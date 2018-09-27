Надёжно ли защищены воздушные границы СНГ?
Силы ПВО и ВВС семи стран СНГ приступили к тренировкам, в которых принимают участие около 100 самолетов, включая стратегические бомбардировщики, передает ТАСС.
Мероприятия проходят под руководством ВКУС России, утром в четверг к отработке задач приступили 130 командных пунктов.
Как сообщили в Минобороны РФ, в учении задействованы до 100 истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и перехватчиков семейства «Су» и «МиГ», ракетоносцы Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27 из России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Кроме того, к тренировкам привлечены подразделения зенитных и радиотехнических войск указанных стран.
Согласно информации, учение началось с обнаружения воздушного «противника» в «Восточноевропейском и Центрально-Азиатском регионах». Роль нарушителей выполняют стратегические ракетоносцы ДА ВКС РФ.
В ходе мероприятий привлеченные войска отработают действия дежурных сил по воздушным судам, нарушающим границы Содружества. Также будут отработаны задачи по пресечению угонов воздушных судов и оказанию помощи экипажам самолетов и вертолетов, терпящих бедствие.
В военном ведомстве добавили, что управление задействованными в учении силами осуществляется из российского Центра управления ВКС (Москва).
Мероприятия проходят под руководством ВКУС России, утром в четверг к отработке задач приступили 130 командных пунктов.
Как сообщили в Минобороны РФ, в учении задействованы до 100 истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и перехватчиков семейства «Су» и «МиГ», ракетоносцы Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27 из России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Кроме того, к тренировкам привлечены подразделения зенитных и радиотехнических войск указанных стран.
Согласно информации, учение началось с обнаружения воздушного «противника» в «Восточноевропейском и Центрально-Азиатском регионах». Роль нарушителей выполняют стратегические ракетоносцы ДА ВКС РФ.
В ходе мероприятий привлеченные войска отработают действия дежурных сил по воздушным судам, нарушающим границы Содружества. Также будут отработаны задачи по пресечению угонов воздушных судов и оказанию помощи экипажам самолетов и вертолетов, терпящих бедствие.
В военном ведомстве добавили, что управление задействованными в учении силами осуществляется из российского Центра управления ВКС (Москва).
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter