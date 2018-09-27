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Так был "прорыв" украинских судов или нет? В Киеве рассказали новую версию

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Высказанная президентом Украины Петром Порошенко версия "героического прорыва" двух разваливающихся кораблей ВМС Украины через Керченский пролив трещит "по швам". Даже на самой Украине смеются над тем, как обычный переход двух небоевых кораблей был подан Порошенко и подхвачен украинскими СМИ. Оказывается все было совсем не так, как представили ситуацию в Киеве.

Так был "прорыв" украинских судов или нет? В Киеве рассказали новую версию


Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук в интервью телеканалу "112 Украина" пояснил, что никакого "прорыва боевых кораблей" через Керченский пролив не было, как и не было заявленной "реализации права на свободное плавание в Керченском проливе без разрешения страны-агрессора", о чем заявляло командование ВМСУ, а была проводка двух украинских судов российскими лоцманами через Керченский пролив в Азовское море.


Марчук пояснил, что проход через мелководный Керченский пролив требует лоцманской проводки, и хотя запрещается любое взаимодействие с официальными властями Крыма, украинским властям пришлось обратиться в лоцманскую службу Керчи, откуда прислали двух лоцманов, которые спокойно провели суда через пролив. При этом Марчук обратил внимание, что корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" являются вспомогательными судами, а не боевыми кораблями, а присутствие на таких судах лоцманов не запрещается.

Ранее в Киеве заявили, что переход кораблей ВМСУ к Керченскому проливу и через него "проходил в сложной обстановке" и при "постоянных провокациях кораблей ВМФ России".

Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" в субботу прошли вдоль берегов полуострова, в том числе в исключительной экономической зоне России. Днем в воскресенье украинские корабли под контролем российской стороны прошли под Крымским мостом.

Между тем в командовании ВМС Украины наконец-то рассказали о задачах создаваемой военно-морской базы в акватории Азовского моря. Оказывается, Украина создает базу для защиты от "российской минной угрозы". Об этом рассказал замначальника штаба командования ВМСУ по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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20 комментариев
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  1. vkl.47 Офлайн
    vkl.47 Сегодня, 11:46
    +1
    Это мы уже все знаем
    1. stalkerwalker Онлайн
      stalkerwalker Сегодня, 12:57
      +2
      Марчук пояснил, что проход через мелководный Керченский пролив требует лоцманской проводки, и хотя запрещается любое взаимодействие с официальными властями Крыма, украинским властям пришлось обратиться в лоцманскую службу Керчи, откуда прислали двух лоцманов, которые спокойно провели суда через пролив. При этом Марчук обратил внимание, что корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" являются вспомогательными судами, а не боевыми кораблями, а присутствие на таких судах лоцманов не запрещается.


      Давайте закрывать тему.

      Тем более, что через пол-года она закроется окончательно, т.к. в связи с прекращением действия "Большого договора" между Россией и тем, что называется Украиной, по инициативе "гаранта" последней, автоматически прекращается действие договора о разграничении Азовского моря, куда входит договор о правилах прохода Керченского пролива.

      Сегодня Бандеро-fleet имеет право проходит бесплатно. Коммерческие суда обязаны платить за лоцманскую проводку.

      Если т.н. "Большой договор" не будет пролонгирован, все привилегии для судов и кораблей под бандеровским трезубцем канут в лету.

      Как следствие, любые плавсредства, плавающие под флагом иным, нежели российским, будут вынуждены запрашивать разрешение на право прохода через Керченский пролив.

      Т.н. "Право мирного прохода" работать не будет, т.к. Керченский пролив даёт доступ к портам только двух стран. И только договор между этими странами будет определять статус Керченского пролива.

      Если нет Договора о проливе, подобного тому, что заключён в отношении турецких проливов, нет права свободного мореплавания как в Керченском проливе, так и в акватории Азовского моря.
  2. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 11:47
    +2
    Да оттащили в Марик рухлядь на металлолом порезать, а заодно, если повезет провокацию устроить. Не зря же разведывательный самолет США в тех краях кружил.
  3. astepanov Офлайн
    astepanov Сегодня, 11:52
    +2
    А в украинских СМИ всеобщее ликование по поводу "героического похода".
    Кто был в Севастополе, те видели примечательное зрелище: ржавеющий флот Украины в севастопольской бухте, ожидающий сдачи в металлолом.
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 12:11
      +2
      Пора в укроучебниках написать повесть о героическом походе и жестокой борьбе морских киборгов, с врагом. Правда пришлось оплатить проход, да постоять в очереди. А потом по традиции, как в 2014, спели на русском и продемонстрировали боевые танцы с палками.
    2. лесовозник Офлайн
      лесовозник Сегодня, 12:46
      +3
      На двух ржавых лоханках, на которых и 100м страшно проплыть, в такую даль рискнули плыть. Чем не геройство? laughing Как есть плавающие герои wassat
  4. vetta Офлайн
    vetta Сегодня, 11:53
    0
    Стыдно за укров
  5. Sovpadenie Офлайн
    Sovpadenie Сегодня, 11:54
    +1
    Так они, что ? И лоцманов российских в заложники взяли, прорываясь через пролив (если следовать первоначальной версии)?
  6. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 11:54
    +4
    Со слов порошенко так действовал буксир A830 "Корец"
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:04
      +2
      А наши морячки в ответ- laughing laughing laughing
      1. loki565 Офлайн
        loki565 Сегодня, 12:56
        +1
        Тут более эпично)))
  7. Servisinzhener Онлайн
    Servisinzhener Сегодня, 11:56
    +2
    Кто то в комментариях к предыдущим новостям о "героическом прорыве" писал что данная проводка была проведена не за бесплатно. Пришлось платить "агрессору".
    1. Sovpadenie Офлайн
      Sovpadenie Сегодня, 12:00
      +5
      Наверняка лоцманам. А звучит сюрреалистично. Заплатить врагу, чтобы прорваться с боем
      1. alexmach Онлайн
        alexmach Сегодня, 12:46
        +2
        Все нормально, лоцманы были из Керченского порта, то есть Украинские :)
  8. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 12:04
    +3
    Блиииин! А я то уже ждал вестей с Украины о полном разгроме ЧФ РФ этими буксирами и паническом бегстве остальных флотов РФ за полярный круг. А ещё фото как экипажи этих буксиров героически распиливают Крымский мост лобзиками на металлолом! wassat
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 12:27
      0
      А буксир зачем??? Будут воровать!!!
      Расслабят своими танцами\камланиями с палками, напоят горилкой и-и-и .... короче, не зевайте братцы, пейте в меру, если чаво, сразу ПОЛУНДРА!!!
      Впроче, есть ведь более действенное средство!!! Выставить как приманку кареоких украинских ДИВЧИН .... сами в западню поплывут!!! Держатся братцы, не поддаваться на такую сладкую замануху!
  9. Василенко Владимир Онлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 12:42
    0
    Так был "прорыв" украинских судов или нет?

    ага, при участии нашего лоцмана и предварительным оповещением со стороны укров, афигеть какой прорыв
  10. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 12:45
    0
    Сдается, что эти корыта повторят судьбу украинского паровоза, отправившегося открывать дорогу в Китай минуя Россию.
  11. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 12:51
    0
    Оказывается, Украина создает базу для защиты от "российской минной угрозы".

    И поэтому, они решили в срочном порядке заминировать Азовское море.
    Это прогрессирующая идиотия.
  12. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 12:58
    0
    "И как говорил наш мичман Криворучко: "Уходим по одному. Если что - мы геологи." "