Почему Пентагон недооценивает военный союз Москвы и Пекина?

По сообщению американского новостного издания Foreign Affairs, министр обороны США Джеймс Мэттис пренебрежительно отнесся к потенциальному военному альянсу между Россией и Китаем. На вопрос о возможной угрозе Соединенным Штатам со стороны объединенных российско-китайских вооруженных сил глава Пентагона сказал, что он не видит подобной опасности для звездно-полосатых в долгосрочной перспективе. Но, судя по всему, Мэттис явно ошибается или боится.Во-первых, в суммарном эквиваленте армии России и Поднебесной представляют собой самую многочисленную военную силу в мире, причём вооружённую по последнему слову военной техники. Во-вторых, участие трёх с половиной тысяч военнослужащих китайской армии на последних масштабных учениях ВС РФ «Восток-2018» подтверждает тот факт, что в смысле армейского сотрудничества между Москвой и Пекином произошли существенные изменения, и обе страны готовы к более тесному сотрудничеству по вопросу совместной обороны.К тому же нельзя забывать, что Россию и Китай связывают тесные экономические связи, что тоже немаловажно при анализе современной геополитической ситуации на Дальнем Востоке. Споры между Москвой и Пекином за Амур на острове Даманский ушли в далёкое прошлое и теперь об этом конфликте уже ничего не напоминает: из Хабаровска можно сплавать в Поднебесную на кораблике на два-три часа и вернуться, и жители китайских приграничных провинций будут этому только рады.Так что у потенциального союза вооружённых сил России и Китая перспективное и многообещающее будущее: совместно ВС РФ и Поднебесной реально будут несокрушимы и с мнением такого военного союза придётся считаться не только Пентагону в отдельности, но и странам-участницам НАТО, вместе взятым.Американский ястреб Джеймс Мэттис высказался о гипотетическом военном блоке Москвы и Пекина скептически, подчеркнув, что не видит ничего, что могло бы связывать русских и китайцев даже в среднесрочной перспективе. Но говорит он так явно от страха, ибо только глупый может не бояться армейского союза Москвы и Пекина, создание которого вполне возможно в обозримом будущем.