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Кудрин: В России почти 20 млн бедных

61
Несмотря на предполагаемое повышение реальных доходов населения, которое ожидается в России в 2018 году, уровень бедности продолжает оставаться высоким. К таким совсем не оптимистичным выводам пришёл Алексей Кудрин, возглавляющий Счётную палату.



В своём выступлении на заседании нижней палаты Парламента РФ он заявил, что на уровне бедности в нашей стране находятся 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения. Доход граждан такой категории ниже прожиточного минимума, установленного в 2018 году в России на отметке в 9489 рублей на человека.


Тем не менее, глава Счётной палаты выразил надежду в этом году получить рост реальных доходов населения впервые за пять лет, включая и реальные доходы граждан пенсионного возраста.

Согласно данным, которые предоставила Федеральная служба государственной статистики (Росстат), реальные денежные доходы населения России снижались все последние годы: на 1,7% в в 2017 году, в 2016 – на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – на 0,7%. Увеличение доходов отмечалось только в 2013 году и составляло 4%.

Впервые с 2013 года в Минэкономразвития прогнозируют повышение реальных доходов населения на 3,4%. Однако данные Росстата за январь-август 2018 года в сравнении с таким же периодом 2017 года выглядят куда более скромно - всего 2,2%.

Напомним, что российское правительство в ближайшем будущем планирует разработать новый пакет мер, которые помогут снизить уровень бедности за шесть лет в два раза. Именно такая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным в его майском указе.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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61 комментарий
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  1. Железякин Офлайн
    Железякин Сегодня, 15:40
    +9
    Да кэп, спсибо кэп!
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 15:44
      +12
      Согласно данным, которые предоставила Федеральная служба государственной статистики (Росстат), реальные денежные доходы населения России снижались все последние годы
      А нам говорили, что всё хорошо, что всё стабильно. Брешут?
      Вот и "солнечные" данные того же Росстата:
      Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата за полугодие.

      Больше всего получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа — в среднем 100 617 рублей. На Чукотке средняя зарплата достигла 98 291 рубля, в Москве — 82 471.
      Средний заработок по стране равняется 42 555 рублям. Средняя зарплата по Вологодской области за первое полугодие составила 34818 руб.

      Стабильность! Стабильно в уши льют...
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 15:47
        +13
        Цитата: Logall
        Согласно данным, которые предоставила Федеральная служба государственной статистики (Росстат), реальные денежные доходы населения России снижались все последние годы
        А нам говорили, что всё хорошо, что всё стабильно. Брешут?

        Так благодаря таким,как Кудрин бедных только больше становиться будет.. Он один из инициаторов и идейных вдохновителей пенсионной реформы...
        1. Аристарх Людвигович Онлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 15:56
          +18
          Бедных стало меньше, потому, что они стали нищими. А те кто нищими, стали холодными.
          1. ЯсенПень Офлайн
            ЯсенПень Сегодня, 16:35
            +6
            Кудрин: В России почти 20 млн бедных... а в голове так и свербит, не дающая ему покоя, мысль: -
            Вот же "нищеброды", ну, никак не хотят помирать по собственной воле, налог на воздух ввести штоль!?
        2. volot-voin Офлайн
          volot-voin Сегодня, 16:20
          +4

          [/quote]А нам говорили, что всё хорошо, что всё стабильно. Брешут?[/quote]
          Так благодаря таким,как Кудрин бедных только больше становиться будет.. Он один из инициаторов и идейных вдохновителей пенсионной реформы...[/quote]
          Скоро бедных еще существенно увеличится. Зато олигархов исправно экспортировали за рубеж, с наворованным и исправно вкладывались в ГД США (платили дань Хану, так сказать).
      2. д^Амир Онлайн
        д^Амир Сегодня, 16:46
        -1
        Добрый день!!! а на тему данных Росстата.... анекдот не вспоминаете??????
        — Воспитательница в детском саду говорит детям:
        - В Советском Союзе каждый сытно ест и красиво одевается. В Советском Союзе люди живут в прекрасных квартирах. У всех детей в Советском Союзе много красивых игрушек...
        Вовочка расплакался:
        - Хочу... хочу... я хочу в Советский Союз!..
    2. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 15:45
      -2
      И это в основном пенсионеры.
      1. Законопослушный Гражданин Онлайн
        Законопослушный Гражданин Сегодня, 15:59
        +6
        Да не только пенсионеры,что самое и обидное.Взрослые и дееспособные люди зовут помочь могилу выкопать..
      2. volot-voin Офлайн
        volot-voin Сегодня, 16:22
        +2
        Цитата: Венд
        И это в основном пенсионеры.

        О...далеко не все. Ветераны ГД люди обеспеченные. К ним причислить можно судей и чиновников с золотым парашютом.
        1. Венд Офлайн
          Венд Сегодня, 16:34
          0
          Цитата: volot-voin
          Цитата: Венд
          И это в основном пенсионеры.

          О...далеко не все. Ветераны ГД люди обеспеченные. К ним причислить можно судей и чиновников с золотым парашютом.

          А эти в число бедных не входят
          1. Ингвар 72 Офлайн
            Ингвар 72 Сегодня, 16:36
            +2
            Цитата: Венд
            А эти в число бедных не входят

            Но тем не менее, себя к ним причисляют! laughing
    3. Серёжа Тимофеев Онлайн
      Серёжа Тимофеев Сегодня, 17:08
      +1
      Рептилоиды всех рабочих съели..Одни пенсионеры остались..и недееспособные
  2. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:41
    +8
    Вначале пропихнул пенсионную реформу, а затем начал жаловаться. Сплошное лицемерие. И кстати, на этом господин Кудрин прощается с нами. В следующем месяце он планирует оставить место председателя Счетной палаты России.
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 16:13
      +2
      Цитата: Altona
      Вначале пропихнул пенсионную реформу, а затем начал жаловаться. Сплошное лицемерие. И кстати, на этом господин Кудрин прощается с нами. В следующем месяце он планирует оставить место председателя Счетной палаты России.

      И по видимому переберется в кресло премьера?
      1. Законопослушный Гражданин Онлайн
        Законопослушный Гражданин Сегодня, 16:21
        +5
        Нет.Зачем ему?Вот куда-
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 16:27
          +4
          Цитата: Законопослушный Гражданин
          Нет.Зачем ему?Вот куда-

          Ну это если отдохнуть laughing А так его от сюда метлой не выгонишь.. пока сердце биться будет их от кормушки не оторвать.. Дети, внуки в Англиях.. дорогое содержание.. да и денег, как известно, много не бывает..
          1. Законопослушный Гражданин Онлайн
            Законопослушный Гражданин Сегодня, 16:35
            +2
            good Это да...Клоп,если он присосался-не отвалится сам. drinks hi
        2. Ингвар 72 Офлайн
          Ингвар 72 Сегодня, 16:38
          +7
          Цитата: Законопослушный Гражданин
          Вот куда-

          А надо ему вот сюда -
          1. Законопослушный Гражданин Онлайн
            Законопослушный Гражданин Сегодня, 16:44
            +1
            laughing laughing laughing !!!Да кто же спорит.Наши слова,да Богу в уши... hi
  3. Сергей39 Онлайн
    Сергей39 Сегодня, 15:43
    +2
    Очередной ,,Майский указ" совсем не вызывает доверия
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 16:18
      +4
      Их "выполняют" походу как "поняли". Вместо того чтобы повлиять на уровень доходов (в положительную сторону), убавят прожиточный минимум. Из любого начинания эти рукожопы способны только угробить
  4. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:44
    +6
    Напомним, что российское правительство в ближайшем будущем планирует разработать новый пакет мер, которые помогут снизить уровень бедности за шесть лет в два раза. Именно такая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным в его майском указе.
    А вот такими видимо будут новые сиротки.
    1. Законопослушный Гражданин Онлайн
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 16:01
      +5
      good Именно так они и выглядят.
  5. сорок восьмой Онлайн
    сорок восьмой Сегодня, 15:44
    +6
    Они там как наркоманы. Продали из дома все ценное, а теперь отнимают у стариков пенсию.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:45
    +11
    ну ерунда,гражданин кудрин,вы за дело возьмётесь коллективно- с ведмедевым- и доведёте эту цифру до круглой-50 миллионов.шконка по тебе бездарь рыдает,и место-под нарами.
  7. reservist Офлайн
    reservist Сегодня, 15:46
    +6
    Несмотря на предполагаемое повышение реальных доходов населения, которое ожидается в России в 2018 году

    наверно в какой-то другой России живу, т.к. никакого повышения реальных доходов не было и не предвидится ...
    расценки на ЖКХ и транспорт ожидаемо поднялись, цены в магазинах ну точно не уменьшились, бензин/солярка подорожали, НДС подняли, курс доллара и евро скачет так, что про про импорт и заграницу лучше и не вспоминать, одна зарплата стабильно замерла на месте, что в общем то относительно неплохо, т.к. среди знакомых коллег есть и уволенные, и те, кому премиальных платить меньше стали ...
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:47
    +8
    интересно,когда он эти цифры огласил,он радовался своим ''производственным успехам'', или жалел что мало народа довел до нищеты...
  9. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 15:50
    +6
    Вот мне то-же интересно он радуется или жалуется ?
  10. raid14 Офлайн
    raid14 Сегодня, 15:52
    +11
    Это в самой богатой ресурсами стране мира, почти 20 млн. человек за чертой бедности. Слов нет, один мат.
    Еще и расслоение по уровню богатств в России снова как накануне революции 1905 года.
    По данным Счетной палаты, под этот критерий у нас подпадает около 20 млн. граждан, или каждый седьмой житель . Это почти в два раза меньше, чем в 2000 году, но на треть больше, чем в 2012 году. Зато пока бедные беднели, богатые - богатели: число долларовых миллиардеров в России только прирастало. Так, в списке Forbes за 2018 год уже свыше 100 россиян с совокупным состоянием более $410 млрд. А ведь еще два года назад их было почти на три десятка меньше.
    https://pandoraopen.ru/2018-09-27/rassloenie-v-rossii-snova-kak-nakanune-revolyucii-1905-goda/
    1. SanichSan Офлайн
      SanichSan Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: raid14
      Это в самой богатой ресурсами стране мира, почти 20 млн. человек за чертой бедности. Слов нет, один мат.

      это все от глупости.
      какой это % населения? 13 вроде? каков процент населения за чертой бедности в развитых странах? в США например 23%. сколько это миллионов?
      я это к тому что бедные есть в любой стране, без исключений. 13% это один из лучших показателей по миру.
      если вы этого не понимаете и не готовы о этом задумываться то увы request
      1. NordUral Онлайн
        NordUral Сегодня, 17:33
        0
        Не все же такие умненькие, как вы, дружок. Ну не понимаем и все. И как эти доходяги живут на нищенские американские пособия, ума не приложу.
  11. sauvage Онлайн
    sauvage Сегодня, 15:57
    +2
    В своём выступлении на заседании нижней палаты Парламента РФ он заявил, что на уровне бедности в нашей стране находятся 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения. Это наверняка те люди которые голосовали против "незаменимого".
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:04
    +4
    уникальное правительство у страны-есть кто угодно,но нету человека реально знающего что и как делать с экономикой государства,чтобы она начала оживать...
  13. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 16:05
    0
    Простой вопрос, а почему собственно? и конечно рецепты будущего процветания на всеобщее обсуждение, раз-два-три-
    1. SanichSan Офлайн
      SanichSan Сегодня, 16:53
      0
      Цитата: rocket757
      Простой вопрос, а почему собственно?

      простой ответ, по тому что в любой стране есть бедные. так уж устроен мир. wink
  14. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 16:05
    +3
    Да ни ужели, не может быть? А как же ваши заявления про рост экономики и благосостояния населения? Совсем заврались( матом но нельзя). Ну теперь хоть пенсионеры "заживут" вашими стараниями или может опять что лажа? Кудрин и КО давно пора лоб зелёнкой помазать.
  15. Феликс Онлайн
    Феликс Сегодня, 16:07
    -6
    В России почти 20 млн бедных

    Да, и один из них у меня за стеной живет. Ездит на нестаром крузере, официально нигде не работает, получает все возможные пособия. А по факту барыжит рыбой и икрой, имея за сезон 500+ тысяч. Сезон заканчивается - бомбит на старой Карине.
    1. pru-pavel Онлайн
      pru-pavel Сегодня, 16:35
      +1
      Да вся страна на крузаках ездит и прибедняется без конца только. А спросишь на какие шишы на дачу новые искандеры с панцирем купил - руками разводят
  16. Алексей Лактионов Офлайн
    Алексей Лактионов Сегодня, 16:09
    +3
    Ну ждал я повышение своей зарплаты согласно майским указам и так и не дождался.... . Вранье, опять вранье.
  17. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 16:11
    +2
    Несмотря на предполагаемое повышение реальных доходов населения, которое ожидается в России в 2018 году, уровень бедности продолжает оставаться высоким.

    Я знаю, как свести на нет уровень бедности... belay Ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и прекратить повышение бюджетных выплат (зарплат, пособий, пенсий) размер которых выше среднего прожиточного уровня по региону.
    Второй вариант хуже...Для тех, кто утверждает законом, что:
    Прожиточный минимум для ребенка в начале 2018 года составляет 10181 рубль.
    Прожиточный минимум для пенсионера в начале 2018 года установлен на уровне 8726 рублей.
    Для взрослого трудоспособного человека прожиточный минимум составляет 11160 рублей.
    Источник: https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/prozhitochnyj-minimum-s-1-maya-2018-goda-v-rossii.html

    но сам предпочитает жить на другую зарплату и льёт "крокодиловы слезы" за бедных, ругая их, что не смогли вовремя вписаться в рынок... request
  18. трофим Офлайн
    трофим Сегодня, 16:20
    +6
    "Доход граждан такой категории ниже прожиточного минимума, установленного в 2018 году в России на отметке в 9489 рублей на человека". Опупеть можно от такой статистики и таких заявлений. г-н кудрин бредит. 9500 руб. на человека это нищий а не бедный. Лунатик или луноход сей г-н, как собственно говоря и его патрон.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:29
      +4
      так эти9 тысяч просто плевок стране в лицо,с этими ценами минимум 17000 нужно,чтобы покупать не видимость продуктов,типа колбасы без мяса вообще,и сыра из переработанной стекловаты.
    2. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 16:31
      +3
      Цитата: трофим
      "Доход граждан такой категории ниже прожиточного минимума, установленного в 2018 году в России на отметке в 9489 рублей на человека". Опупеть можно от такой статистики и таких заявлений. г-н кудрин бредит. 9500 руб. на человека это нищий а не бедный. Лунатик или луноход сей г-н, как собственно говоря и его патрон.

      Да это точное определение.. именно нищие.. 139$ если перевести.. Бомжи, которые переселяются в Европу из Африки по 700 евро пособие имеют.. а граждане Гермнии получают пособие по безработице 1900 евро- это 148 тысяч!!!
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 16:56
        0
        "А граждане Германии получают пособие по безработице 1900 евро" - И платят там же в евро.
        1. NordUral Онлайн
          NordUral Сегодня, 17:36
          0
          Жалостливый вы, 237-й. Немцы оценят.
  19. сайгон Офлайн
    сайгон Сегодня, 16:26
    +3
    Так теперь процент бедных грозят снизить аж в два раза !
    За шесть лет в два раза , во дают !
    Пенсионный возраст повышают , налоги новые измышляют ну и что же еще замутить собрались , как что о повышении уровня жизни людей начинают так и знай ограбят .
    Страшно представить какими мерами в два раза процент бедных снижать будут .
    Тут кто то уже указывал 60 летних на фронт в войну не отправляли , а счас до 65 лет работай . Я что то пропустил и власти какую то битву с треском проиграли и враг уже у порога столицы раз дело до стариков дошло ?
  20. hohol95 Офлайн
    hohol95 Сегодня, 16:30
    0
    Где эта "Г...А" была в 1999 году? Я тогда "иногда" ел "лапшичку" с банкой "кильки"...Брали всё это "Г...." на "базаре продовольственных и промышленных БАЗ" (МУРАВЕЙ)!
  21. fif21 Офлайн
    fif21 Сегодня, 16:31
    +4
    Этот " великий" экономист столько лет борется с бедностью , вернее с бедными в России и вед живут же еще ! am Ну пенсионный геноцид скоро поставит точку в их борьбе. Бедных в России не будет , шансов дожить до пенсии все меньше. hi crying
  22. Гардамир Офлайн
    Гардамир Сегодня, 16:32
    +6
    Прочитал я тут комментарии. Ну что вам сказать. Зато у нас самые хитрые планы. Самая лучшая внешняя политика за последнюю тысячу лет. Опять же автомобили во дворах. Вот Иван Грозный был плохой руководитель, автомобилей не было.
    И что вы плачете? Вам ещё когда сказали: "Россия обречена на либерализм". Вот до этого "обречена мы и дожили."
  23. д^Амир Онлайн
    д^Амир Сегодня, 16:39
    -1
    и 50 миллионов нищих....
  24. Стена Офлайн
    Стена Сегодня, 16:45
    +3
    Помню, в свое время кричали "Банду Ельцина под суд" скоро люди будут кричать "Банду Путина под суд", если ни чего не изменится в лучшую сторону
  25. GerKlim Офлайн
    GerKlim Сегодня, 16:45
    +1
    Вот зараза то. Ему ведь мало всё. Он же будет стремиться к большему, чтоб колличество бедных росло. Вед не зря его заслали к нам.
  26. Karabin Офлайн
    Karabin Сегодня, 16:47
    +3
    В своём выступлении на заседании нижней палаты Парламента РФ он заявил, что на уровне бедности в нашей стране находятся 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения. Доход граждан такой категории ниже прожиточного минимума, установленного в 2018 году в России на отметке в 9489 рублей на человека.

    А как же "вставание с колен"!? И где ВО-ошные звездоболы с "если не путин,то кто?","сделано у нас" и прочим "Уря"? Питерские гопники в галстуках подвели промежуточные итоги работы. Есть куда совершенствоваться. Предпенсионеры через 3-4 года процент подправят .
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 17:06
      0
      Вся беднота и нищета России - объединяйтесь.
    2. twviewer Онлайн
      twviewer Сегодня, 17:24
      0
      это еще цветочки
  27. Polkovnik Parker Офлайн
    Polkovnik Parker Сегодня, 16:58
    0
    Стабильно в уши нам ссут каждый день.
  28. SanichSan Офлайн
    SanichSan Сегодня, 17:05
    -2
    прочитал комментарии и возник резонный вопрос, это ВО или журнал "Мурзилка"?
    кто нибудь из комментаторов хотя бы поверхностно знаком с темой вопроса???? ни один из комментировавших не в курсе что 13% очень хороший показать для любой страны!
    да, есть группа людей с низким доходом. очень низким, но для страны под санкциями 13% это почти невероятный показатель! если вы этого не понимаете то добро пожаловать в Венесуэлу. чисто чтоб было понятно что такое санкции и к каким последствием они обычно приводят.
    по уроню людей за чертой бедности, в США это 23% при том что они не под санкциями и полностью контролируют денежные потоки.
    что пытаются выразить истерящие тут?!?! они впервые о бедности услышали?
  29. demo Офлайн
    demo Сегодня, 17:11
    +1
    Даже не знаю как к словам этого хитро мудрого относится.
    Вроде по делу сказал, а о чем он в этот момент думал - не ясно.
    Змея, одним словом.
  30. Кавалерист Онлайн
    Кавалерист Сегодня, 17:18
    +1
    Большинство населения России получает 15-20 тыс .(это средняя) ..Другое дело Москва ,куда стегаются все деньги с регионов и прочих доходов государства и прочего жулья ..На заработки в Москву прям колонны со всей России идут (вахтовым методом) ..Это сколько семей просто разрушается и дети не видят отцов и т.д. Идет геноцид русского народа ,вот вторая волна с пенсионной реформой пошла ..Это кто же в 55-60 лет попрется вахтовым методом работать ..Проще повесится ,чтобы не быть обузой семье и детям А тем временем идет выкачивание природных ресурсов России ..А Кудрин из либерастов и ноет постоянно им нужна очередная смута и передел собственности..Поиздержались некоторые и новые березовские ,абрамовичи жут своего часа..
  31. NordUral Онлайн
    NordUral Сегодня, 17:26
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    Приличный человек после слов:
    В своём выступлении на заседании нижней палаты Парламента РФ он заявил, что на уровне бедности в нашей стране находятся 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения. Доход граждан такой категории ниже прожиточного минимума, установленного в 2018 году в России на отметке в 9489 рублей на человека.
    застрелился бы, но это не про вас.,
    Мало того, что вы один из авторов этого экономического "чуда", так вы еще и лгун. Те кого вы называете бедными - это просто нищие, а бедных у нас в стране еще миллионов 40-50.
    Когда же вас Бог заберет к себе на перевоспитание? Или вас не выморить ничем, как пруссаков?