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Вьетнам начал выпуск автомата STL-1A на базе советских АКМ и АК-74М

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Во Вьетнаме решили модернизировать советские автоматы АКМ, которые до сих пор стоят на вооружении вьетнамской армии, а также в большом количестве находятся на складах хранения. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com, одно из предприятий вьетнамского ВПК (завод Z111 в Тханьхоа) запустило производство автомата STL-1A на базе советских автоматов Калашникова.

Вьетнам начал выпуск автомата STL-1A на базе советских АКМ и АК-74М


Полностью детали модернизации не раскрываются, но при этом известно, что вьетнамский STL-1A калибра 7,62 мм является неким "гибридом" советских автоматов АКМ и АК-74М, а внешне напоминает более современный АК-103. На STL-1A (“Súng Tự Lực”, что в переводе означает "винтовка местного производства") установлен аналогичный АК-103 дульный тормоз, а также внешне схожие пластиковые накладки, складываемый приклад и пистолетная рукоятка. При этом на вьетнамский автомат "штатно" установлен американский подствольный гранатомет М203 калибра 40 мм. Данный "подствольник" выпускается на территории Вьетнама и будет входить в комплект нового автомата.


Необходимо отметить, что Вьетнам в 2014 году отказался от лицензионного производства российских автоматов Калашникова "сотой" серии из-за "высокой цены". Вместо "АК"завод Z111 в Тханьхоа начал лицензионное производство израильских штурмовых винтовок IWI Galil ACE-31 и ACE-32 под патрон 7,62х39. Кроме этого, завод выпускает 7,62-мм пистолеты К14 и К54-М2 (емкость магазина – 8 и 14 патронов), которые являются производными китайского пистолета «тип 54» (советский ТТ образца 1933 года).
Использованы фотографии:
http://www.militaryparitet.com/
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8 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:08
    0
    в таком случае ,есть же авторские прова,и нужно вьетнамцем дать понять что их нарушение чревато огромными штрафами.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 13:20
      +1
      Авторские права есть,конечно...Видно нет адвокатов хороших. hi
      1. kapitan92 Офлайн
        kapitan92 Сегодня, 13:31
        +4
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Авторские права есть,конечно...Видно нет адвокатов хороших. hi

        По решению правительства СССР права на производство автоматов Калашникова выдавались ряду стран в 60-70 годах ХХ века. По истечению срока давности они потеряли юридическую силу.
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 13:38
          0
          Да я понимаю...Но сейчас такие адвокатские конторы есть-ты на Бали отдыхал,а они докажут,что ты в это самое время последний рубль у пенсионера украл,и он от голода умер от твоих действий противоправных закону и противных мнению общечеловеческому...... wink
          1. kapitan92 Офлайн
            kapitan92 Сегодня, 13:50
            +1
            Цитата: Jolly oldster sailor
            .Но сейчас такие адвокатские конторы есть-ты на Бали отдыхал,а они докажут,

            Мы не на Бали!
            В племени Мумбо-юмба, вероятно адвокатские конторы покруче будут! laughing hi
    2. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      0
      в таком случае ,есть же авторские прова

      Куча стран, в том числе и западные, делают оружие на основе Калашникова, в том числе и для продажи.
    3. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 13:22
      +1
      Они их производят путём модернизации старых автоматов со складов. Докопаться не к чему
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 13:33
        0
        Цитата: Сергей39
        Докопаться не к чему

        good Ну...Там...Если сильно захотеть...Да-там в праве этом сам чёрт ногу сломит... laughing