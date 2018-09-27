Минфин США объяснил различие между санкциями против РФ и Ирана
Санкции в отношении России, в основном, нацелены на отдельные юридические и физические лица, поскольку российская экономика хорошо интегрирована в мировую финансовую систему и торговлю, передает РИА Новости заявление помощника министра финансов США Маршалла Биллингсли на слушаниях в Конгрессе.
По словам Биллингсли, Минфин выбирает разные подходы для наложения ограничений, это касается и таких стран как Россия, Иран и КНДР.
Он отметил, что Россия отличается от других государств, в первую очередь тем, что ее экономика хорошо интегрирована в международную систему и мировые каналы поставок. К ней невозможно применить те же санкции, что к КНДР и Ирану, которые в значительной степени изолированы от мировой финансовой системы в течение нескольких десятилетий.
Поэтому, используя инструменты для максимального давления на Россию, Вашингтон старается свести к минимуму вредное влияние этих санкций на США и их союзников, пояснил Биллингсли.
Он также сообщил, что с января прошлого года Минфин США ввел санкции в отношении 232 лиц, работающих в ключевых секторах экономики РФ. А с 2014 года министерство ввело блокирующие санкции против 14 финансовых институтов и секторальные санкции против 124 финансовых учреждений.
Между тем, глава МИД Турции заявил накануне, что не поддерживает санкции США против Ирана и России.
По его словам, Турция продолжат торговлю с обеими странами, поскольку является суверенным и независимым государством.
Анкара может присоединиться только к санкциям ООН, к другим ограничениям – нет, добавил глава МИД.
По словам Биллингсли, Минфин выбирает разные подходы для наложения ограничений, это касается и таких стран как Россия, Иран и КНДР.
Он отметил, что Россия отличается от других государств, в первую очередь тем, что ее экономика хорошо интегрирована в международную систему и мировые каналы поставок. К ней невозможно применить те же санкции, что к КНДР и Ирану, которые в значительной степени изолированы от мировой финансовой системы в течение нескольких десятилетий.
Поэтому, используя инструменты для максимального давления на Россию, Вашингтон старается свести к минимуму вредное влияние этих санкций на США и их союзников, пояснил Биллингсли.
Он также сообщил, что с января прошлого года Минфин США ввел санкции в отношении 232 лиц, работающих в ключевых секторах экономики РФ. А с 2014 года министерство ввело блокирующие санкции против 14 финансовых институтов и секторальные санкции против 124 финансовых учреждений.
Между тем, глава МИД Турции заявил накануне, что не поддерживает санкции США против Ирана и России.
По его словам, Турция продолжат торговлю с обеими странами, поскольку является суверенным и независимым государством.
Анкара может присоединиться только к санкциям ООН, к другим ограничениям – нет, добавил глава МИД.
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