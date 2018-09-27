Минобороны закупает крупнокалиберные снайперские патроны
Российское военное ведомство объявило о решении закупить 100 тысяч патронов 7Н34 для снайперских винтовок, передает ТАСС.
Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Минобороны РФ «извещает о проведении закрытого аукциона» на поставку снайперских патронов 7Н34 калибра 12,7 миллиметров, говорится в заявке.
Согласно тендерной документации, максимальная стоимость государственного контракта составит 18,6 млн. рублей.
Упомянутый патрон 12,7 мм имеет латунную гильзу и снайперскую пулю, вес которой составляет 145 гр. (для сравнения, масса стандартной пули для АК-74 – 4 гр.). В 80 процентах случаев пули патронов 7Н34 с 800 метров пробивают стальной лист толщиной до 10 мм.
Боеприпас предназначен для поражения живой силы противника, имеющей средства индивидуальной защиты, а также легкобронированной наземной техники и низколетящих летательных аппаратов. Может использоваться при температурах окружающей среды от -50 до +50 градусов по Цельсию.
По данным агентства, данный патрон применяется в российских винтовках ОСВ-96 и АСВК.
Исполнитель заказа будет выбран по итогам закрытого конкурса 12 октября, а вся партия патронов должна быть передана военному ведомству до 10 ноября текущего года.
Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Минобороны РФ «извещает о проведении закрытого аукциона» на поставку снайперских патронов 7Н34 калибра 12,7 миллиметров, говорится в заявке.
Согласно тендерной документации, максимальная стоимость государственного контракта составит 18,6 млн. рублей.
Упомянутый патрон 12,7 мм имеет латунную гильзу и снайперскую пулю, вес которой составляет 145 гр. (для сравнения, масса стандартной пули для АК-74 – 4 гр.). В 80 процентах случаев пули патронов 7Н34 с 800 метров пробивают стальной лист толщиной до 10 мм.
Боеприпас предназначен для поражения живой силы противника, имеющей средства индивидуальной защиты, а также легкобронированной наземной техники и низколетящих летательных аппаратов. Может использоваться при температурах окружающей среды от -50 до +50 градусов по Цельсию.
По данным агентства, данный патрон применяется в российских винтовках ОСВ-96 и АСВК.
Исполнитель заказа будет выбран по итогам закрытого конкурса 12 октября, а вся партия патронов должна быть передана военному ведомству до 10 ноября текущего года.
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- Минобороны РФ
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