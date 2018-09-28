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С-300 в Сирии. Вьетнамский сценарий России

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17 сентября в Сирии потерпел крушение наш самолёт-разведчик Ил-20 во время атаки израильскими ВВС объектов в провинции Латакия рядом с нашей авиабазой в Хмеймиме. Израильский F-16 прикрылся от огня ПВО Сирии заходящим на посадку самолётом, погибли 15 наших военнослужащих. Россия отвергла израильские оправдания, Израиль отказался обсуждать ситуацию в небе Латакии, принеся только свои соболезнования, у него своя позиция по крушению Ил-20: виноваты «безответственные сирийцы» – и точка!

Израильские ВВС выдвинули версию, по которой они совсем не виноваты, их самолёты якобы были уже над территорией Израиля в момент крушения Ил-20. Они пытались дать Москве повод обмануться, но Москва не стала обманываться.

Извинений от Израиля так и не последовало, и последовал «адекватный ответ» России: министр обороны Сергей Шойгу объявил о поставках в Сирию современных комплексов ПВО С-300 в течение двух недель, причём с автоматической системой управления огня и средствами сопровождения РЭБ.




Это решительный шаг, и он был сделан очень оперативно, и в одностороннем порядке. В общем, Москва поступила так же, как и ранее, когда наш Су-24 был сбит турецким F-16: резко усилила свои средства ПВО в Сирии. О чём это говорит?

Москва почему-то не боится обострения ситуации в Сирии. Получается, Москва с момента ввода ВКС в Сирию готова к военному столкновению с США как минимум в Сирии, потому что от военного инцидента никакой гарантии быть не может при любой координации. Карен Шахназаров давно и справедливо заметил: человеческую ошибку нельзя предусмотреть. И запланированную провокацию: операция израильских ВВС в районе трасс захода на посадку самолётов на аэродром Хмеймим на западе Сирии не была случайностью, тем более что Израиль дал России ложные сведения об операции на севере Сирии, по словам пресс-секретаря МО РФ Игоря Конашенкова.

Факт, что Москва в Сирии не боится провокаций, не боится быть спровоцированной, а теперь Сергей Шойгу сказал, что далее «будет действовать по обстоятельствам». И подтверждает это поставкой С-300. Путин уже давно дал ВКС карт-бланш в Сирии по отражению нападений на свои объекты кого бы то ни было, включая американцев. Но если это будут США или Израиль, к этому нужно подготовиться, чтобы не пришлось действовать стратегическими силами с территории России.

И вот Россия серьёзно усиливает свои позиции в этом регионе, начиная с учений ВКС и ВМФ в Сирии, которые были проведены после прозвучавшей угрозы США нанести удар под «химическим» предлогом. Анонсированный Трампом удар по Сирии не состоялся. Как бы вместо него была спровоцирована катастрофа Ил-20, с тем, чтобы заставить Россию отступить в Сирии: если бы Россия приняла версию Израиля катастрофы Ил-20, ответственность падала на ПВО Башара Асада с перспективой отступиться от него.

Вместо этого Россия создаёт в Сирии фактически бесполётную зону с помощью комплексов С-300, передаваемых сирийским ПВО, но расчётам которых будут, скорее всего, помогать наши военные советники, как это было когда-то во Вьетнаме. Предполагается развернуть комплексов С-300 столько, что они закроют все границы Сирии! Россия показывает, что она готова воевать в Сирии!

Очевидно, что провокация с Ил-20 не обошлась без американцев, и премьер-министр Израиля Нетаньяху на Генассамблее в Нью-Йорке, видимо, попробует заручиться поддержкой президента Трампа. Советник Трампа Джон Болтон уже высказался: поставка С-300 в Сирию «станет большой ошибкой, это решение должно быть пересмотрено». Болтон транслирует позицию Израиля, СМИ которых выражают обеспокоенность: «С-300 может поставить под угрозу израильские ВВС, им придётся дважды думать при проведении своих операций в Сирии».

Однако всё может быть много серьёзней. Израиль в военном отношении является базой США, а Россия готовится выяснять отношения с США в Сирии и обустраивает эту площадку С-300. Израиль своей провокацией с Ил-20 нарушил взаимные обязательства, проявил себя как военная база США, и Россия недвусмысленно обещает за это наказать: С-300 закроют границы Сирии и с Израилем, и с Ливаном, с которых израильские F-16 безнаказанно бомбят Сирию.

Возможно, Трамп отменил уже анонсированный удар по Сирии, потому что не в интересах США сталкиваться с Россией в Сирии, где на земле явное преимущество союзников Башара Асада, а Россия может обеспечить им противовоздушный зонтик.

Вряд ли случайно активизировался сейчас Курт Волкер, просто какая-то реинкарнация Джона Маккейна, и кажется, принявший от него полномочия полпреда «глубинного государства» в США. Глобалисты США со времён Маккейна вынашивают идею выяснения отношений с Россией в Европе, на Украине. Трамп не входит в их компанию, они враги по внутриполитическим целям, однако, он не даёт и отставку Волкеру с поста спецпредставителя по Украине. Похоже, сейчас идёт негласный кастинг на район дестабилизации: Москва давит в Сирии, и Вашингтону придётся с этим смириться или отвечать в Сирии, но тогда ему придётся забыть об Украине. Волкер и лобби глобалистов делают ставку на войну на Украине и угрожают Трампу импичментом от Конгресса.

Израиль пытается сейчас вернуть ситуацию в исходное положение, заявляет, что продолжит, как и прежде, координировать свои действия с Россией и наносить удары по Сирии. Это уже невозможно. Еврейское государство оказалось в сложном положении, потому что оно расколото и по русскому, и по бандеровскому, и по американскому вопросам. Израильский эксперт Яков Кедми родился в Москве и считает себя москвичом по воспитанию, но в Израиле есть и его антиподы, и они играют там главную скрипку, поэтому произошла катастрофа Ил-20, поэтому Яков Кедми ярко выступает в телеэфирах России, а не Израиля.
Автор:
Виктор Каменев
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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24 комментария
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  1. shans2 Офлайн
    shans2 Сегодня, 06:26
    +3
    К чему лишние разглагольствования - Израиль враг. Иран союзник...
    1. Nikolaevich I Офлайн
      Nikolaevich I Сегодня, 07:51
      +6
      Цитата: shans2
      Израиль враг. Иран союзник...

      Какая у вас простая логика...как у прапорщика из анекдота...!А задумывался ли кто ,что могут быть ситуации,которые нельзя однозначно охарактеризовать "фронтовыми" понятиями : "враг-союзник"? Если уж на то пошло....Иран-не союзник России (может станет им через какое-то время ?),а партнер на "данном историческом отрезке"....Израиль -враг России ? Трудно сказать "нет" после Ил-20....До этого Израиль я зачислял в "оппоненты" И вот этот "оппонент" "зарвался"! Станет ли зарвавшийся оппонент однозначно врагом ? Ближайшее время расставит определения...
    2. антивирус Онлайн
      антивирус Сегодня, 08:21
      0
      но расчётам которых будут, скорее всего, помогать наши военные советники, как это было когда-то во Вьетнаме.

      ГДЕ МАККЕЙНОВ СТОЛЬКО НАМ НАЙТИ ? 100% САМОЛЕТОВ НЕ СОБЬЕМ а кипр будем бомбить?
  2. Ваддимм Офлайн
    Ваддимм Сегодня, 06:40
    +2
    кастинг на район дестабилизации: Москва давит в Сирии, и Вашингтону придётся с этим смириться или отвечать в Сирии, но тогда ему придётся забыть об Украине.

    Странное какое-то предположение. Почему или там, или там? У США достаточно сил и союзников что бы и в Сирии, и на Украине одновременно гадить чужими руками, да и ещё где нибудь в Средней Азии чего нибудь замутить.
    1. Виктор Каменев Офлайн
      Виктор Каменев Сегодня, 10:10
      0
      У США сил уже недостаточно, это во-первых, при одновременной эскалации на Украине и в Сирии - это неуправляемая ситуация, которая может завести всех на цугундер.
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:41
    -1
    Волкер и лобби глобалистов делают ставку на войну на Украине и угрожают Трампу импичментом от Конгресса.
    ...Неудобным оказалось президентское кресло для Трампа, все его травят, импичментом пугают, то неоконы с троцкистами, теперь вот, глобалистское лобби за него взялось..Не дают Трампу, повернуть корабль под названием США в сторону России...Выхватывают руль управления, сбивают с курса...Бедный, бедный Трамп.., а какие надежды были.. smile
    1. Виктор Каменев Офлайн
      Виктор Каменев Сегодня, 10:16
      0
      Иные могут только смешать всё в одну кучу, не понимая, что парусник может быть и бригантиной, и фрегатом, и яхтой, но для иных умов это всё совершенно разные вещи, которыми они любуются исходя из своих корыстных побуждений.
  4. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 06:44
    +2
    "Израиль пытается сейчас вернуть ситуацию в исходное положение."

    Подлости польются через край, как только они осмыслять сложившуюся ситуацию.
  5. Volga073 Офлайн
    Volga073 Сегодня, 07:01
    +3
    C-300 и есть наверное ошибка.
    Надо поставлять С-400 и "Точка-У'.
    Хватит уже только обороняться от агрессора.
    И самолеты Израиля уничтожать на их же аэродромах.
    1. 30 вис Офлайн
      30 вис Сегодня, 07:16
      0
      Лихо ! Свежо и смело ! Может лучше сразу нанести термоядерный удар по США и его союзникам ! А , что ? Чик -чирик и миру капец !
      1. UMA-UMA Офлайн
        UMA-UMA Сегодня, 07:39
        +5
        Да, нет, что вы! Лучше принести извинения Израилю, за то что мы его обвинили, да и за полет ил20, из- за которого все произошло. Ну и конечно же заплатить.
  6. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:50
    +3
    Вместо этого Россия создаёт в Сирии фактически бесполётную зону с помощью комплексов С-300, передаваемых сирийским ПВО, но расчётам которых будут, скорее всего, помогать наши военные советники, как это было когда-то во Вьетнаме.

    ... а во Вьетнаме мерикатосы падали с неба как груши, посмотрим насколько стальные фаберже у евреев, они только по сайтам Хэрои, и на всех им наплевать... посмотрим на деле....
    1. 9PA Офлайн
      9PA Сегодня, 07:57
      +2
      Это полноценное пво теперь в сирии?
  7. UMA-UMA Офлайн
    UMA-UMA Сегодня, 07:59
    +1
    Статья прямо таки полна оптимизма, но как то он совсем не разделяется.
    1. После потерянного су24 была усилена система ПВО в сирии и.... и мы потеряли ил20 и 15 наших ребят.
    2. Израиль нас обманул, сказав, что операция будет в другом районе. Простите, а мы не в состоянии сами обнаружить его самолеты? Думаю, что обнаружили, и почему они БЕЗНАКАЗАННО нанесли удар в 20 км от нашей базы? В 20 КМ - ЭТО НЕ ПРОСТО РЯДОМ, ЭТО ПО НАМ. Их не сбили, им не дали бой.
    3. Президент дал карт-бланш вкс. Поэтому, наверное, ил летел без истребительного прикрытия.
    Нужно сбивать, уничтожать, агрессора. Любого. Не нужно ждать следующего момента, нужен удар возмездия. Сейчас, безусловно, безотлагательно. Нельзя позволять безнаказанно убивать наших офицеров и сбивать наш самолет.
    1. Виктор Каменев Офлайн
      Виктор Каменев Сегодня, 10:25
      0
      Если следовать за нашими пессимистами, мы бы сейчас с Турцией воевали к радости всей "демократии" мира, но Путин, да, Путин, сначала думает, а потом принимает решения, к нашему счастью. То же касается и Израиля, повоевать мы с ним ещё успеем, и лучше это делать с укреплённых позиций. Кстати, нападения
      F 16 на наш самолёт и базу всё-таки не было. Была подстава. Так что формально, всё было штатно. Теперь будет уже по-другому.
  8. Феникс_Львов Офлайн
    Феникс_Львов Сегодня, 09:29
    0
    Израиль показал, что интересы США для него выше, чем его собственные, и чем его договорённости с Россией, в один момент предельно чётко обозначив себя как явного и открытого врага России.

    Красной чертой было целенаправленное убийство российских военнослужащих. Израиль эту черту пересёк.
    1. Виктор Каменев Офлайн
      Виктор Каменев Сегодня, 10:29
      0
      Я бы уточнил, антироссийская партия войны в Израиле взяла верх. Но сама эта партия требует изучения, и только потом - реакции. В Израиле есть и "наши люди", и нужно это использовать.
  9. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:38
    0
    знатно Иран дело провернул.
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 09:59
      0
      Цитата: Avior
      знатно Иран дело провернул.

      Ирану нужна бесполезная зона над Сирией "руками" ПВО РФ. Вот каша заварилась в Сирии знатная.
      1. UMA-UMA Офлайн
        UMA-UMA Сегодня, 10:09
        0
        Сыны Израилевы пожаловали. Виноваты все: Сирия,Иран, Россия. А вы, агрессоры не виноваты. Сбивать, уничтожать агрессоров.
      2. Виктор Каменев Офлайн
        Виктор Каменев Сегодня, 10:32
        0
        Бесполётная зона в Сирии нужна в первую очередь России, потому что иначе безопасность наших баз в Латакии обеспечить в принципе невозможно.
        1. ccsr Онлайн
          ccsr Сегодня, 11:07
          0
          Цитата: Виктор Каменев
          Бесполётная зона в Сирии нужна в первую очередь России, потому что иначе безопасность наших баз в Латакии обеспечить в принципе невозможно.

          Дело даже не в текущей защите наших баз, а в том, что если мы не удержим Асада и его сторонников у власти, то те, кто придет ему на смену, вышвырнут нас из Сирии, если им только больше заплатят. Так что поставками С-300 мы, как говорится, закладываем фундамент на будущее, в основе которого Асад и его сторонники.
  10. Андрей ВОВ Онлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 10:28
    0
    На мой взгляд все же,по прошествию некоторого времени,главные виновники израиль и иран..потом уже "специалисты"армии сирии,и наше раздолбайство
  11. ccsr Онлайн
    ccsr Сегодня, 11:00
    0
    Автор достаточно точно вскрыл и суть самой провакации, и её последствия для всех сторон, участвующих в конфликте на Ближнем Востоке, но вот с этим выводом, на мой взгляд, можно не согласится:
    Автор Виктор Каменев пишет:
    Похоже, сейчас идёт негласный кастинг на район дестабилизации: Москва давит в Сирии, и Вашингтону придётся с этим смириться или отвечать в Сирии, но тогда ему придётся забыть об Украине. Волкер и лобби глобалистов делают ставку на войну на Украине и угрожают Трампу импичментом от Конгресса.

    Думаю что американцы будут вести две линии по дестабилизации, как на Украине,так и в Сирии, и надеяться на то, что конфликт в Сирии как то повлияет на их отношения с Украиной, вряд ли разумно. Там скорее всего большую роль играет личная неприязнь Трампа к Порошенко, чем его какой-то стратегический замысел. Нам пора понять что геморрой с Украиной для нас будет долгим, а вот в Сирии возможно страсти поулягутся, как только С-300 перекроет всю их территорию.