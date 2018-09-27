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СМИ: Индия подпишет контракт на поставку С-400. Как только Путин приедет

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Индия готова приобрести у России пять полков российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на сумму 5,43 млрд. долларов. Как сообщает газета Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве, власти Индии приняли решение подписать контракт не смотря на угрозу санкций со стороны США.

СМИ: Индия подпишет контракт на поставку С-400. Как только Путин приедет


Как пишет индийское издание, Комитет по вопросам безопасности правительства Индии во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди дал разрешение на приобретение С-400 у России. Официального сообщения на эту тему пока нет, но решение было принято в преддверии визита в страну президента России Владимира Путина в начале октября этого года в рамках ежегодного двустороннего саммита.


Сообщалось, что Россия и Индия уже обсудили все нюансы сделки, придя к обоюдовыгодному решению и могут подписать контракт на поставку С-400 до конца 2018 года. В случае положительного разрешения этой сделки, Индия станет третьим покупателем российских ЗРС после Китая и Турции, при этом Китай уже получил один полковой комплект С-400.

Ранее Соединенные Штаты заявляли, что обеспокоены планами Индии приобрести у России вооружение, включая ЗРС С-400 и не исключили введения против Индии ограничительных мер, как сделали это (ввели санкции) против китайского военного руководства и его руководителя из-за приобретения С-400 и Су-35 у России.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. faterdom Онлайн
    faterdom Сегодня, 13:51
    +1
    Да это прямое оскорбление игемона! Распять! Изолировать! Санкции в студию!
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: faterdom
      Да это прямое оскорбление игемона! Распять! Изолировать! Санкции в студию!

      Похоже игемон уже не игемон .. забили весь мир на санкции.. интересно,против Индии тоже введут за покупку с400? Очень сомневаюсь, даже уверен, что США на это не пойдет.
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 14:03
        0
        Тут еще С-500 на подходе..))
  2. Сармат Саныч Онлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 13:54
    0
    Поставкой "Триумфов" убиваем двух зайцев, теперь штакетники фу-35 хрен продадут индусам))
  3. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 13:59
    0
    Похоже, наши системы ПВО очень хорошо подходят от излишней "демократизации".