В УВЗ рассказали о сроках модернизации «Пионов» и «Тюльпанов»
Предприятие «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») завершит модернизацию артиллерийских комплексов 2С7 «Пион» в 2019 году, а самоходных минометов «Тюльпан» – в 2020 году, передает РИА Новости сообщение представителя предприятия.
В ходе капитального ремонта «Пионов» проводится модернизация аппаратуры связи, приема и обработки данных, приборов наблюдения и системы противоатомной защиты. Кроме того в рамках импортозамещения на машинах установят новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.
На заводе также не исключили разработку для «Пионов» новых высокоточных боеприпасов с увеличенной дальностью полета.
Что касается «Тюльпанов, то они также получат обновленные приборы наблюдения, радиостанции и системы противоатомной защиты. Помимо прочего, будет установлено дополнительное вооружение.
«Пион» – самая мощная дальнобойная полевая пушка в мире (203 мм). Ее вес – более 45 т, длина пушки 2А44 – 11 м. Предназначена для подавления тылов, поражения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на дистанции до 47 километров. Может стрелять активно-реактивными боеприпасами, а также специальными боеприпасами с ядерным зарядом. Поступил на вооружение в 1975 году.
«Тюльпан» – самоходный миномет калибра 240 мм. Эксплуатируется с 1972 года. Предназначен для уничтожения укрепленных сооружений, военной техники и скоплений личного состава противника. Боевое крещение прошел в ходе боевых действий в Афганистане.
В ходе капитального ремонта «Пионов» проводится модернизация аппаратуры связи, приема и обработки данных, приборов наблюдения и системы противоатомной защиты. Кроме того в рамках импортозамещения на машинах установят новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.
На заводе также не исключили разработку для «Пионов» новых высокоточных боеприпасов с увеличенной дальностью полета.
Что касается «Тюльпанов, то они также получат обновленные приборы наблюдения, радиостанции и системы противоатомной защиты. Помимо прочего, будет установлено дополнительное вооружение.
«Пион» – самая мощная дальнобойная полевая пушка в мире (203 мм). Ее вес – более 45 т, длина пушки 2А44 – 11 м. Предназначена для подавления тылов, поражения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на дистанции до 47 километров. Может стрелять активно-реактивными боеприпасами, а также специальными боеприпасами с ядерным зарядом. Поступил на вооружение в 1975 году.
«Тюльпан» – самоходный миномет калибра 240 мм. Эксплуатируется с 1972 года. Предназначен для уничтожения укрепленных сооружений, военной техники и скоплений личного состава противника. Боевое крещение прошел в ходе боевых действий в Афганистане.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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