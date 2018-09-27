Беларусь продвигает «Полонезы» на международные рынки
Недавно Беларусь отправила в Азербайджан еще один дивизионный комплект реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез», приводит Российская газета сообщение военного эксперта Алексея Хлопотова, работающего на международной военной выставке ADEX 2018 в Баку.
В настоящее время Вооруженные сила Азербайджана уже имеют на вооружении такие системы. Сегодня боевые машины открыто демонстрируются на выставке, проходящей в этой стране, отметил эксперт.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что РСЗО оснащена китайской ракетой. Однако Хлопотов эту информацию «скорректировал».
По его словам, у реактивного снаряда из импортного – только двигатель. Всё остальное, в том числе систему управления, спроектировали и изготовили белорусские предприятия. К сегодняшнему дню локализация производства боеприпаса достигла 90%. В ближайшем будущем она будет доведена до ста процентов – конструкторские бюро республики ведут активную работу по замене двигательной установки.
Сообщается, что ракеты «Полонеза» обладают индивидуальным наведением, что значительно увеличивает их точность попадания в цель. Эффективная стрельба из РСЗО может вестись на дистанции до 200 км. Модифицированная ракета, по некоторым данным, способна пролететь расстояние до 300 км.
Пусковая установка смонтирована на шасси отечественных автомобилей МЗКТ-7930. Вес РСЗО – 24 тонны без снарядов и расчета. Мощность двигателя – 500 л.с. Скорость – до 70 км/час. Запас хода 1000 км. Расчет – 4 человека.
В настоящее время Вооруженные сила Азербайджана уже имеют на вооружении такие системы. Сегодня боевые машины открыто демонстрируются на выставке, проходящей в этой стране, отметил эксперт.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что РСЗО оснащена китайской ракетой. Однако Хлопотов эту информацию «скорректировал».
По его словам, у реактивного снаряда из импортного – только двигатель. Всё остальное, в том числе систему управления, спроектировали и изготовили белорусские предприятия. К сегодняшнему дню локализация производства боеприпаса достигла 90%. В ближайшем будущем она будет доведена до ста процентов – конструкторские бюро республики ведут активную работу по замене двигательной установки.
Сообщается, что ракеты «Полонеза» обладают индивидуальным наведением, что значительно увеличивает их точность попадания в цель. Эффективная стрельба из РСЗО может вестись на дистанции до 200 км. Модифицированная ракета, по некоторым данным, способна пролететь расстояние до 300 км.
Пусковая установка смонтирована на шасси отечественных автомобилей МЗКТ-7930. Вес РСЗО – 24 тонны без снарядов и расчета. Мощность двигателя – 500 л.с. Скорость – до 70 км/час. Запас хода 1000 км. Расчет – 4 человека.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org, vpk.name/Alexander Dy
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