Кудрин: В России почти 20 млн бедных

Несмотря на предполагаемое повышение реальных доходов населения, которое ожидается в России в 2018 году, уровень бедности продолжает оставаться высоким. К таким совсем не оптимистичным выводам пришёл Алексей Кудрин, возглавляющий Счётную палату.В своём выступлении на заседании нижней палаты Парламента РФ он заявил, что на уровне бедности в нашей стране находятся 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения. Доход граждан такой категории ниже прожиточного минимума, установленного в 2018 году в России на отметке в 9489 рублей на человека.Тем не менее, глава Счётной палаты выразил надежду в этом году получить рост реальных доходов населения впервые за пять лет, включая и реальные доходы граждан пенсионного возраста.Согласно данным, которые предоставила Федеральная служба государственной статистики (Росстат), реальные денежные доходы населения России снижались все последние годы: на 1,7% в в 2017 году, в 2016 – на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – на 0,7%. Увеличение доходов отмечалось только в 2013 году и составляло 4%.Впервые с 2013 года в Минэкономразвития прогнозируют повышение реальных доходов населения на 3,4%. Однако данные Росстата за январь-август 2018 года в сравнении с таким же периодом 2017 года выглядят куда более скромно - всего 2,2%.Напомним, что российское правительство в ближайшем будущем планирует разработать новый пакет мер, которые помогут снизить уровень бедности за шесть лет в два раза. Именно такая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным в его майском указе.