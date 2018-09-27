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Нидерландские военные поехали на учения без зимней одежды. В Норвегию

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Министерство обороны Нидерландов не закупило зимнюю форму одежды для военнослужащих подразделений армии, которые принимают участие в маневрах НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец - 2018") в Норвегии, сообщает норвежская газета Aftenposten.

Нидерландские военные поехали на учения без зимней одежды. В Норвегию


Согласно материалов издания, нидерландское военное ведомство не озаботилось покупкой зимнего обмундирования для подразделений, отправившихся на международные учения в Норвегию. Теперь, чтобы не замерзнуть в холодном климате Норвегии, военнослужащим придется за свой счет приобретать зимнюю форму.


Комментирующая данное "упущение" военного ведомства, статс-секретарь Минобороны Нидерландов Барбара Виссер заявила, что в Минобороны не предусмотрели, что в это время года в Норвегии будут такие низкие температуры. По ее словам, в прошлом году на осенних учениях в Литве военнослужащим теплая одежда не понадобилась. При этом Виссер подчеркнула, что военнослужащим, которые приобретут зимнюю форму самостоятельно, необходимо будет компенсировать расходы в размере 1 тысячи евро.

Учения НАТО Trident Juncture-2018 пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них примут участие более 40 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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67 комментариев
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  1. Кавалерист Онлайн
    Кавалерист Сегодня, 18:21
    +2
    А зачем она им , анашой наверное затарились..))))
    1. СРЦ П-15 Офлайн
      СРЦ П-15 Сегодня, 18:55
      +1
      Цитата: Кавалерист
      А зачем она им , анашой наверное затарились.

      Скорее всего наоборот: они надеялись, что анаша в Норвегии растёт, а там облом - холодно, не сезон! yes
      1. milton Офлайн
        milton Сегодня, 19:31
        -1
        Ничего там хрибы растут ягель разный lol найдут что пожевать good
      2. татарин 174 Офлайн
        татарин 174 Сегодня, 19:32
        +1
        Ничего особенного, обычное армейское разгильдяйство, коего и у нас и сейчас наверно хватает, да и в советской армии было достаточно...
      3. Фил77 Офлайн
        Фил77 Сегодня, 19:35
        -1
        А вообще интересно,а как организм на холод реагирует после курения этой дряни?А то у меня опыт в этой области нулевой.Никто не подскажет?
  2. fruit_cake Офлайн
    fruit_cake Сегодня, 18:23
    0
    что норвежский генерал мороз уже победил армию Нидерландов? у европейцев это похоже традиция такая, забывать тёплую одежду
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 19:13
      +2
      Цитата: fruit_cake
      , забывать тёплую одежду

      Был у меня куртец будесовский и штаны ихние же - всё непромокаемое, типа осень. Поносив их я понял почему немцы мёрзли под Москвой.
      Весь европский шмот такой.
      1. Сергей39 Офлайн
        Сергей39 Сегодня, 19:21
        +1
        Надо им предложить партию телогреек со складов МО. Недорого
        1. Фил77 Офлайн
          Фил77 Сегодня, 19:38
          0
          Потенциального противника ещё и снабжать тёплым обмундированием?Да..Мы-русские оч добрые люди!Шутка. stop
          1. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 19:48
            +1
            Цитата: Фил77
            Потенциального противника ещё и снабжать тёплым обмундированием?

            Ащё отдыхом и горячей пищей. laughing
            1. AlexVas44 Онлайн
              AlexVas44 Сегодня, 19:55
              +1
              Ага, а отдых по бесплатной путевке в Сибирь laughing
              1. Серый брат Онлайн
                Серый брат Сегодня, 20:04
                +1
                Цитата: AlexVas44
                Ага, а отдых по бесплатной путевке в Сибирь

                Трудотерапия делает из европейцев человеков.
            2. Альф Онлайн
              Альф Сегодня, 19:56
              +3
              Цитата: Серый брат
              Цитата: Фил77
              Потенциального противника ещё и снабжать тёплым обмундированием?

              Ащё отдыхом и горячей пищей. laughing

              В Сибири. Да и собрать в огороженные места под охраной, а то вдруг разбегутся и перемерзнут-зимы-то в Сибири суровые...О них же заботимся.
          2. Кавалерист Онлайн
            Кавалерист Сегодня, 20:19
            0
            Цитата: Фил77
            Потенциального противника ещё и снабжать тёплым обмундированием?Да..Мы-русские оч добрые люди!Шутка. stop

            Вот вспомнилась байка времен ВОВ (под Москвой )..
            Штрафной батальон на передовой в окопах , новый год, холод жуткий ,немцы пьют судя по голосам и мерзнут ..Выпить хочется (а нету )))
            Один ушлый явно уголовник придумал идею ..(дополз практически до немецких окопов с веревочкой с колесиком ..) Короче по этой "дороге " отправили немцам валенки (только что всех обеспечили бойцов новым теплым обмурдированием )))
            Обратно шнапс с колбасой ..
            Утром весь батальон был раздет и в стельку пьян и тут генерал с проверкой и поздравить ..
            Короче , если завтра утром все не вернете ..(каждого второго ..)
            Ночью все как один с похмелья пошли к немцам молча ...Короче немцы не ожидали , морды набили , кого прирезали ,но валенки все забрали и шнапса остатки ..И так же молча ушли в свои окопы..
            Потом немчура еще неделю кричали на передовой "рус Иван шнапс верни.." laughing soldier
            Это по русски ! hi
      2. Кавалерист Онлайн
        Кавалерист Сегодня, 19:57
        0
        Цитата: Серый брат
        Поносив их я понял почему немцы мёрзли под Москвой.
        Весь европский шмот такой.

        Не зря наши в Арктике укрепляются ..)))) Россия непобедима ! wassat soldier
  3. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 18:28
    +2
    Мне б в своё время покупку различных невыданных частей обмундирования по штуке евро компенсировали .. winked А если серьёзно , то у них там , что вообще никаких запасов нет ? А то странно звучат слова , что не предусмотрели и не закупили , да и как не крути у военных на крайняк всегда и старые комплекты в загашнике есть .
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 18:38
      +1
      Привыкли видно к комфортным летним маневрам. smile
      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 18:44
        +1
        Ну какая никакая зима в Голландии есть , а рядом с морем ещё и промозгло - мерзопакостная , так что зима , как явление для них регулярный приход , а значит и зимка должна в табеле присутствовать и тыловики её на складах иметь ..
        1. Alex_You Офлайн
          Alex_You Сегодня, 19:05
          +1
          Логистика такая логистика. Везде бывают такие проколы.
    2. свой1970 Онлайн
      свой1970 Сегодня, 18:49
      +1
      Цитата: КВУ-НСвД
      да и как не крути у военных на крайняк всегда и старые комплекты в загашнике есть .
      -
      "Интересны и логистические аспекты этих маневров. Шведские СМИ обращают внимание на то обстоятельство, что «27 июля Командование НАТО по трансформации (город Норфолк) договорилось с норвежским Департаментом оборонного развития протестировать в ходе этих учений новую концепцию «усиленных (расширенных) логистических баз». Это усиление должно произойти в основном на американские деньги. Отмечается, что «Военно-воздушные силы (ВВС) США ведут активную деятельность по размещению в Европе баз заблаговременного складирования. На их развитие в 2018 году выделено 800 млн долл.». Это весьма солидная сумма. Но зачем Пентагону заблаговременно готовить значительные материальные ресурсы, склады, другую инфраструктуру для боевой авиации? "
      1. Альф Онлайн
        Альф Сегодня, 20:00
        0
        Цитата: свой1970
        Но зачем Пентагону заблаговременно готовить значительные материальные ресурсы, склады, другую инфраструктуру для боевой авиации? "

        Затем, что в случае обострения обстановки гораздо проще и быстрее перебросить летчиков и самолеты своим ходом на полностью готовые аэродромы со всем необходимым, чем тащить через океан все положенное по уставам барахло. Идея, в принципе, неплохая.
    3. михаил3 Офлайн
      михаил3 Сегодня, 18:56
      0
      Нету. Складское хранение по всем нормам - штука не дешевая.
      1. Kuroneko Онлайн
        Kuroneko Сегодня, 19:08
        +1
        Ну а как же НАТО? Единый блок же, единые стандарты, нес па? Не может быть, чтобы в Норвегии своих запасов на своих складах не было. Ну не может. Это в войну может быть постоянная нехватка то того, то другого, а для мирного времени по нормативам минимум двойной запас всегда должен лежать. А табачок один фиг врозь, извольте сами найти и купить. Евросолидарность во всей красе. Ну хотя деньги-то они всегда считать умели.
      2. Михаил28 Онлайн
        Михаил28 Сегодня, 20:22
        0
        А у американцев своих запасов нет, в смысле тёплого обмундирования, которые обновлять надо? Или они не дураки, воевать планируют только летом, и только возле тропиков?
    4. milton Офлайн
      milton Сегодня, 19:33
      +1
      Почитайте мемуары фрицев ВМВ! Там тоже кругом генерал мороз формы зимней не привезли! Традиция у них такая, на мороз с голым задом ходить laughing
      1. Kuroneko Онлайн
        Kuroneko Сегодня, 19:54
        0
        Там разница. Генералитет Третьего Рейха планировал завершить войну до наступления зимы. Это русский солдат Ванька спутал их планы. Да и плохо поход Наполеона изучали (впрочем, как и шведов - нормально перезимовать на Украине у них не вышло).
        А тут - конкретно учения в не самой тёплой стране и накануне зимы. Чем думали - непонятно.
      2. Альф Онлайн
        Альф Сегодня, 20:02
        0
        Цитата: milton
        Традиция у них такая, на мороз с голым задом ходить

        Традиция у них другая-перед началом войны на карту с государством противника не смотреть.
  4. iaroslav.mudryi Офлайн
    iaroslav.mudryi Сегодня, 18:31
    +2
    статс-секретарь Минобороны Нидерландов Барбара Виссер

    с говорящей фамилией, заменить вторую букву на Ы, тогда всё становится на свои места.
  5. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 18:31
    +1
    Российским коммерсантам можно проявить купеческую хватку и развернуть ярмарку около голландского лагеря.Полушубки и валенки пойдут на ура /или что там кричат нидеры отправляясь в атаку?/
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 19:16
      +2
      Цитата: Громобой
      .Полушубки и валенки пойдут на ура /или что там кричат нидеры отправляясь в атаку?/

      Кричат - "Есть чо?!!".
      1. Громобой Офлайн
        Громобой Сегодня, 19:48
        +2
        Отправка нидерландского лыжного батальона в норвежское Заполярье.Похоже,что эти парни мало смыслят в арктических холодах wassat
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 19:57
          0
          Цитата: Громобой
          Похоже,что эти парни мало смыслят в арктических холодах

          Там бабы с голыми ногами на втором плане стоят, в зимнем эти военные подохли бы.
          С другой стороны - стильно, модно, молодёжно. Я тоже в детстве норовил без шапки зимой выбежать и вырос отморозком, правда с возрастом остепенился потом.
          Может это специальная программа подготовки такая? Чтобы злее были.
        2. Михаил28 Онлайн
          Михаил28 Сегодня, 20:26
          +1
          А чего они лыжи в руках несут?
          На лыжах ехать надо.
          1. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 20:38
            0
            Цитата: Михаил28
            На лыжах ехать надо.

            По брусчатке. wassat
  6. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 18:36
    0
    после волшебной травы голландским берсеркам морозы по подосиновику а медведи мелкие шавки drinks
  7. Kuroneko Онлайн
    Kuroneko Сегодня, 18:48
    +1
    Всё правильно, закаляться надо.
    Или берут с наших пример. В Зимней войне на шапкозакидательских настроениях для нашей армии сперва тоже особо не сподобились нормальное обмундирование поставить. Вот когда те, кто за это отвечал, сами отправились в Сибирь лес валить - сразу порядок навёлся, что тут же сказалось и на боевых действиях.
    Короче, Сталина на нидерландских генералов нет.

    А вообще - слабаки. Я не поленился найти среднюю температуру Норвегии в ноябре. Кому интересно - гляньте. Вполне реально обойтись и без зимней формы, так сказать, полевой смекалкой.
    https://www.votpusk.ru/weather/weather_in_month.asp?CN=NO&MN=11
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 18:55
      +5
      На мой взгляд товарищ Сталин нам и самим,ох как пригодился!Лично моё мнение.
    2. Михаил28 Онлайн
      Михаил28 Сегодня, 20:37
      0
      Лютых морозов там конечно нет, но если они из тёплых вещей взяли с собой только лыжи, то и при +5 с лыжами "в полях" не жарко.
  8. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 18:50
    0
    Так они же "горячие парни", можно сказать, "наши люди в Амстердаме". Они на снегу голые спать могут (правда, только 1 раз). Зачем им зимняя форма?
  9. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 18:55
    +3
    чтобы не замерзнуть в холодном климате Норвегии, военнослужащим придется за свой счет приобретать зимнюю форму

    Где то в гараже у меня валяются валенки, фуфайка (армейская) и технарская зимняя куртка (маловата стала). Могу уступить голландским трасгендерам по сходной цене.
    1. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 18:59
      +1
      Цитата: Piramidon
      Могу уступить голландским трасгендерам по сходной цене.

      Боюсь, их заинтересует только женский вариант.
      1. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 20:08
        0
        Цитата: Kuroneko
        Боюсь, их заинтересует только женский вариант.

        Дык у них там есть в армии бабы, которые под мужиков косят. laughing
    2. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 19:02
      0
      Они не возьмут,они же трансы,им спецпошив наверное нужен,типа своя мода.А Вы им брутальные русские вещи предложить хотите!
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 19:19
        +5
        Цитата: Фил77
        им спецпошив наверное нужен,типа своя мода.

        От Хьюго Босса есть коллекция подходящая.
        1. Фил77 Офлайн
          Фил77 Сегодня, 19:23
          0
          Ну вот такой вариант,при случае,им всем оч.даже подойдёт!Даже спесивым янки и бриттам! drinks Отлично!
          1. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 19:43
            +1
            Цитата: Фил77
            Ну вот такой вариант,при случае,им всем оч.даже подойдёт!

            Кстате штаны на испытуемом похоже ватные советские, не по росту, поэтому лямки подвязаны на поясе. Затрофеил.
            Хотя нет, наши прошиты нормально везде, а эти как мешок висят. Может спортивный костюм для лыжников?
            1. Фил77 Офлайн
              Фил77 Сегодня, 19:53
              0
              Если не ошибаюсь наши ватные штаны с вертикальными строчками шились.По крайней мере в 81 году именно такие в карауле носил,не думаю,что пошив сильно изменился с сороковых годов
              1. Серый брат Онлайн
                Серый брат Сегодня, 20:18
                +1
                [quote=Фил77]
                На фотографиях я видел только прошитые "в клеточку", поперечная строчка тоже была только более редкая. Но в принципе, я допускаю что на фронт вообще могло что угодно попасть, одевали-то всей страной - всё для фронта, всё для Победы.
            2. Фил77 Офлайн
              Фил77 Сегодня, 19:55
              +1
              Вероятнее всего-самострок из подручных тёплых тряпок,одеяло спёр где-нибудь!
              1. Серый брат Онлайн
                Серый брат Сегодня, 20:22
                +1
                Цитата: Фил77
                ,одеяло спёр где-нибудь!

                Одеяло - классика тех лет, я такие ещё застал.
                Цитата: Фил77
                0
                Вероятнее всего-самострок

                Не, не думаю, закоченевшими пальцами че-та шить - это не реально.
    3. Альф Онлайн
      Альф Сегодня, 20:04
      0
      Цитата: Piramidon
      Где то в гараже у меня валяются валенки, фуфайка (армейская) и технарская зимняя куртка (маловата стала). Могу уступить голландским трасгендерам по сходной ц

      Только слова на бирке "муж" и "жен" спорите, по судам затаскают.
      1. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 20:13
        0
        Цитата: Альф
        Только слова на бирке "муж" и "жен" спорите, по судам затаскают.

        А вы не в курсе, у них варианты женских и мужских застежек различаются? Ну, в смысле, направо или налево застегиваться.
  10. Safer Офлайн
    Safer Сегодня, 19:04
    +1
    Комментирующая данное "упущение" военного ведомства, статс-секретарь Минобороны Нидерландов Барбара Виссер заявила, что в Минобороны не предусмотрели, что в это время года в Норвегии будут такие низкие температуры.

    Подарите этой дуре глобус.
    Да какого черта, там сейчас всего то +9! Какая зимняя одежда? Вояки, однако...
    1. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 19:14
      +2
      Это ещё сейчас. В Осло, правда. Я смотрел (коммент чуть выше) конкретно ноябрь. Да и то даже в северной части в ноябре по нашим меркам температуры смешные. У нас на Урале народ и в -20 с гаком в демисезонках бегает (да я и сам такой же отмороженный).
      1. Safer Офлайн
        Safer Сегодня, 19:23
        +2
        Я конечно не из Норильска (там то действительно экстрим), с Мурманска. Но у нас по прошлой зиме и до 40 падало, по области, ничего, справлялись. В минус 30 с гаком, конечно, прохладно... Но не смертельно, если знаешь, как в этом климате одеваться. Генерал Мороз сгубил Наполеона, а в их Минобороны историю не учат, видимо, вообще.
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 19:49
          +2
          Цитата: Safer
          В минус 30 с гаком

          Если неправильно одеться можно и в +5 дуба врезать.
        2. abrakadabre Офлайн
          abrakadabre Сегодня, 20:22
          0
          Генерал Мороз сгубил Наполеона
          Кстати, читал где-то, в наполеоновской армии оказалась еще проблема: форменные пуговицы на мундирах были литые из олова. И в мороз олово рекристаллизовалось в серое. То есть в пыль.
          1. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 20:30
            0
            Цитата: abrakadabre
            И в мороз олово рекристаллизовалось в серое. То есть в пыль.

            Брехня. Если они там что-то и ломали, то это от коррупции всё и зачатков капитализму - сплав олова со свинцом, сиречь припой.
            Из олова тогда делали множество полезных вещей, а свинец выдавали каждому олуху забритому в солдаты, поэтому олово дороже и его могли сэкономить.
            Но чтобы "в пыль" - такого не бывает.
      2. Альф Онлайн
        Альф Сегодня, 20:07
        +2
        Цитата: Kuroneko
        Да и то даже в северной части в ноябре по нашим меркам температуры смешные. У нас на Урале народ и в -20 с гаком в демисезонках бегает (да я и сам такой же отмороженный).

        На Урале и в Сибири и при -20 нормально, а вот в Питере при -5-6 пробирает конкретно-водичка рядом.
        1. Kuroneko Онлайн
          Kuroneko Сегодня, 20:32
          0
          У нас ТРИ больших озера в городской черте. Это только из озёр (одно из них - Смолино, вообще в километре от моего дома). Есть ещё река Миасс, ну и всякие мелкие пруды. Так что влажность воздуха тоже, знаете ли...
          1. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 20:54
            0
            Цитата: Kuroneko
            0
            У нас ТРИ больших озера в городской черте

            Приезжали к нам в гости, в Москву, ребята из Новосибирска, в начале мая дело было, тепература +15, + 17 - где-то так, я уже в рубашке с коротким рукавом хожу, а они в кожанах наглухо застёгнутых, я им и говорю:
            -"Как вы так ходите? На улице же тепло, скоро шорты обувать".
            А они на меня смотрят как на моржа и утверждают что им холодно. Сибиряки epd.
    2. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 19:20
      +2
      Цитата: Safer
      Подарите этой дуре глобус.

      Не поможет - его сколько не крути, а как времена года меняются не поймёшь.
  11. ODERVIT Офлайн
    ODERVIT Сегодня, 19:22
    +2
    Вояки блаженные, да еще и с географией того. Потеха да и только.
  12. реалист Офлайн
    реалист Сегодня, 19:24
    +2
    небольшой процент дураков есть везде , ну бывает , что то прошляпили . наши бойцы так же порой оказываются без зимнего тогда когда холодно , истории такие бывают . хотя конечно наша зима и их осень существенно отличаются , в новом уренгое на 1 сентября как правило снег уже лежит.....
  13. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 19:56
    0
    Закаляться будут.
  14. alekc75 Офлайн
    alekc75 Сегодня, 19:59
    0
    да -им надо конопли побольше!!
  15. kplayer Офлайн
    kplayer Сегодня, 20:16
    +2
    Нидерландские военные...

    Согласно материалов издания, нидерландское военное ведомство...

    Хе! "респект" автору с его языком-крепышом и скудно-буквальным переводом, но все-таки проще и где-то даже красивше для русского человека с его богатым языком склонять прилагательное голландский.