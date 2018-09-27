Лавров: у Асада химоружия нет, оно есть у террористов
Новые удары западных стран по Сирии под очередным инсценированным предлогом стали бы грубым нарушением Устава ООН, передает РИА Новости заявление главы российского МИД на заседании Совбеза ООН.
Лавров отметил, что в вопросах химического разоружения сегодня сложилась тревожная ситуация – Запад продолжает выдвигать против властей Сирии бездоказательные обвинения в применении отравляющих веществ.
Он напомнил, что правительство САР полностью уничтожило свое химоружие в соответствии с договоренностями 2013 года, которая закреплена в резолюции СБ ООН и в решениях ОЗХО.
В настоящее время у Дамаска нет химического оружия, зато оно есть у террористов, которые создают его в лабораториях. Об этом уже давно предупреждали спецслужбы разных стран, в том числе и США, сказал Лавров.
Он также предостерег Запад от попыток осуществить в Сирии провокации с использованием биологического оружия.
По словам главы МИД, события складываются таким образом, что нельзя исключить провокаций, связанных с использованием биологического и токсинного оружия. Они могут быть совершены по той же схеме, что и в случае с отравляющими веществами, когда Запад пытался манипулировать статусом Конвенции о запрещении химического оружия.
Лавров также отметил, что Россия и США стоят у истоков механизма нераспространения оружия массового поражения и призвал продолжить диалог между странами для продолжения этой деятельности.
Между тем в сирийской провинции Идлиб исламисты продолжают проведение массовых арестов мирных жителей, заподозренных в сотрудничестве с правительственными войсками. За прошедшие сутки арестованы 35 человек, часть из них террористы казнили.
Лавров отметил, что в вопросах химического разоружения сегодня сложилась тревожная ситуация – Запад продолжает выдвигать против властей Сирии бездоказательные обвинения в применении отравляющих веществ.
Он напомнил, что правительство САР полностью уничтожило свое химоружие в соответствии с договоренностями 2013 года, которая закреплена в резолюции СБ ООН и в решениях ОЗХО.
В настоящее время у Дамаска нет химического оружия, зато оно есть у террористов, которые создают его в лабораториях. Об этом уже давно предупреждали спецслужбы разных стран, в том числе и США, сказал Лавров.
Он также предостерег Запад от попыток осуществить в Сирии провокации с использованием биологического оружия.
По словам главы МИД, события складываются таким образом, что нельзя исключить провокаций, связанных с использованием биологического и токсинного оружия. Они могут быть совершены по той же схеме, что и в случае с отравляющими веществами, когда Запад пытался манипулировать статусом Конвенции о запрещении химического оружия.
Лавров также отметил, что Россия и США стоят у истоков механизма нераспространения оружия массового поражения и призвал продолжить диалог между странами для продолжения этой деятельности.
Между тем в сирийской провинции Идлиб исламисты продолжают проведение массовых арестов мирных жителей, заподозренных в сотрудничестве с правительственными войсками. За прошедшие сутки арестованы 35 человек, часть из них террористы казнили.
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