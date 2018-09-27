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Надёжно ли защищены воздушные границы СНГ?

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Силы ПВО и ВВС семи стран СНГ приступили к тренировкам, в которых принимают участие около 100 самолетов, включая стратегические бомбардировщики, передает ТАСС.

Надёжно ли защищены воздушные границы СНГ?


Мероприятия проходят под руководством ВКУС России, утром в четверг к отработке задач приступили 130 командных пунктов.


Как сообщили в Минобороны РФ, в учении задействованы до 100 истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и перехватчиков семейства «Су» и «МиГ», ракетоносцы Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27 из России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Кроме того, к тренировкам привлечены подразделения зенитных и радиотехнических войск указанных стран.

Согласно информации, учение началось с обнаружения воздушного «противника» в «Восточноевропейском и Центрально-Азиатском регионах». Роль нарушителей выполняют стратегические ракетоносцы ДА ВКС РФ.

В ходе мероприятий привлеченные войска отработают действия дежурных сил по воздушным судам, нарушающим границы Содружества. Также будут отработаны задачи по пресечению угонов воздушных судов и оказанию помощи экипажам самолетов и вертолетов, терпящих бедствие.

В военном ведомстве добавили, что управление задействованными в учении силами осуществляется из российского Центра управления ВКС (Москва).
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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15 комментариев
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  1. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:06
    +1
    Зачастили в том краю учения , Не к добру - надеюсь их хватит для остужения некоторых голов ...
    ВКУС России
    А это что за аббревиатура ?
    1. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 12:25
      0
      из , Беларуси, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана.

      Дал же ж бог союзничков. Как области в составе Российской Империи, вполне нормально, но как независимые страны ???
      1. Вздринчер Офлайн
        Вздринчер Сегодня, 12:56
        +2
        Так у Армении и Таджикистана ни чего и нет из авиации Да и узбеки с казахами тоже еще те авиаторы блин. Так для антуража присутствуют типа мы тоже ужасны и страшны.
        А как области в составе российской империи они думаю без надобности Пусть сначала долги вернут кредитные
        1. mvg Онлайн
          mvg Сегодня, 13:54
          +1
          узбеки с казахами тоже еще те авиаторы

          Казахстан - единственные зарубежные операторы Су-30СМ, неурезанная версия "сушки", что на вооружении ВКС РФ. И на след год есть контракт.
          Армения нужна для РЛС, строительство которой анонсировано, после потери Габалинской РЛС в Азербайджане в 2012 году. Да и ПВО у нас общее.
          П.С.: Лучше иметь хоть таких союзников, чем совсем никаких.
      2. denart50 Онлайн
        denart50 Сегодня, 13:29
        +1
        Цитата: Chertt
        Как области в составе Российской Империи, вполне нормально, но как независимые страны ???


        Кхм... Ну прямо, как Жириновский помыл сапоги российского солдата в Индийском океане... Или превратил территорию Прибалтики в новый Семипалатинский полигон... laughing good
        1. Chertt Офлайн
          Chertt Сегодня, 13:55
          0
          Как вы из моего исторического экскурса, сделали такие агрессивные выводы wink
      3. случайный прохожий Офлайн
        случайный прохожий Сегодня, 13:32
        0
        Вы хотите ещё и их пенсионерам пенсии из Российского бюджета платить, заново отстраивать там медицину и образование? Я в пограничной с Казахстаном области живу и вижу, как от туда люди толпами в Россию к врачам едут, причём за деньги лечиться, потому как там врачей нет ни бесплатно, ни за деньги. Просто нет и все.
        1. Chertt Офлайн
          Chertt Сегодня, 13:53
          +1
          Цитата: случайный прохожий
          из Российского бюджета платить, заново отстраивать там медицину и образование?

          Слыхали мы такие "доводы". Типа -Нечего кавказ кормить, на северах делать нечего, на курилах только голые камни. С такой логикой, только московская область останется wink
  2. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 12:07
    0
    Больше похоже на отработку ударов по афганским игиловцам. А то чего то они там зашевелились.
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:25
    +6
    ввс и пво содружества?громко сказано а по сути?появится серьезный противник!россия оглянется а содружество вместе с ввс и пво как ветром сдуло
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:34
      +2
      Останутся два союзника-Армия и Флот.Как всегда... request
      1. семург Офлайн
        семург Сегодня, 13:02
        +1
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Останутся два союзника-Армия и Флот.Как всегда... request

        А ВКС забыли? request
  4. vit357 Офлайн
    vit357 Сегодня, 12:28
    +3
    Нужные учения.Кто сказал,что в этот раз к нам не полезут потомки тевтонов из "объединённой европы"?Всегда лезли,а сейчас вот возьмут и не полезут,вбухав в это уйму денег?)))
  5. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 12:40
    +2
    Да по сути там только Россия и будет участвовать.
    Остальные лишь обозначат свое присутствие.
    Ну вот честно, кто из них сможет полноценно
    отработать задачи в связке с нами?
    Хорошо если просто не упадут...
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 13:11
      +2
      Цитата: Zomanus
      Да по сути там только Россия и будет участвовать.
      Остальные лишь обозначат свое присутствие.
      Ну вот честно, кто из них сможет полноценно
      отработать задачи в связке с нами?
      Хорошо если просто не упадут...

      Пока есть ядрен батон и не придуман метод как его обезвредить РФ ничто не угрожает хоть с союзниками, хоть без. Единственно соседние страны для РФ могут быть полезны только как сигнальные территории при создании единого поля РЛС. Если оторвать ети территории и придумать метод обезвреживания ядрен батона , то тогда да опасность будет реальна.