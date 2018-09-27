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Снизилась до минимума: СМИ оценили боеготовность авианосцев США

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Скорость приведения в боеготовность авианосных групп ВМС США снизилась до минимума за последние четверть века, пишет издание Business Insider.



Признаки потенциальной проблемы появились несколько лет назад, а в 2018 году из-за проблем с ремонтов в операциях удалось задействовать лишь 15% авианосцев. Это самые низкие показатели со времен окончания холодной войны, отмечает автор.


Например, с 2000-го по 2016 год авианосцы находились в ремонте и на техобслуживании до 1300 дней. За это время можно было совершить 7 полугодовых походов, пишет эксперт, ссылаясь на данные американского правительства.

Мало того, в настоящее время в боеготовом состоянии находятся лишь половина самолетов F/A-18E/F, являющихся основой палубной авиации ВМС, говорится в материале.

По словам эксперта, данная проблема связана с проведением большого количества операций по всему миру после терактов 11 сентября 2001 года.

Такое положение на руку России и Китаю, которые методично обновляют и укрепляют собственные ВМС, заключает издание.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали о проблемах в американской авиации, возникших из-за технических проблем, перегруженности задачами и дефицита подготовленного состава как летного, так и технического.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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18 комментариев
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  1. Labrador Офлайн
    Labrador Сегодня, 12:40
    +4
    Желаю матрасам продолжать в том же духе снижать состояние боеготовности по всем родам войск!
    1. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 12:45
      +2
      в операциях удалось задействовать лишь 15% авианосцев

      Где то в перевод вкралась ошибка. У США Десять "Нимитцев" и один, условно боеготовый "Д.Форд"
      15% от них, это сколько ?
      1. фигвам Офлайн
        фигвам Сегодня, 12:53
        +4
        Цитата: Chertt
        15% от них, это сколько ?

        1.65, то есть меньше двух, но больше одного, как то так...
      2. Гуру Онлайн
        Гуру Сегодня, 13:22
        +1
        Это полтора землекопа laughing
      3. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 13:40
        0
        Цитата: Chertt
        в операциях удалось задействовать лишь 15% авианосцев

        Где то в перевод вкралась ошибка. У США Десять "Нимитцев" и один, условно боеготовый "Д.Форд"
        15% от них, это сколько ?

        Речь о том , сколько времени они были в походе и готовности к нему . Если бы десять нимицев были в этом состоянии , то это 3650 дней в походе и готовности , а 15 проц. говорит о том , что авианосцы провели в походе или готовности примерно 550 дней ... Так что согласен , что либо переводчик некрректен , либо журналист профан , либо источник непрофессионален в объяснении технических моментов и цифр ..
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 12:46
      +1
      Цитата: Labrador
      Желаю матрасам продолжать в том же духе снижать состояние боеготовности по всем родам войск!

      Бомбить папуасов с палками, не трудно.. А вот противостоять серьезному противнику у американцев никогда особо не получалось..
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 12:58
        0
        А потому,что серьёзный противник 10 раз подумает прежде,чем выйти навстречу чёртовой дюжине АУГ... wink
        1. грохот Офлайн
          грохот Сегодня, 13:24
          +5
          Цитата: Jolly oldster sailor
          А потому,что серьёзный противник 10 раз подумает прежде,чем выйти навстречу чёртовой дюжине АУГ... wink


          С каких это пор число "11" стало "чёртовой дюжиной"? И ведь плюсует кто-то... Братья по разуму, видимо.
      2. mvg Онлайн
        mvg Сегодня, 13:00
        -1
        противостоять серьезному противнику у американцев никогда особо не получалось..

        Т.е. нагнуть Японию в ВОВ - это не серьезный противник. Как то Япония "нагнула" Россию. При чем флот собирали со всех флотов, с Балтики, с Тихого, с Северного.. только турки через Босфор не разрешили Черноморскому пройти.
        Да и с немцами неплохо воевали, это именно они вынесли промышленность III Рейха. Армадами по 700 самолетов + 300-400 прикрытия.
        А Ирак, которого "эксперды" в 1991 году ставили на 5 место в мире - это тоже прогулка?
        П.С.: Американцы далеко не трусы, и воевать умеют. Всю жизнь воюют.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 13:11
          +2
          Цитата: mvg
          Т.е. нагнуть Японию в ВОВ - это не серьезный противник. Как то Япония "нагнула" Россию. При чем флот собирали со всех флотов, с Балтики, с Тихого, с Северного.. только турки через Босфор не разрешили Черноморскому пройти.
          Да и с немцами неплохо воевали, это именно они вынесли промышленность III Рейха. Армадами по 700 самолетов + 300-400 прикрытия.
          А Ирак, которого "эксперды" в 1991 году ставили на 5 место в мире - это тоже прогулка?
          П.С.: Американцы далеко не трусы, и воевать умеют. Всю жизнь воюют.

          Согласен. Но если сравнивать мощь американской армии в реалиях СССР, Вьетнам, то результат известен.. Как бы там ни было, но Ирак и США ( причем в коалиции) сравнивать сложно,конечно США были значительно мощнее и современнее.. Период ВОВ слишком далек, по этому не буду комментировать.. А в истории начиная с 50-х, америка всегда воевала с заведомо слабым противником...
        2. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 13:21
          0
          Только перед тем как "вынести" промышленность подождали пока СССР обескровит рейх
        3. Гуру Онлайн
          Гуру Сегодня, 13:25
          +1
          Т.е. нагнуть Японию в ВОВ - это не серьезный противник.
          Это кого они нагнули ? Квантунскую армию или отдельные гарнизоны на островах, расстреливая корабельными дальнобойными орудиями.
    3. Пятница Офлайн
      Пятница Сегодня, 13:47
      0
      Цитата: Labrador
      Желаю матрасам продолжать в том же духе снижать состояние боеготовности по всем родам войск!

      Вы купились.
      Американцы ругают свою армию и технику только с одной целью, для внедрения модернизаций и новых технологий.

      Если бы против американцев стояли папуасы, они говорили : смотрите какие у них копья, они собьют наши ф35 и потопят наши подводные лодки!!!

      А страны, которые хвалят свои армию и технику, наверняка ждет разочарование.
  2. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 12:51
    0
    Ога, их бы проблемы да России. Я так понимаю что операционная готовность в масштабах холодной войны им просто на данный момент не нужна. Хватает и того что есть. Если потребуется, то выйдут на необходимый уровень за месяц два. Главное что есть с чем выходить.
  3. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 12:51
    +2
    " Скорость приведения в боеготовность авианосных групп ВМС США снизилась до минимума за последние четверть века."
    Радует,что подобные проблемы нам не грозят и грозить не будут ещё долго.
    1. jjj Онлайн
      jjj Сегодня, 13:42
      0
      Так американцы на практике доказывают, что содержание большого количества авианосцев вещь непосильная
  4. gabonskijfront Онлайн
    gabonskijfront Сегодня, 12:57
    +1
    А как они думали флот вообще дорогая игрушка и как правило нерентабельная,между мировыми войнами роль авианосцев играли дредноуты,но как только поднялся настоящий шухер они всю войну простояли на базах не выполнив ни одной боевой задачи.Так и здесь грядёт время беспилотного флота и авиации и какая война будет на море не знает ни кто.
  5. владимир1155 Офлайн
    владимир1155 Сегодня, 13:22
    0
    еще одно подтверждение неэффективности крупных надводных кораблей, при том что США авианосцы необходимы в связи с их агрессивной политикой по всему миру