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В Петербурге приступят к разработке «Супер-Горшкова»

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Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ) начнет разработку проекта 22350М, известного также как «Супер-Горшков» в 2019 году, сообщает Mil.Press FlotProm.



СПКБ пока не получило контракта на разработку корабля большего водоизмещения, чем у головного корабля проекта 22350 «Адмирал Горшков», однако провело некоторые предконтрактные работы в соответствии с пожеланиями российского флота, рассказал источник издания.


По его словам фрегат проекта 22350М получит водоизмещение около 8000 т. Его строительство сможет освоить «Северная верфь», если вовремя завершит модернизацию своих производственных площадок.

Как недавно сообщал гендиректор верфи Игорь Пономарев, завершение основных работ по модернизации ожидается до конца 2019 года. Новый эллинг позволит строить почти все крупнотоннажные суда, в частности, эсминец «Лидер» и десантные корабли. Длина эллинга – 250 м, высота – 74.

Параллельно ведется строительство фрегатов проекта 22350. По словам Пономарева, «Адмирал Касатонов» находится в доке. Экипаж уже заселен, процент строительной готовности корабля – 99%.

В стадии постройки также находятся «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». Для «Головко» турбины должны прийти в первом квартале 2019 года, а для «Исакова» – во втором квартале.

Гендиректор добавил, что это будут уже российские двигатели, отличающихся от украинских агрегатов повышенным ресурсом и экономичностью.
Использованы фотографии:
Кулешов Олег, https://kuleshovoleg.livejournal.com
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48 комментариев
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  1. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 14:05
    +6
    Давно пора хоть что-то подготовить на смену советским эсминцам... То есть большим противолодочным кораблям... Хотелось бы только побыстрее...
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 14:18
      +10
      Надо дать возможность высказаться специалистам, Но
      пр 22350 -водоизмещение 4500 т (стандартное)
      пр 22350м -водоизмещение 8000 т (предположительно). Это совершенно другой корабль.При чем здесь «Супер-Горшков»
      Или это как с Ту-22 и Ту-22м , под одной (почти) маркой, создали совершенно другой самолет
      1. Безликий Онлайн
        Безликий Сегодня, 17:11
        +1
        Специалистом в кораблестроении себя не мню, но предполагаю, что новый проект будет на базе старого. Давно и долго идут разговоры о необходимости "Горшкова", но побольше. Сначала хотели на 1000 т увеличить водоизмещение, потом - до 6500т, теперь озвучили цифру в 8000 т. А это уже полновесный эсминец.
        Для сравнения: у Тикондероги водоизмещение 9800 тонн (полное), у арли берков - 6600 - 9600 (в зависимости от серии). Так что вполне себе эсминец)) Китайские "10 000 эсминцы" с водоизмещением 13000т в расчет не берем, наших гигантов-крейсеров тоже.

        Так что с нашими БПК 1155 (6930 т (нормальное) 7570 т (полное) водоизмещение) ; 1155.1 (7700 т (нормальное) 8900 т (полное) водоизмещение) и эскадренными миноносцами проекта 956 (6500 т стандартное), около 8000 т (полное) водоизмещение) "Супер Горшков" вполне себе сопоставим. Да и вооружения туда вместить прилично можно. Арли берки - как пример.
    2. Wiruz Офлайн
      Wiruz Сегодня, 14:55
      0
      на смену советским эсминцам... То есть большим противолодочным кораблям

      Это, так-то, два отдельных класса. Хотя вполне заменимы одним - фрегатом пр.22350(М)
  2. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 14:06
    +6
    Ну вооот... Экипаж уже заселен, процент строительной готовности корабля – 99%.
    Может ведь ВО радовать новостями!!! drinks Нет.Не мог я обойтись без своей ложки дёгтя-не экипаж,блин....КОМАНДА!!!
    1. Serg65 Офлайн
      Serg65 Сегодня, 14:13
      +8
      Цитата: Jolly oldster sailor
      экипаж,блин....КОМАНДА!!!

      Команда, Леш, это на шлюпке или на МПК, а на солидных кораблях ЭКИПАЖ!
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 14:15
        +3
        Ну,Сергий,кто на что учился...Всё равно я рад!!! hi
        1. Serg65 Офлайн
          Serg65 Сегодня, 14:18
          +3
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Всё равно я рад!!!

          Так и я рад hi
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:14
      -5
      алексий hi а что,есть повод радоваться-эту трахому ненужную уже построили,и готовят к спуску,или что belay
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 14:17
        0
        Да есть повод-нас и так не радуют особо... hi
      2. Serg65 Офлайн
        Serg65 Сегодня, 14:19
        +7
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        эту трахому ненужную

        А какая трахома нужная?
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:58
          +1
          серг 65-нужны эсминцы,а проекты хороши только на бумаге для галочки.и ещё-а почему бы проект 956 эсминцы не модернизировать,сменив на нем всё,от вооружения,до силовой установки и биуса,ведь приняли же давно решение корпуса боевых кораблей использовать с умом а не пускать на иголки или расстреливать как мишени.
          1. Prjanik Офлайн
            Prjanik Сегодня, 15:35
            +1
            А чем "Супер-Горшков" с водоизмещением 8000 т. может уступать модернизированному эсминцу пр. 956? Да и дешевле выйдет.
    3. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 14:18
      +2
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Не мог я обойтись без своей ложки дёгтя-не экипаж,блин....КОМАНДА!!!

      Экипа́ж (фр. équipage — «оснащение корабля; судовая команда»; от фр. équiper — «снаряжать, снабжать, экипировать») — группа людей, объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания на движущемся средстве.

      Слово «экипаж» происходит из практики мореплавания, где на парусных судах люди, выполняющие различные функции, объединялись в экипаж для совместного управления судном.       hi
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 14:10
    +2
    Ну вот и турбины для эсминцев освоили... "Шагом, шагом, шагом братцы, шагом..." good
    1. БВС Онлайн
      БВС Сегодня, 14:20
      0
      Дизель-газотурбинная, 2х30450 л.с., ГТА М7Н1 (8450 л.с. маршевая ГТУ, 22000 л.с. форсажная ГТУ), 4 ДГ WCM-800 по 800 кВт .
      И какие и турбины для эсминцев освоили.?
      ГТА М7Н1 - созданы на Украине.
      1. Alexey RA Онлайн
        Alexey RA Сегодня, 15:45
        0
        Цитата: БВС
        Дизель-газотурбинная, 2х30450 л.с., ГТА М7Н1 (8450 л.с. маршевая ГТУ, 22000 л.с. форсажная ГТУ), 4 ДГ WCM-800 по 800 кВт .
        И какие и турбины для эсминцев освоили.?

        А какое отношение к пр.22350 и "суперфрегатам" на их базе имеет ГЭУ М7Н1 проекта 11356 с маршевым и форсажным ГТД?
        ГЭУ пр. 22350 - это ДГТА М55Р: маршевые дизеля (Коломна, даа...) и форсажные ГТД. На двух первых корпусах стояли украинские ГТД. На последующих будут стоять "сатурновские" движки М90ФР.
        На июнь 2017 г.:
        Двигатели М90ФР, подлежащие производству в рамках ОКР, уже изготовлены. Двигатель №1 прошел первый этап специальных заводских испытаний. Двигатель №2, предназначенный для проведения квалификационных испытаний, собран, смонтирован на испытательном стенде мощностью до 40 МВт, начаты его предъявительские испытания.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:12
    -6
    а нафига он такой длинный и слабовооруженный нужен,лучше уж строить полноценные эсминцы,а то у этих фригатов ракет ,как у лысого волос,ещё и грамилу беспощно-безоружного лепить хотят. fool
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 14:43
      +9
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      а нафига он такой длинный и слабовооруженный нужен,лучше уж строить полноценные эсминцы,а то у этих фригатов ракет ,как у лысого волос,ещё и грамилу беспощно-безоружного лепить хотят. fool

      А Вы уже знакомы с вооружением и размерностями даже неспроектированного корабля ?
    2. Wiruz Офлайн
      Wiruz Сегодня, 14:50
      +2
      а то у этих фригатов ракет ,как у лысого волос,ещё и грамилу беспощно-безоружного лепить хотят.

      Ну... Фригат, как Вы изволили его обозвать, пр.22350 вооружён не хуже (а то и лучше) эсминцев типа Дэринг, Горизонт и фрегатов типа Фрэмм, ну минуточку. Конечно, это при условии что ЗРК до ума довели
      1. mvg Онлайн
        mvg Сегодня, 15:57
        0
        не хуже (а то и лучше) эсминцев типа Дэринг, Горизонт и фрегатов типа Фрэмм

        Все, что перечислили - это корабли с явным уклоном в ПВО. Да и нет у нас ПВО класса PAAMS Астер 15/30 и такого радара, как Sampson. Да и по ГТА, очень трудно равняться с Роллс-Ройс.
        А противокорабельные и ударные функции, скорей всего будут возложены на Куин Элизабет/Принц оф Уэльский и Ф-35
    3. НЕКСУС Офлайн
      НЕКСУС Сегодня, 15:15
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      а нафига он такой длинный и слабовооруженный нужен,лучше уж строить полноценные эсминцы,а то у этих фригатов ракет ,как у лысого волос,ещё и грамилу беспощно-безоружного лепить хотят. fool

      Корветы,фрегаты и различные МРК современные российские,чтоб вы знали ,сильно насыщенны вооружением и являются одними из самых вооруженных кораблей в своих классах.
  5. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 14:13
    +3
    "Я планов наших люблю громадьё" (В.В.Маяковский).
    Опять в отдаленном будущем. Может быть, когда нибудь...
  6. д^Амир Онлайн
    д^Амир Сегодня, 14:13
    0
    так если освоили турбины, то почему тогда корпуса фрегатов продали индусам???
    1. prapor55 Офлайн
      prapor55 Сегодня, 14:23
      +1
      Вот так и освоили, до этого тишина была, а тут раз и освоили да ещё и круче чем у Хохлов. Нахватаю минусов, но как говорил классик не верю. Где тогда были эти талантливые конструктора раньше?
      1. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 15:11
        +2
        Работали.
        Вот, теперь есть результат.
    2. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 14:38
      +3
      Цитата: д^Амир
      так если освоили турбины, то почему тогда корпуса фрегатов продали индусам???

      Вы попутали ,индусы покупают корабли другого проекта.
    3. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 14:45
      +4
      Цитата: д^Амир
      0
      так если освоили турбины, то почему тогда корпуса фрегатов продали индусам???

      так для серии Григоровича - ни кто турбины и не разрабатывал, по этому и индусам, турбины им украина поставит
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      0
      а нафига он такой длинный и слабовооруженный нужен

      да ладно вам....что значит слабо? там должно быть 32 ячейки под КР, единственное, что смущает - это Полимент-Редут, он до сих пор не допилен и реальной инфы по срокам нет, бизкие к теме говорят, что проблема очень серьезная.....возможно будет урезанная версия без длинной руки, но хочется верить в лучшее
      1. alexmach Офлайн
        alexmach Сегодня, 15:32
        +1
        что смущает - это Полимент-Редут, он до сих пор не допилен и реальной инфы по срокам нет

        Собственно имеет место предположение что проблеммы с Полиментом-Редутом это одна из причин разработки этого Супер-фрегата. Возможно пришли к выводу, что неудается добиться требуемых характеристики в размерности 22350, потому и завели речь о корабле большего водоизмещения с заметно большей надстройкой.
        1. Сандор Клиган Офлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 15:50
          0
          Цитата: alexmach
          Возможно пришли к выводу, что неудается добиться требуемых характеристики в размерности 22350,

          а как это связано? нет не в этом дело
    4. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: д^Амир
      так если освоили турбины, то почему тогда корпуса фрегатов продали индусам???

      Потому что ГТД освоили только для 22350. А продавать хотят 11356, у которых совсем другой тип ГЭУ: форсажные ГТД другого типа, а вместо маршевых дизелей стоят маршевые ГТД.

      Сейчас все силы сатурновцев брошены на ГТД для наиболее современных кораблей - 22350. А с рабочими 22350 11356 оказываются не нужны - их строили в качестве экстренной меры пополнения флота из-за возможной задержки с 22350. Кроме скорости постройки и отработанных систем других преимуществ у 11356 не было.
  7. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 14:20
    +3
    Вот поставят на корабли наши турбины (не немецкие, китайские или какие другие), пройдут они весь цикл испытаний, докажут свою жизнеспособность, тогда и надо радоваться. А всякие там "Супергоршковы" с "Мегагоршковыми", это пока из серии "пурсе лепетан".
  8. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:22
    +3
    Вот, а говорят, в том числе и здесь, что у России беда с кораблями. Делают потихоньку))
    1. Wiruz Офлайн
      Wiruz Сегодня, 14:53
      +3
      Ну... Знаете ли... Я бы сказал "делают вид что делают". Фрегат пр.22350М уже не несколько лет как по устам ходит. А если капнуть глубже, то нам и эсминец с авианосцем уже лет пять как обещают.
      А если обратить внимание что сроки ввода в строй построенных кораблей и сроки закладки новых постоянно сдвигаются вправо, то вообще как-то печально становится
      1. Стирбьорн Офлайн
        Стирбьорн Сегодня, 15:01
        +3
        Цитата: Wiruz
        Фрегат пр.22350М уже не несколько лет как по устам ходит. А если капнуть глубже, то нам и эсминец с авианосцем уже лет пять как обещают.
        А если обратить внимание что сроки ввода в строй построенных кораблей и сроки закладки новых постоянно сдвигаются вправо, то вообще как-то печально становится

        По мне так лучше бы 22350 не 4 шт в серию пустили, а минимум 8. Столько времени и средств потратили на этот "суперфрегат", 10 лет головной пилили и теперь, вместо того, чтобы полноценную серию запустить, начинают опять новый проект
        1. Wiruz Офлайн
          Wiruz Сегодня, 15:08
          +2
          По мне так лучше бы 22350 не 4 шт в серию пустили, а минимум 8. Столько времени и средств потратили на этот "суперфрегат", 10 лет головной пилили и теперь, вместо того, чтобы полноценную серию запустить, начинают опять новый проект

          Трудно с Вами не согласиться
        2. alexmach Офлайн
          alexmach Сегодня, 15:34
          0
          Это при условии, что их характеристики удалось довести до требуемых.. или хотя бы приемлемых. Но посмотрим что будет.. вдруг ещё 22350 таки заложат.
        3. Prjanik Офлайн
          Prjanik Сегодня, 15:44
          0
          "Супер-Горшков", если у него действительно будет водоизмещение 8000 т., то это уже совсем другой класс, эсминец, а не фрегат.)
      2. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:37
        -1
        Делают, а не сокращают как в 90-х. И это видно. А скоро только кошки рожают.
  9. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:19
    0
    Ну очередной проект....я чуть не обрадовался когда заголовок прочитал, а получается еще и контракта даже на разработку нет.
  10. Sergey Pavlov Офлайн
    Sergey Pavlov Сегодня, 15:34
    +1
    даже не знаю, плакать или смеяться... Что за дурная привычка стоить корабли сериями по 4 штуки!! При этом на постройку существующих фрегатов уходит уйма времени, а уж когда они закончат проектирование я и загадывать боюсь.. Такими темпами скоро флот вообще без штанов останется..
    1. YarSer88 Онлайн
      YarSer88 Сегодня, 16:04
      +1
      Построили 4 штуки, "галочку" поставили, дачу в Испании построили, можно за новый проект браться, ещё же надо где-нибудь в Италии построить, да и машину обновить неплохо было бы.
  11. Alexey RA Онлайн
    Alexey RA Сегодня, 16:05
    +1
    Неужто в головы флотских пришла здравая мысль, что если они хотят увидеть новый ЭМ (а супер22350 - это уже практически ЭМ) ещё при своей жизни, то нужно не заниматься церебральной любовью с проектом "Лидер", а делать ЭМ из существующего проекта корабля, методом последовательных приближений? smile
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 16:53
      0
      дай бог если так... hi
  12. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 16:26
    0
    Штук пять "Лидеров" лучше построить!
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 16:34
      0
      последний построят к пенсии моих внуков? laughing
  13. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 16:43
    0
    А "моторчики" будут на "супер Горшкова" свои, или у китайцев купим? what
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 16:52
      0
      просите, вы видимо статью не прочитали? what