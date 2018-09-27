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Почему Пентагон недооценивает военный союз Москвы и Пекина?

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По сообщению американского новостного издания Foreign Affairs, министр обороны США Джеймс Мэттис пренебрежительно отнесся к потенциальному военному альянсу между Россией и Китаем. На вопрос о возможной угрозе Соединенным Штатам со стороны объединенных российско-китайских вооруженных сил глава Пентагона сказал, что он не видит подобной опасности для звездно-полосатых в долгосрочной перспективе. Но, судя по всему, Мэттис явно ошибается или боится.

Почему Пентагон недооценивает военный союз Москвы и Пекина?


Во-первых, в суммарном эквиваленте армии России и Поднебесной представляют собой самую многочисленную военную силу в мире, причём вооружённую по последнему слову военной техники. Во-вторых, участие трёх с половиной тысяч военнослужащих китайской армии на последних масштабных учениях ВС РФ «Восток-2018» подтверждает тот факт, что в смысле армейского сотрудничества между Москвой и Пекином произошли существенные изменения, и обе страны готовы к более тесному сотрудничеству по вопросу совместной обороны.


К тому же нельзя забывать, что Россию и Китай связывают тесные экономические связи, что тоже немаловажно при анализе современной геополитической ситуации на Дальнем Востоке. Споры между Москвой и Пекином за Амур на острове Даманский ушли в далёкое прошлое и теперь об этом конфликте уже ничего не напоминает: из Хабаровска можно сплавать в Поднебесную на кораблике на два-три часа и вернуться, и жители китайских приграничных провинций будут этому только рады.

Так что у потенциального союза вооружённых сил России и Китая перспективное и многообещающее будущее: совместно ВС РФ и Поднебесной реально будут несокрушимы и с мнением такого военного союза придётся считаться не только Пентагону в отдельности, но и странам-участницам НАТО, вместе взятым.

Американский ястреб Джеймс Мэттис высказался о гипотетическом военном блоке Москвы и Пекина скептически, подчеркнув, что не видит ничего, что могло бы связывать русских и китайцев даже в среднесрочной перспективе. Но говорит он так явно от страха, ибо только глупый может не бояться армейского союза Москвы и Пекина, создание которого вполне возможно в обозримом будущем.
Автор:
Олег Орлов
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28 комментариев
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  1. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 10:38
    +2
    Американский ястреб Джеймс Мэттис
    не видит ничего, что могло бы связывать русских и китайцев даже в среднесрочной перспективе

    Ну да, ну да..... Не видит так не видит. Кто он такое ,что бы ему глазки протирать? laughing
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 10:40
      +1
      Почему Пентагон недооценивает военный союз Москвы и Пекина?

      Почему-почему)) , все банально - от недовольства.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 10:54
        +10
        А кто может обоснованно утверждать, что союз Китая и России это союз, прям та-а-акой СОЮЗ???
        Будем реалистами, там клубок интересов по круче Гордиева узла!
        Я тож хотел бы верить, что эта ДРУЖБА на век, но пока повременю ....
        Что очень похоже на правду, это экономическая экспансия Китая везде и всюду!!! Даж в песочницу полосатых со своими совочками и куличиками залезли!
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Сегодня, 11:10
          +2
          Никто и не тешит себя иллюзиями, что это дружба на век и т.п. все всё понимают, но на данный момент отношения хорошие и их надо сохранять и улучшать, держа дубину за спиной.
        2. PlayerMan Офлайн
          PlayerMan Сегодня, 12:39
          -1
          + Однозначно, ни о какой дружбе речи не идет. Зачем конфронтация, когда под предлогом дружбы и альянсов можно дерибанить ресурсы, и по тихому заселять своих... Правительство отчего упускает речи Китая, что у того стратегические интересы вдруг в Арктике нашлись? Где Арктика, а где Китай??? Я не нацист, но верить в дружбу Китая может только сумасшедший.
    2. dauria Офлайн
      dauria Сегодня, 10:52
      +3
      . Не видит так не видит. Кто он такое ,что бы ему глазки протирать?

      И я не вижу. Китаю выгодно будет подождать, пока в результате конфликта США -Россия ( или Россия- Европв) ослабнут оба. Точно так же Россия останется в стороне в случае замеса Китай-США или Китай- Индия. Помогать , зарабатывая на этом ,будут . Напрямую- нет. А учения - так мы перед войной немецких лётчиков учили и немецкие корабли и самолёты покупали.
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:06
        +3
        Именно.Пренебрежительно не к военной мощи отнёсся,а к самой возможности подобного союза.Отделяем мух от котлет,как учили...
      2. Юра Онлайн
        Юра Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: dauria
        Китаю выгодно будет подождать, пока в результате конфликта США -Россия ( или Россия- Европв) ослабнут оба.
        Китаю тогда тоже придётся не слабо, просто потому что на порядки сократится рынок для их относительно недорогой и конкурентной экспортной продукции, то есть основы китайской экономики. Поэтому "незнаю-незнаю" и с выводами как поведёт себя Китай спешить бы не стал. Как себя поведёт Россия в Ситуации Китай-Индия? Думаю постарается помирить, а вот Китай-США, Россия однозначно не останется в стороне.
    3. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:09
      +2
      Цитата: КОТ БАЮН
      Американский ястреб Джеймс Мэттис
      не видит ничего, что могло бы связывать русских и китайцев даже в среднесрочной перспективе

      Ну да, ну да..... Не видит так не видит. Кто он такое ,что бы ему глазки протирать? laughing

      На мой взгляд, в настоящий момент действительно нет у полосатых опасений, относительно военного сотрудничества.. Наш торговый оборот с Китаем - это всего 2% от торгового оборота США с Китаем.. это первое, второе, Китай, если вы заметили, не особо торопиться более тесно с нами сотрудничать, в экономическом плане.. Вот недавно банки Китая поддержали санкции в отношении России, на ВО был по этому поводу материал. Так же Китай не очень торопиться вкладывать деньги в нашу экономику.. в отличии от американской. По этому, в ближайшей перспективе, опасаться США нашего с Китаем союза точно не приходится.. Тут все будет зависеть от дальнейших действий США. Но я думаю, что сейчас между США и Китаем идет банальный торг и в конце концов, они найдут компромиссные решения.
  2. vit357 Офлайн
    vit357 Сегодня, 10:42
    +1
    Но говорит он так явно от страха, ибо только глупый может не бояться армейского союза Москвы и Пекина, создание которого вполне возможно в обозримом будущем.
    Правильно ли я понял,что Мэттиса назвали трусом и дурачком и он ещё не подал в суд?
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 10:43
    +3
    потому что знают что это дружба фейк laughing медведь пытается дружить с крокодилом драконом а тот ждет пока мишка поглубже в воду зайдет bully
  4. Умник Офлайн
    Умник Сегодня, 10:48
    0
    Потому что союз есть только в воображении автора статьи)) вспомним совместный парад войск красной армии и вермахта в бресте. История ничему не учит
  5. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 10:50
    +2
    Китай слишком тесно экономически, завязан на сша,возможно американские торговые войны и толкнут Китай в более тесные обьятия с Россией....
  6. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:01
    +2
    Джеймс Мэттис высказался о гипотетическом военном блоке Москвы и Пекина скептически, подчеркнув, что не видит ничего, что могло бы связывать русских и китайцев даже в среднесрочной перспективе.
    Странно не замечать политики своей страны .. а именно она лучшее связующее для самых странных союзов , ибо дется больше некуда ..
  7. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 11:08
    +2
    тесные экономические связи
    Не соответствует действительности.
  8. fif21 Онлайн
    fif21 Сегодня, 11:25
    +2
    Матрасники много чего не видят.Вера в свою исключительность сыграет с ними
    злую шутку.Что будет, если ООН,МВФ переедут в нейтральную Швейцарию?КНР избавится от американского долга, Опек и страны БРИКС перейдут в расчеты в другой валюте,а ЕС поставит свои экономические интересы выше указаний из Вашингтона? hi
  9. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:33
    +1
    . не видит ничего, что могло бы связывать русских и китайцев даже в среднесрочной перспективе

    Ничего, что могло бы связывать, кроме как поставить на место сша. Сша и есть связующий мотив.
  10. OSTup bender Офлайн
    OSTup bender Сегодня, 11:34
    -1
    Потому как мэтис думает головой иногда.
  11. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 11:37
    -2
    И правильно не видят. Ибо Китай планирует захват Сибири, которая по факту уже таки и продана Китайцам осталось только узаконить данный факт.
  12. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 11:48
    +1
    Ребят, меня учили, что противника недооценивать - неполезно. Если ты видишь очевидную слабость - значит ты НЕ ВСЕ видишь. Интертрепация Сунь Цзы
  13. УльтраRed Офлайн
    УльтраRed Сегодня, 11:51
    +3
    Цитата: Умник
    Потому что союз есть только в воображении автора статьи)) вспомним совместный парад войск красной армии и вермахта в бресте. История ничему не учит

    Такого парада НЕ БЫЛО! Давно разоблаченный либерастический фейк! Фото комбрига Кривошеина на одной трибуне с немецкими офицерами при выводе немецких войск из Бреста - на "совместный парад" - как-то не тянет!
  14. shubin Офлайн
    shubin Сегодня, 11:54
    0
    А нафига Китаю военный союз с Россией? На США приходится почти половина всего китайского товарооборота. В случае крупной заварушки между США и Россией Китаю лучше всего отсидеться в стороне, ему потом всё даром достанется.
  15. GerKlim Офлайн
    GerKlim Сегодня, 11:58
    0
    Никакого союза нет и не будет. Китаю такая дружба не нужна. Да и не зачем она ему. Дружба нужна только России, потому что пологаться не на кого. Вот и ищем друзей по миру.
    А про тесное экономическое сотрудничество - со штатами у Китая оно намного больше будет, не смотря на торговые войны.
  16. УльтраRed Офлайн
    УльтраRed Сегодня, 12:02
    0
    Цитата: dgonni
    И правильно не видят. Ибо Китай планирует захват Сибири, которая по факту уже таки и продана Китайцам осталось только узаконить данный факт.

    На "окладе" ? Небось сам товарищ Си про "захват Сибири" Вам проболтался?
    Смотрим программу развития ВС КНР и результаты программы расселения населения из Центрального и Южного регионов Китая в Манжурию - и делаем логичные выводы. А не ведёмся на потуги ребят из Бахрейна и Иллинойса и их субподрядчиков с "незалежной".....:)
    1. dgonni Онлайн
      dgonni Сегодня, 12:11
      -1
      [quote=УльтраRed][quote=dgonni]И правильно не видят. Ибо Китай планирует захват Сибири, которая по факту уже таки и продана Китайцам осталось только узаконить данный факт.[/quote]
      На "окладе" ? Небось сам товарищ Си про "захват Сибири" Вам проболтался?
      Нет просто пообщался со знакомыми из комсомольска на Амуре и Хабаровского края. По факту там уже во всю руководят китайци, да и население также в основном китайское. Так что се ля ви. В случаи чего зайдёт армия НОАК и защитит своих сограждан. даже не вопрос, Россия подала пример.
      1. mark_rod Офлайн
        mark_rod Сегодня, 12:33
        0
        Это вам в СБУ шепнули, что на востоке России население китайское и руководят китайцы? Кастрюлю - то с головы иногда снимать надо. lol
        1. dgonni Онлайн
          dgonni Сегодня, 13:22
          0
          Вэлкам ту Омск и Комсомольск на Амуре wink . Чисто на рынок! Раньше китайци пытались учить язык, щас они не заморачиваются. Как хотим так и воротим. Полиция не вмешивается пока не пересекаются интересы. Чисто бизнес. Но бизнес предвестник политических изменений! К. Маркс блин wink
  17. Игорь В Офлайн
    Игорь В Сегодня, 12:10
    +1
    Главное - чтобы врагами не были. Причём со стороны Китая пока чувствуется взвешенная осторожная политика: они многое получили от развала СССР, развала России они не хотят (получать пока нечего). А вот у нас вполне возможен приход какого-нибудь нового Хрущёва, тем более США это было бы выгодно.