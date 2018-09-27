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Беларусь продвигает «Полонезы» на международные рынки

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Недавно Беларусь отправила в Азербайджан еще один дивизионный комплект реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез», приводит Российская газета сообщение военного эксперта Алексея Хлопотова, работающего на международной военной выставке ADEX 2018 в Баку.

Беларусь продвигает «Полонезы» на международные рынки


В настоящее время Вооруженные сила Азербайджана уже имеют на вооружении такие системы. Сегодня боевые машины открыто демонстрируются на выставке, проходящей в этой стране, отметил эксперт.


Ранее некоторые СМИ сообщили, что РСЗО оснащена китайской ракетой. Однако Хлопотов эту информацию «скорректировал».

По его словам, у реактивного снаряда из импортного – только двигатель. Всё остальное, в том числе систему управления, спроектировали и изготовили белорусские предприятия. К сегодняшнему дню локализация производства боеприпаса достигла 90%. В ближайшем будущем она будет доведена до ста процентов – конструкторские бюро республики ведут активную работу по замене двигательной установки.



Сообщается, что ракеты «Полонеза» обладают индивидуальным наведением, что значительно увеличивает их точность попадания в цель. Эффективная стрельба из РСЗО может вестись на дистанции до 200 км. Модифицированная ракета, по некоторым данным, способна пролететь расстояние до 300 км.

Пусковая установка смонтирована на шасси отечественных автомобилей МЗКТ-7930. Вес РСЗО – 24 тонны без снарядов и расчета. Мощность двигателя – 500 л.с. Скорость – до 70 км/час. Запас хода 1000 км. Расчет – 4 человека.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org, vpk.name/Alexander Dy
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Азербайджан закупил белорусские РСЗО "Полонез"
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5 комментариев
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  1. agbykov Офлайн
    agbykov Сегодня, 17:00
    +2
    Молодцы белорусы!
  2. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:01
    +8
    Это скорее не РСЗО , а промежуточный класс между ними и ОТР . За белорусов можно порадоваться и пожелать скорейшего освоения производства двигателей .
    1. Vadim851 Онлайн
      Vadim851 Сегодня, 17:27
      +1
      Все верно, ОТРК с возможностью залпового огня. Нам бы еще бы полноценную ОТР под него сделать, вместо 4-х реактивных снарядов. Гибкость применения в разы бы повысилась. Благодарю, над двигателями конечно работать и работать wink
      1. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 17:37
        0
        Цитата: Vadim851
        над двигателями конечно работать и работать

        С Россией бы скооперироваться. Соединить "Смерч" с "Полонезом" например.
  3. Vadim851 Онлайн
    Vadim851 Сегодня, 17:23
    +1
    Индии бы продать, все равно вряд ли воспользуются, а покупать они любят все подряд, правда торгуются долго.