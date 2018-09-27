Нидерландские военные поехали на учения без зимней одежды. В Норвегию

Министерство обороны Нидерландов не закупило зимнюю форму одежды для военнослужащих подразделений армии, которые принимают участие в маневрах НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец - 2018") в Норвегии, сообщает норвежская газета Aftenposten.Согласно материалов издания, нидерландское военное ведомство не озаботилось покупкой зимнего обмундирования для подразделений, отправившихся на международные учения в Норвегию. Теперь, чтобы не замерзнуть в холодном климате Норвегии, военнослужащим придется за свой счет приобретать зимнюю форму.Комментирующая данное "упущение" военного ведомства, статс-секретарь Минобороны Нидерландов Барбара Виссер заявила, что в Минобороны не предусмотрели, что в это время года в Норвегии будут такие низкие температуры. По ее словам, в прошлом году на осенних учениях в Литве военнослужащим теплая одежда не понадобилась. При этом Виссер подчеркнула, что военнослужащим, которые приобретут зимнюю форму самостоятельно, необходимо будет компенсировать расходы в размере 1 тысячи евро.Учения НАТО Trident Juncture-2018 пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них примут участие более 40 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса.