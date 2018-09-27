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National Interest: Ядерная программа Пентагона рассчитана до 2070-х годов

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ВВС США делают вполне определенные шаги в создании межконтинентальных баллистических ракет (МБР) нового поколения, пишет журнал National Interest.



По мнению автора, эти шаги отвечают требованиям более агрессивной ядерной стратегии, одобренной администрацией нынешнего американского президента.


Уже сегодня достигнут значительный прогресс в разработке нового арсенала. Предполагается, что МБР следующего поколения будут находиться на боевом дежурстве до 2070 годов, говорится в материале.

Журнал напоминает, что последняя обновленная версия стратегии под названием «Пересмотр ядерной позиции» (опубликована в начале этого года) предписывает увеличить роль ЯО в мероприятиях по более широкому сдерживанию вероятного противника.

Как заявили в Командовании глобальных ударов ВВС США, «Мы берем "Пересмотр" от 2010 года и ставим его с ног на голову», то есть «начинаем увеличивать ядерный арсенал». Такая необходимость назрела, и поставленную задачу надо выполнить вовремя, добавили в командовании.

Всего должно быть построено несколько сотен межконтинентальных ракет (точное количество не называется), а первые испытания новых МБР планируется начать уже в начале 2020 годов. Ракеты будут строить компании Northrop Grumman и Boeing.

В целом, считает издание, Пентагону необходимо развернуть не меньше 400 МБР, чтобы обновить свой ядерный потенциал, создававшийся в 1970-х годах. В частности будут заменены ракеты Minuteman III, поставленные на боевое дежурство в годы холодной войны.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 15:56
    +2
    Как заявили в Командовании глобальных ударов ВВС США, «Мы берем "Пересмотр" от 2010 года и ставим его с ног на голову», то есть «начинаем увеличивать ядерный арсенал».
    Это следует понимать как " нам по... на всякие СНВ и прочие договоры, мы их соблюдать не обязаны. Это для врагов." Так? Они там, за лужей окончательно свихнулись? Вообразили себя бессмертными?
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:16
      +2
      А как же СОИ-2, космовойска и бла бла?! lol
      1. Законопослушный Гражданин Онлайн
        Законопослушный Гражданин Сегодня, 16:50
        +1
        А так же,как и все предыдущие "договоры".Ну какие с ними договоры?
    2. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 16:56
      +1
      Цитата: Стройбат запаса
      Это следует понимать как " нам по... на всякие СНВ и прочие договоры, мы их соблюдать не обязаны. Это для врагов." Так?

      Нет. Это надо понимать так, что США просто не будут продлять СНВ-3 в 2021-ом.
      Что, в принципе, нам только к лучшему (т.к. на наши ракеты можно поставить куда больше ядерных боевых частей).
  2. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 16:00
    +1
    Т.е. о мире на крыльях ихних бомберов, разговора больше не будет???
    Ясненько. А как жеж ...., ладно, проехали.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:00
    +1
    хотят вернуть себе былое величие,а как же доктрина ,по которой у сша в приоритете высокоточное оружие,а ядерное играет второстепенную роль,точно всё перевернули с ног на голову,которая и так больная ужасно..
  4. Сармат Саныч Онлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 16:22
    0
    Похоже у п.индосов очко знатно играет, Минитмены в половине случаев летают с "аномалиями"laughing, того и гляди сгниют окончательно. Поэтому и храбрятся, фантазируя о разных "Пересмотрах".
    1. mvg Онлайн
      mvg Сегодня, 16:47
      0
      Минитмены в половине случаев летают с "аномалиями"laughing

      Как обычно, желаемое за действительное. Что Минитмены, что Трайденты летают на УРА. У первых под три сотни испытательных пусков с 1970 года. А неудачные пуски были только в 2011 и 2013 годах. У вторых около полутора сотен пусков, 144 подряд удачных.
      А вот Булава, под 30% неудачных или условно удачных.
      П.С.: Да и то, что разработка 1970 года, вкупе с модернизациями, вполне сравнима, а где то и превосходит Современные Тополь-М и Ярс, не удивляет?
      1. Сармат Саныч Онлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 17:10
        0
        Может хватит нести пургу? Минитмен-3 лишь пару недель назад ёкнулся при полёте, Трайдент у британцев в позапрошлом году навернулся, пришлось самоликвидировать, в 2015-м у п.индосов был "частично удачный", вопросы? И какая "Булава"? Р-30 слегонца недавно полетела четверным залпом за 25 секунд, чего у матрасников не было четвертьвека и уже никогда на ржавых 30-40-летних "Огайях" не будет, последний так сказать "двойной" пуск был с интервалом в ПЯТЬlaughing часов - и сразу после этого в док. Какой к чёрту "Ярс", ещё с новым РС-28 посравнивайте. Почитайте какой легкий и незащищённый корпус у этого шахтного одноголового минитменовского отстоя без активных и пассивных средств преодоления ПРО, это лишь легкая цель для наведения противоракет. Это я уже молчу про нариков и алкашей за пультами их упраления, до сих пор комиссия разбирается))). Думаю, "аномалии" в их полётах будут все чаще smile.
        1. mvg Онлайн
          mvg Сегодня, 17:20
          0
          Минитмен-3 лишь пару недель назад ёкнулся при полёте

          Сергей, ну вы хоть что то почитайте, я же не просто так нарисовал этот коммент. Я просмотрел 2 статьи на топваре, и 2 статьи из вики и про модернизацию. Смутили 299 запусков Минитмена, но потом посмотрел, что всего произвели 830 ракет за 8 лет, из них сейчас на дежурстве 450.. цифры сошлись.
          Кстати статьи на топваре как раз про сравнение Минитмена и Тополя-М.
          это лишь легкая цель для наведения ракет

          Вы серьезно думаете, что БЧ МБР сбивают? Раньше считалось, что на такое способны только перехватчики на Аляске и в Калифорнии, да и то сомнительно. Ну, может А-135.
          П.С,: Это только СССР может себе позволить операцию "Бегемот", по залпу из 16 ракет.. Это же сколько бабок за один раз выкинуть? Реально думаете, что Огайо не способен на залповую стрельбу?
  5. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 16:24
    +1
    Как можно рассматривать вооружение без стратегии применения？ В США самый большой подводный флот в мире. Давно разработан превентивный удар по России из районов Северного Полюса с подводных лодок как БР, но, в основном, КР. Любая баллистическая ракета при старте выделяет столько тепловой энергии, что пуск видно с другого полушария Земли с помощью ЗГРЛ. Из континентальной части США МБР, типа “Миротворца МХ” любой модификации будут лететь 34-45минут, это чрезвычайно долго, в условиях ЯК（ядерного конфликта）. Потому что ЯК подобен покеру, кроме нанесенного урона огромное значение несет, а сколько еще осталось ядерных средств. Поэтому вся эта движуха с новымт МБР, это просто распил бюджета промышленным олигархатом США, двигатель экономики.
    1. mvg Онлайн
      mvg Сегодня, 17:24
      0
      Поэтому вся эта движуха с новымт МБР, это просто распил бюджета промышленным олигархатом США

      Да хотя бы потому, что ракетам под 50-нник лет. Они не вечные. Производство 1970-1978 гг. Их надо менять. Замена электроники, БЧ и двигателя - это не панацея. Реальный срок, когда их будут списывать - 2020 гг. Хоть срок службы у твердотопливный и больше, чем у жидкостных.
  6. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:31
    +1
    Пока они СОБИРАЮТСЯ - у нас уже процесс давно идёт . Это главно . Ещё неизвестно какая там обновлённость на выхлопе получится .. а то и бомбер новый хоца , и СОИ-2 , и начинку ядрёную тактическую для КРМБ и ..ну в общем полон короб хотелок , даже для резиново - станочного бюджета ..