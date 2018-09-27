ВМС США получили очередную "Вирджинию". Уже 17-ю в серии
Военно-морские силы США получили новую многоцелевую атомную подводную лодку USS "South Dakota" SSN-790 (Южная Дакота). Субмарина построена на верфи компании General Dynamics Electric Boat (GDEB). Закладка киля произошла 04 апреля 2016 года, ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2019 года.
АПЛ построена по заказу ВМС США и является семнадцатой субмариной класса "Virginia"и седьмой из восьми подводных лодок серии Block 3, с измененной носовой частью. В отличии от подлодок модификации Block 1 и Block 2, оснащенных 12 отдельными пусковыми установками для ракет "Томагавк", на новой субмарине Block 3 установлены две вертикальных установки револьверного типа, каждая рассчитана на размещение 6 ракет "Томагавк". Кроме этого некоторые изменения внесены во внешний облик АПЛ с целью снижения заметности.
Водоизмещение АПЛ полное 7800 тонн. Длина 114,9 метра, ширина 10,3 метра. Скорость 25 узлов. Дальность плавания неограниченна. Срок службы рассчитан на 33 года. Привод: S9G ядерный реактор (аббревиатура означает: S - реактор подводной лодки, 9 - поколение, G - производитель Дженерал Электрик ). Глубина погружения оптимальная 240 метров. Экипаж 134 человека.
Атомные подводные лодки "Вирджиния" являются многоцелевыми АПЛ и относятся к четвёртому поколению. Основное предназначение - борьба с подводными лодками противника на глубине, а также проведение прибрежных операций в рамках задач ВМС США.
АПЛ построена по заказу ВМС США и является семнадцатой субмариной класса "Virginia"и седьмой из восьми подводных лодок серии Block 3, с измененной носовой частью. В отличии от подлодок модификации Block 1 и Block 2, оснащенных 12 отдельными пусковыми установками для ракет "Томагавк", на новой субмарине Block 3 установлены две вертикальных установки револьверного типа, каждая рассчитана на размещение 6 ракет "Томагавк". Кроме этого некоторые изменения внесены во внешний облик АПЛ с целью снижения заметности.
Водоизмещение АПЛ полное 7800 тонн. Длина 114,9 метра, ширина 10,3 метра. Скорость 25 узлов. Дальность плавания неограниченна. Срок службы рассчитан на 33 года. Привод: S9G ядерный реактор (аббревиатура означает: S - реактор подводной лодки, 9 - поколение, G - производитель Дженерал Электрик ). Глубина погружения оптимальная 240 метров. Экипаж 134 человека.
Атомные подводные лодки "Вирджиния" являются многоцелевыми АПЛ и относятся к четвёртому поколению. Основное предназначение - борьба с подводными лодками противника на глубине, а также проведение прибрежных операций в рамках задач ВМС США.
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- http://www.korabli.eu/
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