Новости

Калашников: Арктическая экипировка для российских военных уже создана

12
Концерн "Калашников" при участии специалистов Министерства обороны России разработал и провел испытания комплектов экипировки и снаряжения для военнослужащих специальных подразделений, выполняющих задачи в условиях пониженных температур. Также в создании экипировки принимала участие ассоциация содействия освоению арктических территорий "Северный Десант". Об этом сообщается на сайте "Калашников Media".

Калашников: Арктическая экипировка для российских военных уже создана


Согласно опубликованной информации, в состав новейшей экипировки входят рейдовый костюм под наименованием "Нанук", спальный мешок, созданный специально для применения в условиях низких температур, транспортные контейнеры для медикаментов и рационов питания, а также многое другое, в общей сложности более 40 наименований. О серийном производстве экипировки на сайте "Калашников Медиа" ничего не сказано.


Как заявили в концерне, все элементы экипировки были были испытаны специалистами концерна и военнослужащими российской армии во время арктической экспедиции на Ямал и Таймыр. Во время испытаний в марте 2018 года температура падала до минус 47С, влажность достигала 100%, а ветер до 25 метров в секунду.

Кроме тестирования новейшей арктической экипировки, во время экспедиции членами ассоциации "Северный Десант" было проведено тестирование современных отечественных и международных спутниковых систем навигации и связи ГЛОНАСС/GPS, а также установлены места для массового десантирования и площадки приземления авиации.
Использованы фотографии:
https://kalashnikov.media/
Мы в Яндекс Дзен
Боевая экипировка «Ратник» на подходе
Список финансируемых ЦРУ российских общественных организаций
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

12 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:55
    -1
    нет,опредилдённо молодцы, много чего создают и разрабатывают,не зря носят фамилию таланта от природы,оружейника Калашникова hi
    1. Alex_Rarog Офлайн
      Alex_Rarog Сегодня, 16:22
      +1
      Так уже давно пора, уже не просто оружейный завод уже концер имя я бы так сказал обязывает.
  2. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 15:58
    +6
    Ботинки зимние, для войск СПН.
    Производство: БТК-групп. Фирма "БТК-групп" является контрактным поставщиком ВС России.
    Ботинки предназначены для эксплуатации в условиях низких температур (от -5 до -30.C).
    Материал верха: кожа хромовая, повышенной толщины (2,4-2,6 мм). Производство "Heinen" (Германия). Подкладка:"Duratherm" (США). Мембрана:"Gore-Тex" (США).
    Метод крепления: литьевой.
    Подошва: (Италия) из особо прочной, масло-бензостойкой
    резины с ярко выраженным протектором. Обладает антискользящими свойствами, устойчивостью к истиранию. Имеет жёлоб для лыжного крепления.
    Фурнитура: Италия. В наличие размеры Брать следует на размер больше.

    Вот такое объявление я вижу очень часто. Возникает вопрос: А где здесь импортозамещение?
    1. д^Амир Онлайн
      д^Амир Сегодня, 16:07
      +3
      только УНТ!!! на двойную зимнюю портянку... а ботинок до -30 по цельсию это... даже не знаю.... профанация... очень мягко выражаясь....
    2. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 16:23
      -2
      Цитата: Стройбат запаса
      Вот такое объявление я вижу очень часто. Возникает вопрос: А где здесь импортозамещение?

      Нет никакого замещения, в уши населению льют, а реально, не дай Бог, война, так и лечить нечем.. Фарм промышленности то нет у нас.. Да и семена за границей покупаем.. да и много всего..
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:33
        +3
        Да ладно, а уфимский питерский фармахим и прочие, в Казахстане половина лекарств иэ России нормальные и не дорогие. hi
        1. Безликий Онлайн
          Безликий Сегодня, 16:41
          +1
          Уважаемый Стройбат запаса (Иван).

          Сам неравнодушен к экстремальной экипировке и часто сталкивался с ситуацией: субъект, именующий себя поставщиком для минобороны не продает продукцию, предназначенную для войск, гражданским лицам. У него есть и для всех, но как раз таки другая (вопросов цены не касаемся).

          Из последнего примера: у нас есть чудный комбинезон: в нем не жарко, одевается на голое тело, все удобства предусмотрены, в воде как спасжилет, на снегу спать позволяет (правда от ветра укрыться надо чем-то), на снегоходе в нем катать 100км/ч можно, если упал в воду - снял его, выжал, мокрый костюм натянул на себя в мороз - он все равно будет греть. испытан в 2016 году. Но не продают его гражданским и все. У этой фирмы есть куча всего другого для севера, но именно это - нет. Возможно и с берцами пример - такой же: что-то только для армии, а что-то, но другое- для всех.
    3. neri73-r Офлайн
      neri73-r Сегодня, 17:24
      0
      Ботинки зимние, для войск СПН.

      Вы сами написали для кого, это ребята штучные, у них и оружие не всегда наше! А что касается войск, то только разработали и в войсках ещё нет (смотри статью) и интересно где Вы это видите постоянно -
      Цитата: Стройбат запаса
      Вот такое объявление я вижу очень часто. Возникает вопрос: А где здесь импортозамещение?
      ? А то флажок красный, не поймёшь, может в Израиле али в Германии.
  3. Tahtvjd2868 Офлайн
    Tahtvjd2868 Сегодня, 16:01
    0
    Думаю где же я того что слева уже видел???
  4. д^Амир Онлайн
    д^Амир Сегодня, 16:05
    +4
    главное это крючок к воротнику пришить, чтоб поднять можно было и застегнуть, нос прикрыть.... иначе отвалится... и рукавицу в пардон.... а то в пургу через пять ширинок всё равно продувает... и да!!!! главное!!!!! капюшон поднять!!!! а то ещё и шее хана.... продует....
  5. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 16:15
    +7
    Стации РСДН, созданные ЛНИРТИ (ныне РИРВ) и МКБ "Компас"(название сохранилось), размещались по всей территории Арктической зоны страны. Самая северная станция была на о. "Земля Александры". Военные жили там. Никто тогда (80-е года) не жаловались на холод. Меняли состав через месяц. Я приезжал туда. Уже в августе надо было быть в унтах (дочь называла их дома в Ленинграде и Москве сапоги собаки). Снабжение военных было на высоте. Помню на Новой Земле в феврале в пунктах питания была даже свежая малина. Вот так служили бойцы и командиры Советской Армии на Севере тогда.
  6. Серёжа Тимофеев Онлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 17:11
    +1
    Походу собрались за ледяную стену прорываться, а вся эта мишура с учениями лишь для отвлечения рептилоидов.. Ура, товарищи! Бахнем по куполу!)