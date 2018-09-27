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Артиллерийская канонада на севере Сирии. Кто против кого на сей ра

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Боевые действия после нескольких месяцев тишины возобновились в районе сирийского города Манбидж. Напомним, что в этом районе совместное патрулирование совершают турецкий и американский военные контингенты, действия которых должны регулироваться через специальный канал обмена информацией.



Обменялись ли турки и американцы необходимой информацией на этот раз, не понятно, но в конечном итоге вспыхнули бои между поддерживаемыми США курдскими вооружёнными формированиями и поддерживаемыми Анкарой подразделениями так называемой Сирийской свободной армии (ССА).


Боестолкновения с применением артиллерии начались в городских кварталах на севере Манбиджа. По некоторым данным, взаимные обстрелы позиций длились несколько часов, и вынудили турецкие и американские войска в экстренном порядке покинуть район боёв. На данный момент бои стихли, и контингенты США и Турции снова возвращаются на север Манбиджа (провинция Алеппо).

Тем временем самолёты турецкой авиации нанесли удары по северу Ирака. По публикациями турецких СМИ, ссылающихся на органы разведки Турции, можно сделать вывод, что авиаудары были нацелены на позиции Курдской рабочей партии. Отмечено, что вооружённые члены РПК пытаются перебираться с севера Ирака на север Сирии с целью соединиться с другими курдскими вооружёнными формированиями в районе всё того же Манбиджа. При этом в турецком сегменте соцсетей обсуждается и тема о том, что такому трафику способствуют американцы, дислоцированные и в Сирии, и в Ираке.
Использованы фотографии:
globallookpress
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9 комментариев
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  1. Сергей39 Онлайн
    Сергей39 Сегодня, 14:42
    0
    Узел на севере Сирии, как ина западе, затягивется все туже, и разрубит его некому. Придётся развязывать кому-то
    1. Комментарий был удален.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:47
    0
    чего и нужно было ожидать-сша решили наказать турцию за излишнюю самостоятельность,и показать эрдогаду кто в регионе главный смотрящий за местными шайками,дав команду'' фас ''кудрам.теперь анкара команду ''фу'',или'' к ноге от сша'' сама раньше,чем курды местные,услышит.не ровня турке сше...
  3. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 14:51
    +3
    . взаимные обстрелы позиций длились несколько часов, и вынудили турецкие и американские войска в экстренном порядке покинуть район боёв

    Все правильно. ССА с курдами бьются. "Хозяева" курят. Ход конем
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:25
      +3
      Напомним, что в этом районе совместное патрулирование совершают турецкий и американский военные контингенты.
      ------------------------------
      Быстро же "вояки" разбежались tongue может они там в качестве рефери? laughing
      1. Karabin Офлайн
        Karabin Сегодня, 16:22
        0
        Цитата: Black Sniper
        может они там в качестве рефери?

        Всё лучше, чем в качестве звена в "цепи трагических случайностей".
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:51
    0
    админы,да допищите вы букву в заголовке в слове ''раз'' у вас написано только ра belay
  5. wlad Офлайн
    wlad Сегодня, 16:06
    0
    Нету турецкой армии в районе Манбиджа. И не было. Бегают аскеры в районе Джалабруса.
  6. Timtam Онлайн
    Timtam Сегодня, 16:31
    0
    Главное чтоб сирийцы не стреляли. Попадут.
  7. wlad Офлайн
    wlad Сегодня, 17:15
    0
    27 сентября. Район Манбиджа. Где-то там....... тырская армия.