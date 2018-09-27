Вьетнам начал выпуск автомата STL-1A на базе советских АКМ и АК-74М

Во Вьетнаме решили модернизировать советские автоматы АКМ, которые до сих пор стоят на вооружении вьетнамской армии, а также в большом количестве находятся на складах хранения. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com, одно из предприятий вьетнамского ВПК (завод Z111 в Тханьхоа) запустило производство автомата STL-1A на базе советских автоматов Калашникова.Полностью детали модернизации не раскрываются, но при этом известно, что вьетнамский STL-1A калибра 7,62 мм является неким "гибридом" советских автоматов АКМ и АК-74М, а внешне напоминает более современный АК-103. На STL-1A (“Súng Tự Lực”, что в переводе означает "винтовка местного производства") установлен аналогичный АК-103 дульный тормоз, а также внешне схожие пластиковые накладки, складываемый приклад и пистолетная рукоятка. При этом на вьетнамский автомат "штатно" установлен американский подствольный гранатомет М203 калибра 40 мм. Данный "подствольник" выпускается на территории Вьетнама и будет входить в комплект нового автомата.Необходимо отметить, что Вьетнам в 2014 году отказался от лицензионного производства российских автоматов Калашникова "сотой" серии из-за "высокой цены". Вместо "АК"завод Z111 в Тханьхоа начал лицензионное производство израильских штурмовых винтовок IWI Galil ACE-31 и ACE-32 под патрон 7,62х39. Кроме этого, завод выпускает 7,62-мм пистолеты К14 и К54-М2 (емкость магазина – 8 и 14 патронов), которые являются производными китайского пистолета «тип 54» (советский ТТ образца 1933 года).