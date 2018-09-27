Калашников: Арктическая экипировка для российских военных уже создана

Концерн "Калашников" при участии специалистов Министерства обороны России разработал и провел испытания комплектов экипировки и снаряжения для военнослужащих специальных подразделений, выполняющих задачи в условиях пониженных температур. Также в создании экипировки принимала участие ассоциация содействия освоению арктических территорий "Северный Десант". Об этом сообщается на сайте "Калашников Media".Согласно опубликованной информации, в состав новейшей экипировки входят рейдовый костюм под наименованием "Нанук", спальный мешок, созданный специально для применения в условиях низких температур, транспортные контейнеры для медикаментов и рационов питания, а также многое другое, в общей сложности более 40 наименований. О серийном производстве экипировки на сайте "Калашников Медиа" ничего не сказано.Как заявили в концерне, все элементы экипировки были были испытаны специалистами концерна и военнослужащими российской армии во время арктической экспедиции на Ямал и Таймыр. Во время испытаний в марте 2018 года температура падала до минус 47С, влажность достигала 100%, а ветер до 25 метров в секунду.Кроме тестирования новейшей арктической экипировки, во время экспедиции членами ассоциации "Северный Десант" было проведено тестирование современных отечественных и международных спутниковых систем навигации и связи ГЛОНАСС/GPS, а также установлены места для массового десантирования и площадки приземления авиации.