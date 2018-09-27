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Голландское следствие проигнорировало данные МО РФ о ракете ЗРК "Бук"

80
Не зная, как прокомментировать данные о ракете ЗРК «Бук», представленные российским министерством обороны, голландская комиссия, расследующая причины крушения малайзийского «Боинга», попросту решила их проигнорировать. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе дискуссии на сессии ГА ООН объявил, что комиссия «привела убедительные доказательства принадлежности ЗРК «Бук», из которого был сбит авиалайнер в небе над Донбассом».



При этом Рютте откровенно объявил, что комиссия даже не собирается рассматривать информацию о принадлежности ракеты, которой и наносился роковой удар. Этот театр абсурда продолжила глава МИД Австралии (представители этой страны также входят в следственную группу, так как австралийские граждане среди прочих находились на борту «Боинга») Марис Пэйн. По её словам, «Россия не хочет признавать итоги расследования».


Пэйн:
В свою очередь Австралия полностью доверяет выводам следственной группы, не сомневается в беспристрастности и профессионализме проведённого расследования.


Напомним, что голландская комиссия ранее объявила о том, что считает виновниками трагедии представителей донецкого ополчения, которые поддерживаются Россией. После этого и были представлены части ракеты "Бука" с нанесёнными на них номерами. Минобороны сообщило следственной группе, что номер говорит только об одном: ракета принадлежала украинской части ПВО.

Таким образом, западный мир фактически расписался в том, что никакие реальные доказательства его не интересуют. Для тех, кто привык руководствоваться исключительно фейками, нет дела до представленных Россией материалов о принадлежности ракеты «Бука». Эти данные просто отметаются. Причина проста: виновные были назначены изначально.
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80 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. bratchanin3 Офлайн
        bratchanin3 Сегодня, 09:55
        +16
        Да из англосаксонской! Этот дурдом называется англосаксонским миром.
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 10:45
          +5
          Это все было прогнозированно.
          1. stalkerwalker Онлайн
            stalkerwalker Сегодня, 11:45
            +5
            Не зная, как прокомментировать данные о ракете ЗРК «Бук», представленные российским министерством обороны, голландская комиссия, расследующая причины крушения малайзийского «Боинга», попросту решила их проигнорировать.
            При этом Рютте откровенно объявил, что комиссия даже не собирается рассматривать информацию о принадлежности ракеты, которой и наносился роковой удар. Этот театр абсурда продолжила глава МИД Австралии (представители этой страны также входят в следственную группу, так как австралийские граждане среди прочих находились на борту «Боинга») Марис Пэйн. По её словам, «Россия не хочет признавать итоги расследования».


            А кто-то сомневался?
            laughing
            Дело о Боинге и Скрипалях идёт в паре.
            Говоря языком УПК - дела объедены в одно. Главный подозреваемый определён.
            И не важно, что нет прямых доказательств.
            Вся эта шумиха прекрасно укладывается в концепцию "противодействия т.н. "российской пропаганде в СМИ т.н. цивилизованного Запада", и является прекрасным поводом для объявления кибер-войны, заявленной властями Британии - см. соседнюю ветку.

            Требуется причина для объявления кибер-войны. А Боинг, Скрипали, вмешательство в выборы в США, в референдум по Брекзиту .... это просто повод...
            1. Prjanik Онлайн
              Prjanik Сегодня, 12:59
              +1
              Как бы таких спектаклей с хайли-лайкли доказательствами они могут хоть с десяток организовать, им главное поднять накал истерии в СМИ по поводу того какая Россия плохая, агрессивная и вообще вселенская зло, чтобы мотивировать перед своим населением ростущее противостояние с нами. Помните как там болельщиков перед Чемпом по футболу запугали, и сколько потом было неудобных вопросов СМИ насчёт их фэйков про Россию.laughing Впринципе, это всё понятно, так и должно было быть после того как Россия воскресла из мёртвых, встала на ноги и окрепла, слишком большую опасность мы для них стали представлять, как и говорил Трамп, больше никто не способен в военном плане уничтожить НАТО и весь англосаксонский мир. Мириться с этим они не собираются, тоесть дальше будет всё только круче и бескомпромисснее.
        2. Комментарий был удален.
        3. Сармат Саныч Онлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 12:08
          +7
          Эта волынка звучит ожидаемо

          Но похоже приходит конец этой мелодии.
    2. Комментарий был удален.
    3. bratchanin3 Офлайн
      bratchanin3 Сегодня, 09:56
      +2
      Вы давно уже и в Бога то не верите и Бог для вас давно уже не авторитет.
    4. asv363 Онлайн
      asv363 Сегодня, 10:07
      +3
      Цитата: Timtam
      И правильно. Веры то нетути. И с кажным днём всё меньше и меньше.

      Западным политикам, спецслужбам и прочей империалистичекой военщине - веры не было никогда. "Соврут - не дорого возьмут".
  2. ltc35 Офлайн
    ltc35 Сегодня, 09:52
    +8
    Боятся потерять лицо, вот и не признают очевидные вещи. Признать - значит расписаться в своих ошибках. Вообщем: как у британцев - "с большой долей вероятности"...
    1. Katiusha Офлайн
      Katiusha Сегодня, 10:35
      +7
      Цитата: ltc35
      как у британцев - "с большой долей вероятности"...

      По всему видать, в русскоязычье до сих пор сохраняется надежно записанный кем-то на подкорку мем "британские ученые")).
      "с большой долей вероятности" = "with a high probability"
      Весь юмор прикола с "highly likely" в его почти просторечности - это даже не "очень вероятно".
      Это "очень похоже..." - как ключевая фраза БАЗЫ доказательства обвинения! В исполнении высшего официального лица финансовой (а фактически мировой) столицы мира. Это полный "аллес капут" многовековых иллюзий величия именно что "мелкой" британии. Надеюсь, что американские "братья" их таки добьют брекситом - с переносом финстолицы мира в Нью Йорк и Франкфурт британцам конец.
      Все, чем они могут ответить - бесконечно крутить "скрипалей".
      Сейчас смотрю вчерашний BBC - мультик с "леликом и боликом" имеет увлекательное продолжение)).
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 11:26
      0
      О каком лице вы пишете?! Они маски меняют каждый день, как перчатки! Для них лицо там, видимо (оттуда и хайли лайкли!), где задница! Они каким "ценностям" сегодня поклоняются?
  3. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 09:52
    +4
    Эт только особо .... одухотворённые принимают всё на ВЕРУ,
    Нормальные смотрят на ФАКТЫ, ДАННЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ и только так!
    Играют - верю, не верю??? Смешно.
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 10:31
      +2
      Витя hi все-таки как-то не очень смешно, ведь так и засудят, щас соберут арбитраж какой и вуаля. последствия, правда, неясны
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 11:30
        +2
        Привет Рома soldier потерял, я , иллюзии на счет праведного суда где то там, за бугром!!! Точнее, никогда и не питал, но таки многие в стране были не столь скептично настроены .... да и остаются, наверняка. Вот такая у них ВЕРА, а я циник недоверчивый, старый, верю только ДОНОСАМ, ДОНОСАМ, ДОНОСАМ!!!
        Страна, НАРОД, подобную "пургу" перенесёт не возбудившись, от слова никак .... пошлют фразой покрепче и подальше. То шо надо и нашей власти.
        Про мировую, которая общественность, укажу словами\вопросом Е. Я. Сатановского - Мировая общественность, это ХТО??? -
        1. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 11:51
          +2
          Мировая общественность, это ХТО??? -
          или ГДЕ??
          1. Ванёк Офлайн
            Ванёк Сегодня, 12:01
            +1
            Цитата: роман66
            или ГДЕ??


            Вам таки, сЪрифмовать?

            Роман hi
            1. роман66 Онлайн
              роман66 Сегодня, 12:14
              +1
              не надо, забанят, я вот неделю отсидел, только откинулся. Ванек hi
              1. rocket757 Офлайн
                rocket757 Сегодня, 12:39
                0
                Без крайностей!!! Мы ж вроде цивилизованные??? Али нет?
                Я рад, что большая часть населения потеряла много иллюзий за последнее время .... лучше так, чем никогда. Наивняка остаётся всё меньше и меньше, среди взрослых, у кого в голове не болтушка, а извилины! А вот подрастающие поколение надо брать руковицы и не бархатные похоже, хотя б на время, шоб родовая память пробудилась!!!
  4. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 09:53
    +5
    Голландское следствие проигнорировало данные МО РФ о ракете ЗРК "Бук"

    Кто бы сомневался! Не для того они ведут это "расследование", что бы принимать во внимание доводы "обвиняемой" стороны.
    1. Мур Офлайн
      Мур Сегодня, 10:36
      +3
      В любом случае, если они затеют какое-то клоунское подобие судилища, РФ отмахнётся от судебного решения. Оснований много - от непринятия конкретных улик до неправомочности суда.
      1. Barzha Офлайн
        Barzha Сегодня, 11:13
        +1
        если они затеют какое-то клоунское подобие судилища

        Я Вас умоляю! Не будет никакого суда! Они еще 10 лет будут заниматься "расследованием", подгоняя решение под ответ. И самое большее, что "родят", это что-то вроде "самолёт сбит ракетой ЗРК "БУК", выпущенной из района (координаты квадрата, размером с саму Голландию), виновного точно установить не удалось". Потому что обвинения против России в любом суде развалятся, как карточный домик в ураган.
        1. Васян1971 Офлайн
          Васян1971 Сегодня, 11:54
          +1
          Цитата: Barzha
          Потому что обвинения против России в любом суде развалятся, как карточный домик в ураган.

          В любом-ли?
  5. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 09:54
    +9
    А почему бы России ни объявить это "расследование", как лживая клевета, предвзятость и некомпетентность комиссии? А после этого подать в суд за клевету.
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 10:32
      +5
      стесняюсь спросить - в какой суд? гаагский трибунал??
    2. Katiusha Офлайн
      Katiusha Сегодня, 10:54
      +1
      А после этого подать в суд за клевету.
      Хорошо бы, но все суды у них. Смотрите, как они судят разборки России и Украины по газу и по кредиту Януковича.
      А если следовать самому эффективному маркеру их же системы судебного расследования (по происхожлению римской), то по принципу cui prodest - выиграли англосаксы. Я хорошо помню, с каким безразличием Европа слушала призывы антироссийских санкций по поводу Украины. Хорошо помню, потому что мне это очень доставляло... Ровно до сбитого пассажирского самолета. А там - понеслось... В результате ослабили в первую очередь своего экономического соперника - Европу. Россия вдолгую может выдержать, если переживет ближайшее "безденежье" и нонстоп провокации поджога Евразии на ТМВ.
    3. NG inform Офлайн
      NG inform Сегодня, 10:59
      +2
      Какой суд? Московский?
    4. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 11:35
      +1
      Не только объявить это "расследование" клеветой, но и мероприятием по сокрытию истинных виновников международного теракта, а комиссию пособниками террористов, и объявить в м.н. розыск!
  6. demo Офлайн
    demo Сегодня, 09:55
    +7
    Таким образом, западный мир фактически расписался в том, что никакие реальные доказательства его не интересуют. Для тех, кто привык руководствоваться исключительно фейками, нет дела до представленных Россией материалов о принадлежности ракеты «Бука». Эти данные просто отметаются. Причина проста: виновные были назначены изначально.
    Ладно. В этом разобрались.
    А вот России "есть дело до этих доказательств"?
    Мы ЧЕТЫРЕ года топчемся на одном месте и получаем за это плевки и тумаки.
    Возмущаемся и удивляемся поведению "партнеров".
    А слабо было в первые месяца организовать международную независимую комиссию, с адвокатами с мировым именем, включить туда родственников погибших, размещать все материалы следствия в печати и интернете (можно подключать таких ка Симонян).
    Но ни кто ничего не делал.
    Вот теперь мы цифры показали. Ну и что?
    А летчика Волошина в Россию вытащить было слабо?
    Мне и стыдно и противно все это читать.
    А почему это не было сделано ранее?
    Мне что-то говорит о том, что мы сильно оберегаем Голландию от удара.
    А что в ней такого, кроме тюльпанов и марихуаны?
    Наверное что-то там у кого-то имеется.
    Или кто-то.
    Кто-нибудь подскажет?
    1. Villon Офлайн
      Villon Сегодня, 10:15
      +7
      Цитата: demo
      Мне что-то говорит о том, что мы сильно оберегаем Голландию от удара.

      Более половины "торговых сетей" в РФ принадлежат Голландским транснациональным торговым компаниям. Представьте какое влияние они имеют в руководстве РФ! Потом не забудьте, что до "Банка Англии" функцию "мирового финансового инвестора" выполнял "Банк Голландии". Оттуда кстати родом и банковская семья Борухов (их банк основан в 1437-ом году и до сих пор имеет монопольное влияние в мировом банковском бизнесе, у них монополия на межнациональные банковские транши). Так что Голландия - это серьёзный мировой игрок в банковском деле, не даром Пётр ввёл а Руси сплошь голландский язык в морском судостроении, узнайте об этом от соответствующих специалистов-лингвистов.
      1. NG inform Офлайн
        NG inform Сегодня, 10:59
        +1
        Ну вот и надо их забирать уже. В ответ на санкции.
    2. asv363 Онлайн
      asv363 Сегодня, 10:21
      +1
      Цитата: demo
      Или кто-то.

      Представительства/филиалы большинства российских крупных компаний (включая госкорпорации), занимающиеся экспортом.
    3. Katiusha Офлайн
      Katiusha Сегодня, 11:27
      +2
      адвокатами с мировым именем
      Все эти адвокаты живут или в Амстердаме или в Лондоне.
      Даже если позарятся на деньги - кто им позволит встревать в разборки между Сувереном и вассалами.
      Единственный выход - фиксировать у себя дотошно свою картинку реально происходящего.
      Дотошно же разоблачать на своей территории грязную игру гегемонов.
      Укреплять армию, флот и народ. Строить свою картинку будущего.
      Россия победит, если ей удастся пройти в ближайшее время по историческому "лезвию бритвы" и не дать англосаксам, как обычно, разрушить старый и построить новый мировой уклад "против России, на руинах России и за счет России" (Збигнев Бжезинский). Но это на грани Чуда.
      Правда, чудеса иногда случаются... winked
  7. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 09:58
    +3
    Так всё-таки непонятно, кто и когда представил остатки ракеты и номерные блоки России для экспертизы..Если это сами"летучие голландцы", то почему отказ и неприятие фактов?
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 10:34
      +1
      да все это расследование - сплошные непонятки, жмурки в темноте
    2. reservist Офлайн
      reservist Сегодня, 11:46
      +2
      Цитата: Злой 55
      кто и когда представил остатки ракеты и номерные блоки России для экспертизы..

      похоже что никто ...

      Если это сами"летучие голландцы"

      они самые


      Если это сами"летучие голландцы", то почему отказ и неприятие фактов?

      обкурились наверно ...
  8. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 09:59
    +2
    Да если даже порошенко с трибуны ООН под камеры объявит, что лично он отдал приказ сбить, всё равно скажут, что это мы. Надо просто для сравнения сбить какой-нибудь западный пепелац над Сирией (их много там летает) и пусть сравнивают. Уверен, сразу заткутся про тот несчастный "Боинг".
  9. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 10:01
    -7
    стороны стоят друг друга!доказательства одного класса точности либо либо правда или фейк smile
  10. О. Бендер Офлайн
    О. Бендер Сегодня, 10:02
    +1
    Виновник назначен,приговор озвучен,гонорар получен!Все остальное не имеет никакого значения.Вот интересно у нас в России есть структура которая занимается расследованием авиакатастроф не зависимо от МАК?Если нет то её нужно придумать.И её выводы выдавать за истину в последней инстанции невзирая ни на какой здравый смысл,главное что бы троллинг был 10000000 уровня!
  11. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 10:02
    +1
    Нет, а кто то рассчитывал на другую реакцию?! recourse
  12. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:03
    +7
    Не пора ли посла Нидерландов пригласить в наш МИД?
    виновные были назначены изначально
    В этом ни кто не сомневался, но наверное уже стоит действовать более агрессивно, но пока в правовом поле в отношении этой и некоторых других стран? Понятно, что указивки идут из-за океана, но и к тем кто их выполняет без оглядки просто необходимо хоть что-то предпринимать.
  13. Удав КАА Офлайн
    Удав КАА Сегодня, 10:07
    +6
    По запросу голландской стороны
    Минобороны сообщило следственной группе, что номер говорит только об одном: ракета принадлежала украинской части ПВО.
    Но эти данные оказались не вдоль , а поперек их установок на виновность России в крушении МН-17...Ангажированным следователям
    нет дела до представленных Россией материалов о принадлежности ракеты «Бука». Эти данные просто отметаются. Причина проста: виновные были назначены изначально.
    Поэтому голландская комиссия, расследующая причины крушения малайзийского «Боинга», попросту решила их проигнорировать. Вот так, легко и просто!
    Ну как тут не вспомнить пословицу про воду в глаза из канализации, которая для Запада все равно божья роса и пахнет французскими духами! Вот до какой степени прогнило правосудие и понятие о совести, чести , справедливости...у этих коллективных ЛГБДешников!
  14. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 10:09
    +1
    Запад и их прихлебатели уже давно решили что "будет" правдой. Пора бы России переходить к другой тактике и средствам донесения своего мнения angry
  15. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 10:11
    +2
    И что? мы не можем через совбез требовать обратить внимания на материалы? мы не можем наннять юридических представителей? В конце концов ту же функцию с успехом может выполнить какое-нибудь наше общественное движение в любом европейском суде? Мы что утираться будем? И ладно с выводами комиссии...Суд когда?
  16. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 10:11
    +3
    Оправдание многих мировых конфликтов базируется на лжи и дезинформации. А что поменялось? Да ничего. Интересно кто придумал для советских людей легенду, что там, на западе, все честные умные и справедливые? Что они живут, как сыр в масле? И не нашлось ни одного левого правдолюбца, который бы трезво обьяснил почему в СССР было так плохо, что необходимо было сделать хуже, а не исправлять что-то в лучшию сторону.
  17. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 10:12
    +1
    Что удивляться... следственная группа будет отметать все факты которые опровергают их линию доказательств против России. Признать правоту России, это признать, что на протяжении которого года западное демократическое сообщество поддерживает циничных убийц их сограждан и геноцид русскоговорящих на Донбассе.
  18. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:15
    +4
    Я думаю у российского следствия еще пару тузов в кармане припрятано, как в случае с номером и типом ракеты. Зачем же все козыри сразу выбрасывать?
    1. Сергей Медведев Офлайн
      Сергей Медведев Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Я думаю у российского следствия еще пару тузов в кармане припрятано, как в случае с номером и типом ракеты. Зачем же все козыри выбрасывать?

      Новые козыри уже ничего не решат. Номер ракеты для них не указ! С ними не о чем разговаривать! Они отвергнут любые стопроцентные доказательства.
      1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:30
        +2
        Я считаю что не все так плохо. На Западе и не только хватает умных и здравомыслящих людей, которых тошнит от этого бреда с самолетом. Каждый раз когда подымается вонь, Россия тут же этих "следователей" прикладывает фейсом об тейбл, из-за чего эти же "западные партнёры" позорятся на весь мир со своими детскими и наивными заявлениями.
  19. moisha Офлайн
    moisha Сегодня, 10:21
    -10
    Это не первая и не последняя версия МО РФ. На западе устали слушать новые версии МО выходящие с завидной регулярностью. Будет ли кто обращать внимание на ложь шитую белыми нитками.
    .
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 10:46
      +5
      Умница же ж какая...
    2. Варага Офлайн
      Варага Сегодня, 10:48
      +1
      А ты "нитки" подавал?!
    3. NG inform Офлайн
      NG inform Сегодня, 11:01
      +1
      Абажур врёт, МО вообще версий не выдвигало.
    4. reservist Офлайн
      reservist Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: moisha
      Это не первая ... версия МО РФ.

      Напомните, какая у МинОбороны РФ была первая версия ?
  20. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:27
    +3
    При этом Рютте откровенно объявил, что комиссия даже не собирается рассматривать информацию о принадлежности ракеты, которой и наносился роковой удар. Этот театр абсурда продолжила глава МИД Австралии (представители этой страны также входят в следственную группу, так как австралийские граждане среди прочих находились на борту «Боинга») Марис Пэйн. По её словам, «Россия не хочет признавать итоги расследования».
    Так а чего им опасаться . Там про все нюансы и нестыковки известно только узкому кругу заинтересованных лиц , а у широкого круга в головах прочно сидит максима о виновности русских . Вот почему то все говорят о проигрыше нами информвойны с западом - а как её выиграть , если там основной вал информации контролируем и единообразен в вопросе вселенской вины России . И не говорите про всеобщую доступность информации в сети - все основные потоки давно контролируются и направлены в нужное русло ...
  21. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 10:27
    0
    Пора, видимо, создавать собственную комиссию по расследованию крушения Боинга.
  22. arnulla Офлайн
    arnulla Сегодня, 10:34
    +4
    Изначально не надо было оправдываться.Считаете Россия виновата? Доказательства в суд.А пока пшли...
  23. VRF Офлайн
    VRF Сегодня, 10:46
    +4
    Этого и следовало ожидать. Никто и никогда не примет никакие доказательства о невинности России, потому что тогда возникнет ситуация, при которой придётся отменить и признать незаконными санкции, которые были введены после этой подставы, не побоюсь этого слова. Напомню, что самый жёсткий пакет секторальных санкций был введен не после Крыма или Донбасса, а именно после катастрофы с боингом.
  24. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 10:46
    0
    И виновные были назначены заранее, и исполнители, и жертвы. Вот только мы все (кроме исполнителей) об этом узнали после того, как МН17 уже догорал в полях Донбасса.
  25. Boris63 Офлайн
    Boris63 Сегодня, 10:51
    +1
    Да и вообще... Обещали через 2 года, потом 3,на четырёх летие тоже обещали... Пятый год идёт... Что ж за следаки то такие... факты на лицо, улики собраны, вроде бы пора. Но блин, у русских архивы до сих пор ещё не уничтожены, а может у них, у этих руусских ещё чегой то есть... Будут принимать политическое решение:либо замыливать дальше пока не забудут (типо пока ишак или падишах), либо как есть и сплошной несознанкой доводов и улик от России. Другого не дано им... ну в мы, ждемс по какому пути выбирут идти эти "следаки".
  26. СерегаБосс Офлайн
    СерегаБосс Сегодня, 11:13
    0
    Ну что ж, теперь у меня сомнений нет. Европа потыкаемая дядей Сэмом готовит очередную военную авантюру против России, ничто и никак это уже не остановит. Фашизм на Украине просрос и скоро будут плоды.
  27. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 11:14
    -4
    Этого и следовало ожидать. Ибо фэйки за диспетчера карлоса, хорошо хоть не кастаньеды, а также за су-25 миг-29. А потом цирк в исполнении Алмаз- Антея вычеркнули российское МО из списка возможных поставщиков правдивой информации. Последняя пресс конференция опять таки было последней попыткой продлить следствие о оттянуть неизбежное. Но как всегда сделали топорно.
    1. Товарищ Берия Офлайн
      Товарищ Берия Сегодня, 12:41
      +2
      Неуважаемый жовто-блакитный. В чем заключался "цирк в исполнении Алмаз- Антея "? Натурный эксперимент подтвердил угол подлета ракеты, который указывал на район ее запуска. Но это никак не укладывалось в версию о вине России.
      А на последней пресс-конференции МО был предъявлен бумажный документ.
      А это не мультики с Ютюба и соцсетей. Как говорил классик, "рукописи не горят".

      Отмахнуться от них не удастся.
      Кстати, а вы не ответите, почему западные эксперты игнорируют приглашение МО на проведение международной экспертизы подлинности предъявленных документов? Разумеется, в качестве наблюдателей.
  28. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 11:16
    0
    Как уже надоела эта фейковая Европа, вместе с их покровителями ! Жужжат, как назойливые мухи ! angry
    Давайте нам новые санкции что-ли, на большее ведь не способны ! am
  29. Комментарий был удален.
  30. HMR333 Онлайн
    HMR333 Сегодня, 11:24
    0
    вот стенные убийцы! плевать кому вы доверяете если есть возможность и факты вы обязаны их проверить а раз отказ ты вы сами участвовали в сбитии его !
    1. dgonni Онлайн
      dgonni Сегодня, 12:47
      -2
      Если бы информация по ракете Бука была опубликована МО РФ в 2014 году это бы не вызывало никаких вопросов и реально бы была проверена. Но МО в 2014-2015 годах расказывало об Су-25, Миг-29, диспетчере Карлосе и занималось другими весьма нелицеприятными делами. Потом Алмаз Антей также понёс пургу. Самое наверное дикое с их стороны было утверждать что двутавры извлечённые из тел жертв это типа не двутавры и это типа не та БЧ!
      П.С. Успокойтесь, МО попробовало, ну не получилось. Суд в Гааге скоро откроется. Там всё и озвучат. МО уже утёрлось а минфин планирует убытки бюджета.
      1. malyvalv Офлайн
        malyvalv Сегодня, 12:57
        +2
        Инфа о диспетчере и Су-25 изначально с территории Украины шла. Что лишь доказывает что это была хорошо спланированная акция с дезинформационным прикрытием.
        1. dgonni Онлайн
          dgonni Сегодня, 13:13
          -2
          Если посмотреть кэши то инфа как раз таки и распространялась со стороны Российских информ ресурсов. За киселёва и иже с ними я просто умалчиваю. Так что мимо wink
      2. reservist Офлайн
        reservist Сегодня, 13:13
        +2
        Цитата: dgonni
        Если бы информация по ракете Бука была опубликована МО РФ в 2014 году ...

        т.е. за 4 года за того, как JIT опубликовал номера с ракеты ???!!!
  31. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 12:36
    +2
    России в таком случае стоит объявить виновными в трагедии Нидерланды!
    Факты не воспринимают, рейс направили не в обход Украины, где в тот момент шли бои с применением
    авиации.
    Малазийцам стоит подать иски против Нидерландов, как страны, подвергшей борт риску и Украины, как
    страны, на территории которой был сбит самолёт.
  32. 8200 Онлайн
    8200 Сегодня, 12:45
    -1
    Так же как с ИЛ-20, российское МО предоставило просто версию, а не "неопровержимые доказательства". Никто в мире эту версию проверить не может. В обоих случаях, у России есть прямой интерес доказать свою невиновность и непричастность. Соответственно, принять российскую версию за неоспоримый факт - невозможно.
    1. Prjanik Онлайн
      Prjanik Сегодня, 13:06
      +1
      Если в таком ключе рассуждать, то вообще ничего невозможно доказать наверняка, чтобы с этим согласились все, потому что всегда найдётся кто-то со своей "хайли-лайкли" притянутой за уши версией. request
    2. milton Онлайн
      milton Сегодня, 13:18
      +2
      Поздравляю, вы честно заработали свои 30 шекелей, не останавливайтесь, трубите дальше о непорочных, честных и справедливых евреях hi
  33. malyvalv Офлайн
    malyvalv Сегодня, 12:52
    +2
    Да ради Бога.
    Простые голландцы и малазийцы потерявшие своих граждан за всем этим следят внимательно и всё понимают правильно. Собственно даже без этих данных Малайзия официально выразила недоверие результатам расследования основанной на укрофейках. А уж теперь то для Малайзии вопрос окончательно закрыт.
    1. dgonni Онлайн
      dgonni Сегодня, 13:20
      -2
      Сильная попытка wink Но не прокатит! Кэши гугле хранят очень многое. Для своих можно сделать и победу в чемпионате мира по футболу. Но в мире? Нет!
  34. akunin Офлайн
    akunin Сегодня, 12:58
    -1
    не понимаю за чем выложили эти данные сейчас?надо было выложить сразу после трагедии ,какую военную тайну берегли? о том что ракета передана на украину в 1986 году?сейчас это похоже на оправдания(проигран раунд - проигран бой) request
    1. Prjanik Онлайн
      Prjanik Сегодня, 13:18
      +3
      Как голландцы обнародовали номер ракеты, сбившей Боинг, так мы и выложили сразу про неё данные.
    2. reservist Офлайн
      reservist Сегодня, 13:22
      +3
      Цитата: akunin
      не понимаю за чем выложили эти данные сейчас?

      в мае 2018 года JIT попросил всех кто знает, что-то про ракету сделанную в Долгопрудном поделиться информацией, вот МО РФ и подняло архивы, сняло гриф секретности и поделилось ...
      вопрос к голландцам, что им мешало запрос про ракете сделать в 2014-м году ?
    3. Сергей Медведев Офлайн
      Сергей Медведев Сегодня, 13:41
      +1
      Цитата: akunin
      не понимаю за чем выложили эти данные сейчас?

      А когда выкладывать? Голландцы сообщили номер ракеты только в мае 2018 года. Ранее он был нашим неизвестен! С мая по сентябрь наши провели работу и выложили информацию, которую нашли. Так что ваш вопрос следует адресовать голландцам, почему они открыли номер ракеты только в 2018 году? Зачем скрывали 4 года?
  35. milton Онлайн
    milton Сегодня, 13:15
    +2
    Нравятся мне эти шакалы из Австралии! Помнится их премьер министр обещал Путину лично навалять, а как встретился с ним, так заискивающе понагибался, в глаза заглядывал просяще. Похоже они как Табакки из мультика, нет рядом Шерхана, тявкать опасно, можно по сусалам выхватить laughing
  36. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 13:24
    0
    Россия не хочет признавать итоги расследования

    Так кто же в здравом уме, твёрдой памяти и с ясным рассудком признает этот бред, "филькину грамоту"? belay
    Может западные эксперты сами себя высекут, как та офицерская вдова? what
  37. Skarpzd Офлайн
    Skarpzd Сегодня, 13:32
    0
    ну собственно не так давно я об этом и говорил( о том что все наши данные найих ни кому кроме нас не нужны). заработал несколько минусов)).