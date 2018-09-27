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В Киеве озвучили условие освобождения экипажа «Норда»

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Киев готов отпустить экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» на родину только после получения ими украинских паспортов, передает Интерфакс сообщение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

В Киеве озвучили условие освобождения экипажа «Норда»


По словам Москальковой, ее украинская коллега Людмила Денисова заявила, что возвращение к своим семьям членов экипажа судна «Норд» возможно лишь после того, как они получат украинские паспорта. Однако моряки считают это условие абсурдным, поскольку являются гражданами России, и этот статус подтвержден имеющимися у них на руках паспортами, кстати, признанными судом, легитимными.


Омбудсмен подчеркнула, что пока российские моряки не выражают желание менять свое гражданство. Само же удержание россиян на Украине «бесчеловечно», добавила она.

Напомним, сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту был задержан украинской погранслужбой 25 марта.

Капитану Владимиру Горбенко предъявлено обвинение по двум статьям – нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию (Крым) и незаконное занятие рыбным промыслом. Херсонский суд не стал заключать его под стражу, ограничившись мерой пресечения в виде «личного обязательсва». Сейчас он живет у родственников в Запорожской области.

Остальные члены экипажа признаны виновными в административном правонарушении – незаконное пересечение границы. На всех наложены штрафы.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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47 комментариев
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  1. silberwolf88 Офлайн
    silberwolf88 Сегодня, 09:37
    +7
    ОНО ещё и условия диктует ... забавно ... тогда необходимо ещё жёстче давить их корабли за пределами территориальных вод ... в Азовском и Чёрном морях ... ещё жёстче ... чтоб носа не казали за красную линию ...
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 09:40
      0
      А что выдернуть экипаж с территории Украины совсем ни как? Наняли бы частников... и нет проблем...
      1. Slinqshot Офлайн
        Slinqshot Сегодня, 09:49
        -1
        М-да, мнение домашнего воена бесценно. Интеллекта как у ракушки.
        1. alexmach Онлайн
          alexmach Сегодня, 10:28
          +4
          А при чем тут домашнее воинство. Что технически невозможно что ли перейти нелегально к примеру Белорусскую границу? Там может ещё один штраф за незаконное пересечение заплатить? Неспособны росийские спецслужбы организовать такую акцию?
          1. роман66 Онлайн
            роман66 Сегодня, 10:38
            +1
            надо бы, вонять потом, конечно, будут но урок получат.нельзя своих бросать
            1. alexmach Онлайн
              alexmach Сегодня, 11:33
              0
              Тут вопрос в другом. Все пошли на принцип. Украина всего-то требует признать свое гражданство экипажем, Россия принципиально против, Экипаж - заложник ситуации. Но я надеюсь, что им оказывают поддержку за все.

              Чисто по человечески - можно было бы просто взять украинский паспорт да и поехать с ним домой. С точки зрения России это недопустимо - значит надо вызволять этих людей. Незаконно переходить государственную границу - возможно это в каком то смысле признание своей неправоты. Вот и используют экипаж как повод для пиара - вот проклятые Укропы ограничивают свободу передвижения. Что происходит с самим экипажем и их семьями - неизвестно.
              1. SerVal Офлайн
                SerVal Сегодня, 11:43
                +2
                Цитата: alexmach
                Тут вопрос в другом. Все пошли на принцип.

                Не. Как только экипаж признает себя гражданами Украины, это тут же станет внутренним делом Украины. К экипажу и консула не допустят.
          2. Slinqshot Офлайн
            Slinqshot Сегодня, 10:43
            0
            С результатом примерно как в Могадишо-93? Способны. Частники - нет. Проще новороссов отправить в наступление на Мариуполь и Бердянск.
          3. Макс Отто Офлайн
            Макс Отто Сегодня, 12:40
            0
            там даже переходить ничего никому не надо, исполнители найдутся на месте за некоторую мзду. Другое дело, что когда вопросы касаются денег не для себя, чиновники становятся невероятно жадными.
      2. антивирус Офлайн
        антивирус Сегодня, 11:46
        0
        самостоятельно сбежали в крым вместе с турмой.и охраной турьмы?
      3. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 12:30
        0
        Экипаж ещё возможно, а капитана из сизо как отбивать? Десант в центр Киева выкидывать? Экипаж в консульстве сидит, им не грозит ничего а вот с капитаном беда...
        1. пищак Онлайн
          пищак Сегодня, 13:07
          0
          Цитата: Бультерьер
          Экипаж ещё возможно, а капитана из сизо как отбивать? Десант в центр Киева выкидывать? Экипаж в консульстве сидит, им не грозит ничего а вот с капитаном беда...

          hi А это тогда про какого "капитана" в обсуждаемой статье, цитирую:
          "Капитану Владимиру Горбенко предъявлено обвинение по двум статьям – нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию (Крым) и незаконное занятие рыбным промыслом. Херсонский суд не стал заключать его под стражу, ограничившись мерой пресечения в виде «личного обязательсва». Сейчас он живет у родственников в Запорожской области."???
    2. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:41
      +2
      Многостраничный меморандум можно свести к одной фазе " Дайте грошей". Есть альтернативный вариант - дать по башке. У России много возможностей для второго варианта, пора бы уже.
      1. антивирус Офлайн
        антивирус Сегодня, 11:47
        0
        так дорого стоит ПС2
        а потом и "добрые отношения с ЕС"
    3. DMoroz Онлайн
      DMoroz Сегодня, 09:42
      -1
      Оно таким образом хочет население 404 увеличить... А потом может и налоги какие-нибудь вменить... Выявить родственников вна украине и с них взыскать... С них станется...
    4. 30 вис Офлайн
      30 вис Сегодня, 10:18
      0
      По мне так пусть получат ! Перешли на территорию России демонстративно перед теле камерами порвали укро свидомые аусвайсы и " губ бай юкрейн . Гуд бай ..." в исполнении хора экипажа судна " Норд " !
      1. denart50 Онлайн
        denart50 Сегодня, 10:32
        +4
        Цитата: 30 вис
        0
        По мне так пусть получат ! Перешли на территорию России демонстративно перед теле камерами порвали укро свидомые аусвайсы и " губ бай юкрейн


        Никто им не даст "перейти на сторону России"... Неужели непонятно ??? request
        Как граждане Украины получат по 127 лет несвободы за работу на агрессора...
    5. Karabin Офлайн
      Karabin Сегодня, 10:52
      +1
      Цитата: silberwolf88
      ОНО ещё и условия диктует ... забавно

      А как забавно наблюдателям из европ и америк видеть как моська,не только лает на слона, но и кусает за ляжки и плюет в хобот. При этом слон не против, что бы моська жила в теплой газифицированной будке и имела какой-никакой собачий корм.
  2. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 09:40
    0
    Млядь, МЕДЛЕННО:
    1) В каком статусе пребывают в Холопмм члены экипажа Норда? Задержаные(за что?) арестованые(вновь - почему?). Так кто они, товарищ ДАРМОЕД ЛАВРОВ?!
    2) Освободать-то от чего тогда будут, товарищ дармоед? Что ты спартач не значит, что и спартач с тебя спросит
    1. alexmach Онлайн
      alexmach Сегодня, 10:52
      0
      1) В каком статусе пребывают в Холопмм члены экипажа Норда? Задержаные(за что?) арестованые(вновь - почему?). Так кто они, товарищ ДАРМОЕД ЛАВРОВ?!

      В самом обычно статусе граждан Украины, которым для выезда за границу нужны валидные Украинские документы, подтверждающие их граждансво, для выезда в "временно окупированный" Крым скорее всего тоже. Выпустить их с российским паспортами для Украины означает признать их гражданами другой страны и коственно признать Крым российским. Они этого никогда не сделают.
    2. майор Юрик Офлайн
      майор Юрик Сегодня, 12:29
      +1
      Цитата: Jerk
      Млядь, МЕДЛЕННО:
      1) В каком статусе пребывают в Холопмм члены экипажа Норда? Задержаные(за что?) арестованые(вновь - почему?). Так кто они, товарищ ДАРМОЕД ЛАВРОВ?!
      2) Освободать-то от чего тогда будут, товарищ дармоед? Что ты спартач не значит, что и спартач с тебя спросит

      Вынь изо рта то,чего ты оттуда никогда не вынимаешь и иди поспи! am
    3. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:32
      0
      Экипаж находится на территории РФ, в консульстве. Законно выехать им не дают. Но их не тронут, это уже плюс.
  3. Moskovit Онлайн
    Moskovit Сегодня, 09:47
    +11
    Гражданство Украины настолько почетно, что его вручают под страхом тюрьмы.
  4. Slinqshot Офлайн
    Slinqshot Сегодня, 09:53
    +7
    Пока граждане России томятся в застенках был успешно проведён мундиаль, принята пенсионная реформа, ещё одно судно добровольно (!!!) зашло в порт Одессы и свободно курсируют по Азову корабли ВМС Украины.
    1. prapor55 Онлайн
      prapor55 Сегодня, 11:20
      0
      Вот тут поддержу я Вас, власть пока озаботилась результатами выборов в отдельных регионах до проблем отдельных граждан России им плевать.
    2. Moskovit Онлайн
      Moskovit Сегодня, 12:17
      0
      Если вы заметили, то для украинского судоходства и рыболовства в азовском море наступили очень непростые времена. Но к сожалению, до выборов на Украине ребят не отпустят...
    3. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:33
      0
      А вы им там ходить как хотите запретить?
    4. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:33
      0
      Да не в застенках они а в консульстве РФ давным давно!!!
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:56
    +3
    только после получения ими украинских паспортов
    Ну и до каких пор будем играть в "братский народ"? Мало крови на Донбассе, подождем увеличения? Мало провокаций и всяких выступлений маргинального президента с обвинениями в адрес России и требованием новых санкций на международных площадках под жидкие аплодисменты известных стран, которые полностью влияют на введение санкций? У каждого терпения должен быть какой-то предел? Неужели не понятно, что лимит предела исчерпан и дальше будет только хуже.
    1. Slinqshot Офлайн
      Slinqshot Сегодня, 10:50
      +1
      Это не братский народ. Как и беларусы.
      Большая часть граждан 404й русские. Галицаи, евреи и остальные малые народы не в счёт.
  6. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 10:01
    0
    Так надо им доказать, что Крымчане такие же как и они .... приспособятся, "переобуются",. предадут, как только так сразу!
    Простая логика, желания тех, кто не знает за собой правды!
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 10:40
      +1
      нет! нет в украине простой логики. там все не через то место...
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 11:43
        0
        Мы иногда и на счёт женской логики шутим! Но она ведь есть.
        Надо бармалеям шоб наши российские предавали \продавали .... чего то доказать хотят!
        Кому? Чего?
  7. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:03
    +2
    Не понимаю почему Россия терпит все эти унижения. Провести спец операцию.
    1. Slinqshot Офлайн
      Slinqshot Сегодня, 10:53
      +3
      Она и не такое терпит. Ил-20.
  8. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 10:09
    +4
    заставить получить гражданство насильно - это нечто новенькое. Лишают - это понятно, но что б заставлять... Я такое слышу в первый раз...
    Так и рисуется, что после получения укрогражданства всему экипажу предъявят обвинение в госизмене со всеми вытекающими.... С укровластей станется...
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 10:40
      +1
      а для чего ж ещё-то?наше вам hi
    2. alexmach Онлайн
      alexmach Сегодня, 10:54
      0
      Так вопрос же не в том что бы его получить, а в том что бы его признать..
  9. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:21
    0
    Людмила Денисова заявила, что возвращение к своим семьям членов экипажа судна «Норд» возможно лишь после того, как они получат украинские паспорта. Однако моряки считают это условие абсурдным


    Вот она цена укропскому паспорту. Я этой дрянью уже полтора года не пользуюсь. Да и вообще, это какой-то бред насильно навязывать свой паспорт гражданам другой страны, это театр абсурда.
  10. denart50 Онлайн
    denart50 Сегодня, 10:29
    0
    "пока российские моряки не выражают желание менять свое гражданство"...

    Естественно... Как только возьмут в руки украинский паспорт в руки, и секунды на воле не проживут: сразу последует обвинение уже "украинским гражданам" в пособничестве агрессору... laughing

    А в общем, я перестал удивляться украинским политикам и их завихрениям, и злиться на них ... И знаете, почему ???
    Да просто на ИХ фоне НАШИ кажутся несколько (хоть и чуть-чуть) поумнее... hi
  11. Вкд Двк Офлайн
    Вкд Двк Сегодня, 10:40
    +1
    Рекомендую участникам этого обсуждения найти в Интернете и посмотреть кинофильм "ЧП". Многие уже не знают, что история, реально бывшая, рассказывает о точно таком захвате нашего судна тайваньскими пиратами и историю моряков, сломившихся тогда и подписавших условия бандитов. Ссылка:

    https://www.youtube.com/watch?v=JpkjqeRyuEU

    https://www.youtube.com/watch?v=QJ6hofWDkd4
    1. Moskovit Онлайн
      Moskovit Сегодня, 12:20
      +1
      Читал большую статью об этом деле. Кто выдержал и прошел ад, тот в итоге вернулся в СССР и спокойно работал дальше. Судьба сломавшихся была незавидна. Нищета, прозябание и исчезновение где-то на чужбине...
  12. malyvalv Офлайн
    malyvalv Сегодня, 13:02
    +1
    Взять украинский паспорт для экипажа Норда означает упрятать себя в тюрьму надолго без возможности помощи и оказывания давления со стороны России.
    Полагаться на укровские "обещания" насчёт "пусть едут" ну очень было бы наивно.
  13. milton Онлайн
    milton Сегодня, 13:09
    0
    Эта дебильная пантомима с 404 уже реально одолела, надо срочно дербанить эту Окраину на куски и раздать странам участникам. А то смертельно больного пациента мучают, реанимируют каждый приступ, финансы вливают, а бедолага усе хуже и хуже am
  14. Tarhun Офлайн
    Tarhun Сегодня, 13:18
    0
    Тут не все так однозначно. Статья 19 Закона а гражданстве Украины информирует, что наличие паспорта другой страны может стать причиной лишения конституционных прав. Статья 2 Закона о статусе этой страны говорит, что при наличии второго паспорта признается только национальный паспорт со всеми правовыми последствиями. Вообщем лучше не рисковать и сидеть с русским паспортом.
    Россия приняла верные решения в Керченском проливе, вон какой вой поднялся. Осталось только быть последовательными и продолжать закручивать гайки. Сколько там стоят в проливе? Прибавить немного, потом еще, сделать предложение отпустить моряков, прибавить еще. Можно и найти чего-нибудь.
  15. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 13:20
    +1
    В Киеве озвучили условие освобождения экипажа «Норда»

    Они должны быть освобождены без всяких условий.
    Только после этого с бандеровцами вообще можно сесть за стол переговоров. Только сесть, а для того чтобы принять какое-то взаимоприемлемое решение нужно и "Механика..." отпустить, причём вместе с самим "Нордом". То есть всё нужно вернуть до состоянию "до захвата".
    Вот будет основа для разговора.
  16. g1washntwn Онлайн
    g1washntwn Сегодня, 13:37
    0
    С точки зрения Украины моряки незаконно пересекли ее границу, а с точки зрения России все границы нынешней Украины незаконны.
    Принять весь экипаж "Норда" в штат дипработников, дать им дипломатический иммунитет, сейнеру - статус дипломатической почты и все едут домой (шутка).
    Экипажу - терпения и ни в коем случае не принимать выдвигаемые условия.