Кадровый голод? Губернаторские бреши затыкают действующими главами субъектов

Накануне стало известно, во что выливается скандальная ситуация с фальсификациями на выборах губернатора Приморского края. Напомним, что в связи с выявленными многочисленными нарушениями краевой избирком решил отменить результаты выборов и провести новое голосование по кандидатуре губернатора. Такой кандидатурой, которая выставлена в противовес представителю КПРФ Андрею Ищенко, становится Олег Кожемяко.Сам Кожемяко, прибывший на встречу с президентом Владимиром Путиным, назвал ситуацию с тем, что случилось на выборах в Приморье, "не очень хорошей". Президент же на это среагировал весьма странно, заявив, что «ситуация нормальная». Если фальсификации на губернаторских выборах и с отменой итогов волеизъявления граждан, пришедших на избирательные участки, это «нормально», то не хотелось бы, что такие «нормальные» выборы повторялись где-либо ещё, включая и новое голосование в Приморье.На самом деле ситуация с назначением Олега Кожемяко и.о.губернатора Приморского края с правом на участие в губернаторских выборах выглядит крайне странной. По своей сути, это может свидетельствовать о реальном кризисе на уровне региональных представителей партии парламентского большинства. Ведь Олег Кожемяко до вчерашнего дня был действующим губернатором Сахалина, сменившим скандально известного г-на Хорошавина. И Кожемяко на посту сахалинского губернатора ещё работать и работать, но тут всё преподносится так, будто он сам решил оставить свой пост и попытать свои силы на губернаторских выборах в другом Дальневосточном регионе. А как отреагируют сахалинцы, учитывая тот факт, что их покинул губернатор, которого они выбрали?Если исходить из этой стратегии, то получается, что с кадровым резервом возникли определённого рода сложности. Причём такие, что противостоять на местах даже той оппозиции, которая особо и не отличается острыми оппозиционными взглядами, в свете последних реформ становится всё сложнее.Обратило на себя внимание заявление кандидата от КПРФ Андрея Ищенко по поводу его нового соперника на выборах. Ищенко сразу отмечает, что бороться с этим кандидатом (Олегом Кожемяко) ему «будет сложнее».