! Кто же знал что Сталин победит Гитлера? Как ни крути, а Сталин сполна оправдал свой псевдоним! Но противники Сталина тоже были не лыком шиты! Не для того они вкладывались в Адольфа! Все что не успел разбить Сталин, они спасли и пристроили! Зря что ли сдавались союзникам? Вопрос. Почему? А аналогии с Аль- Каидой и ИГИЛ никто не наблюдает?
  8. антивирус Офлайн
    антивирус Сегодня, 11:58
    0
    это всё к с кам из кыев гор совета и клычко
  9. Moskovit Онлайн
    Moskovit Сегодня, 12:11
    0
    Самым последовательным, неумолимым и жестоким преследователем нацистких преступников был Советский Союз. Россия не отстает от него хотя бы в моральном плане. А вот демократическая Прибалтика и защитница Европы Украина не скрывая восхваляет кровавых убийц. Но "свободные" страны предпочитают этого не замечать...
  10. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 12:47
    0
    Ну а что? Немцы же не думали, что за это отвечать придется.
    Они просто и тупо очищали территорию для себя любимых.
  11. Серёжа Тимофеев Онлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 13:49
    0
    Да, уж...Иней, иней, ло янум, ло янум ве ло иша, ло янум, ло иша, шоймер Исраэль!