В Музее военной техники УГМК появился танк-«призрак»

«Фрагменты нескольких танков данной модели найдены в Псковской и Новгородской областях, где тяжелые сражения шли практически всю войну – с 1941 по 1944 год. В частности, башня и основная часть корпуса нашего КВ были обнаружены под Старой Руссой.

О прошлом музейного экспоната красноречиво говорят боевые отметины, которые остались в корпусе танка. Судя по ним, машина выдержала несколько десятков попаданий до того, как была подбита».

По материалам пресс-службы Музея военной техники УГМК.

В Музее военной техники УГМК, который находится в Верхней Пышме Свердловской области, принимают поздравления. На музейной площадке появился новый экспонат – танк КВ-1С.Танк сошел с конвейера в августе 1942 года и попал на фронт в период Сталинградской битвы. Ее «век» длился недолго: на Челябинском тракторном заводе успели выпустить чуть более 1000 таких танков, до сегодняшнего момента в военных музеях сохранилось всего несколько таких машин.Откуда же взялась конкретно эта машина?Слово директору Музея военной техники УГМК Александру Емельянову:КВ-1С – это модернизированная версия танка КВ-1, который начал свою историю в 1939 году. За непробиваемую броню танк-предшественник в немецкой армии называли призраком – Gespenst. Однако уже первые сражения показали, что машина слишком тяжелая и неманевренная.Над недостатками была произведена соответствующая работа, и в течение лета 1942 года на танк был установлен новый двигатель, броневые листы сделали тоньше, а башня приобрела округлую форму. Благодаря модернизации масса танка снизилась с 47,5 до 42 тонн, а скорость возросла с 30 до 42 км/ч.Выпуск данной модели продолжался недолго: к 1943 году в немецкой армии появились тяжелые танки «Пантера» и «Тигр», а самая главная проблема даже облегченного и более скоростного КВ-1С была в том, что он сохранил орудие своего предшественника: 76-миллиметровую пушку, которой в новых реалиях войны бороться было трудно. Так «призрак» заменили на совершенно новые боевые машины – тяжелые танки типа ИС.В Верхней Пышме легендарный танк занял свое место на открытой площадке Музея военной техники УГМК, дополнив существующую линейку тяжелых танков начального периода Великой Отечественной войны.