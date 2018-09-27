Так был "прорыв" украинских судов или нет? В Киеве рассказали новую версию

Высказанная президентом Украины Петром Порошенко версия "героического прорыва" двух разваливающихся кораблей ВМС Украины через Керченский пролив трещит "по швам". Даже на самой Украине смеются над тем, как обычный переход двух небоевых кораблей был подан Порошенко и подхвачен украинскими СМИ. Оказывается все было совсем не так, как представили ситуацию в Киеве.Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук в интервью телеканалу "112 Украина" пояснил, что никакого "прорыва боевых кораблей" через Керченский пролив не было, как и не было заявленной "реализации права на свободное плавание в Керченском проливе без разрешения страны-агрессора", о чем заявляло командование ВМСУ, а была проводка двух украинских судов российскими лоцманами через Керченский пролив в Азовское море.Марчук пояснил, что проход через мелководный Керченский пролив требует лоцманской проводки, и хотя запрещается любое взаимодействие с официальными властями Крыма, украинским властям пришлось обратиться в лоцманскую службу Керчи, откуда прислали двух лоцманов, которые спокойно провели суда через пролив. При этом Марчук обратил внимание, что корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" являются вспомогательными судами, а не боевыми кораблями, а присутствие на таких судах лоцманов не запрещается.Ранее в Киеве заявили, что переход кораблей ВМСУ к Керченскому проливу и через него "проходил в сложной обстановке" и при "постоянных провокациях кораблей ВМФ России".Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" в субботу прошли вдоль берегов полуострова, в том числе в исключительной экономической зоне России. Днем в воскресенье украинские корабли под контролем российской стороны прошли под Крымским мостом.Между тем в командовании ВМС Украины наконец-то рассказали о задачах создаваемой военно-морской базы в акватории Азовского моря. Оказывается, Украина создает базу для защиты от "российской минной угрозы". Об этом рассказал замначальника штаба командования ВМСУ по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.