В свою очередь Австралия полностью доверяет выводам следственной группы, не сомневается в беспристрастности и профессионализме проведённого расследования.

Не зная, как прокомментировать данные о ракете ЗРК «Бук», представленные российским министерством обороны, голландская комиссия, расследующая причины крушения малайзийского «Боинга», попросту решила их проигнорировать. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе дискуссии на сессии ГА ООН объявил, что комиссия «привела убедительные доказательства принадлежности ЗРК «Бук», из которого был сбит авиалайнер в небе над Донбассом».При этом Рютте откровенно объявил, что комиссия даже не собирается рассматривать информацию о принадлежности ракеты, которой и наносился роковой удар. Этот театр абсурда продолжила глава МИД Австралии (представители этой страны также входят в следственную группу, так как австралийские граждане среди прочих находились на борту «Боинга») Марис Пэйн. По её словам, «Россия не хочет признавать итоги расследования».Пэйн:Напомним, что голландская комиссия ранее объявила о том, что считает виновниками трагедии представителей донецкого ополчения, которые поддерживаются Россией. После этого и были представлены части ракеты "Бука" с нанесёнными на них номерами. Минобороны сообщило следственной группе, что номер говорит только об одном: ракета принадлежала украинской части ПВО.Таким образом, западный мир фактически расписался в том, что никакие реальные доказательства его не интересуют. Для тех, кто привык руководствоваться исключительно фейками, нет дела до представленных Россией материалов о принадлежности ракеты «Бука». Эти данные просто отметаются. Причина проста: виновные были назначены изначально.