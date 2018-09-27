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В УВЗ рассказали о сроках модернизации «Пионов» и «Тюльпанов»

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Предприятие «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») завершит модернизацию артиллерийских комплексов 2С7 «Пион» в 2019 году, а самоходных минометов «Тюльпан» – в 2020 году, передает РИА Новости сообщение представителя предприятия.



В ходе капитального ремонта «Пионов» проводится модернизация аппаратуры связи, приема и обработки данных, приборов наблюдения и системы противоатомной защиты. Кроме того в рамках импортозамещения на машинах установят новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.


На заводе также не исключили разработку для «Пионов» новых высокоточных боеприпасов с увеличенной дальностью полета.

Что касается «Тюльпанов, то они также получат обновленные приборы наблюдения, радиостанции и системы противоатомной защиты. Помимо прочего, будет установлено дополнительное вооружение.

«Пион» – самая мощная дальнобойная полевая пушка в мире (203 мм). Ее вес – более 45 т, длина пушки 2А44 – 11 м. Предназначена для подавления тылов, поражения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на дистанции до 47 километров. Может стрелять активно-реактивными боеприпасами, а также специальными боеприпасами с ядерным зарядом. Поступил на вооружение в 1975 году.

«Тюльпан» – самоходный миномет калибра 240 мм. Эксплуатируется с 1972 года. Предназначен для уничтожения укрепленных сооружений, военной техники и скоплений личного состава противника. Боевое крещение прошел в ходе боевых действий в Афганистане.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 13:28
    +1
    Модернизация - это хорошо . Только в крупнокалиберной пушке - главное ствол.А их в списке замены нет.
    1. Yujanin Офлайн
      Yujanin Сегодня, 13:50
      +1
      Только в крупнокалиберной пушке - главное ствол.А их в списке замены нет.


      Особенно, когда ресурс ствола "Пиона" составляет всего 280-300 выстрелов.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 14:07
        0
        завершит модернизацию артиллерийских комплексов 2С7 «Пион» в 2019 году, а самоходных минометов «Тюльпан» – в 2020 году,
        ---------------------------
        Приятно удивили сроки модернизации, а вот ресурс пушки как правильно подметил Южанин, это большой вопрос? hi
  2. д^Амир Онлайн
    д^Амир Сегодня, 13:31
    +1
    «Оружие Возмездия» Олег Дивов
    Надежность. Эффективность. Простота. Дешевизна. Скорострельность. Мобильность. И возможность стрельбы с использованием средств наведения образца Второй мировой войны. Без электроники вообще.

    Так может, оно и правда Оружие Возмездия в чистом виде? После того, как нас закидают ракетами с ядерными боеголовками, и все компьютеры накроются, мы вылезем из канализации, взнуздаем своих железных коней, выцелим противника с помощью теодолита, какой-то матери и панорамного прицела МП-46М… И начнем долбать супостата маленькими, но злыми спецбоеприпасами мощностью 0,1-2 килотонны.

    И победа будет за нами.
    http://knizhnik.org/oleg-divov/oruzhie-vozmezdija/27
    1. Петр1 Офлайн
      Петр1 Сегодня, 13:45
      +1
      Неправильно всё это,нужно модернизировать быт улучшать трудовое законодательство .итд и тп.строить будущее для новых поколений через века,а у нас всё через попу. Это оружие может и не выстрелит никогда и ничего страшного,а вот если следующего поколения не будет,тут беда!
  3. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 13:45
    -1
    «Пион» – самая мощная дальнобойная полевая пушка в мире (203 мм).

    Страшный разброс попаданий у этих установок
  4. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 13:50
    0
    Тюльпану 46 лет как и Т-72, до сих пор машины актуальны, вот какую технику создавали в СССР!!! Есть чем гордиться!!! hi
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:03
    0
    вот на них и нужно каз ставить,а то бронезащита слабая...