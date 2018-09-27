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Минобороны закупает крупнокалиберные снайперские патроны

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Российское военное ведомство объявило о решении закупить 100 тысяч патронов 7Н34 для снайперских винтовок, передает ТАСС.

Минобороны закупает крупнокалиберные снайперские патроны


Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.


Минобороны РФ «извещает о проведении закрытого аукциона» на поставку снайперских патронов 7Н34 калибра 12,7 миллиметров, говорится в заявке.

Согласно тендерной документации, максимальная стоимость государственного контракта составит 18,6 млн. рублей.

Упомянутый патрон 12,7 мм имеет латунную гильзу и снайперскую пулю, вес которой составляет 145 гр. (для сравнения, масса стандартной пули для АК-74 – 4 гр.). В 80 процентах случаев пули патронов 7Н34 с 800 метров пробивают стальной лист толщиной до 10 мм.

Боеприпас предназначен для поражения живой силы противника, имеющей средства индивидуальной защиты, а также легкобронированной наземной техники и низколетящих летательных аппаратов. Может использоваться при температурах окружающей среды от -50 до +50 градусов по Цельсию.

По данным агентства, данный патрон применяется в российских винтовках ОСВ-96 и АСВК.

Исполнитель заказа будет выбран по итогам закрытого конкурса 12 октября, а вся партия патронов должна быть передана военному ведомству до 10 ноября текущего года.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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21 комментарий
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  1. Alex_Rarog Офлайн
    Alex_Rarog Сегодня, 15:04
    +2
    Хорошо так решили патронами затариться)
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 15:12
      +5
      Вот нам бы на Донбасс такие.
      1. Сергей39 Онлайн
        Сергей39 Сегодня, 15:21
        +4
        Так они туда и пойдут,наверное
      2. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 15:26
        +4
        Цитата: Владыка Ситх
        Вот нам бы на Донбасс такие.

        Ждите Владыка ! Все старые запасы и партия из новых на пробу Ваша ! А серьёзно , то думаю ознакомится хватит с запасом ..
    2. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 15:53
      +1
      Цитата: Alex_Rarog
      Хорошо так решили патронами затариться)

      100 тыс, это не много.
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:06
    +2
    Мощная штука. Такие винтовки отлично выбивают живую силу противника с большого расстояния. И представляют опасность для легкобронированной техники.
  3. Kuroneko Онлайн
    Kuroneko Сегодня, 15:12
    -3
    Минобороны РФ «извещает о проведении закрытого аукциона» на поставку снайперских патронов 7Н34 калибра 12,7 миллиметров, говорится в заявке.

    Главное, чтобы не очередной откат для "своих".
  4. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 15:14
    +3
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    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:40
      0
      Не бесплатно. Но недорого. По 186р.
  5. My_Log_In Офлайн
    My_Log_In Сегодня, 15:26
    +1
    Ведь принималось же, как мне кажется, решение о прекращении публикации информации о подобного рода конкурсах? Какого же...
  6. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:27
    +4
    Опыт Сирии по антиснайперской борьбе и соответствующее расширение обучения этому направлению в войсках .
  7. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 15:30
    +4
    Упомянутый патрон 12,7 мм имеет латунную гильзу и снайперскую пулю, вес которой составляет 145 гр.


    145 граммов - вес всего патрона. Пуля весит меньше- 59,2 гр.

    Даже у авиапушки ШВАК 20 мм снаряд весил 92 грамма
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:36
    0
    олигархов с семьями решили отстреливать,не иначе,или как хотел золотов ,для дуэлей...
  9. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 15:37
    0
    186 рублей за штуку.
  10. Громобой Онлайн
    Громобой Сегодня, 15:52
    0
    снайперскую пулю, вес которой составляет 145 гр.
    Что за супер-пуля такая...?)))
  11. Curious Онлайн
    Curious Сегодня, 15:57
    +1
    Интересно, в чем смысл таких новостей? Если на вооружении армии состоят определенные образцы оружия, в частности - стрелкового, то для них в обязательном порядке закупаются боеприпасы. Или есть те, для кого это новость?
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 16:46
      0
      боеприпас к специфическму оружию в немалом количестве для такого вооружения . Отсюда и интерес к теме .
      1. Curious Онлайн
        Curious Сегодня, 17:20
        0
        Если в войсках хотя бы пятьсот винтовок под этот боепрпас, то это 200 патронов на ствол.А ведь снайпер должен постоянно тренироваться, иначе он уже не снайпер, а "человек с ружьем", только большим.А 200 патронов - раз в день стрельнуть, исключая выходные и праздники.
    2. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: Curious
      Интересно, в чем смысл таких новостей? Если на вооружении армии состоят определенные образцы оружия, в частности - стрелкового, то для них в обязательном порядке закупаются боеприпасы.

      А вот не факт. Могли, в рамках оптимизации расходов и экономии военного бюджета, решить, что раз КК снайперки сделаны под патрон 12,7х108, то и кормить их надо валовым патроном от танковых ЗПУ. smile

      Впрочем, более интересным был бы тендер нашего МО на закупку снайперской экзотики (в смысле, экзотики для наших ВС) - всяких там Lapua и CheyTac. Очень было бы интересно знать - кто выиграл бы такой тендер. smile
  12. Романенко Офлайн
    Романенко Сегодня, 17:04
    0
    Цитата:"Упомянутый патрон 12,7 мм имеет латунную гильзу и снайперскую пулю, вес которой составляет 145 гр"
    Ничего не попутали в запятых? Крутовато 145 грамм даже для 12,7 мм
    Поди как у Абрамса из необогащенного урана?
  13. Wedmak Онлайн
    Wedmak Сегодня, 17:29
    0
    данный патрон применяется в российских винтовках ОСВ-96 и АСВК.

    Окружить Идлиб снайперами с этими игрушками и пусть сидят, днями и ночами бабаев отстреливают.