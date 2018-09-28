С-300 в Сирии. Вьетнамский сценарий России

17 сентября в Сирии потерпел крушение наш самолёт-разведчик Ил-20 во время атаки израильскими ВВС объектов в провинции Латакия рядом с нашей авиабазой в Хмеймиме. Израильский F-16 прикрылся от огня ПВО Сирии заходящим на посадку самолётом, погибли 15 наших военнослужащих. Россия отвергла израильские оправдания, Израиль отказался обсуждать ситуацию в небе Латакии, принеся только свои соболезнования, у него своя позиция по крушению Ил-20: виноваты «безответственные сирийцы» – и точка!Израильские ВВС выдвинули версию, по которой они совсем не виноваты, их самолёты якобы были уже над территорией Израиля в момент крушения Ил-20. Они пытались дать Москве повод обмануться, но Москва не стала обманываться.Извинений от Израиля так и не последовало, и последовал «адекватный ответ» России: министр обороны Сергей Шойгу объявил о поставках в Сирию современных комплексов ПВО С-300 в течение двух недель, причём с автоматической системой управления огня и средствами сопровождения РЭБ.Это решительный шаг, и он был сделан очень оперативно, и в одностороннем порядке. В общем, Москва поступила так же, как и ранее, когда наш Су-24 был сбит турецким F-16: резко усилила свои средства ПВО в Сирии. О чём это говорит?Москва почему-то не боится обострения ситуации в Сирии. Получается, Москва с момента ввода ВКС в Сирию готова к военному столкновению с США как минимум в Сирии, потому что от военного инцидента никакой гарантии быть не может при любой координации. Карен Шахназаров давно и справедливо заметил: человеческую ошибку нельзя предусмотреть. И запланированную провокацию: операция израильских ВВС в районе трасс захода на посадку самолётов на аэродром Хмеймим на западе Сирии не была случайностью, тем более что Израиль дал России ложные сведения об операции на севере Сирии, по словам пресс-секретаря МО РФ Игоря Конашенкова.Факт, что Москва в Сирии не боится провокаций, не боится быть спровоцированной, а теперь Сергей Шойгу сказал, что далее «будет действовать по обстоятельствам». И подтверждает это поставкой С-300. Путин уже давно дал ВКС карт-бланш в Сирии по отражению нападений на свои объекты кого бы то ни было, включая американцев. Но если это будут США или Израиль, к этому нужно подготовиться, чтобы не пришлось действовать стратегическими силами с территории России.И вот Россия серьёзно усиливает свои позиции в этом регионе, начиная с учений ВКС и ВМФ в Сирии, которые были проведены после прозвучавшей угрозы США нанести удар под «химическим» предлогом. Анонсированный Трампом удар по Сирии не состоялся. Как бы вместо него была спровоцирована катастрофа Ил-20, с тем, чтобы заставить Россию отступить в Сирии: если бы Россия приняла версию Израиля катастрофы Ил-20, ответственность падала на ПВО Башара Асада с перспективой отступиться от него.Вместо этого Россия создаёт в Сирии фактически бесполётную зону с помощью комплексов С-300, передаваемых сирийским ПВО, но расчётам которых будут, скорее всего, помогать наши военные советники, как это было когда-то во Вьетнаме. Предполагается развернуть комплексов С-300 столько, что они закроют все границы Сирии! Россия показывает, что она готова воевать в Сирии!Очевидно, что провокация с Ил-20 не обошлась без американцев, и премьер-министр Израиля Нетаньяху на Генассамблее в Нью-Йорке, видимо, попробует заручиться поддержкой президента Трампа. Советник Трампа Джон Болтон уже высказался: поставка С-300 в Сирию «станет большой ошибкой, это решение должно быть пересмотрено». Болтон транслирует позицию Израиля, СМИ которых выражают обеспокоенность: «С-300 может поставить под угрозу израильские ВВС, им придётся дважды думать при проведении своих операций в Сирии».Однако всё может быть много серьёзней. Израиль в военном отношении является базой США, а Россия готовится выяснять отношения с США в Сирии и обустраивает эту площадку С-300. Израиль своей провокацией с Ил-20 нарушил взаимные обязательства, проявил себя как военная база США, и Россия недвусмысленно обещает за это наказать: С-300 закроют границы Сирии и с Израилем, и с Ливаном, с которых израильские F-16 безнаказанно бомбят Сирию.Возможно, Трамп отменил уже анонсированный удар по Сирии, потому что не в интересах США сталкиваться с Россией в Сирии, где на земле явное преимущество союзников Башара Асада, а Россия может обеспечить им противовоздушный зонтик.Вряд ли случайно активизировался сейчас Курт Волкер, просто какая-то реинкарнация Джона Маккейна, и кажется, принявший от него полномочия полпреда «глубинного государства» в США. Глобалисты США со времён Маккейна вынашивают идею выяснения отношений с Россией в Европе, на Украине. Трамп не входит в их компанию, они враги по внутриполитическим целям, однако, он не даёт и отставку Волкеру с поста спецпредставителя по Украине. Похоже, сейчас идёт негласный кастинг на район дестабилизации: Москва давит в Сирии, и Вашингтону придётся с этим смириться или отвечать в Сирии, но тогда ему придётся забыть об Украине. Волкер и лобби глобалистов делают ставку на войну на Украине и угрожают Трампу импичментом от Конгресса.Израиль пытается сейчас вернуть ситуацию в исходное положение, заявляет, что продолжит, как и прежде, координировать свои действия с Россией и наносить удары по Сирии. Это уже невозможно. Еврейское государство оказалось в сложном положении, потому что оно расколото и по русскому, и по бандеровскому, и по американскому вопросам. Израильский эксперт Яков Кедми родился в Москве и считает себя москвичом по воспитанию, но в Израиле есть и его антиподы, и они играют там главную скрипку, поэтому произошла катастрофа Ил-20, поэтому Яков Кедми ярко выступает в телеэфирах России, а не Израиля.