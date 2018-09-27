27 сентября 1941 года озвучен нацистский приказ "Всем евреям города Киева"

Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (Доктеривской) (возле кладбищ).

Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также тёплую одежду, бельё и проч.

Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян.

Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян.

Над Бабьим Яром шелест диких трав.

Деревья смотрят грозно,

по-судейски.

Все молча здесь кричит,

и, шапку сняв,

я чувствую,

как медленно седею.

И сам я,

как сплошной беззвучный крик,

над тысячами тысяч погребённых.

Я -

каждый здесь расстрелянный старик.

Я -

каждый здесь расстрелянный ребёнок.

27 сентября 1941 года был обнародован приказ немецкого коменданта оккупированного Киева под названием «Sämtliche Juden der Stadt Kiew» («Всем евреям города Киева»). Этот приказ положил начало трагедии Бабьего Яра. В тот же день в районе Бабьего Яра был осуществлён первый массовый расстрел, в котором принимали активное участие и те, в честь кого на сегодняшней Украине называют улицы и проспекты. Расстреляли гитлеровцы и их местные пособники 752 пациента киевской психиатрической лечебницы им.Ивана Павлова.В тот же день через нескольких киевских раввинов немецкая оккупационная администрация обратилась к еврейскому населению Киева. В приказе-обращении было заявлено о необходимости явиться в назначенную точку сбора с личными вещами и документами. Повод был объявлен следующий: санитарная обработка, после которых «все евреи, как элитная нация будут переправлены в безопасное место». За невыполнение приказа полагался расстрел.Из текста расклеенных по городу листовок:По местам проживания евреев в Киеве были направлены команды, в которые входили представители так называемой «украинской вспомогательной полиции».Еврейское население сгоняли к Бабьему Яру, на прилегающей территории к которому был оборудован лагерь смерти. Людей, которые не были расстреляны в первые часы после прибытия, содержали в гаражах – до следующих суток. Чтобы пулемётные очереди не были слышни за пределами урочища смерти, гитлеровцы установили десятки репродукторов, из которых неслась громкая и цинично весёлая музыка.На первом этапе массовые казни еврейского населения продолжились до 11 октября 1941 года. В общей сложности к тому моменту в Бабьем Яру было истреблено более 33 тысяч человек.Точно число казнённых нацистами за период с 27 сентября 1941 года по 1943 год не установлено до сих пор. По самым скромным подсчётам, это около 80 тысяч человек.Среди убитых не только евреи, но также представители цыганского населения, красноармейцы Днепровского отряда Пинской военной флотилии, другие представители местного населения и военнопленные.Обращает на себя внимание тот факт, что отдавший приказ о расстрелах в Бабьем Яру военный комендант оккупированного Киева Курт Эберхард в итоге даже не был осуждён. Он скончался уже после войны (в 1947 году) в Штутгарте, в 1945 году оказавшись в плену у американских войск.Из произведения Евгения Евтушенко "Бабий Яр":