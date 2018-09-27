В Петербурге приступят к разработке «Супер-Горшкова»
Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ) начнет разработку проекта 22350М, известного также как «Супер-Горшков» в 2019 году, сообщает Mil.Press FlotProm.
СПКБ пока не получило контракта на разработку корабля большего водоизмещения, чем у головного корабля проекта 22350 «Адмирал Горшков», однако провело некоторые предконтрактные работы в соответствии с пожеланиями российского флота, рассказал источник издания.
По его словам фрегат проекта 22350М получит водоизмещение около 8000 т. Его строительство сможет освоить «Северная верфь», если вовремя завершит модернизацию своих производственных площадок.
Как недавно сообщал гендиректор верфи Игорь Пономарев, завершение основных работ по модернизации ожидается до конца 2019 года. Новый эллинг позволит строить почти все крупнотоннажные суда, в частности, эсминец «Лидер» и десантные корабли. Длина эллинга – 250 м, высота – 74.
Параллельно ведется строительство фрегатов проекта 22350. По словам Пономарева, «Адмирал Касатонов» находится в доке. Экипаж уже заселен, процент строительной готовности корабля – 99%.
В стадии постройки также находятся «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». Для «Головко» турбины должны прийти в первом квартале 2019 года, а для «Исакова» – во втором квартале.
Гендиректор добавил, что это будут уже российские двигатели, отличающихся от украинских агрегатов повышенным ресурсом и экономичностью.
СПКБ пока не получило контракта на разработку корабля большего водоизмещения, чем у головного корабля проекта 22350 «Адмирал Горшков», однако провело некоторые предконтрактные работы в соответствии с пожеланиями российского флота, рассказал источник издания.
По его словам фрегат проекта 22350М получит водоизмещение около 8000 т. Его строительство сможет освоить «Северная верфь», если вовремя завершит модернизацию своих производственных площадок.
Как недавно сообщал гендиректор верфи Игорь Пономарев, завершение основных работ по модернизации ожидается до конца 2019 года. Новый эллинг позволит строить почти все крупнотоннажные суда, в частности, эсминец «Лидер» и десантные корабли. Длина эллинга – 250 м, высота – 74.
Параллельно ведется строительство фрегатов проекта 22350. По словам Пономарева, «Адмирал Касатонов» находится в доке. Экипаж уже заселен, процент строительной готовности корабля – 99%.
В стадии постройки также находятся «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». Для «Головко» турбины должны прийти в первом квартале 2019 года, а для «Исакова» – во втором квартале.
Гендиректор добавил, что это будут уже российские двигатели, отличающихся от украинских агрегатов повышенным ресурсом и экономичностью.
- Использованы фотографии:
- Кулешов Олег, https://kuleshovoleg.livejournal.com
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