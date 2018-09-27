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Сани на Тигре. Российская "ВПК" представила бронемашину с миномётом

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Российский производитель колесной бронетехники "Военно-промышленная компания", на проходящей в настоящее время в Баку 3-й международной оборонной выставке ADEX 2018, представила бронеавтомобиль СБМ ВПК - 233136 "Тигр", вооруженный минометом 2С12 "Сани", передает "РГ".

Сани на Тигре. Российская "ВПК" представила бронемашину с миномётом


Представленный на выставку минометный комплекс предназначен для уничтожении живой силы и огневых точек, а также разрушении инженерных сооружений противника. 120-мм миномет "Сани", установленный на "Тигр", имеет максимальную дальность стрельбы до 7100 м, минимальную - 480 м. Прицельная скорострельность - 10 выстрелов в минуту. Время перевода в боевое положение - всего 3 минуты. Возимый боекомплект - 56 выстрелов и включает в себя четыре типа мин: осколочно-фугасные, дымовые, осветительные и зажигательные.




Экипаж минометного "Тигра" составляет 4 человека. Запас хода - 1000 км, скорость до 120 км/час. При стрельбе экипаж не покидает бронированную машину, так миномет имеет полностью автоматизированную систему наведения. Для изготовки к стрельбе машина занимает позицию, встает на упоры, ствол миномета встает на "угол заряжания", после чего в него через специальный люк закидывают мину и он возвращается в боевое положение. После производства выстрела ствол возвращается в позицию для заряжания. Постановка в боевое положение и возвращение для заряжания происходят в автоматическом режиме.

При необходимости заряжающий может закидывать мины стоя на машине, а не через люк. Также имеется возможность снять миномет с машины и использовать как обычный.
Использованы фотографии:
РГ
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25 комментариев
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  1. neri73-r Офлайн
    neri73-r Сегодня, 15:16
    +1
    Очень нужная машинка!!! Особенно для ВДВ и спецназа. А можно и друзьям на БВ поставлять.
  2. Alex_Rarog Офлайн
    Alex_Rarog Сегодня, 15:19
    +2
    Интересная игрушка получается, накидал плюшек и поехал на обед) обед то по расписанию))))
  3. DMoroz Онлайн
    DMoroz Сегодня, 15:35
    0
    Боекомплект приличный
    1. Железякин Офлайн
      Железякин Сегодня, 15:39
      0
      Судя по заявленной скорострельности, весь БК высадить можно чуть более чем за 5 мин.
      1. DMoroz Онлайн
        DMoroz Сегодня, 15:46
        0
        Для такой тачанки достаточно, да и ктож весь БК враз без смены позиции высаживать будет.
      2. артефакт Офлайн
        артефакт Сегодня, 16:14
        0
        Цитата: Железякин
        Судя по заявленной скорострельности, весь БК высадить можно чуть более чем за 5 мин.

        а представьте взвод таких машин, скрытно выдвигается, разворачивается, отстрелялся и уходит. мощща!
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:36
    +3
    При стрельбе экипаж не покидает бронированную машину, так миномет имеет полностью автоматизированную систему наведения. Для изготовки к стрельбе машина занимает позицию, встает на упоры, ствол миномета встает на "угол заряжания", после чего в него через специальный люк закидывают мину и он возвращается в боевое положение. После производства выстрела ствол возвращается в позицию для заряжания. Постановка в боевое положение и возвращение для заряжания происходят в автоматическом режиме.
    Круто , что и говорить , но может вариант с Васильком был бы эффективней в плане массированного артналёта и скорострельности ? Хотя 120 мм это конечно штука посерьёзней ..
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:39
    +1
    а у нас самих подобное что то есть сейчас на вооружении,интересно знать recourse
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 16:00
      0
      Если б было , то зачем разрабатывать ? Это просто одна из предлагаемых вариаций на тему подсмотренных самопальных "тачанок" у бармалеев . Что бы быть востребованной в армии ей нужна проработанная тактика применения , а с этим вопросы . Но думаю , что в ВДВ , ССО была бы востребована .
      1. vkl.47 Офлайн
        vkl.47 Сегодня, 16:43
        0
        У бармалеев и близко ничего подобного нету.
        1. КВУ-НСвД Онлайн
          КВУ-НСвД Сегодня, 17:09
          0
          0
          У бармалеев и близко ничего подобного нету.
          У них масса вариантов , в том числе и с миномётами . Помню ещё на занятиях по тактике преподаватель ( участник первой Чеченской ) рассказывал об "изобретении" духов - самосвал Камаз с песком в кузове , на нём миномёт 120-й . Пуляли с него 5 - 7 мин и сматывались от ответки .
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:41
    +2
    по слухам укроинцы в миномёте ''опознали''свой ''молот'', lol требуют деньги за плагиат wassat
  7. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 15:50
    0
    Для изготовки к стрельбе машина занимает позицию, встает на упоры,
    ---------------------------------
    На что она встаёт?! На фото один упор/лапа, если колёса то это "башмаки" они подставляются, но ни как машина не "встаёт" на них! 10 вестрелов в минуту при режиме ствол туда - сюда зарядил стрельнул и обратно, на цикл 6 секунд... Скорострельность под большим вопросом.
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 17:00
      0
      10 выстрелов в минуту это наверно с стоящим заряжающим на машине...
  8. Zaurbek Онлайн
    Zaurbek Сегодня, 15:59
    0
    А когда корректируемая мина появиться? На буклетах была еще лет 10 тому назад.
  9. IvanT Офлайн
    IvanT Сегодня, 16:06
    0
    Аййй!!!! Шайтан труба!
  10. артефакт Офлайн
    артефакт Сегодня, 16:11
    0
    вопрос: какой у него сектор обстрела (углы отклонения по курсу машины). допустим если надо стрельнуть в "сторону на 90 градусов" надо ли переставлять саму машину?
  11. mariusdeayeraleone Офлайн
    mariusdeayeraleone Сегодня, 16:18
    0
    Это аналог израильской санд кат,но оно стреляет на 12 км,и имеет автоматическую само прицеливания.
  12. tchack Офлайн
    tchack Сегодня, 16:19
    0
    Где там разместить 56 120 мм мин?? Да еще и засунуть 4 человек??
    1. SerB60 Онлайн
      SerB60 Сегодня, 16:30
      0
      Сзади в Камазе едут.))
    2. артефакт Офлайн
      артефакт Сегодня, 16:54
      0
      Цитата: tchack
      Где там разместить 56 120 мм мин?? Да еще и засунуть 4 человек??

      зачем там четвёртый человек? водила, командир-наводчик, заряжающий. а боекомплект скорей всего в салоне и частично в кузовке сзади с доступом к нему
  13. Forcecom Офлайн
    Forcecom Сегодня, 16:32
    0
    Для изготовки к стрельбе машина занимает позицию, встает на упоры, ствол миномета встает на "угол заряжания", после чего в него через специальный люк закидывают мину и он возвращается в боевое положение. После производства выстрела ствол возвращается в позицию для заряжания. Постановка в боевое положение и возвращение для заряжания происходят в автоматическом режиме.

    Еще бы вместо заряжающего был автомат заряжания ...
    1. артефакт Офлайн
      артефакт Сегодня, 16:57
      0
      может лоток какой для досылания есть !? только клади на него мины...
  14. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 16:58
    0
    нормальный агрегат, на нормальном шасси,
  15. SanichSan Офлайн
    SanichSan Сегодня, 17:10
    0
    хорошо конечно, но не автомат.
    а так машина полезная и востребованная в войсках.