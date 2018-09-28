Пожалуйста, разбомбите Донбасс. США возвращают украинские ВВС в небо

В начале войны на Донбассе господство в воздухе было одним из важнейших преимуществ украинских формирований, которое они в полной мере старались использовать для подавления сопротивления защитников Донбасса.Однако эффективность применения авиации оказалась под большим вопросом. В силу неважной подготовки пилотов и нехватки летного состава к боевым вылетам против народных республик приходилось привлекать сводные экипажи, собранные из разных авиачастей со всей Украины, и даже пилотов-инструкторов из Харьковского университета ВВС.Низкая квалификация пилотов определила и крайне простую тактику действий украинских летчиков. Один или пара самолетов заходили на визуально определенную цель, чаще всего корректируемые с земли наводчиком, и наносили удар НУРСами и/или авиабомбами.Атакующие при этом становились простыми мишенями для малочисленных сил и средств противовоздушной обороны ополченцев, среди которых при этом находились вполне грамотные офицеры-зенитчики.После того как ополченцы, заняв один из складов длительного хранения, получили доступ к зенитным ракетным комплексам «Стрела-10» и другим мобильным средствам ПВО, пилоты киевских формирований стали наносить удары с высоты более 5 тысяч метров.С учетом низкого профессионализма летного состава и применяемых неуправляемых авиабомб речь, по сути, шла о неприцельных ударах «по площадям», что привело к разрушению гражданских объектов и гибели значительного числа мирных жителей. Впрочем, если предположить, что Киев применял авиацию не столько как инструмент нейтрализации вооруженного неприятеля, сколько средство устрашения и террора, то такие результаты вполне можно считать изначально заданными.Так, 2 июля 2014 года украинская авиация жестоко разбомбила в ЛНР село Кондрашовку, в котором не было ополченцев. Под бомбами карателей погибли 12 человек, в том числе двое детей. Спустя сутки Киев признал эту бомбардировку мирных граждан ошибкой пилотов.Впрочем, появление в распоряжении защитников Донбасса еще более эффективных средств ПВО еще более ограничило возможности ВВС Украины. Наиболее страшными для ВВС Украины стали 1 и 2 июля 2014 года, когда они потеряли сразу несколько самолетов.Всего потери украинской авиации, признанные Киевом, составили 11 самолётов (1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 4 Су-25), 7 вертолётов (3 Ми-8 и 4 Ми-24). Ещё по одному Су-25, Ми-2 и Ми-8 ВВС Украины потеряли по техническим причинам. Впрочем, в разное время представители различных украинских ведомств, указывали и иные цифры.В свою очередь, вооруженные силы народных республик указывают на на 30 уничтоженных самолётов (18 Су-25, один из которых захвачен целым, 1 Су-24, 1 Ил-76, 1 Су-27, 9 неизвестного типа) и 5 вертолётов (2 Ми-24 и 3 неизвестного типа).Но как бы то ни было, тяжкие потери авиации украинских формирований заставили Киев отказаться от массированного применения ВВС против ЛДНР.А боевые действия на Донбассе показали, что ВВС Украины как вид вооруженных сил оказался неспособен решить ни одну из поставленных задач. Высокая аварийность, низкая техническая готовность, пониженный уровень летной подготовки и практически полное отсутствие навыков боевого применения привели к значительным потерям авиатехники.Впрочем, в Киеве продолжают лелеять мечту о возвращении в небо Донбасса. Периодически в СМИ появлялись сообщения о том, что Киев закупал в странах бывшего соцлагеря боевые вертолеты и самолеты, а украинские пилоты отрабатывали различные приемы противодействия системам ПВО. В том числе полеты на сверхмалых высотах. Об этом свидетельствует, в частности, происшедшая 11 ноября 2015 года в Запорожской области трагедия, когда штурмовик Су-25 упал рядом с трассой Харьков — Симферополь, врезавшись в опору ЛЭП.Цели «возвращения украинской авиации в небо» подчинены предстоящие крупномасштабные авиаучения, которые пройдут на Украине в ближайшее время при участии США и еще восьми стран НАТО.Самолеты, которые принимают участие в учениях, размещены на нескольких базах в регионе. F-15 Национальной гвардии Калифорнии и украинские истребители будут действовать с базы в Староконстантинове, калифорнийские С-130 и украинские транспортники будут осуществлять маневры с базы в Виннице, а дополнительные украинские истребители будут проводить вылеты из Ивано-Франковска. Топливное обеспечение будут осуществлять KC-135 Национальной гвардии Иллинойса из базы Повидз в Польше, а также KC-135 ВВС из Мидлхолле. Об этом заявил пресс-секретарь американских ВВС в Европе майор Тристан Хиндерлитер американскому изданию AirForce Time (перевод «ИноСМИ»).В учениях, получивших название «Чистое небо 2018» (Clear Sky 2018, состоятся в середине октября), примут участие 950 военных ВВС из разных стран, среди которых, помимо США, также Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, Великобритания и, собственно, Украина.Сообщается, что на учениях внимание будет сосредоточено на операциях воздушного сдерживания, нанесения штурмовых ударов, интеграции сил на земле и в небе, аэромобильных операциях, медицинской эвакуации воздушными средствами. Кроме того, будут проведены учения в сфере киберзащиты и восстановления персонала.Нетрудно понять, что сама легенда предстоящих учений является не чем иным, как отработкой авиационной составляющей наступления на Донбасс. Причем, если учесть привлечение к ним истребителей «завоевание превосходства в воздухе» F-15, сценарий предполагает и противодействие ВКС России, если наша страна встанет на защиту населения народных республик и начнет операцию по принуждению к миру.США вполне сознательно и целенаправленно подстрекают Киев к возобновлению интенсивных боевых действий против народных республик. Этот мотив проходит красной нитью практически через все последние выступления главного американского переговорщика по Украине Курта Волкера.На днях помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл еще раз гарантировал абсолютную поддержку Украине в «ее выборе», поскольку это «соответствует стратегическим интересам США». «Поэтому, — заметил он, — Россия не имеет права отказать им в этом будущем».То есть мы видим, что Вашингтон фактически представляет киевскому режиму карт-бланш на любые действия, намекая на защиту от возможного противодействия России попыткам уничтожения ЛДНР.Но одной дипломатической поддержки недостаточно для того, чтобы придать многократно битой украинской армии веру в победу, без которой заставить воевать ее военных крайне сложно.И мероприятия, подобные «Чистому небу 2018», призваны не только обучить украинских военнослужащих, но и уверить их в собственных силах. И подтолкнуть к самоубийственной бойне.