Сколько можно оправдываться, или Как разговаривать с Западом?
Пожалуй, столько оправдательных речей от нашей страны, сколько приходится слышать в последнее время, ранее не звучало никогда. Оправдываемся буквально по любому поводу, по любому бредовому обвинению, по любой гнусной и откровенной лжи в наш адрес. Пытаемся оставаться в рамках так называемого международного права, хотя об это международное право ноги вытерли все, кому не лень. Нас, простите за жаргон, кидали и продолжают кидать, а мы всё своё: «хотим контактов с партнёрами в рамках закона». Чьего закона?
Нерасширение НАТО на Восток. Помните же, было такое «обещание» в рамках известных договорённостей по объединению Германии. И где сейчас НАТО? Правильно – в сотне километров от Питера. А все, кто обещал, либо уже в лучших мирах (с них не спросить), либо ударились в тупое отрицание – не было такого, и всё тут.
А пробирка Пауэлла? Это было эпично. Человек потряс чем-то там со стиральным порошком - фьюить... и нет миллиона иракцев. Международные соглашения, конечно же, не нарушены. Химоружие Саддама до сих пор ищут.
А поздравление со стороны западных партнёров всех нас с «наступившей» рыночной экономикой. Помните? Да, в тот самый момент, когда страна жила от одного кредита МВФ до другого, а приезд г-на Камдессю с положительным решением о новой порции кредитования властями воспринимался как всероссийский праздник.
Это ещё и в тот момент, когда зарплаты и пенсии не выплачивались месяцами, а когда выплачивались – бешеная инфляция съедала существенный процент их реального выражения. Когда университетские профессора ходили продавать костюмы на ближайшую барахолку.
Скрипалей, говорят нам, вы отравили! Вы, и точка! А мы говорим: да не мы; зачем нам травить того, кто уже давно - отработанный материал, кто уже слил всё то, что мог слить. Нам говорят: всё равно вы – вон, смотрите, «Беллингкэт» и «Инсайдер» вам фотки показали: «полковник ГРУ, Герой России, идёт по Лондону с флаконом «Новичка». Мы – снова оправдываться: Да не мы, нет у нас уже никакого ГРУ, да и сами говорите, что Скрипаль жив, как и его дочь, зато у вас есть Портон-Даун поблизости.
Ну сколько можно слышать это от страны, которая своей историей доказала, что все эти бредни – обычное гавканье, попытка сдерживания и ничего больше.
Если наши оправдания там всё равно никому не интересны, и если виновные изначально назначены (а это мы – Россия), то не пора ли по партнёрам пройтись тоном настоящей великой державы, коей Россия и является.
Объявить: Да, представьте себе, это мы травили Скрипалей. Да! Мы! И мы будем резать, травить, душить и топить каждого, кто предаст Россию и переметнётся на Запад, чтобы сдавать интересы страны! И не стойте у нас на пути. Как сказал ваш Уильямсон: заткнитесь и отойдите в сторону! Мы будем посылать на задания по убийству перебежчиков исключительно старших офицеров и генералитет, чтобы те у вас ещё и отдохнули на всю катушку!..
А что? Что-то для нас реально изменится. Лондон станет относиться к России хуже? Смешно... Хуже уже некуда. Ещё пару счетов олигархов заморозит, в Израиль заставит бежать. Великая потеря для народа России.
Далее объявить: Порошенко, мы не согласны на твои хотелки по вводу международных миротворцев на всей территорию Донбасса и на границе с Россией по одной простой причине – мы вводим туда своих миротворцев - российские Вооружённые силы в формате миротворческого контингента. И нам до светодиодной лампочки все твои стенания и сопли по поводу «русские войска на Украине». Ты же их так ждал – ну вот и получишь. И пусть теперь попробует хоть один украинский снаряд, хоть одна украинская пуля перелететь через линию соприкосновения – для принуждения к миру в точку расположения источника будет отправлен «Калибр». Дороговато. Но мы за ценой не постоим. И нам всё равно, кто там был – бандеровская «добровольческая» гнида, американский инструктор или военнослужащий ВСУ, выполнявший преступный приказ и стрелявший по соотечественникам.
Что-то изменится? Нас перестанут любить Порошенко и Турчинов? Или снимет санкции какой-нибудь «Укртырингпром», который сам кормится в России? Ага...
Если уж начнём, то нет никакого смысла и останавливаться:
Да, это мы повсюду применяем химическое оружие. И пусть бородатая сволочь в Сирии знает, что хлором, зарином, зоманом, «Новичком», «Дурачком» да хоть дихлофосом мы выкурим её из любых подвалов. Да, мы будем поддерживать Асада, просто потому что Асада не поддерживаете вы. Так вас устроит? И мы можете выгинаться в дугу, а Асад останется у власти, потому что это в наших, а не в ваших, интересах.
Да! Это наши спортсмены каждый день пачками едят мельдоний и протактиний, запивая всё это коктейлем на основе плазмы крови американских и канадских младенцев. Не утруждайте своих «беллингкэтов» поисками новых «родченковых». Мы вам сами открыто говорим: Да, все наши спортсмены поголовно на допинге. Да у нас вообще практически каждый (ну, кроме правительства) на допинге. А зачем... Да затем, чтобы вас скрутить в бараний рог при любой удобной для нас ситуации.
Да! Ещё мы ущемляем права педерастов! Потому что в нашей стране педерастов хватает везде, особенно в ряде государственных структур и в зарубежных представительствах их тоже хватает... Поэтому всех педерастов мы завтра же сошлём в сталинские лагеря, выдадим каждому по лому и по деревянной тележке для перевоспитания. А вы, Запад, как думали?.. Каж-до-му! А то и один лом на троих – кто больше гранита выработает, тот останется жив!
Вот только сказать всё это, судя по всему, пока некому. И даже вовсе не потому, что всё это ересь и бред. А потому что детки, которые за границей, заругают. Клерки в банках, в которых складируются честным и непосильным трудом нажитые средства, шепнут топ-менеджерам, а те шепнут ещё дальше, и средства окажутся в глубокой заморозке. Махровые либералы заорут благим матом: щё ж вы делаете, сталинскийрежимвозвращение... А разве ж можно обидеть деток, клерков и либералов. Никак нет-с... Потому и оправдываться будем дальше и помои с головы и лица вытирать тем, чем придётся.
Нерасширение НАТО на Восток. Помните же, было такое «обещание» в рамках известных договорённостей по объединению Германии. И где сейчас НАТО? Правильно – в сотне километров от Питера. А все, кто обещал, либо уже в лучших мирах (с них не спросить), либо ударились в тупое отрицание – не было такого, и всё тут.
А пробирка Пауэлла? Это было эпично. Человек потряс чем-то там со стиральным порошком - фьюить... и нет миллиона иракцев. Международные соглашения, конечно же, не нарушены. Химоружие Саддама до сих пор ищут.
А поздравление со стороны западных партнёров всех нас с «наступившей» рыночной экономикой. Помните? Да, в тот самый момент, когда страна жила от одного кредита МВФ до другого, а приезд г-на Камдессю с положительным решением о новой порции кредитования властями воспринимался как всероссийский праздник.
Это ещё и в тот момент, когда зарплаты и пенсии не выплачивались месяцами, а когда выплачивались – бешеная инфляция съедала существенный процент их реального выражения. Когда университетские профессора ходили продавать костюмы на ближайшую барахолку.
Скрипалей, говорят нам, вы отравили! Вы, и точка! А мы говорим: да не мы; зачем нам травить того, кто уже давно - отработанный материал, кто уже слил всё то, что мог слить. Нам говорят: всё равно вы – вон, смотрите, «Беллингкэт» и «Инсайдер» вам фотки показали: «полковник ГРУ, Герой России, идёт по Лондону с флаконом «Новичка». Мы – снова оправдываться: Да не мы, нет у нас уже никакого ГРУ, да и сами говорите, что Скрипаль жив, как и его дочь, зато у вас есть Портон-Даун поблизости.
Ну сколько можно слышать это от страны, которая своей историей доказала, что все эти бредни – обычное гавканье, попытка сдерживания и ничего больше.
Если наши оправдания там всё равно никому не интересны, и если виновные изначально назначены (а это мы – Россия), то не пора ли по партнёрам пройтись тоном настоящей великой державы, коей Россия и является.
Объявить: Да, представьте себе, это мы травили Скрипалей. Да! Мы! И мы будем резать, травить, душить и топить каждого, кто предаст Россию и переметнётся на Запад, чтобы сдавать интересы страны! И не стойте у нас на пути. Как сказал ваш Уильямсон: заткнитесь и отойдите в сторону! Мы будем посылать на задания по убийству перебежчиков исключительно старших офицеров и генералитет, чтобы те у вас ещё и отдохнули на всю катушку!..
А что? Что-то для нас реально изменится. Лондон станет относиться к России хуже? Смешно... Хуже уже некуда. Ещё пару счетов олигархов заморозит, в Израиль заставит бежать. Великая потеря для народа России.
Далее объявить: Порошенко, мы не согласны на твои хотелки по вводу международных миротворцев на всей территорию Донбасса и на границе с Россией по одной простой причине – мы вводим туда своих миротворцев - российские Вооружённые силы в формате миротворческого контингента. И нам до светодиодной лампочки все твои стенания и сопли по поводу «русские войска на Украине». Ты же их так ждал – ну вот и получишь. И пусть теперь попробует хоть один украинский снаряд, хоть одна украинская пуля перелететь через линию соприкосновения – для принуждения к миру в точку расположения источника будет отправлен «Калибр». Дороговато. Но мы за ценой не постоим. И нам всё равно, кто там был – бандеровская «добровольческая» гнида, американский инструктор или военнослужащий ВСУ, выполнявший преступный приказ и стрелявший по соотечественникам.
Что-то изменится? Нас перестанут любить Порошенко и Турчинов? Или снимет санкции какой-нибудь «Укртырингпром», который сам кормится в России? Ага...
Если уж начнём, то нет никакого смысла и останавливаться:
Да, это мы повсюду применяем химическое оружие. И пусть бородатая сволочь в Сирии знает, что хлором, зарином, зоманом, «Новичком», «Дурачком» да хоть дихлофосом мы выкурим её из любых подвалов. Да, мы будем поддерживать Асада, просто потому что Асада не поддерживаете вы. Так вас устроит? И мы можете выгинаться в дугу, а Асад останется у власти, потому что это в наших, а не в ваших, интересах.
Да! Это наши спортсмены каждый день пачками едят мельдоний и протактиний, запивая всё это коктейлем на основе плазмы крови американских и канадских младенцев. Не утруждайте своих «беллингкэтов» поисками новых «родченковых». Мы вам сами открыто говорим: Да, все наши спортсмены поголовно на допинге. Да у нас вообще практически каждый (ну, кроме правительства) на допинге. А зачем... Да затем, чтобы вас скрутить в бараний рог при любой удобной для нас ситуации.
Да! Ещё мы ущемляем права педерастов! Потому что в нашей стране педерастов хватает везде, особенно в ряде государственных структур и в зарубежных представительствах их тоже хватает... Поэтому всех педерастов мы завтра же сошлём в сталинские лагеря, выдадим каждому по лому и по деревянной тележке для перевоспитания. А вы, Запад, как думали?.. Каж-до-му! А то и один лом на троих – кто больше гранита выработает, тот останется жив!
Вот только сказать всё это, судя по всему, пока некому. И даже вовсе не потому, что всё это ересь и бред. А потому что детки, которые за границей, заругают. Клерки в банках, в которых складируются честным и непосильным трудом нажитые средства, шепнут топ-менеджерам, а те шепнут ещё дальше, и средства окажутся в глубокой заморозке. Махровые либералы заорут благим матом: щё ж вы делаете, сталинскийрежимвозвращение... А разве ж можно обидеть деток, клерков и либералов. Никак нет-с... Потому и оправдываться будем дальше и помои с головы и лица вытирать тем, чем придётся.
- Автор:
- Володин Алексей
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