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Минфин США объяснил различие между санкциями против РФ и Ирана

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Санкции в отношении России, в основном, нацелены на отдельные юридические и физические лица, поскольку российская экономика хорошо интегрирована в мировую финансовую систему и торговлю, передает РИА Новости заявление помощника министра финансов США Маршалла Биллингсли на слушаниях в Конгрессе.



По словам Биллингсли, Минфин выбирает разные подходы для наложения ограничений, это касается и таких стран как Россия, Иран и КНДР.


Он отметил, что Россия отличается от других государств, в первую очередь тем, что ее экономика хорошо интегрирована в международную систему и мировые каналы поставок. К ней невозможно применить те же санкции, что к КНДР и Ирану, которые в значительной степени изолированы от мировой финансовой системы в течение нескольких десятилетий.

Поэтому, используя инструменты для максимального давления на Россию, Вашингтон старается свести к минимуму вредное влияние этих санкций на США и их союзников, пояснил Биллингсли.

Он также сообщил, что с января прошлого года Минфин США ввел санкции в отношении 232 лиц, работающих в ключевых секторах экономики РФ. А с 2014 года министерство ввело блокирующие санкции против 14 финансовых институтов и секторальные санкции против 124 финансовых учреждений.

Между тем, глава МИД Турции заявил накануне, что не поддерживает санкции США против Ирана и России.

По его словам, Турция продолжат торговлю с обеими странами, поскольку является суверенным и независимым государством.

Анкара может присоединиться только к санкциям ООН, к другим ограничениям – нет, добавил глава МИД.
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14 комментариев
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  1. DMoroz Онлайн
    DMoroz Сегодня, 10:29
    +1
    Поэтому, используя инструменты для максимального давления на Россию, Вашингтон старается свести к минимуму вредное влияние этих санкций на США и их союзников, пояснил Биллингсли.
    Тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали...
    1. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 10:36
      +1
      Очередное словоблудие.
      Санкции в отношении России, в основном, нацелены на отдельные юридические и физические лица,

      Только вот работать с компаниями, принадлежащим этим самым отдельным лицам категорически нельзя. Владелец же под санкциями. Кому и что он пытается сказать своим заявлением - непонятно. Санкции - они и есть санкции, с какой стороны ни посмотри. Ну а как американцы могут исказить любое понятие или информацию - это мы знаем.
  2. Teberii Офлайн
    Teberii Сегодня, 10:30
    -1
    Вот и результат.Пилить сук на котором сами сидят,не хотят.
  3. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 10:37
    +4
    Что уж мелочится ввели бы персональные санкции против наших депутатов ГД и членов нашего правительства и их близких родственников за рубежом. Но такие чтоб заморозить на век их вклады и недвижимость без права разморозки.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 10:42
      +3
      Низззя-
      Цитата: частное лицо
      Что уж мелочится ввели бы персональные санкции против наших депутатов ГД и членов нашего правительства и их близких родственников за рубежом. Но такие чтоб заморозить на век их вклады и недвижимость без права разморозки.

      поскольку российская экономика хорошо интегрирована в мировую финансовую систему и торговлю smileВорон ворону глаз не выклюет...
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 11:04
        +1
        Не факт, если делится не хочется, с окружающими, усё могёт случится.
    2. vit357 Офлайн
      vit357 Сегодня, 10:52
      +1
      Видите ли дорогой товарисч,замораживать нужно конкретные счета,явки, пароли,а Ваше бла-бла никак не заморозишь)))
      1. частное лицо Офлайн
        частное лицо Сегодня, 11:22
        +1
        Цитата: vit357
        Видите ли дорогой товарисч,замораживать нужно конкретные счета,явки, пароли,а Ваше бла-бла никак не заморозишь)))


        Нам простым смертным остаётся только мечтать и как вы выразились бла-бла (матом нельзя цензура).
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:43
    +3
    Поэтому, используя инструменты для максимального давления на Россию, Вашингтон старается свести к минимуму вредное влияние этих санкций на США и их союзников, пояснил Биллингсли.
    Ну а чо - сказал правду , хотя про союзников приплёл из вежливости ... Вожак теряет всегда интерес к потребностям своры , когда хочет пожрать ..
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 11:02
      +2
      Вожак силён, но это не навсегда ... и ему очень везёт (хорошо поработал) что не малая такая свора не может\хочет выйти из бараньего состояния.
      Хотя тявконье, вместо блеяния, всё ж раздаётся.
      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 11:33
        +2
        Свора тявкает , хвост поджимает , но всегда ждёт от вожака проявления слабости и тогда ... горло ему рвёт новый вожак . Господи , как мы близки в подоплёке своих действий к дикой стае , а человечность лишь лакированный декоративный намордник на оскале ...
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 12:14
          0
          Вот кажется мне, что попытка гендерно всё заровнять и феменистские экзерсисы, это бж-ж-ж неспроста???
          ВОЖАК НУЖЕН, самый сильный, самый свирепый, самый любвеобильный, так природой заложено, для успешного выживания вида ..... а иначе в стае разброд и деградация.
          Мож животные сравнения для человеческого сообщества не во всём применимы, но не далеко от необходимого, так мне ка-аца!
          КТО всю эту бодягу затеял??? Ищи кому выгодно ... идём по следу денег!
  5. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 10:49
    +1
    Не так часто от Эрдоган можно услышать разумные и взвешенные заявления. Неужто общение с ВВП повлияло?
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 10:51
      +1
      Миль пардон,Эрдоган на другой ветке сидит и сыпет разумными и взвешенными заявлениями... wink