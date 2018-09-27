В Киеве озвучили условие освобождения экипажа «Норда»
Киев готов отпустить экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» на родину только после получения ими украинских паспортов, передает Интерфакс сообщение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
По словам Москальковой, ее украинская коллега Людмила Денисова заявила, что возвращение к своим семьям членов экипажа судна «Норд» возможно лишь после того, как они получат украинские паспорта. Однако моряки считают это условие абсурдным, поскольку являются гражданами России, и этот статус подтвержден имеющимися у них на руках паспортами, кстати, признанными судом, легитимными.
Омбудсмен подчеркнула, что пока российские моряки не выражают желание менять свое гражданство. Само же удержание россиян на Украине «бесчеловечно», добавила она.
Напомним, сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту был задержан украинской погранслужбой 25 марта.
Капитану Владимиру Горбенко предъявлено обвинение по двум статьям – нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию (Крым) и незаконное занятие рыбным промыслом. Херсонский суд не стал заключать его под стражу, ограничившись мерой пресечения в виде «личного обязательсва». Сейчас он живет у родственников в Запорожской области.
Остальные члены экипажа признаны виновными в административном правонарушении – незаконное пересечение границы. На всех наложены штрафы.
По словам Москальковой, ее украинская коллега Людмила Денисова заявила, что возвращение к своим семьям членов экипажа судна «Норд» возможно лишь после того, как они получат украинские паспорта. Однако моряки считают это условие абсурдным, поскольку являются гражданами России, и этот статус подтвержден имеющимися у них на руках паспортами, кстати, признанными судом, легитимными.
Омбудсмен подчеркнула, что пока российские моряки не выражают желание менять свое гражданство. Само же удержание россиян на Украине «бесчеловечно», добавила она.
Напомним, сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту был задержан украинской погранслужбой 25 марта.
Капитану Владимиру Горбенко предъявлено обвинение по двум статьям – нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию (Крым) и незаконное занятие рыбным промыслом. Херсонский суд не стал заключать его под стражу, ограничившись мерой пресечения в виде «личного обязательсва». Сейчас он живет у родственников в Запорожской области.
Остальные члены экипажа признаны виновными в административном правонарушении – незаконное пересечение границы. На всех наложены штрафы.
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