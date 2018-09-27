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Индия испытала ракету Astra "воздух-воздух". Тесты признали успешными

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Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) провела очередные испытания отечественной ракеты Astra класса "воздух-воздух". Испытания признаны успешными, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу индийского правительства.

Индия испытала ракету Astra "воздух-воздух". Тесты признали успешными


Как сообщается в пресс-релизе, самолет индийских ВВС Су-30МКИ, взлетевший с авиабазы Калайкунда, поразил ракетой Astra цель, находящуюся "за пределами прямой видимости". При этом отмечается, что "ракета успешно захватила движущуюся цель с высокой точностью, отвечая задачам операции".


Разработка индийской ракеты "воздух-воздух" стартовала еще в 2004 году, а первый удачный пуск с борта Су-30МКИ произошел в мае 2014 года, а в марте 2015 года ракета успешно поразила воздушную цель. По заявлению разработчиков, ракета может стать "одной из лучших в мире" в своем классе. Длина ракеты - 3,8 м, диаметр – 175 мм (с учетом крыльев – 254 мм). Общая масса ракеты 154 кг, в том числе боевая фугасная часть - 15 кг. Взрыватель бесконтактный. Оборудована активной радиолокационной ГСН. Дальность поражения заявлена в 110 км в передней полусфере и 20-25 км вдогон на высотах 15-20 км. Скорость полёта составляет примерно 4750 км/час.

Практически все конструктивные элементы корпуса изготовлены из композиционных материалов, что делает «Астру» сверхмалоразмерным воздушным объектом с ЭПР около 0,02 м2.


Использованы фотографии:
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8 комментариев
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  1. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 12:35
    0
    Ракеты ,,стелс" имеют смысл, в отличие от самолетов
    1. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 12:51
      +3
      Цитата: Сергей39
      Ракеты ,,стелс" имеют смысл, в отличие от самолетов

      Объясните мне пожалуйста, зачем ракете воздух-воздух незаметность? У нее активная ГСН, которая полностью демаскирует ее.
      1. Wiruz Офлайн
        Wiruz Сегодня, 13:24
        0
        Объясните мне пожалуйста, зачем ракете воздух-воздух незаметность? У нее активная ГСН, которая полностью демаскирует ее.

        Я в этом деле, конечно, дилетант, но кажется мне что там полуактивная система наведения. Как и у большинства ЗРК. Дескать определённое расстояние ракета пролетает по заложенному при пуске маршруту, а затем уже ГСН активируется и ищет цель. Вроде так. За точность не ручаюсь
  2. Prahlad Онлайн
    Prahlad Сегодня, 12:35
    -3
    Молодцы . Прям порывы у индусов в последнее время . Мб нам у них птуры 3 поколения закупать.
    1. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 12:49
      0
      Откуда у них взялись ПТУРы, тем более 3-го поколения? Такие системы производит только одна страна в мире - США.
  3. СтудентВК Офлайн
    СтудентВК Сегодня, 12:50
    +1
    А у нас что то похожее есть ?
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: СтудентВК
      А у нас что то похожее есть ?

      У нас много чего есть - и с разным типом ГСН , и по дальности , и по ЭПР ( хотя зачем стелсовость ракете с активным радиолокационным наведением - в упор не понимаю , хотя если режим включается только на конечном коротком участке траектории , то смысл в чём то усмотреть можно ...
    2. Wiruz Офлайн
      Wiruz Сегодня, 13:20
      +1
      А у нас что то похожее есть ?

      Добро пожаловать в Интернет. Индусы вообще молодцы, им Россия ракету БраМос сделала на основе Яхонта (а Яхонт это экспортный Оникс), те на неё свою бирку наклеили. Вроде как бы и совместная разработка, но всё-равно Индия её гордостью своего ВПК считает.
      С этой "Астрой" ровно такая же ситуация. Уж как-то ооочень подозрительно она советскую/российскую Р-77 напоминает (ныне РВВ-СД). Да плюс ещё и поставлялась, одно время, Р-77 исключительно на экспорт, в Индию. Вот так совпадение, не правда ли?