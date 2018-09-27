СМИ: Индия подпишет контракт на поставку С-400. Как только Путин приедет

Индия готова приобрести у России пять полков российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на сумму 5,43 млрд. долларов. Как сообщает газета Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве, власти Индии приняли решение подписать контракт не смотря на угрозу санкций со стороны США.Как пишет индийское издание, Комитет по вопросам безопасности правительства Индии во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди дал разрешение на приобретение С-400 у России. Официального сообщения на эту тему пока нет, но решение было принято в преддверии визита в страну президента России Владимира Путина в начале октября этого года в рамках ежегодного двустороннего саммита.Сообщалось, что Россия и Индия уже обсудили все нюансы сделки, придя к обоюдовыгодному решению и могут подписать контракт на поставку С-400 до конца 2018 года. В случае положительного разрешения этой сделки, Индия станет третьим покупателем российских ЗРС после Китая и Турции, при этом Китай уже получил один полковой комплект С-400.Ранее Соединенные Штаты заявляли, что обеспокоены планами Индии приобрести у России вооружение, включая ЗРС С-400 и не исключили введения против Индии ограничительных мер, как сделали это (ввели санкции) против китайского военного руководства и его руководителя из-за приобретения С-400 и Су-35 у России.