Артиллерийская канонада на севере Сирии. Кто против кого на сей ра

Боевые действия после нескольких месяцев тишины возобновились в районе сирийского города Манбидж. Напомним, что в этом районе совместное патрулирование совершают турецкий и американский военные контингенты, действия которых должны регулироваться через специальный канал обмена информацией.Обменялись ли турки и американцы необходимой информацией на этот раз, не понятно, но в конечном итоге вспыхнули бои между поддерживаемыми США курдскими вооружёнными формированиями и поддерживаемыми Анкарой подразделениями так называемой Сирийской свободной армии (ССА).Боестолкновения с применением артиллерии начались в городских кварталах на севере Манбиджа. По некоторым данным, взаимные обстрелы позиций длились несколько часов, и вынудили турецкие и американские войска в экстренном порядке покинуть район боёв. На данный момент бои стихли, и контингенты США и Турции снова возвращаются на север Манбиджа (провинция Алеппо).Тем временем самолёты турецкой авиации нанесли удары по северу Ирака. По публикациями турецких СМИ, ссылающихся на органы разведки Турции, можно сделать вывод, что авиаудары были нацелены на позиции Курдской рабочей партии. Отмечено, что вооружённые члены РПК пытаются перебираться с севера Ирака на север Сирии с целью соединиться с другими курдскими вооружёнными формированиями в районе всё того же Манбиджа. При этом в турецком сегменте соцсетей обсуждается и тема о том, что такому трафику способствуют американцы, дислоцированные и в Сирии, и в Ираке.