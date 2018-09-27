Сани на Тигре. Российская "ВПК" представила бронемашину с миномётом

Российский производитель колесной бронетехники "Военно-промышленная компания", на проходящей в настоящее время в Баку 3-й международной оборонной выставке ADEX 2018, представила бронеавтомобиль СБМ ВПК - 233136 "Тигр", вооруженный минометом 2С12 "Сани", передает "РГ".Представленный на выставку минометный комплекс предназначен для уничтожении живой силы и огневых точек, а также разрушении инженерных сооружений противника. 120-мм миномет "Сани", установленный на "Тигр", имеет максимальную дальность стрельбы до 7100 м, минимальную - 480 м. Прицельная скорострельность - 10 выстрелов в минуту. Время перевода в боевое положение - всего 3 минуты. Возимый боекомплект - 56 выстрелов и включает в себя четыре типа мин: осколочно-фугасные, дымовые, осветительные и зажигательные.Экипаж минометного "Тигра" составляет 4 человека. Запас хода - 1000 км, скорость до 120 км/час. При стрельбе экипаж не покидает бронированную машину, так миномет имеет полностью автоматизированную систему наведения. Для изготовки к стрельбе машина занимает позицию, встает на упоры, ствол миномета встает на "угол заряжания", после чего в него через специальный люк закидывают мину и он возвращается в боевое положение. После производства выстрела ствол возвращается в позицию для заряжания. Постановка в боевое положение и возвращение для заряжания происходят в автоматическом режиме.При необходимости заряжающий может закидывать мины стоя на машине, а не через люк. Также имеется возможность снять миномет с машины и использовать как обычный.