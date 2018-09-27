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Сколько можно оправдываться, или Как разговаривать с Западом?

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Пожалуй, столько оправдательных речей от нашей страны, сколько приходится слышать в последнее время, ранее не звучало никогда. Оправдываемся буквально по любому поводу, по любому бредовому обвинению, по любой гнусной и откровенной лжи в наш адрес. Пытаемся оставаться в рамках так называемого международного права, хотя об это международное право ноги вытерли все, кому не лень. Нас, простите за жаргон, кидали и продолжают кидать, а мы всё своё: «хотим контактов с партнёрами в рамках закона». Чьего закона?

Нерасширение НАТО на Восток. Помните же, было такое «обещание» в рамках известных договорённостей по объединению Германии. И где сейчас НАТО? Правильно – в сотне километров от Питера. А все, кто обещал, либо уже в лучших мирах (с них не спросить), либо ударились в тупое отрицание – не было такого, и всё тут.

А пробирка Пауэлла? Это было эпично. Человек потряс чем-то там со стиральным порошком - фьюить... и нет миллиона иракцев. Международные соглашения, конечно же, не нарушены. Химоружие Саддама до сих пор ищут.


Сколько можно оправдываться, или Как разговаривать с Западом?


А поздравление со стороны западных партнёров всех нас с «наступившей» рыночной экономикой. Помните? Да, в тот самый момент, когда страна жила от одного кредита МВФ до другого, а приезд г-на Камдессю с положительным решением о новой порции кредитования властями воспринимался как всероссийский праздник.

Это ещё и в тот момент, когда зарплаты и пенсии не выплачивались месяцами, а когда выплачивались – бешеная инфляция съедала существенный процент их реального выражения. Когда университетские профессора ходили продавать костюмы на ближайшую барахолку.

Скрипалей, говорят нам, вы отравили! Вы, и точка! А мы говорим: да не мы; зачем нам травить того, кто уже давно - отработанный материал, кто уже слил всё то, что мог слить. Нам говорят: всё равно вы – вон, смотрите, «Беллингкэт» и «Инсайдер» вам фотки показали: «полковник ГРУ, Герой России, идёт по Лондону с флаконом «Новичка». Мы – снова оправдываться: Да не мы, нет у нас уже никакого ГРУ, да и сами говорите, что Скрипаль жив, как и его дочь, зато у вас есть Портон-Даун поблизости.

Ну сколько можно слышать это от страны, которая своей историей доказала, что все эти бредни – обычное гавканье, попытка сдерживания и ничего больше.

Если наши оправдания там всё равно никому не интересны, и если виновные изначально назначены (а это мы – Россия), то не пора ли по партнёрам пройтись тоном настоящей великой державы, коей Россия и является.

Объявить: Да, представьте себе, это мы травили Скрипалей. Да! Мы! И мы будем резать, травить, душить и топить каждого, кто предаст Россию и переметнётся на Запад, чтобы сдавать интересы страны! И не стойте у нас на пути. Как сказал ваш Уильямсон: заткнитесь и отойдите в сторону! Мы будем посылать на задания по убийству перебежчиков исключительно старших офицеров и генералитет, чтобы те у вас ещё и отдохнули на всю катушку!..

А что? Что-то для нас реально изменится. Лондон станет относиться к России хуже? Смешно... Хуже уже некуда. Ещё пару счетов олигархов заморозит, в Израиль заставит бежать. Великая потеря для народа России.

Далее объявить: Порошенко, мы не согласны на твои хотелки по вводу международных миротворцев на всей территорию Донбасса и на границе с Россией по одной простой причине – мы вводим туда своих миротворцев - российские Вооружённые силы в формате миротворческого контингента. И нам до светодиодной лампочки все твои стенания и сопли по поводу «русские войска на Украине». Ты же их так ждал – ну вот и получишь. И пусть теперь попробует хоть один украинский снаряд, хоть одна украинская пуля перелететь через линию соприкосновения – для принуждения к миру в точку расположения источника будет отправлен «Калибр». Дороговато. Но мы за ценой не постоим. И нам всё равно, кто там был – бандеровская «добровольческая» гнида, американский инструктор или военнослужащий ВСУ, выполнявший преступный приказ и стрелявший по соотечественникам.

Что-то изменится? Нас перестанут любить Порошенко и Турчинов? Или снимет санкции какой-нибудь «Укртырингпром», который сам кормится в России? Ага...

Если уж начнём, то нет никакого смысла и останавливаться:
Да, это мы повсюду применяем химическое оружие. И пусть бородатая сволочь в Сирии знает, что хлором, зарином, зоманом, «Новичком», «Дурачком» да хоть дихлофосом мы выкурим её из любых подвалов. Да, мы будем поддерживать Асада, просто потому что Асада не поддерживаете вы. Так вас устроит? И мы можете выгинаться в дугу, а Асад останется у власти, потому что это в наших, а не в ваших, интересах.

Да! Это наши спортсмены каждый день пачками едят мельдоний и протактиний, запивая всё это коктейлем на основе плазмы крови американских и канадских младенцев. Не утруждайте своих «беллингкэтов» поисками новых «родченковых». Мы вам сами открыто говорим: Да, все наши спортсмены поголовно на допинге. Да у нас вообще практически каждый (ну, кроме правительства) на допинге. А зачем... Да затем, чтобы вас скрутить в бараний рог при любой удобной для нас ситуации.

Да! Ещё мы ущемляем права педерастов! Потому что в нашей стране педерастов хватает везде, особенно в ряде государственных структур и в зарубежных представительствах их тоже хватает... Поэтому всех педерастов мы завтра же сошлём в сталинские лагеря, выдадим каждому по лому и по деревянной тележке для перевоспитания. А вы, Запад, как думали?.. Каж-до-му! А то и один лом на троих – кто больше гранита выработает, тот останется жив!

Вот только сказать всё это, судя по всему, пока некому. И даже вовсе не потому, что всё это ересь и бред. А потому что детки, которые за границей, заругают. Клерки в банках, в которых складируются честным и непосильным трудом нажитые средства, шепнут топ-менеджерам, а те шепнут ещё дальше, и средства окажутся в глубокой заморозке. Махровые либералы заорут благим матом: щё ж вы делаете, сталинскийрежимвозвращение... А разве ж можно обидеть деток, клерков и либералов. Никак нет-с... Потому и оправдываться будем дальше и помои с головы и лица вытирать тем, чем придётся.
Автор:
Володин Алексей
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44 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:48
    +12
    во первых,нужно навсегда забыть слово партнёры по отношению к натовщине и сша,и начать себя вести более агрессивно,в том числе и посылать сугубо по Русски на три буквы всех этих англичан,поляков,америкакашек,япошек,и прочую мелочь.нужно заткнуть рот всяким турчиновым,аваковым,гройсманам-заткнуть силой,и навсегда.хватит быть добрыми,добрых сильнее бьют.
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 17:50
      +15
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      начать себя вести более агрессивно,

      Для начала надо иметь самодостаточную сильную экономику и профессионалов в правительстве. Я вот иногда думаю, что Гитлер и Наполеон по глупому силой пытались Россию взять. Оказывается гораздо эффективнее посадить марионеточное правительство, которое будет работать на своего хозяина, но при этом жестко держать в узде оболваненное население. Не важно чем, песнями о внешних врагах, вставании с колен, духовных скрепах, пятой колонне, бесконечными парадами, фейерверками и салютами в честь прошлых побед и т.п. Главное, что бы страна не развивалась, а так и осталась на месте в роли нефтескважины, или рудника... Что мы и имеем место наблюдать... Пенсионный, бензиновый и все остальные «беспределы». Ограбления простых граждан в 1991, 1998 и 2014 годах. При этом пассивность народа запредельная, как в песне: "...А нам все равно, а нам все равно..."
      1. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 17:57
        0
        Цитата: Аристарх Людвигович

        Для начала надо иметь самодостаточную сильную экономику.

        Но ее не будет до тех пор, пока экономикой России будет рулить это правительство.
        1. kapitan92 Онлайн
          kapitan92 Сегодня, 19:14
          -1
          Цитата: красноярск
          Цитата: Аристарх Людвигович

          Для начала надо иметь самодостаточную сильную экономику.

          Но ее не будет до тех пор, пока экономикой России будет рулить это правительство.

          А правительство утверждает Президент! laughing Как в прочем и утверждает членов российского сената! laughing
        2. Сандор Клиган Офлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 19:26
          0
          Цитата: красноярск
          Но ее не будет до тех пор, пока экономикой России будет рулить это правительство.

          А при Борьке правительство развивало экономику?...и после Путина другое правительство то же будет доить население.....
        3. Kuroneko Онлайн
          Kuroneko Сегодня, 19:31
          +4
          Цитата: красноярск
          Но ее не будет до тех пор, пока экономикой России будет рулить это правительство.

          Ну тут у нас всё вообще неоднозначно. При следующем президенте, если он будет такой же безвольной тряпкой, как ЕБН (и речь даже не про алкоголизм), вообще могут наступить новые "святые 20-ые".
          Очень не хотелось бы.
          А в правительстве всегда будут сидеть мерзавцы. Это было и есть ВСЕГДА. И в Российской Империи, и в СССР, и в нынешней России. Нашу страну как-то более-менее вытягивали лишь сильные лидеры, но и они зачастую закрывали глаза на эту гнусь - по разным причинам. Сколько того же заворовавшегося Алексашку Меншикова Пётр Первый терпел? Ну в итоге всё же сослал, да. Но тогда и времена были другие, плюс абсолютная власть монарха.
          1. Vladislav 73 Онлайн
            Vladislav 73 Сегодня, 20:52
            0
            Цитата: Kuroneko
            Сколько того же заворовавшегося Алексашку Меншикова Пётр Первый терпел? Ну в итоге всё же сослал, да. Но тогда и времена были другие, плюс абсолютная власть монарха.

            Справедливости ради всё-же заступлюсь за Петра I.А.Д.Меншикова сослал формально Внук Петра I - Пётр II,а по-факту-клан князей Долгоруких и примыкавшая к ним прочая старобоярская сволочь,типа желавшая возвращения "старых добрых порядков".
      2. bandabas Офлайн
        bandabas Сегодня, 18:39
        -1
        Сегодня свершилось. Госдума приняла закон о пенсиях в 3-м чтении. Зато в 2023 году наш ждет очередной мундиаль, уже хоккейный. Бабла заработаем!!! (кто то).
      3. Vladimir 5 Онлайн
        Vladimir 5 Сегодня, 19:28
        +1
        Статья зачётная и на наболевшее. Концовку немного смяли, ибо по тону всей статьи и нужно было обозначить всю эту либеральную гниль и паразитическую накипь, что в "олигархате". что у власти,- паразитами народа и государства, и отсечь от здорового тела государства, Пример Р.Абрамович,- наворовал из общенародного достояния миллиарды (матерьялы суда с Березовским тому доказательство) и мается по Англиям, бедняге не дали английский паспорт , поехал за израильским, а Россия для него, место, где можно безпрепятственно воровать и плевать не неё..(На английский футбол и клуб Чельси сотни миллионов, а на российский спорт и футбол окровенное наплевать)....
      4. digitalcn75 Офлайн
        digitalcn75 Сегодня, 20:47
        0
        С этим глупо спорить. Но чтобы построить в России сильную экономику, необходимо, чтобы люди, принимающие ключевые для страны решения, так называемая элита, были бы талантливыми профи в своих областях, а не лояльной начальству воинствующей серостью, чтобы были честными, радели за Родину не на словах, а на деле, работали за зарплату, абсолютно исключали бы возможность пользоваться служебным положением для личной наживы, да и вообще между властью и богатством исчез бы знак равно, были бы равно подсудны с обычными смертными, чтобы сами они и их дети учились и лечились в России... А там и народ бы подтянулся. Но видите сколько бы? Поэтому вместе помечтаем о сильной экономике, оглянемся по сторонам, вздохнем и дальше каждый на свои галеры.
    2. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 18:46
      +2
      всех педерастов мы завтра же сошлём в сталинские лагеря, выдадим каждому по лому и по деревянной тележке для перевоспитания.
      Именно там они и получат свое счастье, колония то мужская, там для ЗК женщин нет. laughing
  2. Кавалерист Онлайн
    Кавалерист Сегодня, 17:48
    +2
    Я давно уже тут на сайте предлагал..Со всеми обвинениями запада соглашаться , типо Да МЫ и что ? Тут хоть не обидно за санкции и прочее..
    А наши политики начинают бурно оправдываться и еще больше получать обвинений..
    Я бы Скрипале на себя взял ..И сбитый боинг ит.д. Д вся Россия бы крикнула им в лицо падлам , ДА ЭТО МЫ 100 млн. Только прекратите НЫТЬЕ господа! Достали уже ..
    1. KAV Онлайн
      KAV Сегодня, 20:39
      +1
      Да неужели?? А в чем еще признаться, что мы не делали? Ишь чего захотели... Прикольная статья... Сыграть на эмоциях и заставить таки признаться во всех грехах. Хрен им всем! Сейчас "признаешься", и тут же все эти признания будут вписаны в анналы истории! Потом фиг отмоешься! Надо по другому действовать: нас обвинили, а мы им встречку "докажи, или получишь в морду!", не доказали - НА ПОЛУЧИ! Чтобы отбить охоту голословно обвинять, напрочь! Но, на счет "партнеров" согласен на все 100! Пора с этим заканчивать!
  3. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 17:51
    0
    Эту статью надо бы в ,,Парламентской газете" напечатать, или как там она называется. Оттуда в основном и идут все оправдания
  4. vit357 Офлайн
    vit357 Сегодня, 17:55
    +5
    Начал за здравие,закончил за упокой.Номера счетов где?Счета Путина уже нашли?Явки,пароли?Следы рогов и копыт?)))
  5. гаррет Офлайн
    гаррет Сегодня, 17:56
    +1
    автор... и весь мир в труху??)
    1. Azim77 Офлайн
      Azim77 Сегодня, 18:16
      +1
      Автор горячиться, нервно написано. Понять можно, но на Западе как раз этого и добиваются, чтобы вновь у его населения в головах маячила "Красная угроза", "Империя зла", в которой расстреливают и травят неугодных, в Гулаги миллионами запихивают, в очередь за туалетной бумагой стоят, и тд и тп. А вот у них все хорошо, свободно и цивильно. В сравнении. А в последнее время это сравнение никак на пользу Запада не идет. И поэтому не выходит списывать неудачи и проблемы экономики и политики, указывая на "страну злых советских людей", типа у них намного хуже.
  6. лесовозник Офлайн
    лесовозник Сегодня, 18:04
    +3
    Шутка юмора — на любой их выпад я б включал окончание припева старого хита " тополиный пух" и демострировал фото подберёзовика)))
  7. Константин Шевченко Офлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 18:07
    +6
    Статью можно назвать "накипело от души". Правильно всё написано, плюсую. Интересно МИДу не надоело сопли жевать да размазывать?
  8. gabonskijfront Онлайн
    gabonskijfront Сегодня, 18:09
    +6
    Западная цивилизация самая кровавая и хищная за всю историю человечества,работорговля вплоть до 19 века геноцид целых континентов,самые кровавые войны,ограбление всего мира ,старт которому дали так называемые "великие географические открытия".
    1. Anti Офлайн
      Anti Сегодня, 18:32
      -8
      Можно вот спросить а русские люди которые живут на нафте-газо доллары, эти самые нефте-газы с русской земли качают? только не надо про олигархию, они берут не больше трети по подсчетам.

      Москвич это такой же колонизатор как англичанин или француз, бедуины имеют свое государство и отгрохали себе города лучше Москвы, а что оленеводы хуже, что ли? по правде все, что на вас, на детях и в доме - все украдено/завоевано у других народов, вся индустриализация вообще работала на кавказской нефти а сейчас там дикарство и бедность как во Французом Алжире а у вас в доме центральное отопление и гипермаркеты шаговой доступности.

      Моё оценочное суждение.
      1. gabonskijfront Онлайн
        gabonskijfront Сегодня, 18:48
        +3
        Правильно ровно на столько на сколько Россия часть западной цивилизации,значит не совсем правильно.Мы не вели опиумных войн,не вывозили негров из которых большинство гибли в дороге,не ликвидировали индейцев с помощью чумных одеял,не загоняли аборигенов Австралии в лагеря итд.
        1. Anti Офлайн
          Anti Сегодня, 19:15
          -3
          Чукчей резали жестоко, черкесов выгнали, сегодня ситуация когда учителям-врачам не задерживают зарплаты зиждется на оленеводческой нефти. А могли бы пожалуй тоже иметь свое государство, купить спецов и потом отгрохать Нью-Йорк в тунре как арабы.
          1. gabonskijfront Онлайн
            gabonskijfront Сегодня, 19:32
            +4
            Врёшь,чукчи сами резали всех в округе ,доходили в своих походах вплоть до Калифорнии,коряки,алеуты и эскимосы молились на русских защищавших их.А черкесы всегда были частью русских элит вспомнить хотя бы жену Ивана четвёртого и её семью,знаменитый Андрей Тарковский потомок черкесских князей .
  9. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 18:11
    0
    Автор аплодирую стоя!
  10. PontiffSulyvahn Офлайн
    PontiffSulyvahn Сегодня, 18:11
    0
    Сколько автору лет? Не, это, конечно, хорошо, сидя на диване, рассуждать как поругаешься со всем миром, но что-то не хочется такого счастья. Ни одна страна сейчас не сможет жить самостоятельно (даже КНДР), только в содружестве с мировым сообществом. Или хотя бы сохраняя нейтралитет. автор реально предлагает авторкию, потому что ничего иного его идеи не принесут. Интересно, а он готов лишиться как рынков сбыта, так и все импортных товаров? Ну тех ПК и планшета, с которых он так весело и задорно написал свою статью?

    И пожалуйста, не нужно про Китай, который всех всем обеспечит. В случае противостояния по методу аффтара от нас отвернётся даже Венесуэла с Северной Кореей.
  11. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 18:12
    +4
    Позитивно постебался )) забыл добавить про Израиль и самолёт разведки. Самолёт подбит погибло 15русских военных изза полетов истребителей страны чьи истребители не то что бомбить, а вообще летать в Сирии не должны - через полчаса в Израиле не остаётся ни одного целого самолёта а все аэродромы перепаханы кратерами в крошево. Израиль начинает вопить. Ему спокойно отвечают что ещё один звук и за авиацией последуют заводы и инфраструктура. А ваши жертвы нас вообще не волнуют. Вот так вот. Ну и что?
  12. 2224460 Офлайн
    2224460 Сегодня, 18:14
    +3
    Объявить: Да, представьте себе, это мы травили Скрипалей. Да! Мы! И мы будем резать, травить, душить и топить каждого, кто предаст Россию и переметнётся на Запад
    Для того что бы это сделать нужно иметь как говорят "западные партнеры" стальные яйца,мы же говорим "Хватит ли духу" (видно кому что важнее),а нащ дух весь на Крыме вышел,даже на Донбасс не хватило,все кто начинал (от Мозгового до Захарченко,царствия им небесного)уже в земле ,а наши правители как опарыши в "минском договарнике" как в навозе возятся,и даже это разрешить не могут.Или в стойло загнать всю эту "бандеровскую щущеру",или блеенья по поводу Ил-20,что мы там сирийцам что то поставим кого то научим я вообще молчу,15 офицеров в минус,а мы будем плотнее сотрудничать ,да четче за небом смотреть,короч и этим "простили",про" нож в спину" благополучно уже забыли,партнеры епта, чо.
    1. мерцание Офлайн
      мерцание Сегодня, 19:20
      +1
      15 офицеров в минус,а мы будем плотнее сотрудничать
      То что будут плотнее сотрудничать говорит руководство Израиля, надеясь на то что с может продолжать бомбить безнаказано Сирию как это было раньше. Но рубикон пройден. Шойгу сказал, что остудит горячие головы. Т.е. если начнут уничтожаться С-300, то Сирия получит другое оружие, способное таки охладить горячие головы - надо будет поставим и Искандеры, кроме того, не будем сдерживать Иран и Хезболлу, плюс, арабы ликуют по поводу поставки С-300 Сирии - видят в этом знак того, что скоро будет положен конец агрессивной политике Израиля.
      Так что, "плотнее сотрудничать" это Израиль должен забыть про агрессию соседних стран.
  13. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 18:36
    +1
    Вот только сказать всё это, судя по всему, пока некому. И даже вовсе не потому, что всё это ересь и бред.
    Именно потому что это ересь и бред. Большей глупости и предложить нельзя. Наш ответ должен быть соразмерным, ни больше не меньше. Другое дело, что мы боязь преодолеть уровень "не больше", отвечаем гораздо меньше, чем могли бы.
    Только соразмерно.
    А так нас то и дело, что провоцируют на чрезмерно резкий ответ.
  14. Тестов Офлайн
    Тестов Сегодня, 18:44
    +2
    Чтобы разговаривать с партнёрами на равных нужно иметь экономику, как у партнёров, об этом на сайте писали много-много раз. Сегодня самая заботливая Дума удумала убрать северную пенсию. Накроется, похоже, подводное атомное судостроение в России. В Северодвинске большинство - приезжие, живут на Севере только из-за льготной северной пенсии. Зарплаты в Питере давно в судостроении выше...Шибко толерантныйв городском Совете Северодвинска уже есть - кстати или не кстати из "команды Севмаша" под флагом партии синего цвета бурого медведя, вероятно после процедуры эпиляции. Детей в школах воспитывала, затем была директором школы, а сегодня в Городском управлении образования Северодвинска заместителем начальника работает мадам, муж которой купил в стране -члене НАТО квартирку. Злые языки поговаривают, что советника Главы муниципального образования Северодвинск не приняли на должность судьи, хотя экзамен он сдал "на отлично", только потому, что благодаря стараниям мамы уклонился он в 90-е годы прошлого века от службы по призыву в рядах ВС РФ и , якобы военные следователи сейчас проводят проверку и почти готовы возбудить уголовное дело...И это только в маленьком Северодвинске, где население, как и по всей Архангельской области, стремительно уменьшается из года в год уже четверть века...Грустно...
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 19:20
      -1
      Ты чего тут разнылся?
  15. Александр Бушковский Офлайн
    Александр Бушковский Сегодня, 19:04
    0
    Согласен с каждым словом сказанном в статье!
  16. Гардамир Офлайн
    Гардамир Сегодня, 19:08
    +3
    Автор, вы злой! Наш президент очень добрый человек. Он не может ругаться на своих партнёров. Знаете как в давке в автобусе, вам на ногу наступили, вы же и извинились. Так и здесь. За расстрел нацистами поляков под Смоленском, президент извинился и перед поляками и перед немцами. За зверства крымских татар над советскими военнопленными президент извинился перед крымскими татарами.
    Вот и в наше время. Сбили турки самолёт, мы сделали вид, что турки якобы извинились и ещё больше дружим. Разбомбили американцы двести наших людей, мы ещё больше партнёры. Погибли 15 наших ребят, ну сделаем вид, что сирийцы сбили, с израильтянами так на публику бровками подёргаем и всё.
    У власти в России такая идеология просить прощения у партнёров. Не у народа же!
  17. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 19:25
    0
    Вести дела с Западом - это как секас с доминированием. Либо ты, либо тебя. Договорится полюбовно на основе общих интересов - это не для англосаксонского мира. сколько раз Россия их за это била, но каждый раз в конце милостливо прощала и отпускала на разведение, чтобы уже через 5-10 лет вновь получить от очухавшихся соседей веслом по голове. И так будет до тех пор, пока им не сломать хребет окончательно.
    1. japs Онлайн
      japs Сегодня, 20:09
      0
      Цитата: Berkut24
      ...И так будет до тех пор, пока им не сломать хребет окончательно.

      Именно, веслом по горбу, пока весло не сломается. После чего наш МИД принесет извинения "партнерам" за сломанное весло. И так будет до тех пор, пока все основополагающие отрасли индустрии не вернутся в собственность государства, т. е. народа.
      Разве Вы не видите, как правительство назойливо и настойчиво ноет про приватизацию оборонной промышленности? Не видите, как картавые банкиры пытаются совать палки в колеса Уралвагонзаводу и прочая?
      Правительство под руководством мальчика, любителя матрассных гаджетов, не смеет даже смотреть в сторону хозяев, ведь игрушку могут отнять! Вот и жуют сопли, душат народ по указке МВФ.
      Пора бы нашему поколению вспомнить молодость и показать, что уроки классовой борьбы мы усвоили, но позабыли, как их применять.
      Сколько забастовок и стачек проведено в РФ за прошедшее время? То-то же!
      Пора читать классиков, они совсем не врали про империализм!
  18. Юра Офлайн
    Юра Сегодня, 19:27
    0
    Володин, вас понесло, быстро очень бежите, мать вашу, мне старому трудно бежать рядом, но вы не останавливайтесь, а я... догоню. А вообще здоровая, хорошая злость, реакция нормального человека на происходящее. Так их!
  19. DigitalError Офлайн
    DigitalError Сегодня, 19:53
    +1
    Пока мы исповедуем капитализм в надежде стать "своими" на западе - будем следовать "международному" праву и заветам МВФ. И оправдываться, оправдываться, оправдываться. А к чему апеллировать? К империи? Её больше нет. К традициям? Так исторические ценности теперь в музеях Ельцина. К идеологии? Так её больше нет и она запрещена основным законом. К достижениям прошлого? Так Колчаку памятные таблички вешают, а Власов, оказывается, лишь жертва обстоятельств...
  20. digitalcn75 Офлайн
    digitalcn75 Сегодня, 20:07
    0
    Наболело у автора, похоже
  21. DPN Офлайн
    DPN Сегодня, 20:12
    0
    Смелой наша страна была в 1961 году ,когда заступилась за КУБУ спасибо за это Н,С ,Хрущёву и Л,И,Брежневу пока был молодым ,а дальше пришёл большой писец что и привело к сегодняшней ситуации,Теперь видать судьба России оправдываться за всё и во всём.
  22. Ян Сергеев Онлайн
    Ян Сергеев Сегодня, 20:22
    +1
    Одни путинские "партнеры" подставляют под сбитие Ил-20 с 15 военнослужащими РФ. Другие просто замочили десятки, а то и сотни частных военных контрактников. Путин всё утирается и в ответ усиливает бомбежки Воронежа, покрывая убытки своих дружков усилением политических репрессий, социального геноцида и обиралова народа.

    Бывали времена у нас и хуже, но не было подлее...
  23. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 20:30
    0
    Надо возродить СМЕРШ. И всё. И лупануть по партнёрам ядерными зарядами. Сжечь этот гадюшник к Кхорновой бабушке! am
  24. Старый танкист Офлайн
    Старый танкист Сегодня, 20:35
    +1
    Что за бредятина?
  25. Compasure Онлайн
    Compasure Сегодня, 20:53
    0
    Еще раз процитирую Александра III: "у России только два союзника - армия и флот". Все остальные-потенциальные противники и их надо отправлять по сексуально-пешеходному маршруту ! Но, как написал автор
    Махровые либералы заорут благим матом: щё ж вы делаете, сталинскийрежимвозвращение... А разве ж можно обидеть деток, клерков и либералов. Никак нет-с... Потому и оправдываться будем дальше и помои с головы и лица вытирать тем, чем придётся.
    и с этим ,к сожалению, не поспоришь ....