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Лавров: у Асада химоружия нет, оно есть у террористов

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Новые удары западных стран по Сирии под очередным инсценированным предлогом стали бы грубым нарушением Устава ООН, передает РИА Новости заявление главы российского МИД на заседании Совбеза ООН.



Лавров отметил, что в вопросах химического разоружения сегодня сложилась тревожная ситуация – Запад продолжает выдвигать против властей Сирии бездоказательные обвинения в применении отравляющих веществ.


Он напомнил, что правительство САР полностью уничтожило свое химоружие в соответствии с договоренностями 2013 года, которая закреплена в резолюции СБ ООН и в решениях ОЗХО.

В настоящее время у Дамаска нет химического оружия, зато оно есть у террористов, которые создают его в лабораториях. Об этом уже давно предупреждали спецслужбы разных стран, в том числе и США, сказал Лавров.

Он также предостерег Запад от попыток осуществить в Сирии провокации с использованием биологического оружия.

По словам главы МИД, события складываются таким образом, что нельзя исключить провокаций, связанных с использованием биологического и токсинного оружия. Они могут быть совершены по той же схеме, что и в случае с отравляющими веществами, когда Запад пытался манипулировать статусом Конвенции о запрещении химического оружия.

Лавров также отметил, что Россия и США стоят у истоков механизма нераспространения оружия массового поражения и призвал продолжить диалог между странами для продолжения этой деятельности.

Между тем в сирийской провинции Идлиб исламисты продолжают проведение массовых арестов мирных жителей, заподозренных в сотрудничестве с правительственными войсками. За прошедшие сутки арестованы 35 человек, часть из них террористы казнили.
Использованы фотографии:
http://www.tvc.ru
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28 комментариев
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  1. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 11:13
    -1
    Шо опять?
    Задолбали уже с этим химоружием!
    Уж побыстрее бы применяли. А то мы с сирийцами уж по новым санкциям соскучились.
    Опять же уже у нагличан все заявления грозные напечатаны, да и сезон скоро сменится и кино снятое переснимать придется.
    Хотя за порядок в Идлибе нынче султан отвечает.
    Вот пусть его и клеймят.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:19
      +5
      Цитата: Victor_B
      Шо опять?
      Задолбали уже с этим химоружием!

      Тут нужно сказать, что американские и европейские "эксперты" сами контролировали уничтожение хим оружия Асадом.. И в ответ на эти мантры нужно тыкать бумажками, с подписями этих экспертов..
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:22
        +5
        Эти бумажки кому там интересны будут,если все всё для себя решили давно,и виновные уже назначены? smile Не пройдёт эта тема-придумают другую.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 11:36
          +1
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Эти бумажки кому там интересны будут,если все всё для себя решили давно,и виновные уже назначены? smile Не пройдёт эта тема-придумают другую.

          Это понятно.. это информ война.. и побеждать нужно аргументированно.
          1. YarSer88 Офлайн
            YarSer88 Сегодня, 12:21
            +1
            Аргументы хороши только тогда, когда их принимают во внимание. Если гопник будет угрожать расправой за то, что вы не поделились с ним сигаретой, вы будете аргументированно убеждать его, что имеете право не давать сигареты? Здесь ситуация примерно та же.
      2. milton Онлайн
        milton Сегодня, 13:41
        0
        Хе хе а кому они интересны? Хайли лайки и весь вопрос, а да ещё ролики "белых панамок" из сети! Ну ооочень весомые доказульки fool
  2. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 11:14
    +2
    Двое из ларца...: smile
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:17
      +1
      Это про кого?РФ и США?Закончите мысль,пожалуйста.
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 11:28
        +4
        Уточняю...
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 11:31
          +1
          good А,ну так бы сразу... laughingА то я подумал,что об этих двух-Лавров также отметил, что Россия и США стоят у истоков механизма нераспространения оружия массового поражения и призвал продолжить диалог между странами для продолжения этой деятельности.
          1. Тралл Онлайн
            Тралл Сегодня, 11:32
            +1
            картинка не грузилась...
  3. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 11:34
    +1
    Сергей Викторович, что-то мягко Вы с ними, как-то нужно по жёстче и желательно мордой об асфальт !!! angry soldier
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 11:53
      +5
      Цитата: keeper03
      Сергей Викторович, что-то мягко Вы с ними, как-то нужно по жёстче и желательно мордой об асфальт !!! angry soldier

      Мордой об асфальт - это к Шойгу , а профиль Лаврова - стальные нервы и линия "я в танке" ... Как у него выдержки хватает по тыще раз повторять простые вещи псевдотупящей аудитории ? Я б уже давно с катушек съехал ... може поэтому таких как я в дипломатах и не держат ? Дай Бог здоровья Лаврову ...
      1. Ванёк Офлайн
        Ванёк Сегодня, 12:08
        +1
        Цитата: КВУ-НСвД
        по тыще раз повторять простые вещи псевдотупящей аудитории


        Почему псевдо?

        Цитата: КВУ-НСвД
        Я б уже давно с катушек съехал


        yes

        Виктор hi
        1. КВУ-НСвД Онлайн
          КВУ-НСвД Сегодня, 12:33
          +2
          Почему псевдо?
          Потому что там не тупые , а расчётливые , гнущие свою линию люди , не гнушающиеся никакакой степенью подлости . Причём проявляя свою сущность в разговорах без свидетелей , а на публике разыгрывающие святош культа света и добра . А когда их тыкают носом в их субстанции - делают непонимающе-несогласный вид , Очень удобная позиция , которую потом извратят как надо подконтрольные СМИ . Приходит аналогия с нашкодившим котом - тыкаешь его мордой в провинность , а он жалостливо смотрит на тебя добрыми и ПСЕВДОнепонимающими глазёнками ... и молчит , вонючих дел мастер ... laughing Иван hi
  4. Timtam Онлайн
    Timtam Сегодня, 11:34
    -6
    Ассад затерроризировал всю свою страну. Он террорист и есть.
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 11:35
      +6
      Цитата: Timtam
      Ассад затерроризировал всю свою страну. Он террорист и есть.

      Тогда почему ему не помогают США, Франция и Израиль? Что-то не сходится...
    2. грохот Офлайн
      грохот Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: Timtam
      Ассад затерроризировал всю свою страну. Он террорист и есть.


      Он - есть. И будет. А тебя - нет. И никогда не будет.
    3. mavrus Офлайн
      mavrus Сегодня, 12:50
      +1
      А тут народ как раз интересуется... Все эти тимтамы псевдотупящие или не псевдо... а просто...
    4. milton Онлайн
      milton Сегодня, 13:57
      0
      Кажется у вас г-н Там там заклинило. Всё плохие и только запад и США в белых плащах и панамках спасёт мир? Ах да я забыл вы же свои 30 шекелей отрабатываете, просто бизнес и ничего личного, так что ли? А знаете что я не забыл? Я не забыл как матрасы не могли взять Эль-Фалуджу в Ираке, которую обороняли кучка людей и за это они выжигали их "белым
      фосфором" который запрещён. Премуплениям запада и их главарю США нет числа, когда нибудь это Вам вернётся с торицей
  5. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 11:42
    -3
    у асада нет химоружия?серожа свечку держал?при современном уровне химии и желании оно делается на коленке за пару дней
    1. astepanov Офлайн
      astepanov Сегодня, 12:09
      +3
      С равным успехом в хранении химоружия можно обвинить и ДНР-ЛНР: воду обеззараживают? Да. Чем, хлором? Да. Значит, имеют химоружие. А раз имеют, значит травят бедных "воинов света".
      Между тем, хлор сравнительно малотоксичен, неудобен в применении и эффективен только при массированном ударе, когда выпускается, как минимум, тоннами. Те один-два баллона хлора, которые якобы применяла армия Асада, при любом раскладе не могли бы нанести урона никому. Даже неучам понятно, что применение ОВ Асадом - фейк, сляпанный для пропаганды, но правила игры уже приняты "той" стороной. Даже если "Белые каски" придут в ООН и разоблачат сами себя, ничего не изменится.
      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:16
        -1
        не скажите!в условиях плотной городской застройки и жаркого сирийского штиля само то
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 12:09
      0
      Можно. В частности в Идлибе не мешало бы возможно применить. Но Асад не самоубийца. Он не будет этого делать
      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:19
        -2
        а иначе как?сталинград грозный мосул?муторная битва за каждый квартал с солидными потерями плюс еще гражданскими?а вывозить то больше некуда провинции кончились в анталию если только
    3. Хорон Онлайн
      Хорон Сегодня, 13:54
      0
      Тогда грошь цена всем тем междунароным инспекциям, которые помогали Асаду разоружаться! Они подписи ставили, они и боеприпасы считали, а сейчас что языки в пятую точку втянули?! Бумаги подписываемые Западом что теперь, не стоят бумаги которой они подписали?! Какие претензии к Лаврову? Он там не присутствовал, и основывается на документы подписаные другими, в том числе и западными специалистами!
  6. aziat Офлайн
    aziat Сегодня, 12:04
    +3
    Цитата: _Kotegpushisteg_
    у асада нет химоружия?серожа свечку держал?при современном уровне химии и желании оно делается на коленке за пару дней

    Коленку берегите, она ещё сгодиться smile
    То-то великобритты как на параде с поранетыми коленками laughing
    1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
      _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:21
      -3
      асаду надо беречь bully я в идлиб автобусные маршруты не отправлял soldier