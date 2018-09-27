Россия-Китаю: Не стоило красть наш палубный истребитель. Версия NI

У Китая эти самолёты бьются один за другим, но Россия едва ли расстроилась, так как Китай в своё время создал нелицензионную копию самолёта Су-33 российского (советского) производства.

Здесь следует отметить, что Советский Союз и современная Россия тоже «перенимали» западные технологии без согласия владельцев — и это касалось всего, начиная с атомной бомбы и заканчивая «Шаттлом» и видеоиграми. Вообще, это сомнительное достижение: нация расписывается в неспособности внедрять свои собственные технологии.

Если учесть, что теперь такой же привычкой обзавелись китайцы, в этом можно усмотреть вселенскую справедливость.

Американский журнал The National Interest пишет о том, как реагирует Россия на проблемы с китайской палубной авиацией. Опуская тот факт, что у России и самой не всё в порядке не только с палубной авиацией, но и с её носителями, автор материала в NI Майкл Пек заявляет, что "Россия не очень-то и расстраивается по поводу неудач с китайскими J-15".Автор заявляет буквально следующее:Здесь нужно пояснить, что J-15 действительно производился без лицензии компании «Сухой». Дело в том, что китайцы в своё время приобрели один из первых прототипов Су-33 у Украины, после чего скрупулёзно изучили, в итоге решив, что можно использовать технологии для производства собственного самолёта. А приобретение у Украины состоялось после того, как был свёрнут контракт с Россией. Официально считается, что именно Москва тогда отказала Китаю в поставках Су-33, чтобы "не передавать технологии".Первая успешная посадка J-15 на палубу авианосца «Ляонин» ВМС Китая была осуществлена в 2012 году.В России, как отмечает NI, посчитали, что китайцы используют технологии компании «Сухой» незаконно.Вопрос в том, откуда у NI данные о том, что китайские копии российских Су-33 «бьются один за другим». По официальным данным, инцидент J-15 произошло лишь однажды – в августе 2017 года. Тогда самолёт в воздухе столкнулся со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя. Однако лётчик смог посадить машину.А это вывод автора в американском журнале, из которого становится понятно, к чему он изначально клонил:И окончательный итог Пека: