Новости

Кадровый голод? Губернаторские бреши затыкают действующими главами субъектов

62
Накануне стало известно, во что выливается скандальная ситуация с фальсификациями на выборах губернатора Приморского края. Напомним, что в связи с выявленными многочисленными нарушениями краевой избирком решил отменить результаты выборов и провести новое голосование по кандидатуре губернатора. Такой кандидатурой, которая выставлена в противовес представителю КПРФ Андрею Ищенко, становится Олег Кожемяко.

Кадровый голод? Губернаторские бреши затыкают действующими главами субъектов


Сам Кожемяко, прибывший на встречу с президентом Владимиром Путиным, назвал ситуацию с тем, что случилось на выборах в Приморье, "не очень хорошей". Президент же на это среагировал весьма странно, заявив, что «ситуация нормальная». Если фальсификации на губернаторских выборах и с отменой итогов волеизъявления граждан, пришедших на избирательные участки, это «нормально», то не хотелось бы, что такие «нормальные» выборы повторялись где-либо ещё, включая и новое голосование в Приморье.


На самом деле ситуация с назначением Олега Кожемяко и.о.губернатора Приморского края с правом на участие в губернаторских выборах выглядит крайне странной. По своей сути, это может свидетельствовать о реальном кризисе на уровне региональных представителей партии парламентского большинства. Ведь Олег Кожемяко до вчерашнего дня был действующим губернатором Сахалина, сменившим скандально известного г-на Хорошавина. И Кожемяко на посту сахалинского губернатора ещё работать и работать, но тут всё преподносится так, будто он сам решил оставить свой пост и попытать свои силы на губернаторских выборах в другом Дальневосточном регионе. А как отреагируют сахалинцы, учитывая тот факт, что их покинул губернатор, которого они выбрали?

Если исходить из этой стратегии, то получается, что с кадровым резервом возникли определённого рода сложности. Причём такие, что противостоять на местах даже той оппозиции, которая особо и не отличается острыми оппозиционными взглядами, в свете последних реформ становится всё сложнее.

Обратило на себя внимание заявление кандидата от КПРФ Андрея Ищенко по поводу его нового соперника на выборах. Ищенко сразу отмечает, что бороться с этим кандидатом (Олегом Кожемяко) ему «будет сложнее».
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
Мы в Яндекс Дзен
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

62 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. pru-pavel Офлайн
    pru-pavel Сегодня, 11:25
    +5
    Все нормально. Расходимся. Не на что тут смотреть.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:34
      +10
      Цитата: pru-pavel
      Все нормально. Расходимся. Не на что тут смотреть.

      Кадровый голод..это даже не смешно. Профессионализм управленцев наших.. даже слово то подобрать не могу.. В общем гнать их надо, сложно сказать, кто из них реально на своем месте..Проблема в первую очередь в мировоззрении Путина, он действует по принципу свой-чужой, а не по принципу профессионал-дилетант.. Из за этого все беды..Везде тащат кумов, сватов, друзей с института.. не обращая внимание на квалификацию, навыки, способности...
      1. Стена Онлайн
        Стена Сегодня, 12:03
        +6
        И обязательно на кандидата должен быть компромат, чтобы служил этой системе не только на "совесть", но и за страх сесть в кутузку.
      2. НасРать Офлайн
        НасРать Сегодня, 12:09
        -2
        Заканчивать пора эту демократию.. Выбираем губернаторов, глав администраций, депутатов земского собрания и прочих, и прочих... зачем? Зачем столько ресурсов на срок 4-5 лет? Не слишком ли это расточительно? А потом, как видим - это не эффективно, в плане управления!
        Пример Дагестана - очень показателен. Выигрывали всегда местные элиты... Сейчас назначали Васильева - со скрипом, но что то стало меняться..
        Назначать надо! как это было испокон веку на руси.. - и спрашивать с назначенца. Справился - на повышение, при этом обязательно в другой регион, что б не обрастал связями, т.е. ратация..
        А не справился - долой, с запретом работы в гос структурах...
        1. Грица Офлайн
          Грица Сегодня, 12:47
          -2
          Я тоже за то, чтобы президент назначал губернаторов, губер - глав районов, те в свою очередь назначают глав поселений. Если уж так хочется поиграть в демократию - пусть выбирают законодательные (представительные) органы власти. Все равно толку с этих депутатов - ноль. Бла-бла-бла. Только мешают работе исполнительной власти. Сам был депутатом поселения, потом депутатом района, а сейчас на муниципальной службе в исполнительной власти. Поэтому знаю эту систему изнутри и очень хорошо
          1. НасРать Офлайн
            НасРать Сегодня, 12:56
            -1
            Выборы того, кто должен работать на " земле", превратили в политические битвы элит.... wassat Это Маразм ! Это все равно, что дворника выбирать на партийной основе!!! Так этот дворник, вместо того , что бы мести- будет листовки расклеивать...
            Кто то всерьез верит, что член КПРФ замешан на другом тесте, чем член Едросов? Если они из одного "корыта" до сих пор черпали?.... Мне Вас жаль ребята... удачи и веры Вам.. laughing
          2. фрезер Онлайн
            фрезер Сегодня, 13:16
            +2
            Цитата: Грица
            Я тоже за то, чтобы президент назначал губернаторов, губер - глав районов, те в свою очередь назначают глав поселений. Если уж так хочется поиграть в демократию - пусть выбирают законодательные (представительные) органы власти. Все равно толку с этих депутатов - ноль. Бла-бла-бла. Только мешают работе исполнительной власти. Сам был депутатом поселения, потом депутатом района, а сейчас на муниципальной службе в исполнительной власти. Поэтому знаю эту систему изнутри и очень хорошо

            Вы считаете, что россияне слишком тупы, и им нельзя давать право выбора? А то, (как говорил Герман Греф) навыберают и им (элите) придёт конец.
            Хотя, я отчасти соглашусь, что народ глуп. Ведь за гранта проголосовало 77%, людей, которые потом удивляются, почему цены так резко поднимаются и пенс. возраст подняли.
      3. Yrec Онлайн
        Yrec Сегодня, 12:11
        0
        Кадровый голод - следствие отсутствия кадрового лифта. Кириенко (возможно, будущий президент) запустил программу "Лидеры России" для исправления этого, первая фаза её прошла, анализируют результаты. Надеюсь, допилят до рабочего состояния, тогда дело сдвинется. Нужно время.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 12:17
          0
          Цитата: Yrec
          Кадровый голод - следствие отсутствия кадрового лифта. Кириенко (возможно, будущий президент) запустил программу "Лидеры России" для исправления этого, первая фаза её прошла, анализируют результаты. Надеюсь, допилят до рабочего состояния, тогда дело сдвинется. Нужно время.

          Вы бы видели, кто там принимает участие.. laughing Все детки,внуки нашего бомонда и близкие к ним, как я понял единицы, кто залетный..
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 13:28
            -1
            Это в нормальных странах называется элитой. Как бы она вам не нравилась, но она должна быть.
          2. Yrec Онлайн
            Yrec Сегодня, 14:05
            0
            Кто Вам мешал принять в нём участие? Знаю человека (не лично, супруга с ним работает), его зачислили в кадровый резерв по результатам. Не знаю, что из этого выйдет, но надеюсь на лучшее.
        2. astepanov Офлайн
          astepanov Сегодня, 12:47
          +1
          Цитата: Yrec
          Кириенко (возможно, будущий президент)
          Это тот Сергей Владиленович, который автор лохотронного изобретения с названием "Способ проведения лотереи"? Тот, который в бытность свою руководителем разваленной им «Норси-Ойл» (бывший «Горькнефтеоргсинтез») повышал выход целевых фракций с помощью целого штата экстрасенсов? Да, Киндерсюрприз напрезидентствует. Я ему и старую лопату охранять не доверил бы: или сопрет, или сломает - но заболтает всех до полусмерти.
          1. Yrec Онлайн
            Yrec Сегодня, 14:01
            0
            Ну, Россатом ему доверяли, вроде не спёр и не сломал.
      4. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 12:25
        -3
        А вы лично много знаете людей профессионалов в госуправлении? Как они работают, что делают? Профессионал- дилетант говорите? А вы незнакомому но очень профессиональному человеку доверите управление регионом? Которого не сможете контролировать? Который вообще не понятно на что способен?
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 12:43
          0
          Цитата: Бультерьер
          А вы лично много знаете людей профессионалов в госуправлении? Как они работают, что делают? Профессионал- дилетант говорите? А вы незнакомому но очень профессиональному человеку доверите управление регионом? Которого не сможете контролировать? Который вообще не понятно на что способен?

          Для этого есть кадровая служба.. И массу других служб.. ФСБ - может определить на что способен человек, да еще и с детектором.. кадровики выяснить, какими навыками и компетенциями обладает кандидат.. Если развивать эту тему, то у нас вообще с кадрами проблемы повсюду и в бизнесе такая же ситуация.. Работал более 15 лет и только в западных компаниях, руководитель среднего звена, сейчас в силу возраста, вынужден работать с отечественным бизнесом.. скажу вам,что все очень сильно запущено... Всем бы нашим "предпринимателям" не помешало попрактиковаться и поучится у американцев, причем именно у них, ибо французы и немцы не многим от наших отличаются, ну разве более структурированы бизнес процессы и меньше существенно бюрократии..
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 13:31
            0
            Они ему голову чем то просветят? Экстрасенсов наймут будущее прочитать? Что касается бизнеса тут можно поспорить, но не место .тем более я сразу указал что говорю именно по госслужбе. Это же не только у нас, это мировая практика команду свою тащить наверх за собой. Людей ещё с институтов все узнают, общаются годами. Знают сильные и слабые стороны. Все их завихрения в башке и как с этим бороться. Все вкусы и что может сотворить. Кадровые службы набирают персонал под конкретные задачи. Пробьются еденицы. Естественный отбор.
            1. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 13:59
              0
              Цитата: Бультерьер
              Они ему голову чем то просветят? Экстрасенсов наймут будущее прочитать?

              Вопросы у вас, конечно.. молод вы видно совсем..есть очень много способов узнать, подходит кандидат или нет.. ФСБ проверяет его историю, родственников, и.тд на наличие и связи с криминалом. Отдела кадров проверяет насколько компетентен этот кандидат для занимаемой должности,смотрит предыдущий опыт и результаты.. в общем это все известно давно..
              Цитата: Бультерьер
              Что касается бизнеса тут можно поспорить,

              Да не надо спорить, я и так вижу, что вы плаваете в этих вопросах..
              Цитата: Бультерьер
              Это же не только у нас, это мировая практика команду свою тащить наверх за собой.

              Согласен, тут..так действительно во многих странах делают.. Но это не правильно.. Если везде начнут питаться отходами жизнидеятельности коровы, вы тоже будете призывать нас это делать, потому, что так делают везде?
              Цитата: Бультерьер
              Людей ещё с институтов все узнают, общаются годами. Знают сильные и слабые стороны. Все их завихрения в башке и как с этим бороться.

              Это как раз и есть начало коррупции ..
              Цитата: Бультерьер
              Пробьются еденицы.

              Пробьются свои..
    2. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 11:35
      0
      ...играет свита
      А НАПРАВИТЬ СВИТУ В НУЖНОЕ МЕСТО--ДЕЛО КРЕМЛЯ.
      верной дорогой идем товарищи
      К. объединит местных и денег подкинут за "за власть"
      все будут довольно, в тч оппоз-я
      приморье требует развития УСКОРЕННОГО против китайцев( и япов?), а еще и не наелись первоначальным накоплением--много отстают от Москвы и Питера?
    3. Грица Офлайн
      Грица Сегодня, 12:48
      0
      Расходимся. Не на что тут смотреть.
      Нам тут, в Приморье есть на что смотреть. Только вот недавно лично беседовал с Тарасенко по видеоконференцсвязи, и тут - бац - новый губер!
  2. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 11:28
    +1
    Да уж,не позавидуешь ВВП-с кадрами голод,действительно...Достаточно вспомнить генерала-дуэлянта.А кадры решают всё-очень мудро сказано было когда-то...
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 11:56
      +10
      У ВВП кончились друзья и знакомые,которые "свои"...Вот и "голод".
    2. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 11:59
      +8
      каков поп таков и приход...народная мудрость...
      1. prapor55 Онлайн
        prapor55 Сегодня, 13:41
        0
        Пошлите лучших из лучших,а лучшие зализывают раны,тогда пошлите лучших из худших или найдите кого-нибудь. Все кончились кореша.
    3. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 12:16
      +4
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Достаточно вспомнить генерала-дуэлянта.

      Кстати, (не следил за ситуацией). Там на дуэли, кто победил- Овальный или генерал Дурко ?
      1. сорок восьмой Офлайн
        сорок восьмой Сегодня, 12:28
        +4
        Вроде Овального в кутузке держат. Вчера или позавчера продлили...
        1. Chertt Офлайн
          Chertt Сегодня, 12:34
          +4
          Цитата: сорок восьмой
          Вроде Овального в кутузке держат

          Да вы шоо. belay Генерала берегут. Вот это точно "кадровый голод"
  3. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 11:30
    0
    Цитата: pru-pavel
    Все нормально. Расходимся. Не на что тут смотреть.

    yes yes yes hi
  4. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 11:32
    +5
    Да уж, с резервами туго. Странно, что Астрахань не упомянули, там очередного охранника Путина назначили. Судя по всему это тенденция последнего времени, жест отчаяния так сказать

    Путин не первый раз назначает губернаторами выходцев из ФСО. В феврале 2016 года бывший начальник охраны президента Алексей Дюмин стал врио губернатора Тульской области, а 28 июля того же года врио губернатора Калининградской области был назначен еще один выходец из ФСО, глава местной ФСБ Евгений Зиничев. Правда, уже 6 октября он ушел в отставку. В тот же день был отправлен в отставку глава Ярославской области, на его место Путин назначил выходца из ФСО Дмитрия Миронова, который выиграл губернаторские выборы 10 сентября 2017 года. https://thebell.io/ohrannik-prezidenta-tyazheloves-i-chelovek-iz-kremlya-kem-putin-zamenil-uvolennyh-gubernatorov/
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:52
      0
      Да не там он ищет.Вот наш губернатор всем угодил-и власти(бунта Пугачёвского нет),и народу-жить и трудиться честным людям с мозолями кровяными не мешает.Нормальный.НЕ МЕШАЙ,раз помочь полномочий в наше время не так и много у тебя.Сами справимся.
    2. Стена Онлайн
      Стена Сегодня, 12:05
      +1
      Ни кому никакого доверия - кругом одни враги, и агенты госдепа.
  5. Семен1972 Офлайн
    Семен1972 Сегодня, 11:35
    +3
    Охранников и поворов нужно назначать! Еще товарищ Ленин так говорил!!!!
    1. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 11:43
      0
      Так и делается к примеру глава Росгвардии охраник. А вбросы на выборах это объективная реальность, где то больше где то меньше. Иногда в избирательные комиссии приходят установки кто и сколько процентов должен набрать и списки граждан которые не придут на выборы (причем с указанием причины!) .
    2. петька слесарь Офлайн
      петька слесарь Сегодня, 13:24
      0
      кухарок-то забыли! по товарисчу Ленину "кухарка сможет управлять государством"...
      а потом и дворников на царство - вот и решили кадровый голод.....!

      так-то , батенька!
  6. astepanov Офлайн
    astepanov Сегодня, 11:36
    +15
    А где у нас нет кадрового голода? Одни и те же рожи кочуют из кресла в кресло десятилетиями, совершая один и тот же цикл: принял дело - развалил - пошел на повышение... Примеры Мутко, Киндерсюрприза, Рогозина, Сердюкова тому подтверждение. Побоку профессионализм, когда ты близок к телу, лично предан и входишь в команду. Эта братия выжгла каленым железом саму возможность проникновения в их среду человека извне - будь он хоть семи пядей в лбу, и потому все эти игры в "выборы" - не более чем спектакль, в котором все роли распределены между участниками одной труппы. Будут подтасовки и нарушения, нет ли - всё равно режиссер уже назначил, кому быть на сцене.
  7. Гардамир Офлайн
    Гардамир Сегодня, 11:39
    +3
    Вот интересно! Ну "выберут" Кожемяку, кто ж тогда Сахалином командовать будет? Опять выборы-перевыборы?
  8. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 11:39
    +1
    внимание цирку требуются акробаты жонглеры а главное клоуны! laughing
  9. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 11:44
    0
    Кадров действительно нет
    1. mgero Офлайн
      mgero Сегодня, 12:03
      +2
      A ja? menya ne zabudte tavarishi.ya ne oxrannik No trudjaga s sovestyu.!
      1. udincev Онлайн
        udincev Сегодня, 12:13
        +4
        Если с совестью - то проблемно: некуда вас пристроить.
    2. udincev Онлайн
      udincev Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Вальдемар
      Кадров действительно нет
      оппозиции тоже
      ... которая особо и не отличается острыми оппозиционными взглядами ...
      Вот альтернативы есть - общество социальной направленности, коммунистическое короче.
    3. alexmach Онлайн
      alexmach Сегодня, 13:59
      0
      Так оно и слону понятно. И по-моему это давно не новость. Неужели после ситуации с Сердюковым или Рогозиным это не очевидно. Кадров нет, качество "правящей элиты" никакое (просто на клоунов в думе посмотрите и все сразу станет понятно). Положа руку на сердце вообще людей толковых их не так уж и много, а тем более этот непонятный субстрат что вообще способен породить?
  10. Servisinzhener Онлайн
    Servisinzhener Сегодня, 11:52
    +3
    В российской журналистике тоже кадровый голод. Каждый день сыпят подобными статейками в стиле: солёные огурцы. Кто они? Друзья или враги?.
  11. Игорь В Офлайн
    Игорь В Сегодня, 11:57
    +4
    Действительно, зачем это шоу "Выборы", если избранного губернатора в любой момент могут перебросить в другое место? Как-то всё коряво.
  12. Юра Онлайн
    Юра Сегодня, 12:02
    +1
    Сам Кожемяко, прибывший на встречу с президентом Владимиром Путиным, назвал ситуацию с тем, что случилось на выборах в Приморье, "не очень хорошей".
    Как это ситуация не очень хорошая, очень даже ничего, нечистоплотные получили по рукам, фальсифицированные результаты на помойке, именно это я думаю имел ввиду Путин когда говорил, что «ситуация нормальная». Кто автор заметки? хотелось бы спросить, а он не передёрнул смысл высказывания? Что бы не было таких вопросов можно было бы подробнее отразить контекст этого его выражения.
    1. alexmach Онлайн
      alexmach Сегодня, 14:01
      0
      Вот кстати поддерживаю. Фальсификации на выборах это омерзительно, то что система среагировала на это законными методами - отменой результатов выборов - это же отлично. Добалю что ВРИО наверно имел ввиду не очень хорошую ситуацию для ЕДРА на этих выборах.
  13. ЗВС Офлайн
    ЗВС Сегодня, 12:09
    +2
    Невнятна кадровая политика, которая не имела конечной цели, привела к тому, что губернаторский корпус состоял или из воров, или из недееспособных, но преданных Путину людей.
    Беда сегодняшней власти в ом, что ни по одному направлению она не видит ясно конечной цели. А все заявления о конечной цели развития страны размывчиты и непонятны. А в такой ситуации и управленческий аппарат не будет стремится к самосовершенствованию, а будет, при удобном случае, ловить рыбку в мутной воде.
  14. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:09
    +2
    Обратило на себя внимание заявление кандидата от КПРФ Андрея Ищенко по поводу его нового соперника на выборах. Ищенко сразу отмечает, что бороться с этим кандидатом (Олегом Кожемяко) ему «будет сложнее».
    -------------------------
    Власть задействует больше ресурсов и будет "играть тоньше", может быть даже на упреждение, организует провокацию против самого Ищенко.
    1. alexmach Онлайн
      alexmach Сегодня, 14:03
      0
      Такое ощущение, что он затеял привычную игру пост-советских комунистов - в поддавки.
  15. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:11
    0
    Цитата: astepanov
    когда ты близок к телу

    ------------------------
    Не просто близок, а вылизываешь на этом теле все, что можно.
  16. arlekin Офлайн
    arlekin Сегодня, 12:15
    +4
    Заграница нам поможет.
    "Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джеффри Монсон вступил в должность депутата совета Красногорского городского округа Московской области."
    "Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, предложил себя на место губернатора Приморского края. Соответствующее заявление он сделал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», передает «Интерфакс» в среду, 26 сентября."
    А Депардье, наверное, в президенты метит.
    Цирк! Цирк! Цирк!
  17. demo Офлайн
    demo Сегодня, 12:28
    +3
    Путин начал оступаться.
    Очевидно что Кожемяко - тяжеловес в политике и во власти.
    И в общем-то - не плохой.
    Но он явно направлен туда чтобы доказать населению - вы делайте что хотите, но будет по-моему.
    Иного на ум не приходит.
    Т.е. выборы будут. И победит ЕР.
    Абзац.
    Вот и конец логики президента - руководитель государства должен быть беспартийный.
  18. faterdom Онлайн
    faterdom Сегодня, 12:28
    +5
    Если бы кое-то еще до марта раскрыл свои истинные планы и намерения, то еще тогда без второго тура вряд ли бы проехал. Выиграл бы в итоге, но со скрипом. Хотя бы намекнул , кого в Премьеры метит, второе лицо в государстве как-никак, и имеем кота в мешке. Меня лично фигура Медведева, а тем паче "кудринят" Силуанова и Голиковой на ключевых постах поставили бы в трудное положение - по мне они неприемлемы, что уже успели более, чем многократно доказать.
    Многое можно припомнить за эти пол года. И с чьей легкой руки бензин рванул вверх ("А что, вы хотите чтоб его за границу вывезли?").
    И Пенсионный грабеж с крокодиловой слезой. Но ведь при твоем же правлении была организована система Пенсионных фондов, с рассказами про сладкие результаты в 20-х годах. И вот она, тарелочка, с голубой каемочкой - что-то не получилось, как по писанному... "Даже если продать все дворцы и автомобили Пенсионного фонда, этого хватит на пару месяцев". Извиняюсь, но почему в то время, когда в обязанности этих фондов входило приумножение социальных отчислений из наших получек, они строили себе эти дворцы, которые сейчас даже хорошо не продать???
    Сдается, что у этой "ошибки" есть фамилии-имена-отчества, и вместо "общения к народу", или вместе с оным надо было бы предъявить "почтенной публике" этих "заблужденцев". Или они уже в Лондонграде?
    Чувствую себя обманутым. Да, я желаю чтобы мы перестали во внешней политики все сдавать, и начали , наконец сохранять и приобретать. Но не желаю, чтобы при этом грабили мое и последующие поколения, причем скармливая большие порции лжи. Нужно затянуть пояса - обратитесь к народу, объясните зачем, почему, и что из этого будет. Но только Ваши друзья Сечины и прочие должны первые образцово показательно затянуть пояса, причем не за счет "Роснефти", "Сбербанка" или тем более бюджета. За счет личных сбережений. Например, оплатить дивизионный комплект С-400 и передать его командиру части. И пусть на каждой ракете будет "Базэл", или "Дерипаска"...
    А мы кого финансируем??? Правильно, наш Сбербанк и ВТБ "докапитализируют" Украину! А меня они не забыли спросить, эти банки с госучастием??? И кстати, в чем там это госучастие выражается, и чего так Герман Оскаровеч болтает, что его надо бы сократить до незначительного? Его КТО туда назначил? С таким-то мыслями?
    Так что, хлопоты господина-товарища Президента за очередного кандидата из послушных рядов ЕР, или собственных охранников (напоминает образование боярства из княжеской дружины в 9-12 веках) по мне так и не в плюс этим товарищам.
    Плохо только, что губернаторские выборы пока только лишь в четырех субъектах заклилнило. Дальше будет больше. Впрочем, оно и в других выборах аукается, просто не так громко и заметно. Так у нас в городском собрании ЕР "потеряла квалифицированное большинство" и только со второго раза через терки смогла пропихнуть своего председателя, который и раньше там председательствовал. А теперь вот так же будут мучаться пропихивая "удобный" бюджет, и многие другие вопросы.
    Короче, господа правители- бухгалтеры, милые мои бухгалтеры, с пенсионной "реформой" у вас вышло то самое , о чем 200 лет назад уже догадался один парень, родом с Корсики: "Это хуже, чем преступление, это - ошибка!"
    Его главной ошибкой был поход на Россию.
    Вашей стала "пенсионная реформа".
  19. Nehist Онлайн
    Nehist Сегодня, 12:33
    +7
    Как житель Сахалина могу сказать только одно-Вали быстрее от нас Кожемяко!!! Развалил Амурскую область,теперь Сахалинскую.... Не завидую Приморью... И да мы его не выбирали,его к нам назначили.
    1. faridg7 Офлайн
      faridg7 Сегодня, 13:16
      +4
      Да тут этого Кожемяко еще по Преображению помнят- бандит и мошенник. База тралового флота Преображения до сих пор в упадке
      1. Nehist Онлайн
        Nehist Сегодня, 13:54
        0
        У нас на местном форуме народ кипятком от радости писает что Кожемяко свалил!!! А строители в Бога уверовали!!!
  20. Vyacheslav73 Офлайн
    Vyacheslav73 Сегодня, 12:34
    +4
    "...покинул губернатор, которого они выбрали?"- вы о чем??? Я живу в Южно-Сахалинске и хорошо помню КАК выбирался Кожемяка...Практически неизвестный Сахалинцам Кожемяка был как и сейчас поставлен И.О. Губернатора и через несколько месяцев он загадочным образом "полюбился" Сахалинцам и почти единогласно был избран большинством голосовавших... Тот же финт власть планирует выкинуть и в Приморье...
  21. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 12:44
    +1
    Да в общем ситуация с нашими выборами вполне нормальная.
    Просто решили сработать по-старинке, замутив мутки при подсчете.
    Но оказалось что:1) мутить начали поздно и неумело,
    2) не учли того, что ГАС "Выборы" результаты подает напрямую в Мск.
    Сейчас проведет ЦИК РФ мероприятия по нетрадиционному секасу
    со всеми причастными и будет урок другим.
    Ну а чувака могут вполне так мирно снять перед самыми выборами.
  22. jetfors_84 Онлайн
    jetfors_84 Сегодня, 13:03
    0
    КОнечно нормально. Первый раз за все время система дала сбой. Сейчас подправят и будет все опять замечательно.
    Будут избираться те кто нужен и поставлен властью, а не тот кого выбирает народ. Народ же глупый своего счастья то не видит. Им сверху то виднее в этом плане.
  23. spirit Онлайн
    spirit Сегодня, 13:21
    +1
    Ситуация"нормальная"/ подлодка "утонула"/ "не вкурсе" что говорит Песков) Типичный Путин hi Губернатор развалил одну область , развалит и другую , зато потом в светлом будущем ВЫСТРЕЛИТ , многоходовочка от наместника Бога на Земле)
  24. 16112014nk Онлайн
    16112014nk Сегодня, 13:42
    0
    Цитата: Svarog
    Профессионализм управленцев наших.. даже слово то подобрать не могу..

    Перефразируя известное выражение :
    "Когда я слышу слова "профессионализм управленцев" или "эффективные менеджеры" - рука тянется к пистолету.
  25. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 13:48
    0
    Кадровый голод? Я согласен за 50% губернаторской зарплаты до 100 лет быть губернатором хоть самого дальнего региона.
  26. Snegg Онлайн
    Snegg Сегодня, 13:57
    0
    Похоже друзья,родственники и знакомые кончились....