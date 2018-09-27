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Эстония запланировала рекордные военные расходы на 2019 год

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Эстонское правительство одобрило проект госбюджета на 2019 финансовый год на сумму свыше 11 млрд. евро, при этом запланировано потратить на оборону 2,1% от ВВП страны, что составит рекордные 585 млн. евро, сообщает эстонское издание Delfi.

Эстония запланировала рекордные военные расходы на 2019 год


Министерство обороны Эстонии уже распланировало военный бюджет на следующий год. По словам главы эстонского военного ведомства Юрия Луйка, почти 40%, а это 232 млн. евро, будут направлены на закупку новой военной техники и вооружений, а также капитальные вопросы, связанные с обороной. По планам Минобороны Эстонии средства будут потрачены на приобретение нового огнестрельного оружия (без раскрытия конкретных названий данного вооружения), оборудования для информационного и коммуникационного оборудования, нового обмундирования и средств индивидуальной защиты. Кроме вооруженных сил, определенные суммы будут выделены на оснащение подразделений военизированного формирования Кайтселийт.


Кроме этого, предусматривается повышение среднего уровня денежного довольствия эстонских военнослужащих на 30% по отношению к средней зарплате по стране.

Среди крупномасштабных закупок Эстония планирует выплатить последние долги по программе приобретения БМП CV-90 и модернизации тральщиков "Сандаун".

Еще 120 млн. евро планируется потратить на строительство и ремонт казарм, кампусов и полигонов.

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5 комментариев
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  1. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 17:24
    0
    Откуда "бабки"? Или небывалый "урожай" на кильку и салаку, или нашли, кому шпроты сбагрить. request
    1. Татьяна Онлайн
      Татьяна Сегодня, 17:25
      0
      Интересно, а деньги на повышение военного бюджета страны правительству Эстонии американские банки предоставят? Видимо, именно так.
      А расплачиваться потом со своими американскими кредиторами руководство Эстонии будет и дальше продолжать дальнейшим падением суверенитета Эстонии, а также предоставлением Пентагону для войны с Россией эстонского "пушечного мяса" во время ТМВ в интересах заокеанских США?
      1. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 17:30
        0
        Цитата: Татьяна
        А расплачиваться потом со своими американскими кредиторами руководство Эстонии будет

        Руководство - это временные ставленники "заокеанских партнеров". Им глубоко по-барабану, кто будет расплачиваться.
  2. Комментарий был удален.
  3. Громобой Онлайн
    Громобой Сегодня, 17:28
    0
    Еще 120 млн. евро планируется потратить на строительство и ремонт казарм, кампусов и полигонов.
    Сумма немалая .Эстонские военные уже проживают во вполне благоустроенных казармах,значит часть этих средств пойдёт на подготовку инфраструктуры для вновь прибывающих союзников по НАТО.Роты дорастят до батальонов,а батальоны вольют в бригады.
  4. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 17:29
    -1
    эстонцы не хотят снова добровольно присоединиться к ссср версия 2.0 bully