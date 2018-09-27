Снизилась до минимума: СМИ оценили боеготовность авианосцев США
Скорость приведения в боеготовность авианосных групп ВМС США снизилась до минимума за последние четверть века, пишет издание Business Insider.
Признаки потенциальной проблемы появились несколько лет назад, а в 2018 году из-за проблем с ремонтов в операциях удалось задействовать лишь 15% авианосцев. Это самые низкие показатели со времен окончания холодной войны, отмечает автор.
Например, с 2000-го по 2016 год авианосцы находились в ремонте и на техобслуживании до 1300 дней. За это время можно было совершить 7 полугодовых походов, пишет эксперт, ссылаясь на данные американского правительства.
Мало того, в настоящее время в боеготовом состоянии находятся лишь половина самолетов F/A-18E/F, являющихся основой палубной авиации ВМС, говорится в материале.
По словам эксперта, данная проблема связана с проведением большого количества операций по всему миру после терактов 11 сентября 2001 года.
Такое положение на руку России и Китаю, которые методично обновляют и укрепляют собственные ВМС, заключает издание.
Напомним, ранее американские СМИ сообщали о проблемах в американской авиации, возникших из-за технических проблем, перегруженности задачами и дефицита подготовленного состава как летного, так и технического.
Признаки потенциальной проблемы появились несколько лет назад, а в 2018 году из-за проблем с ремонтов в операциях удалось задействовать лишь 15% авианосцев. Это самые низкие показатели со времен окончания холодной войны, отмечает автор.
Например, с 2000-го по 2016 год авианосцы находились в ремонте и на техобслуживании до 1300 дней. За это время можно было совершить 7 полугодовых походов, пишет эксперт, ссылаясь на данные американского правительства.
Мало того, в настоящее время в боеготовом состоянии находятся лишь половина самолетов F/A-18E/F, являющихся основой палубной авиации ВМС, говорится в материале.
По словам эксперта, данная проблема связана с проведением большого количества операций по всему миру после терактов 11 сентября 2001 года.
Такое положение на руку России и Китаю, которые методично обновляют и укрепляют собственные ВМС, заключает издание.
Напомним, ранее американские СМИ сообщали о проблемах в американской авиации, возникших из-за технических проблем, перегруженности задачами и дефицита подготовленного состава как летного, так и технического.
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