Strategic Culture Foundation: критическую проблему ядерной безопасности скрывают от общественности

Статья «US Nuclear Safety: A Critical Problem That Has Largely Been Kept Out of the Public Eye»:

https://strategic-culture.org/news/2018/09/22/us-nuclear-safety-burning-problem-largely-kept-away-from-public-scrutiny.html



Доклад «The Use of Highly Enriched Uranium as Fuel in Russia»:

http://fissilematerials.org/library/rr16.pdf

Ядерные технологии дают новые возможности в разных областях, но при этом требуют ответственного отношения к себе. Ведущие страны мира, использующие мирный и военный атом, должны уделять особое внимание этой сфере и следить за ее безопасностью. На днях англоязычный интернет-журнал Strategic Culture Foundation опубликовал новый материал о состоянии дел в области ядерной безопасности в ведущих странах мира. Издание указало на успехи одних государств и серьезные проблемы в других.22 сентября журнал опубликовал статью с примечательным названием «US Nuclear Safety: A Critical Problem That Has Largely Been Kept Out of the Public Eye» («Ядерная безопасность США: критическая проблема скрывается от глаз общественности»). Несмотря на такое название, автор статьи Питер Корзун рассмотрел проблему ядерной безопасности не только в Соединенных Штатах. При этом положение дел именно в американской ядерной отрасли было объявлено поводом для беспокойства.Одним из поводов для появления статьи в Strategic Culture Foundation стали недавние и ожидаемые мероприятия на международном уровне. П. Корзун напоминает, что вопросы ядерной безопасности стали актуальной темой во второй половине 2018 года – прежде всего, по причине проведения нескольких международных мероприятий. Так, с 17 по 21 сентября в Женеве проходила 62-я конференция Международного агентства по атомной энергетике. С 3 по 7 декабря в Вене пройдет другое схожее мероприятие – конференция «The Security of Radioactive Material: The Way Forward for Prevention and Detection» («Безопасность радиоактивных материалов: пути предотвращения и обнаружения»), которая тоже обязательно привлечет внимание прессы.Автор отмечает, что в сфере ядерной безопасности имеются серьезные проблемы. Плохие условия хранения и низкие стандарты безопасности могут представлять угрозу для окружающей среды. Кроме того, эти факторы повышают вероятность попадания делящихся материалов, что называется, не в те руки.П. Корзун считает, что Россия может гордиться своими достижениями в области ядерной безопасности. Девяностые годы, когда ей приходилось полагаться на зарубежную помощь, давно прошли. В 2013 году Москва завершила выполнение совместной российско-американской программы снижения ядерной угрозы (т.н. программа Нанна–Лугара), и теперь способна самостоятельно заботиться о своей безопасности. Двустороннее сотрудничество в области ядерной безопасности было приостановлено в 2014 году.МАГАТЭ утверждает, что теперь российские стандарты ядерной безопасности находятся на высоком уровне. Так, объекты ядерной отрасли получили сложное защитное оборудование, а кроме того, находятся под постоянной охраной. Защитой таких объектов занимаются военные, собственная служба безопасности «Росатома», а также многочисленные охранные группы на местах. Во время транспортировки радиоактивные материалы защищаются должным образом. С 2010 года российские атомщики и специалисты смежных сфер занимаются реализацией программы по модернизации инфраструктуры, занятой в отрасли.Далее автор из Strategic Culture Foundation ссылается на прошлогодний доклад «The Use of Highly Enriched Uranium as Fuel in Russia» («Использование высокообогащенного урана в качестве топлива в России»), подготовленный специалистами Международной группы по делящимся материалам (International Panel on Fissile Materials – IPFM) из состава Принстонского университета. В этом документе приводился большой объем данных о состоянии российской ядерной отрасли. В частности, авторы доклада отмечали большие успехи России в области безопасности при хранении и транспортировке урана.В то же время, доклад включал определенную критику – вполне ожидаемую составляющую документа от американских исследователей. Авторы доклада отмечали, что высокообогащенный уран представляет особый интерес в разных контекстах. В частности, его можно применить в составе ядерных взрывных устройств упрощенной конструкции. Такие изделия могут изготовить страны с отсутствием большого опыта в ядерной сфере либо даже негосударственные организации. При всем этом, как писали сотрудники IPFM, Россия не собирается снижать приоритет высокообогащенного урана в своей ядерной программе. Согласно докладу IPFM, Россию следует привлечь к участию во всеобъемлющей глобальной стратегии сокращения использования высокообогащенного урана.Свое мнение о российской ядерной отрасли также высказывает и организация Greenpeace. Она признает определенные успехи в этой области, но ряд действий и планов России считает неправильными и критикует.Автор Strategic Culture Foundation отмечает, что, несмотря на наличие разных мнений и определенные расхождения в них, Россию нельзя назвать страной, где радиоактивные материалы пропадают из хранилищ или исчезают на стадии транспортировки. Российская ядерная отрасль тщательно следит за наличием материалов и хорошо их охраняет.П. Корзун напоминает, что Россия не является единственной страной, действия которой прямо влияют на глобальную ядерную безопасность и чей вклад в этой сфере имеет решающее значение. Схожую роль в мировой ядерной безопасности играют Соединенные Штаты. И в их случае есть серьезные поводы для беспокойства.Прежде всего, поводом для озабоченности, как напоминает автор, являются известные события в Лос-Аламосской национальной лаборатории (Los Alamos National Laboratory). Эта организация неоднократно допускала серьезные ошибки, и отсутствие заметных последствий для окружающего района порой можно объяснить лишь удачным стечением обстоятельств. Комментируя один из подобных инцидентов, журнал Science писал: самое примечательное в подобных историях – это то, что менеджеры из Los Alamos National Laboratory до сих пор не имеют представления о работе в соответствии с элементарными правилами ядерной безопасности.Бывший президент организации American Nuclear Society и нынешний участник Criticality Safety Support Group при министерстве энергетики США Михаэла Брэди Раап утверждает, что в случае с Лос-Аламосской лабораторией имеет место серьезный системный вопрос. В деятельности этой организации наблюдается множество примеров того, как нельзя работать.Strategic Culture Foundation тут же приводит некоторые сведения о таких «отрицательных примерах». Согласно данным Центра общественной безопасности (Center for Public Safety), один из таких инцидентов произошел в марте 2017 года. Два специалиста по безопасности из Национальной лаборатории Айдахо при министерстве энергетики отправились в смежную организацию в г. Сан-Антонио (шт. Техас) с важной миссией. Они должны были посетить некоммерческую научную организацию и получить опасные делящиеся материалы, а именно плутоний и цезий. Полученные материалы и приборы следовало безопасно доставить в Айдахо и не допустить их потери.Сотрудники оставили свой груз в автомобиле без присмотра, и он был украден неизвестными лицами. Радиоактивные материалы и пропавшее оборудование до сих пор не найдены. Во избежание нежелательной общественной реакции этот инцидент попытались скрыть. Тем не менее, Center for Public Safety, пользуясь условиями Закона о свободе информации, смог получить и опубликовать данные о краже. Кроме того, Центр утверждает, что прошлогодняя пропажа плутония не была первой. За последние десятилетия существенные количества этого вещества пропали с армейских складов, и эти факты тщательно замалчивались.Для демонстрации неудовлетворительного состояния американских ядерных объектов П. Корзун цитирует сотрудницу Гарвардского университета Мадлен Дженнеуейн. В своем блоге при издании Science in the News она приводила весьма суровые данные о проблемах хранения ядерных отходов в США. В настоящее время на складах временного хранения находится около 90 тыс. метрических тонн отработанного топлива, нуждающегося в утилизации. При этом Соединенным Штатам необходимо построить площадки для долговременного хранения, защищенные от стихийных бедствий – от природных пожаров до повышения уровня моря.Еще в 2016 году семь инженеров-электриков, участвовавших в проектах Комиссии по ядерному регулированию (US Nuclear Regulatory Commission), предприняли необычный шаг. В качестве частных лиц они подали в Комиссию ходатайство о развитии средств и методов обеспечения ядерной безопасности. Они установили, что из сотни американских атомных электростанций лишь одна не имеет проблем в этой области, и потому отрасль нуждалась в срочном принятии мер. Также большой проблемой остаются ядерные отходы. На повестке дня сохраняется и вопрос предотвращения возможного изготовления атомного оружия третьими сторонами.Автор Strategic Culture Foundation указывает, что вопросы ядерной безопасности в Соединенных Штатах остаются актуальной проблемой. При этом подобная проблема заслуживает большего внимания общественности. Согласно доступным данным и сообщениям, большая часть информации из области ядерной безопасности не становится достоянием общественности. Более того, это делается намеренно – ответственные лица предпочитают не разглашать потенциально скандальные сведения.П. Корзун полагает, что в текущей ситуации именно Россия, используя свой опыт, могла бы помочь Соединенным Штатам с решением актуальных проблем в области ядерной безопасности. Времена, когда подобная схема могла работать в другом направлении, похоже, прошли. Впрочем, Вашингтон предпочитает вести дела иначе. Он предпочитает решать внешнеполитические задачи: запускает «торговые войны», а также участвует в конфликтах в удаленных районах, не имеющих никакого отношения к США, таких как Сирия. Одновременно с этим власти попросту игнорируют реальную внутреннюю проблему, которая представляет особую опасность для страны.***По очевидным причинам, безопасность в атомной отрасли – как в военном, так и в гражданском направлениях – имеет высокий приоритет и должна быть одной из главных задач. Тем не менее, далеко не всегда очевидные принципы удается реализовать на практике. Как и основные технологии в ядерной отрасли, безопасность отличается определенной сложностью и достаточно высокими требованиями к технике и людям.Как показывают данные из открытых источников, приведенные в статье «US Nuclear Safety: A Critical Problem That Has Largely Been Kept Out of the Public Eye» от Strategic Culture Foundation, в последние годы среди ведущих стран мира наметились специфические тенденции. Так, российские атомщики, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с зарубежными коллегами, сумели отстроить систему ядерной безопасности, отвечающую всем современным требованиям и обеспечивающую правильное обращение с опасными материалами.Одновременно с этим США, ранее помогавшие России в некоторых проектах подобного рода, регулярно допускают самые серьезные просчеты, связанные с существенными рисками. Последствия известных инцидентов уже выглядят пугающе: за несколько десятилетий атомщики умудрились потерять заметное количество делящихся материалов, причем последний случай такого рода был не так давно.Автор интернет-журнала Strategic Culture Foundation, рассмотрев текущую ситуацию, делает логичные и правильные выводы. Если одна развитая страна не может справиться с обеспечением безопасности в атомной сфере – ей следует обратиться за помощью к другой развитой стране. Однако текущее положение дел на международной арене и политика американских властей не позволят разобраться с имеющимися проблемами самым простым и очевидным способом.