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ВМС США получили очередную "Вирджинию". Уже 17-ю в серии

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Военно-морские силы США получили новую многоцелевую атомную подводную лодку USS "South Dakota" SSN-790 (Южная Дакота). Субмарина построена на верфи компании General Dynamics Electric Boat (GDEB). Закладка киля произошла 04 апреля 2016 года, ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2019 года.

ВМС США получили очередную "Вирджинию". Уже 17-ю в серии


АПЛ построена по заказу ВМС США и является семнадцатой субмариной класса "Virginia"и седьмой из восьми подводных лодок серии Block 3, с измененной носовой частью. В отличии от подлодок модификации Block 1 и Block 2, оснащенных 12 отдельными пусковыми установками для ракет "Томагавк", на новой субмарине Block 3 установлены две вертикальных установки револьверного типа, каждая рассчитана на размещение 6 ракет "Томагавк". Кроме этого некоторые изменения внесены во внешний облик АПЛ с целью снижения заметности.


Водоизмещение АПЛ полное 7800 тонн. Длина 114,9 метра, ширина 10,3 метра. Скорость 25 узлов. Дальность плавания неограниченна. Срок службы рассчитан на 33 года. Привод: S9G ядерный реактор (аббревиатура означает: S - реактор подводной лодки, 9 - поколение, G - производитель Дженерал Электрик ). Глубина погружения оптимальная 240 метров. Экипаж 134 человека.

Атомные подводные лодки "Вирджиния" являются многоцелевыми АПЛ и относятся к четвёртому поколению. Основное предназначение - борьба с подводными лодками противника на глубине, а также проведение прибрежных операций в рамках задач ВМС США.
Использованы фотографии:
http://www.korabli.eu/
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ВМС США получили очередную атомную субмарину
Официально заложена первая подводная лодка типа Virginia Block III
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30 комментариев
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  1. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 14:50
    0
    АПЛ построена по заказу ВМС США и является семнадцатой субмариной класса "Virginia"и седьмой из восьми подводных лодок серии Block 3, с измененной носовой частью. В отличии от подлодок модификации Block 1 и Block 2, оснащенных 12 отдельными пусковыми установками для ракет "Томагавк", на новой субмарине Block 3 установлены две вертикальных установки револьверного типа, каждая рассчитана на размещение 6 ракет "Томагавк".
    Я в ауте....СЕМНАДЦАТОЙ...
    1. Аристарх Людвигович Онлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 14:55
      +3
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Я в ауте....СЕМНАДЦАТОЙ...

      Скоро будет 30 Вирджиний плюс 3 СиВулфа (плюс Лоси ещё не перевелись) на 7 Ясеней. Но пока у нас 1,5 Ясеня, а у них уже 17 Вирджиний и 3 СиВулфа.
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 15:03
        0
        Тихий ужас.Сдаваться не призываю,но соотношение бортов впечатлило.....
        1. bulvas Офлайн
          bulvas Сегодня, 15:30
          -2
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Тихий ужас.Сдаваться не призываю,но соотношение бортов впечатлило.....


          Рано панику поднимать. У нас есть и строятся дизельные лодки, они тоже кое-что могут, тем более, недалеко от своих берегов
          1. НЕКСУС Офлайн
            НЕКСУС Сегодня, 16:25
            +2
            Цитата: bulvas
            У нас есть и строятся дизельные лодки,

            ДЭПЛы -это засадные ПЛ,а никак не многоцелевики,заточенные на прикрытие стратегов и не как Охотники...при 23 узлах и 30 сутках ходу,ДЭПЛы лучше всего подходят для закупоривания проливов и обороны берегов своих,но никак не для борьбы с многоцелевыми атоморинами.
      2. НЕКСУС Офлайн
        НЕКСУС Сегодня, 15:07
        -3
        Цитата: Аристарх Людвигович
        на 7 Ясеней.

        Не будет 7 Ясеней...максимум что будет,это 1 Ясень, и 3-4 Ясень-М в лучшем случае. Плюс 4-5 Щук-Б и на этом все. Дорого знаете ли нам Ясени обходятся как по деньгам,так и по времени постройки.
        1. Не либероид Русский Офлайн
          Не либероид Русский Сегодня, 15:37
          -4
          один вопрос - откуда вы знаете планы МО РФ ? или просто очередной раз пукнули ради поста и погон ?
          1. Jolly oldster sailor Офлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 15:47
            +2
            Ты с головой дружишь,или совсем крышу снесло с погонами этими нарисованными?Одни погоны нарисованные на уме,чудо? laughing laughing laughing
          2. НЕКСУС Офлайн
            НЕКСУС Сегодня, 16:18
            +10
            Цитата: Не либероид Русский
            один вопрос - откуда вы знаете планы МО РФ ? или просто очередной раз пукнули ради поста и погон ?

            Уважаемый умник,вы хоть бы для самообразования глянули на стоимость Ясеня ,а потом строчили эту откровенную ересь про пукнули и про погоны. По поводу погон скажу,мне они до лампочки...за 6 лет нахождения тут я по рейтингу был и маршалом и генералом. А раз вы за погоны тут нацарапали,так видимо вас вопрос погон более волнует,нежели обсуждение. Так тогда кто тут портит воздух ?м
            Северодвинск строили 23 года,Казань,10 лет...чтоб вы понимали глубину той задницы,в которой мы вообще сидим в теме флота,объясню вам,что каждый год Штаты сдают по одной Вирджинии,а в Конгрессе уже рассматривают вопрос о том,чтоб сдавать по два многоцелевика в год. Я донес до вас мысль,гонец за погонами?
          3. PontiffSulyvahn Офлайн
            PontiffSulyvahn Сегодня, 16:26
            0
            Планы могут быть какими угодно, главное - их выполнение. А с этим традиционно куда хуже, чем с планами.
    2. Alex_Rarog Офлайн
      Alex_Rarog Сегодня, 15:22
      +1
      Они их как говорил Хрущев "Как сосиски делают " жаль мы не можем теми же темпами похвастаться...
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:50
    +1
    могу ей только пожилать встречи на полном ходу с мелью,или неизвестным рифом.
    1. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 15:08
      -1
      Древнейший ваш "великий и могучий" хромает.
      1. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 15:37
        -3
        видать школу прогуливает
  3. Сандор Клиган Офлайн
    Сандор Клиган Сегодня, 14:51
    0
    мда..аа... мы одним ясенем их всех разгоним от родных берегов, главное что бы 17 торпед было в боезапасе.....
    если честно, то темпы впечатляют и от этого грустно....
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 14:55
      +5
      Из-за модернизации серию Ясень приостановили. Теперь Ясень-М строят, заложено в постройку шесть единиц.
      К-561 «Казань»
      К-573 «Новосибирск»
      К-571 «Красноярск»
      К-564 «Архангельск»
      К-«Пермь»
      К- «Ульяновск»

      Первая из новых Ясень-М "Казань" уже построена и вышла в море на ходовые испытания.
      1. Wiruz Офлайн
        Wiruz Сегодня, 15:01
        -2
        Доброго дня, Тёмный Владыка!
        Грустно только вспоминать что изначально планировалась серия из тридцати (!) "Ясеней"
        1. Владыка Ситх Офлайн
          Владыка Ситх Сегодня, 15:09
          0
          Думаю вся проблема в санкциях на военное оборудование.
          1. mvg Онлайн
            mvg Сегодня, 16:09
            +1
            Владыке
            Скорее в космической цене. От 1.5 до 3 лярдов зеленых денег (нет точных данных). Это тянет на ценник СиВульфа. Это на сколько надо было ошибиться при проектировании. Как Арена "Санкт Петербург"
            Вирусу
            планировалась серия из тридцати (!) "Ясеней"

            Вы реально предполагаете, что планировалось 30 Ясеней? Мы такой серией даже при СССР ничего не строили. Ни в надводном, ни в подводном флотах. Это только США могут строить Берки по 70 штук и Лос-Анджелесы под 60
            1. Tektor Офлайн
              Tektor Сегодня, 17:00
              0
              "Ценник" Ясеня не в его ценнике, а в его многоцелевом назначении. Это наш боец. Охотник и стратег одновременно. Именно Малахит у нас остался единственным КБ, способным создавать настоящих защитников. Жаль, что их будет только 7...
            2. Удав КАА Онлайн
              Удав КАА Сегодня, 17:36
              0
              Цитата: mvg
              в космической цене. От 1.5 до 3 лярдов зеленых денег (нет точных данных). Это тянет на ценник СиВульфа.

              "Те, которые большие...те по пять рублей...Ну оооочень большие!!! (с)
              Блин, и откуда вы такие ценники выкапываете? Ясень головная (Северодвинск) - 47 млрд рублей, первая серийная Казань -- тоже 47 лярдов, а вот остальные по 30 млрд. рублей. Бореи, те почему-то дешевле выходят по 23 лярда за штуку...(При этом на НИОКР - 9 и 14 на саму лодку). Это конечно же дорого, но все-таки не столько, как в штатах: Волки по 4,7 млрд дол., включая НИОКР, за головную и по 4,4 млрд за последнюю (Дж.Картер).Всего за 3 корпуса выложили 13, 2 млрд. дол. Правда по боевой эффективности Волк равноценен 2,75 Лосям. Девственница (бюджетный вариант Волка) подешевле, но не на много. Серия из 30 ед обойдется в 67 млрд. дол.
  4. Wiruz Офлайн
    Wiruz Сегодня, 14:56
    +2
    Ну-ну... Где там безбашенные свидетели секты безграничного величия подводного флота ВМФ РФ?! Как там "Хаски" поживает? Её хоть нарисовали? Хоть начали?
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 15:39
      -5
      помолились на флаг сша ? а теперь встаньте с колен и идите подметать улицы... вам в казахстане даже 1 % до флота России не добрать корыт... а насчет хаски - какое дело вам до нее ? о своих проблемах думайте
  5. НЕКСУС Офлайн
    НЕКСУС Сегодня, 15:01
    0
    Хоть как-то может исправить аховое положение с нашими многоцелевиками, реанимация проекта АПЛ Лира в осовремененном варианте и конечно не в титане. Таким образом,такие Охотники смогут взять часть задач многоцелевиков на себя.При этом,в виду того,что они меньше чем Ясени или Вирджинии,их можно будет строить быстрее. Я только такое решение вижу. Иначе ,действительно двумя Ясенями и четырьмя Щуками придется бодаться с Лосями и Вирджиниями,коих в разы больше.
    1. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 15:42
      +1
      Цитата: НЕКСУС
      реанимация проекта АПЛ Лира в осовремененном варианте

      и в чем ее преимущество? может проще щуку-б по модернизированному проекту строить? хотя ясени(с литой м или без нее) лодки хороши, хоть и дорогие
      хаски к 25 году нарисуют, может их начнут потом строить нормальными темпами
      1. НЕКСУС Офлайн
        НЕКСУС Сегодня, 16:12
        0
        Цитата: Сандор Клиган
        и в чем ее преимущество?

        Преимуществ несколько очевидных...скорость,маневренность и время постройки. При 2500 тонн водоизмещения,сопоставимыми с водоизмещением тех же Варшавянок,их определенно можно строить быстрее ,нежели Ясени или Хаски. И еще для таких АПЛ не нужны огромные причалы,что тоже немаловажно.

        Цитата: Сандор Клиган
        может проще Щуку-Б по модернизированному проекту строить?

        Щуки-Б модернизируют,но крайне медленно.Нам нужны АПЛ 4 поколения(не люблю эти деления на поколения),а даже в модернизированном варианте Щука-Б тянет лишь на поколение 3+.
        А теперь вопрос-какая разница начинать с нуля проект АПЛ Хаски,или осовремененной Лиры? Нам многоцелевики и охотники нужны сейчас,а не завтра или через 10 лет.Разрыв уже огромный,а дальше будет больше. Никто не говорит о том,чтоб догонять количественно Штаты по многоцелевикам,я говорю о вразумительном относительном паритете,дабы наши стратеги были прикрыты.
        1. Сандор Клиган Офлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 16:43
          0
          Цитата: НЕКСУС
          При 2500 тонн водоизмещения,сопоставимыми с водоизмещением тех же Варшавянок

          при таком водоизмещении будет страдать ее вооружение, будут исключительно торпеды(реактор крупнее дизеля) , и значит это уже охотник, но не многоцелевик, хотя идею с не большими апл конечно же поддерживаю
          Цитата: НЕКСУС
          Преимуществ несколько очевидных...скорость

          скорость - шумность, шумность - смерть.....
    2. Abadon Офлайн
      Abadon Сегодня, 16:40
      0
      Так вроде от нее отказались из за очень трудозатратного обслуживания.вроде как реактор должен был охлаждаться расплавленным свинцом или каким то хитро мудрым охладмтелем,потому и работать он должен был постоянно.ну и как бы да,гна скоростная,но слышно ее будет н а пол океана.з адумка очень интересная,но только если ее капитально переработать.
  6. ashnajder Офлайн
    ashnajder Сегодня, 16:33
    0
    да, а где же шапкозакидатели ?, они в постах про Сирию и Украину))))
  7. Галеон Онлайн
    Галеон Сегодня, 17:36
    0
    Меня потрясло не то, что это семнадцатая ПЛАРБ, а то, что она построена за 29 месяцев - от закладки киля до ходовых испытаний! request Ну как тут не сказать, что это лучшие в мире кораблестроители: и по срокам, и по технологиям, и по... Э-эх,....! Почему у нас смайлика нет, чтобы безнадежно рукой махал? И другого - с пионерской трубой и барабаном? Полярность мнений и эмоций на сайте нарастает, пригодились бы оба.