Эстония запланировала рекордные военные расходы на 2019 год
Эстонское правительство одобрило проект госбюджета на 2019 финансовый год на сумму свыше 11 млрд. евро, при этом запланировано потратить на оборону 2,1% от ВВП страны, что составит рекордные 585 млн. евро, сообщает эстонское издание Delfi.
Министерство обороны Эстонии уже распланировало военный бюджет на следующий год. По словам главы эстонского военного ведомства Юрия Луйка, почти 40%, а это 232 млн. евро, будут направлены на закупку новой военной техники и вооружений, а также капитальные вопросы, связанные с обороной. По планам Минобороны Эстонии средства будут потрачены на приобретение нового огнестрельного оружия (без раскрытия конкретных названий данного вооружения), оборудования для информационного и коммуникационного оборудования, нового обмундирования и средств индивидуальной защиты. Кроме вооруженных сил, определенные суммы будут выделены на оснащение подразделений военизированного формирования Кайтселийт.
Кроме этого, предусматривается повышение среднего уровня денежного довольствия эстонских военнослужащих на 30% по отношению к средней зарплате по стране.
Среди крупномасштабных закупок Эстония планирует выплатить последние долги по программе приобретения БМП CV-90 и модернизации тральщиков "Сандаун".
Еще 120 млн. евро планируется потратить на строительство и ремонт казарм, кампусов и полигонов.
Министерство обороны Эстонии уже распланировало военный бюджет на следующий год. По словам главы эстонского военного ведомства Юрия Луйка, почти 40%, а это 232 млн. евро, будут направлены на закупку новой военной техники и вооружений, а также капитальные вопросы, связанные с обороной. По планам Минобороны Эстонии средства будут потрачены на приобретение нового огнестрельного оружия (без раскрытия конкретных названий данного вооружения), оборудования для информационного и коммуникационного оборудования, нового обмундирования и средств индивидуальной защиты. Кроме вооруженных сил, определенные суммы будут выделены на оснащение подразделений военизированного формирования Кайтселийт.
Кроме этого, предусматривается повышение среднего уровня денежного довольствия эстонских военнослужащих на 30% по отношению к средней зарплате по стране.
Среди крупномасштабных закупок Эстония планирует выплатить последние долги по программе приобретения БМП CV-90 и модернизации тральщиков "Сандаун".
Еще 120 млн. евро планируется потратить на строительство и ремонт казарм, кампусов и полигонов.
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