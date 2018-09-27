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Россия-Китаю: Не стоило красть наш палубный истребитель. Версия NI

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Американский журнал The National Interest пишет о том, как реагирует Россия на проблемы с китайской палубной авиацией. Опуская тот факт, что у России и самой не всё в порядке не только с палубной авиацией, но и с её носителями, автор материала в NI Майкл Пек заявляет, что "Россия не очень-то и расстраивается по поводу неудач с китайскими J-15".

Россия-Китаю: Не стоило красть наш палубный истребитель. Версия NI


Автор заявляет буквально следующее:
У Китая эти самолёты бьются один за другим, но Россия едва ли расстроилась, так как Китай в своё время создал нелицензионную копию самолёта Су-33 российского (советского) производства.



Здесь нужно пояснить, что J-15 действительно производился без лицензии компании «Сухой». Дело в том, что китайцы в своё время приобрели один из первых прототипов Су-33 у Украины, после чего скрупулёзно изучили, в итоге решив, что можно использовать технологии для производства собственного самолёта. А приобретение у Украины состоялось после того, как был свёрнут контракт с Россией. Официально считается, что именно Москва тогда отказала Китаю в поставках Су-33, чтобы "не передавать технологии".

Первая успешная посадка J-15 на палубу авианосца «Ляонин» ВМС Китая была осуществлена в 2012 году.

В России, как отмечает NI, посчитали, что китайцы используют технологии компании «Сухой» незаконно.

Вопрос в том, откуда у NI данные о том, что китайские копии российских Су-33 «бьются один за другим». По официальным данным, инцидент J-15 произошло лишь однажды – в августе 2017 года. Тогда самолёт в воздухе столкнулся со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя. Однако лётчик смог посадить машину.

А это вывод автора в американском журнале, из которого становится понятно, к чему он изначально клонил:
Здесь следует отметить, что Советский Союз и современная Россия тоже «перенимали» западные технологии без согласия владельцев — и это касалось всего, начиная с атомной бомбы и заканчивая «Шаттлом» и видеоиграми. Вообще, это сомнительное достижение: нация расписывается в неспособности внедрять свои собственные технологии.


И окончательный итог Пека:
Если учесть, что теперь такой же привычкой обзавелись китайцы, в этом можно усмотреть вселенскую справедливость.
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35 комментариев
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  1. ЛМН Онлайн
    ЛМН Сегодня, 18:52
    +12
    Ничего не понял..про что статья? lol
    1. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 18:58
      +3
      smile hi
      автор материала в NI Майкл Пек

      Вы почему это такого авторитетного преподавателя не уважаете ? Он эксперт, по всем практически вопросам NI.. smile
    2. aziat Онлайн
      aziat Сегодня, 18:59
      +7
      Про умный запад и жуликоватый восток laughing
      1. Ил-18 Онлайн
        Ил-18 Сегодня, 19:19
        +2
        Это намёк на резкий скачек научно-технического прогресса после развала СССР, и выгребания западной шоблой всего и вся, суя свой нос, куда не каждый граждан мог попасть, почти на халяву.
    3. Кавалерист Онлайн
      Кавалерист Сегодня, 19:13
      +2
      Цитата: ЛМН
      Ничего не понял..про что статья? lol

      Да все про тоже .. Боятся США ,если Россия и Китай объединятся в военном и экономическом плане и ВСЕ !
      Американский журнал The National Interest пишет

      Как они за нас с Китаем переживают то.. bully И это гуд !
    4. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 19:16
      +5
      Максим, добрый вечер hi Оказывается немцы остались не удел в разработке атомного оружия, а мы позаимствовали секреты у ротозеев американцев. lol А американцы испытали на японцах и с облегчением сказали: получилось. smile
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 19:59
        +1
        Цитата: Неплохой
        Максим, добрый вечер hi Оказывается немцы остались не удел в разработке атомного оружия, а мы позаимствовали секреты у ротозеев американцев. lol А американцы испытали на японцах и с облегчением сказали: получилось. smile

        Приветствую Виталий hi
        Они ещё забыли про Буратино))
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 20:05
        +3
        Цитата: Неплохой
        Максим, добрый вечер hi Оказывается немцы остались не удел в разработке атомного оружия, а мы позаимствовали секреты у ротозеев американцев. lol А американцы испытали на японцах и с облегчением сказали: получилось. smile

        Да все с ног наголову.. читал о такой версии... разработкой атомного оружие занималась фашистская германия и так же носителем, где добились немцы больших успехов, но ввиду того, что война на тот момент была фактически проиграна и красная армия очень быстро продвигалась к Берлину, применить не успели. Зато наши "партеры" американские, приютили у себя фашистов, которые и продали за свою свободу и безопасность все секреты создания атомной бомбы...
        1. Неплохой Офлайн
          Неплохой Сегодня, 20:24
          0
          hi Всё-таки немцы-ядерщики работали на результат, были фанатами своего дела, мне даже видится, что в какой-то момент они и не заметили, что оказались в Америке и работают на другого дядю. smile
          1. ЛМН Онлайн
            ЛМН Сегодня, 20:46
            0
            Цитата: Неплохой
            hi Всё-таки немцы-ядерщики работали на результат, были фанатами своего дела, мне даже видится, что в какой-то момент они и не заметили, что оказались в Америке и работают на другого дядю. smile

            Виталий,ну талантливые люди,не зависимо от национальности и деятельности,фанатики по сути. smile
            Так что твоё предположение вполне реально yes
        2. Андрей из Челябинска Онлайн
          Андрей из Челябинска Сегодня, 20:44
          0
          Цитата: Svarog
          читал о такой версии... разработкой атомного оружие занималась фашистская германия и так же носителем, где добились немцы больших успехов

          Это ошибочная версия, ничего они не добились и от атомной бомбы Германия была очень и очень далеко.
          Цитата: Svarog
          Зато наши "партеры" американские, приютили у себя фашистов, которые и продали за свою свободу и безопасность все секреты создания атомной бомбы...

          Это тоже неверно - американцы много чего заимствовали в ракетных технологиях у немцев, но, справедливости ради, "обмен опытом" получился скорее в том плане, что американцы посмотрели, как делают немцы, поняли их недостатки и сделали по своему.
          В целом, конечно, по состоянию на 45 год они нас опережали в науке и технике, но вопрос в том, что в СССР уже был заложен фундамент преодоления этого отставания (до войны) и в 60-х годах и далее мы начали серьезно опережать США по ряду важнейших вопросов.
          Ну а сегодняшний американский уровень отлично показывает тот факт, что автор не последнего журнала не видит разницы между Шатлом и Бураном...
    5. Владимир Постников Офлайн
      Владимир Постников Сегодня, 19:57
      +2
      Ничего не понял..про что статья?

      Возможно, про то, что можно рубить без щепок, а пилить без опилок. Впрочем, не знаю.
    6. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 20:09
      +1
      Цитата: ЛМН
      Ничего не понял..про что статья?

      про то как мы купили атомную бонбу и стали её выпускать без лицензии, о!
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 20:30
        0
        А что, можно и так сказать. smile
    7. Варага Офлайн
      Варага Сегодня, 20:27
      0
      Цитата: ЛМН
      Ничего не понял..про что статья?

      Про вселенскую справедливость.
      Кажется...
      Но это не точно...
  2. gabonskijfront Онлайн
    gabonskijfront Сегодня, 18:54
    -1
    Неприятность у соседа всегда радость в доме.
    1. Ил-18 Онлайн
      Ил-18 Сегодня, 19:19
      +1
      Цитата: gabonskijfront
      Неприятность у соседа всегда радость в доме.

      Вы с Западной Украины?
      1. mavrus Офлайн
        mavrus Сегодня, 19:32
        0
        Если бы с западной написал бы не "радость", а "перемога".
      2. gabonskijfront Онлайн
        gabonskijfront Сегодня, 19:44
        0
        Я с запада России (Калининград) и вы просто не оценили всей глубины моей иронии,имелось в виду радость автора за неудачи китайской палубной авиации.В следующий раз постараюсь излагать без сарказма.
  3. Safer Офлайн
    Safer Сегодня, 19:01
    +4
    Кажется я имею не совсем верные представления о солнечной системе и пятница в сша наступила раньше, чем у нас. Главный редактор NI явно пьян, если допускает такие бредовые публикации.
    Если учесть, что теперь такой же привычкой обзавелись китайцы, в этом можно усмотреть вселенскую справедливость.

    А не вы ли сдули фу-35 с миг-141? Тут не вселенская справедливость?
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 19:12
      +3
      Вы,вероятно,хотели сказать Як-141?Тогда совсем ничего общего...
      1. Safer Офлайн
        Safer Сегодня, 19:16
        +3
        Да, извините, действительно ошибся.
      2. Incvizitor Офлайн
        Incvizitor Сегодня, 19:45
        +2
        сдули фу-35 с миг-141
        Наверное речь об этом

        А вот по китайскому:
    2. Rostislav Офлайн
      Rostislav Сегодня, 19:13
      +5
      Так и на ВО, похоже, успели "накатить", Коль скоро перепечаткой такого мусора занимаются.
    3. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 19:18
      +2
      А сейчас налаживаются выпуск аналогов АК и отправили МИ 17 в Словакию для копирования для Афганистана
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 19:23
        0
        А им пойдёт-организованной системы ПВО там нет,так что........Летай хоть на этом вот- laughing
      2. Safer Офлайн
        Safer Сегодня, 19:29
        0
        Цитата: Сергей39
        А сейчас налаживаются выпуск аналогов АК

        С их копированием меня больше волнует наглое копирование РПГ-7, даже 404 поставили, если мне память не изменяет.
  4. Alex_You Офлайн
    Alex_You Сегодня, 19:01
    +4
    Лишнее тому доказательство что NI обычная помойка и тем кто регулярно выкладывает творения этого... издания стоит поискать источник по авторитетней.
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 19:40
    0
    Здесь следует отметить, что Советский Союз и современная Россия тоже «перенимали» западные технологии без согласия владельцев — и это касалось всего, начиная с атомной бомбы
    .....Проблема в чем? Господин Пек?..Давайте, весь боезапас ядренных бомб..сбросим на США, проверим...а вдруг не взорвутся..., ну а взорвутся..что ж..не плохо опыт тогда переняли..А вы статью об этом напишите..
  6. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 19:40
    +3
    Кто создал первый ядерный реактор, и термоядерную бомбу, у кого буран сел на автопилоте как робот, кто создал орбитальные станции и луноход, чего не умели делать, кто изобрел радио и телевизор, кто создал сопромат и аэродинамику, кто изобрел лампу накаливания с металлической спиралью, а кто присвоил изобретение, кто придумал использовать переменный ток, кто открыл периодический закон химических элементов, кто создал органическую химию, кто начал использовать вирусы бактериофаги вместо антибиотиков, до появления последних, кто открыл атмосферное электричество и начал делать заземленные громоотводы на крышах башен до первых опытов Франклина? Продолжать можно очень долго. Русские гениальный народ. Американцы заткнитесь.
  7. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 20:06
    0
    Брать за основу утверждения NI не стоит ,уж слишком мутное издание.
    1. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 20:13
      -1
      Цитата: APASUS
      Брать за основу утверждения NI не стоит ,уж слишком мутное издание.

      Дак..ещё бы понять,что утверждается laughing
  8. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 20:18
    +1
    Как в том анекдоте (кто был связан с авиацией, тот поймет)
    - Мы признаем, что украли у вас чертежи новейшего истребителя. Но сколько не пытались сами его воспроизвести - получается паровоз. В чем причина?
    - Чертежи то вы украли, а бюллетени по доработкам украсть не догадались.
  9. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 20:28
    0
    Если это всерьёз, то это- смешно...
  10. Dzafdet Онлайн
    Dzafdet Сегодня, 20:45
    0
    А к зеркалу подойти и на свою рожу посмотреть автор не пробовал ? В 90-е Штаты упёрли у нас технологий на триллионы долларов... am