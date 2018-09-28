Аналитика

Пожалуйста, разбомбите Донбасс. США возвращают украинские ВВС в небо

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В начале войны на Донбассе господство в воздухе было одним из важнейших преимуществ украинских формирований, которое они в полной мере старались использовать для подавления сопротивления защитников Донбасса.



Однако эффективность применения авиации оказалась под большим вопросом. В силу неважной подготовки пилотов и нехватки летного состава к боевым вылетам против народных республик приходилось привлекать сводные экипажи, собранные из разных авиачастей со всей Украины, и даже пилотов-инструкторов из Харьковского университета ВВС.




Низкая квалификация пилотов определила и крайне простую тактику действий украинских летчиков. Один или пара самолетов заходили на визуально определенную цель, чаще всего корректируемые с земли наводчиком, и наносили удар НУРСами и/или авиабомбами.

Атакующие при этом становились простыми мишенями для малочисленных сил и средств противовоздушной обороны ополченцев, среди которых при этом находились вполне грамотные офицеры-зенитчики.



После того как ополченцы, заняв один из складов длительного хранения, получили доступ к зенитным ракетным комплексам «Стрела-10» и другим мобильным средствам ПВО, пилоты киевских формирований стали наносить удары с высоты более 5 тысяч метров.



С учетом низкого профессионализма летного состава и применяемых неуправляемых авиабомб речь, по сути, шла о неприцельных ударах «по площадям», что привело к разрушению гражданских объектов и гибели значительного числа мирных жителей. Впрочем, если предположить, что Киев применял авиацию не столько как инструмент нейтрализации вооруженного неприятеля, сколько средство устрашения и террора, то такие результаты вполне можно считать изначально заданными.
Пожалуйста, разбомбите Донбасс. США возвращают украинские ВВС в небо


Так, 2 июля 2014 года украинская авиация жестоко разбомбила в ЛНР село Кондрашовку, в котором не было ополченцев. Под бомбами карателей погибли 12 человек, в том числе двое детей. Спустя сутки Киев признал эту бомбардировку мирных граждан ошибкой пилотов.



Впрочем, появление в распоряжении защитников Донбасса еще более эффективных средств ПВО еще более ограничило возможности ВВС Украины. Наиболее страшными для ВВС Украины стали 1 и 2 июля 2014 года, когда они потеряли сразу несколько самолетов.



Всего потери украинской авиации, признанные Киевом, составили 11 самолётов (1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 4 Су-25), 7 вертолётов (3 Ми-8 и 4 Ми-24). Ещё по одному Су-25, Ми-2 и Ми-8 ВВС Украины потеряли по техническим причинам. Впрочем, в разное время представители различных украинских ведомств, указывали и иные цифры.



В свою очередь, вооруженные силы народных республик указывают на на 30 уничтоженных самолётов (18 Су-25, один из которых захвачен целым, 1 Су-24, 1 Ил-76, 1 Су-27, 9 неизвестного типа) и 5 вертолётов (2 Ми-24 и 3 неизвестного типа).

Но как бы то ни было, тяжкие потери авиации украинских формирований заставили Киев отказаться от массированного применения ВВС против ЛДНР.

А боевые действия на Донбассе показали, что ВВС Украины как вид вооруженных сил оказался неспособен решить ни одну из поставленных задач. Высокая аварийность, низкая техническая готовность, пониженный уровень летной подготовки и практически полное отсутствие навыков боевого применения привели к значительным потерям авиатехники.



Впрочем, в Киеве продолжают лелеять мечту о возвращении в небо Донбасса. Периодически в СМИ появлялись сообщения о том, что Киев закупал в странах бывшего соцлагеря боевые вертолеты и самолеты, а украинские пилоты отрабатывали различные приемы противодействия системам ПВО. В том числе полеты на сверхмалых высотах. Об этом свидетельствует, в частности, происшедшая 11 ноября 2015 года в Запорожской области трагедия, когда штурмовик Су-25 упал рядом с трассой Харьков — Симферополь, врезавшись в опору ЛЭП.



Цели «возвращения украинской авиации в небо» подчинены предстоящие крупномасштабные авиаучения, которые пройдут на Украине в ближайшее время при участии США и еще восьми стран НАТО.

Самолеты, которые принимают участие в учениях, размещены на нескольких базах в регионе. F-15 Национальной гвардии Калифорнии и украинские истребители будут действовать с базы в Староконстантинове, калифорнийские С-130 и украинские транспортники будут осуществлять маневры с базы в Виннице, а дополнительные украинские истребители будут проводить вылеты из Ивано-Франковска. Топливное обеспечение будут осуществлять KC-135 Национальной гвардии Иллинойса из базы Повидз в Польше, а также KC-135 ВВС из Мидлхолле. Об этом заявил пресс-секретарь американских ВВС в Европе майор Тристан Хиндерлитер американскому изданию AirForce Time (перевод «ИноСМИ»).



В учениях, получивших название «Чистое небо 2018» (Clear Sky 2018, состоятся в середине октября), примут участие 950 военных ВВС из разных стран, среди которых, помимо США, также Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, Великобритания и, собственно, Украина.

Сообщается, что на учениях внимание будет сосредоточено на операциях воздушного сдерживания, нанесения штурмовых ударов, интеграции сил на земле и в небе, аэромобильных операциях, медицинской эвакуации воздушными средствами. Кроме того, будут проведены учения в сфере киберзащиты и восстановления персонала.

Нетрудно понять, что сама легенда предстоящих учений является не чем иным, как отработкой авиационной составляющей наступления на Донбасс. Причем, если учесть привлечение к ним истребителей «завоевание превосходства в воздухе» F-15, сценарий предполагает и противодействие ВКС России, если наша страна встанет на защиту населения народных республик и начнет операцию по принуждению к миру.

США вполне сознательно и целенаправленно подстрекают Киев к возобновлению интенсивных боевых действий против народных республик. Этот мотив проходит красной нитью практически через все последние выступления главного американского переговорщика по Украине Курта Волкера.

На днях помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл еще раз гарантировал абсолютную поддержку Украине в «ее выборе», поскольку это «соответствует стратегическим интересам США». «Поэтому, — заметил он, — Россия не имеет права отказать им в этом будущем».

То есть мы видим, что Вашингтон фактически представляет киевскому режиму карт-бланш на любые действия, намекая на защиту от возможного противодействия России попыткам уничтожения ЛДНР.

Но одной дипломатической поддержки недостаточно для того, чтобы придать многократно битой украинской армии веру в победу, без которой заставить воевать ее военных крайне сложно.



И мероприятия, подобные «Чистому небу 2018», призваны не только обучить украинских военнослужащих, но и уверить их в собственных силах. И подтолкнуть к самоубийственной бойне.
Автор:
Борис Джерелиевский
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38 комментариев
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  1. 210окв
    210окв Сегодня, 14:10
    0
    Возвращают карателей в небо?Технику можно подшаманить,а как с обученным "летным составом?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:58
      -1
      Цитата: 210окв
      Возвращают карателей в небо?Технику можно подшаманить,а как с обученным "летным составом?

      Вопрос риторический .... либо скакать, либо лётную специальность осваивать, долго, совместимость малая.
    2. MoJloT
      MoJloT Сегодня, 16:14
      -1
      а как с обученным "летным составом?
      Да какая разница мясо есть мясо...
  2. Гиря
    Гиря Сегодня, 14:11
    +6
    Пожалуйста, автор, разбомбите свои мозги....Не могли лучше придумать название?
  3. Svarog
    Svarog Сегодня, 14:13
    +6
    Не зря петя активы продает.. видно действительно фашисты ударить по Донбассу решили серьезно.. Признавать нужно ДНР и ЛНР отдельными государствами либо в состав России включать, сколько резину тянуть можно не понимаю.. а главное зачем?
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 14:44
      +4
      Не ударят....Если только попытаются сделать вид на прорыв....Путин же сказал- могут потерять государственность свою....А это уже им страшно
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 14:55
        +2
        Цитата: Гиря
        Не ударят....Если только попытаются сделать вид на прорыв....Путин же сказал- могут потерять государственность свою....А это уже им страшно

        Кому страшно? Только Пети с его свитой фашистской.. думается мне наелись украинцы европой, если не с цветами, то явно не против будут хороших отношений с Россией.. Читал, что опрос на Украине проводили, как к СССР относятся, так более 70% обратно в СССР хотят.. А Петя со всей своей компанией, свалит в США, ну в Канаду на худой конец.. в штаты его скорее всего не примут.. laughing Какой бы там не был расклад, но история с Донбассом очень не красиво выглядит.. заканчивать нужно с этим безобразием..Я вот все вопрос задаю и ответа не вижу, может кто более информирован. Почему не признаем ДНР и ЛНР? Что мешает?
        1. Гиря
          Гиря Сегодня, 15:08
          -1
          Опросам не верьте...
          Не признают и правильно...Много дерьма тут живёт, ненавидящих не только Россию как государство, но и весь народ РФ....
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 15:11
            +1
            Цитата: Гиря
            Опросам не верьте...
            Не признают и правильно...Много дерьма тут живёт, ненавидящих не только Россию как государство, но и весь народ РФ....

            Вот ведь как отзомбировали, а ведь один народ..
            1. Гиря
              Гиря Сегодня, 15:27
              +2
              Нет,это не *отзомбировали*.... После Великой Отечественной надо было восстанавливать Донбасс... А так как на западной Украине не могли заработать деньги,ехали вагонами на Донбасс...Кто уехал после ,а многие остались тут жить...Но если с детства воспитать человека к ненависти к другому.он его будет ненавидеть...А украинцев (западной стороны) менталитет - улыбаться, а за спиной дуля....Надеюсь понятно написал?
        2. Dron_sk
          Dron_sk Сегодня, 15:33
          +1
          Почему не признаем ДНР и ЛНР? Что мешает?

          Ждут пока жареный петух в задницу не клюнет и не начнется убийство тысяч мирного населения как было в Осетии. А пока потери 2-3 человек то тут то там каждую неделю - это типа не в счет и не служит основанием для того, чтобы ввести войска в непризнанные республики для их защиты от агрессора. Европа и США на дыбы сразу встанут. А наши боятся прямого конфликта с НАТО. Видимо, считают, если уж рисковать пойти на такой конфликт, то нужны веские основания в виде значительных потерь в ДНР и ЛНР. Циничное трусливое ожидание значительных потерь и только потом типа начнем действовать.
          1. Гиря
            Гиря Сегодня, 15:43
            +2
            Не знаю кто * ваши боятся*.. А наши не боятся- войну хочется? Пойдете *не бояться* , что-то я сомневаюсь в этом.... *Циничное трусливое ожидание значительных потерь*- так приезжай к нам,я тебе по знакомству в лучшую роту на передовую помогу устроить....*Набоишься* и *трусливо наожидаешься* так что вонять будет метров за 10
          2. NEOZ
            NEOZ Сегодня, 16:39
            0
            Цитата: Dron_sk
            не служит основанием

            смотрят на основания только лузеры... американцы не смотрят... и нам не надо...
            признание ЛДНР мешают только последствия этого признания....
        3. victor50
          victor50 Сегодня, 15:59
          0
          Цитата: Svarog
          Почему не признаем ДНР и ЛНР? Что мешает?

          А еще на более простой вопрос: почем ДНР и ЛНР, а не одна республика кто ответит? В них что люди разных национальностей или что-то еще?
          1. Гиря
            Гиря Сегодня, 16:13
            0
            Когда к власти приходят биндюжники о какой единой республики может идти речь...
            И таки да,тут живёт разные национальности- а в прошлом -беглецы каторжники,бандиты и остальной честной народ.. а потом псевдоукраинцы из западной окраины понаехало не мало.. Было такое что была таможня между ЛНР и ДНР....
          2. NEOZ
            NEOZ Сегодня, 16:40
            0
            Цитата: victor50
            ДНР и ЛНР, а не одна республика

            так легче в управлении.
      2. NEOZ
        NEOZ Сегодня, 16:36
        0
        Цитата: Гиря
        Не ударят....

        ударят......выбора то у них нет....
        1. Гиря
          Гиря Сегодня, 16:44
          0
          Нет..не ударят....Самое большое что он может сделать. Разыграть карту с паспортами поляков,венгров- сделать их сепаратистами и объявить Комендантский час по Украине...И выборов не будет.Короче-любую провокацию о преступлении против государства
  4. moisha
    moisha Сегодня, 14:18
    +2
    Автор забыл о невероятных запасах шахт Донбасса. Из них извлекаются танки,БТРы,самоходные орудия,артиллерия и т. д. Только по танкам "народные республики" далеко позади оставили такую немаленькую страну как Германия. Сдесь вероятно сказались российские технологии по добыче различных вооружений из угольных шахт.
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 14:40
      +6
      Мойша- а откуда знаете КАКИЕ танки находятся в ЛНР и ДНР? Вы еще скажите что они из РФ lol
      Жителям и военным ,ЛНР и ДНР, наплевать на ваш сарказм и на вас в том числе... *Сдесь* много чего есть, а еще киборги (гробики) не гнушались продавать технику ополчению...Я так понял вы из государства ,в котором часть людей ходят с кастрюлями на голове?
  5. Комментарий был удален.
    1. Гиря
      Гиря Сегодня, 14:42
      +2
      я вам скажу что мне говорили знакомые летуны ,которые сейчас в России живу..... НЕМА ДУРАКОВ lol
  6. трассер
    трассер Сегодня, 14:19
    +1
    Автор пишет хорошо, но только я заметил , что после прочтения его статей хочется просто посыпать голову пеплом ?
  7. Дачник452
    Дачник452 Сегодня, 14:22
    +2
    И нести тяжело,и бросить жалко.
  8. Волк
    Волк Сегодня, 14:51
    0
    https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
    1. Волк
      Волк Сегодня, 15:30
      +2
      1959 г. США поставила нуклеарно оружие в Турциу, 1962г. СССР тоже самое в Кубу . Тогда фашисти в США начели рисоват красне линие, постигнут договор Хрушчов Кенеди . Что остало од етог договора ? Нато фашисти на границах Россие и са нуклеарним оружием !!! Где Русске красне линие ? Надо с нова ждат как Гитлера ? 3 мирове войне должна боятсе толко Руссиа ? Если ждат време када большинство ударних самольетов и технике будут беспилотники у Россие не останется 10% шанса на виживание потом что они могут пускат их тысучами и очим бистро, как пускали в време ВОВ. Ждат что би они начели быти льуди и договорится с ими не стоит , они каки били таки и остали . Они сабльудают договора толко када в страхе од одмазде, сразу как подумают что силнии договора больше не действительни. Что фашисти поньемают ? Толко силу и сокрушительни удар как 1945 ! Воене вежбе на граници Россие нада просто запретит как и приближене их армие к Руским границами на 1000км и назват ето красном линиом как ето зделал Кенеди 1962г. И пуст думают можно или нет.Они толко грубу силу уважают.
    2. Волк
      Волк Сегодня, 15:41
      0
      Они придумали ИГИЛ еше в 1961г. , толко ето била южно американска верзиа! wink https://sr.m.wikipedia.org/sr/Инвазија_у_Заливу_свиња
  9. ibn.shamai
    ibn.shamai Сегодня, 14:54
    0
    Надо донбасцам "Иголочек" подкинуть!
    1. KCA
      KCA Сегодня, 15:55
      0
      Так хохлы уже "находили" ПЗРК в "жигули-классике", ничуть не озадачиваясь вопросом, как двухметровую трубу можно в "классику" запихать, не выбив окон, высунуть в боковое окно с красным флажком?
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:56
    0
    Отмороженных найти можно, но такого качества контингент кончается быстро .... всё ж, "доскакавшегося" без подготовки, в самолёт??? разве что в бомболюке подвесить.
  11. Selin Andrey
    Selin Andrey Сегодня, 15:35
    +1
    Похоже зреет знатная провокация. Когда уродцы из рады разрешат полёты над "своей" территорией самолётам партнёров... Тут понадобится подсвет от С-400. Дабы во избежании.
  12. av58
    av58 Сегодня, 15:47
    0
    Вряд ли американцы и другие НАТОвцы решатся на прямое участие в гражданской войне на стороне Порошенко, особенно если будет риск прямого столкновения с Россией.
  13. dgonni
    dgonni Сегодня, 15:52
    0
    Автор мальца написал совсем не за то! первое! Речь Курта Волкера! Об чём он говаривал? Об помощи в восстановлении боеспособности ВМС и ВВС! То биш, учения просто проверка. Зашли стандарты? К весне пару десятков Ф-16 в варианте блок4-5 украина получит. А может и поболее. Передачка катеров из той же темки. Я имею в виду в первую очередь 3 датских универсала.
    1. mvg
      mvg Сегодня, 16:15
      0
      Ф-16 в варианте блок4-5

      А такие есть? В ходу Блок 52+ Даже на Блок 30 никто не летает.. их надо модернить..
      Передачка катеров из той же темки

      Два катера без оружия, и подготовка за 9 млн $
    2. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 16:24
      0
      Ну, пара десяток F16, блок 52, с логистикой и т.н. стоят милиарда полтора или два милиарда долларов. Может только во сне, никак иначе....Вполне возможно только если наскребете ети деньги и заплатите, но подарков на такие деньги ето фикция.
  14. mvg
    mvg Сегодня, 16:13
    0
    950 военных ВВС из разных стран, среди которых, помимо США, также Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды

    У Эстонии есть ВВС? Да ладно... ))))
  15. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 16:19
    0
    России надо быстро решать проблему Донбаса. Етот конфликт на границе истощает ресурсы, обессердечивает население ЛДНР и играет на руку американцам. Плюс одни русские убивают других русских. Ето мечта Вашингтона.
    И решать надо както безболезнено, чтоб не подымался крик в Европе. Если б ето было просто - уже бы решили, но ету рану надо закрывать, не смотря на то, сколько денег ето будет стоить.
  16. К-50
    К-50 Сегодня, 16:21
    0
    Цели «возвращения украинской авиации в небо» подчинены предстоящие крупномасштабные авиаучения, которые пройдут на Украине в ближайшее время при участии США и еще восьми стран НАТО.

    Вся эта свора олигофренов запросто какую-нибудь провокацию против России учинит.
    Дуракам закон не писан. request sad
  17. NyeMoNik70
    NyeMoNik70 Сегодня, 16:41
    0
    О, на фото крокодильчик атакует аэропорт 26.04.14г. И с чего вдруг решили, что ВВС действовали неудачно "В силу неважной подготовки пилотов и нехватки летного состава...". Противник не был слаб. "Другие" оказались сильнее.
    Русаки воевали и воюют с русаками.

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