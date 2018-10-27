Автоматический гранатомёт Mk 20 Mod 0 (США)
В 1965 году на вооружение военно-морских сил и сухопутных войск США поступил новейший автоматический гранатомет Mk 18 Mod 0. Это оружие, способное буквально засыпать противника осколочными гранатами, повысило огневую мощь разных подразделений. Однако оно имело серьезный недостаток в виде ручного привода механизмов. Это не в полной мере устраивало военных, и поэтому вскоре стартовала разработка нового образца, имеющего полноценную автоматику. Такой гранатомет поступил на вооружение под обозначением Mk 20 Mod 0.
Напомним, гранатомет Mk 18 Mod 0 имел оригинальную автоматику на основе т.н. разъемного казенника с внешним приводом от рукоятки, вращаемой стрелком. Оружие имело достаточно высокие характеристики, но его эксплуатация была связана с некоторыми проблемами. В частности, из-за ручного привода продолжительность непрерывной стрельбы была ограничена физическими кондициями гранатометчика. Армии требовалось другое оружие, способное перезаряжаться самостоятельно, не утомляя бойца.
Гранатомет Mk 20 Mod 0 без дополнительных приспособлений. Оружие взведено. Фото Smallarmsreview.com
В августе 1966 года Главное управления вооружения ВМС США (Naval Ordnance Systems Command) приказало Станции военно-морского вооружения в Луисвилле (Naval Ordnance Station) разработать новый автоматический гранатомет для оснащения патрульных катеров и других легких плавсредств. Это изделие рассматривалось в качестве замены для недавно принятого на вооружение Mk 18 Mod 0. В соответствии с существовавшими тогда правилами наименования проекта, новый гранатомет обозначили как Mk 20 Mod 0. Следует отметить, что новые модификации этого оружия, которые могли бы получить обозначения типа Mod 1 или Mod 2, так и не были созданы.
Инженеры-оружейники из Луисвилла Генри Уотсон, Джордж Н. Чинн и Уильям Шнеттер потратили на разработку нового проекта около девяти месяцев. Уже в мае 1967 года они представили сразу три варианта перспективного оружия с полноценной автоматикой. Вскоре начались испытания, по результатам которых был выбран наиболее удачный образец. Этот вариант проекта Mk 20 Mod 0 получил развитие и, после незначительных доработок и улучшений, смог дойти до следующих этапов.
Победителем внутреннего соревнования стал вариант гранатомета с автоматикой на основе выката ствола и свободного затвора. Этот образец должен был использовать выстрелы типа 40х46 мм R от ручного гранатомета M79. Такие выстрелы давали сравнительно мощный импульс отдачи, и поэтому для правильной работы механизмов конструкторам пришлось использовать сразу два типа автоматики, а также, соответственно, два набора возвратных пружин и буферов.
Внешне новый Mk 20 Mod 0 не был похож на существующие американские разработки своего класса. Он отличался меньшими поперечными сечениями и более аккуратным внешним видом. Особенно сильным был контраст с Mk 18 Mod 0, для замены которого он предназначался. В контексте сравнения с Mk 18 Mod 0 также можно отметить, что внутри ствольной коробки нового гранатомета почти отсутствовало свободное место, и едва ли не все внутренние объемы были заняты различными деталями и устройствами. Этот факт, среди прочих, тоже сказался на компактности и эргономике оружия.
Конструкторы NOS разместили все основные устройства автоматики на рамке оригинальной конструкции, снаружи прикрытой несколькими металлическими кожухами. Последние придавали оружию аккуратный и даже элегантный внешний вид. В состав рамки вошли четыре вертикальные пластины с теми или иными отверстиями, а также креплениями для разных деталей. Между собой они соединялись продольными металлическими элементами. Две передние пластины предназначались для установки ствола и сопутствующих деталей, две задние – для затвора и его пружин. Под двумя центральными пластинами находились крепления для монтажа гранатомета на станке.
Поверх рамки следовало устанавливать легкие штампованные кожухи. Спереди помещался кожух с шестиугольным поперечным сечением. Подковообразная деталь прикрывала снизу крепления для станка. Агрегаты затвора прикрыли прямоугольной деталью. В крышке заднего кожуха предусматривался продольный паз для рукоятки взведения.
В переднем отсеке ствольной коробки располагался подвижный ствол, способный перемещаться вдоль продольной оси. Использовался нарезной ствол калибром 40 мм длиной 13 дюймов (330 мм). Непосредственно на ствол надевалась боевая пружина. Ее передний торец упирался в пластину-стенку ствольной коробки, а задний – в утолщение казенника ствола. Под стволом находился стержень-тяга, соединявший его с механизмом подачи ленты. Сверху от затвора отходила продольная тяга, на которой располагалась рукоятка взведения.
В средней части оружия располагался механизм боепитания. Получая импульс от движущегося ствола, он при помощи пары зацепов должен был перемещать ленту, протягивая ее слева направо. Рядом находился подпружиненный подаватель, необходимый для вывода выстрела на линию досылания.
Третья вертикальная пластина рамки имела отверстие для затвора. Сам затвор выполнили в виде массивного прямоугольного блока с цилиндрическим выступом на передней стенке. На нем имелся фиксированный ударник. По бокам затвора предусматривались отверстия для нескольких направляющих стержней, на которые были надеты возвратная и буферные пружины. Какие-либо средства сцепления затвора со стволом во время выстрела не применялись. При этом они имели механическую связь в виде тяги с рукояткой взведения, обеспечивавшей перезарядку оружия.
Гранатомет получил специфический спусковой механизм. Он включал шептало, блокирующее ствол в крайнем переднем положении, кнопку управления и связывающую их тягу. Кнопка управления спуском располагалась на задней стенке оружия, а шептало пришлось вынести вперед, к стволу. Имелся переводчик огня, обеспечивавший стрельбу одиночными или очередями. Проект Mk 20 Mod 0 предусматривал использование неавтоматического предохранителя. Это устройство выключало спуск и не позволяло стволу сдвигаться из крайнего переднего положения.
Система боепитания гранатомета использовала металлические ленты, образованные узкими кольцами. После определенных доработок такая лента была применена в более позднем проекте Mk 19, и до сих пор остается в эксплуатации вместе с этим оружием. Ленты с гранатами 40х46 мм R предлагалось транспортировать в металлических коробах различной емкости. Для правильной подачи ленты в оружие был разработан специальный изогнутый лоток-приемник, располагаемый на левой стенке ствольной коробки.
С точки зрения эргономики автоматический гранатомет Mk 20 Mod 0 был похож на некоторые пулеметы своего и более раннего времени. Его предлагалось монтировать на станках-треногах или иных установках, в том числе на различных транспортных средствах. Удержание и управление огнем осуществлялось при помощи пары вертикальных рукояток, установленных на задней стенке оружия. Рядом с правой рукоятью помещалась кнопка управления огнем.
Оружие отличалось высокой баллистикой, связанной с характеристиками боеприпаса и малой длиной ствола. В связи с этим оно получило специфические прицельные приспособления. На передней части ствольной коробки устанавливалась небольшая нерегулируемая мушка. На небольшом расстоянии от нее находился складной пластинчатый целик с несколькими отверстиями, рассчитанными под разную дальность стрельбы.
Автоматический гранатомет новой модели по своим габаритам был похож на существующие изделия. Его длина составляла 31,2 дюйма (792 мм) при ширине и высоте около 9,5 дюйма (не более 250 мм). Масса – 26 фунтов или 11,8 кг. Масса всей гранатометной системы зависела от типа установки и боекомплекта. К примеру, короб с лентой на 24 гранаты весил около 9 кг. Начальная скорость гранаты составляла 240 футов в секунду (73 м/с). Эффективная дальность огня – 350-400 м.
Готовя гранатомет Mk 20 Mod 0 к стрельбе, боец должен был перевести верхнюю рукоятку взведения вперед. При этом ствол смещался в крайнее переднее положение, сжимал боевую пружину и блокировался в таком положении шепталом. Включив предохранитель, стрелок должен был поместить в приемник ленту с выстрелами. Далее можно было отключить предохранитель, навести оружие и жать гашетку.
Нажатие на кнопку освобождало ствол, и тот под действием пружины начинал сдвигаться назад. Во время движения казенник надевался на гранату и происходило досылание. В крайней задней точке ствол незначительно сдвигал гранату назад, что приводило к соприкосновению капсюля и фиксированного ударника. Происходил выстрел. Граната, двигаясь по каналу ствола и взаимодействуя с его нарезами, незначительно смещала ствол вперед и частично сжимала его пружину. Одновременно с этим импульс отдачи через гильзу передавался затвору, который начинал откат. Оказавшись в крайнем заднем положении, затвор сжимал свои возвратные пружины, а также зацеплял тягу управления стволом. Под действием пружин затвор перемещался вперед, одновременно толкая в ту же сторону ствол. В тот момент, когда затвор оказывался на исходном положении, ствол уходил в крайнее переднее положение и становился на взвод. Одновременно с этими операциями осуществлялось протягивание ленты: пустая гильза в ленте уходила вправо, а ее место занимал новый боеприпас. Оружие было готово к очередному выстрелу. Подобная автоматика позволяла делать до 275 выстрелов в минуту.
Первые испытания опытных Mk 20 Mod 0 прошли в 1967 году, но затем конструкторские работы были продолжены. По ряду причин, следующий этап проверок в интересах армии прошел только в 1970-м. В этот раз на полигон вывели доработанный вариант гранатомета, отличавшийся несколькими небольшими, но существенными нововведениями. За счет таких изменений удалось повысить надежность оружия и превзойти требования заказчика.
Автоматический гранатомет на патрульном катере. Фото Smallarmsreview.com
В том же году новый гранатомет был рекомендован к принятию на вооружение и серийному производству. Вскоре военно-морские силы США получили первые серийные Mk 20 Mod 0, предназначавшиеся для установки на патрульных катерах и иных подобных судах. Часть такого оружия планировалось монтировать на плавсредствах новой постройки, тогда как прочие образцы предназначались для замены существующего оружия. Mk 20 Mod 0 изначально рассматривался в качестве замены для Mk 18 Mod 0, и перевооружение строевых частей началось при первой же возможности.
Показывая примерно одинаковые характеристики, два автоматических гранатомета имели значительные различия технического и эксплуатационного характера. Так, более новое изделие при тех же размерах имело более удобные формы. Кроме того, оно отличалось меньшей сложностью использования, поскольку стрелку не приходилось держать одну рукоятку и вращать другую. Наличие полноценной автоматики снимало нагрузку со стрелка и поэтому позволяло сохранять желаемый темп стрельбы в течение сколь угодно долгого времени. На фоне предшественника новый гранатомет Mk 20 Mod 0 выглядел весьма удачно.
Появившись в конце шестидесятых, новый гранатомет не мог не попасть во Вьетнам. Он имел очевидные преимущества перед уже использовавшимся оружием, и потому быстро получил самые хорошие отзывы. Экипажи патрульных катеров или сухопутных боевых машин и раньше могли обстреливать противника осколочными гранатами, но теперь этот процесс был менее трудоемким и более эффективным. По разным данным, во время Вьетнамской войны американская армия одновременно имела в строю несколько сотен гранатометов Mk 20 Mod 0.
Следует отметить, что к моменту запуска серийного производства изделий Mk 20 Mod 0 вооруженные силы США уже располагали другим автоматическим гранатометом, тоже показывавшим высокие характеристики. Двумя годами ранее на вооружение поступил Mk 19, так же оснащенный полноценной автоматикой. В течение некоторого времени сразу несколько образцов оружия эксплуатировались параллельно, но позже армия сделала свой выбор. По совокупности технических, боевых и эксплуатационных характеристик лучшим автоматическим гранатометом посчитали Mk 19.
Гранатомет на катере, вид со стороны стрелка. Фото Guns.wikia.com
Такие выводы сказались на выпуске прочего оружия. Производство автоматических гранатометов типа Mk 20 Mod 0 было остановлено в апреле 1971 года – примерно через год после старта. За это время армии передали не более 1080-1100 единиц оружия. Оно оставалось в строю и использовалось до середины семидесятых годов, когда было полностью заменено более удачными Mk 19.
Автоматический гранатомет Mk 20 Mod 0, разработанный Станцией военно-морских вооружений в Луисвилле, был весьма удачным оружием, особенно на фоне предыдущих образцов своего класса. Однако он так и не смог получить большое распространение и занять полагающееся ему место в армии. Из-за некоторых затруднений того или иного характера процесс доводки и испытаний затянулся, и гранатомет был принят на вооружение только в 1970 году – на два года позже своего основного конкурента в лице Mk 19. За это время промышленность успела изготовить и передать заказчику значительные количества Mk 19, в результате чего тот достаточно быстро стал основным автоматическим гранатометом США.
Не имея радикальных преимуществ перед конкурентом, Mk 20 Mod 0, поступивший в войска существенно позже, не мог потеснить его и занять желаемое место. Как следствие, через несколько лет армия предпочла оставить на вооружении массовый и хорошо освоенный Mk 19, а изделия других типов следовало списать. Тем не менее, несмотря на такой итог, проект Mk 20 Mod 0 внес свой вклад в развитие автоматических гранатометов США и оставил определенный след в истории.
По материалам:
http://smallarmsreview.com/
http://warboats.org/
http://guns.wikia.com/
http://weaponland.ru/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
Напомним, гранатомет Mk 18 Mod 0 имел оригинальную автоматику на основе т.н. разъемного казенника с внешним приводом от рукоятки, вращаемой стрелком. Оружие имело достаточно высокие характеристики, но его эксплуатация была связана с некоторыми проблемами. В частности, из-за ручного привода продолжительность непрерывной стрельбы была ограничена физическими кондициями гранатометчика. Армии требовалось другое оружие, способное перезаряжаться самостоятельно, не утомляя бойца.
Гранатомет Mk 20 Mod 0 без дополнительных приспособлений. Оружие взведено. Фото Smallarmsreview.com
В августе 1966 года Главное управления вооружения ВМС США (Naval Ordnance Systems Command) приказало Станции военно-морского вооружения в Луисвилле (Naval Ordnance Station) разработать новый автоматический гранатомет для оснащения патрульных катеров и других легких плавсредств. Это изделие рассматривалось в качестве замены для недавно принятого на вооружение Mk 18 Mod 0. В соответствии с существовавшими тогда правилами наименования проекта, новый гранатомет обозначили как Mk 20 Mod 0. Следует отметить, что новые модификации этого оружия, которые могли бы получить обозначения типа Mod 1 или Mod 2, так и не были созданы.
Инженеры-оружейники из Луисвилла Генри Уотсон, Джордж Н. Чинн и Уильям Шнеттер потратили на разработку нового проекта около девяти месяцев. Уже в мае 1967 года они представили сразу три варианта перспективного оружия с полноценной автоматикой. Вскоре начались испытания, по результатам которых был выбран наиболее удачный образец. Этот вариант проекта Mk 20 Mod 0 получил развитие и, после незначительных доработок и улучшений, смог дойти до следующих этапов.
Победителем внутреннего соревнования стал вариант гранатомета с автоматикой на основе выката ствола и свободного затвора. Этот образец должен был использовать выстрелы типа 40х46 мм R от ручного гранатомета M79. Такие выстрелы давали сравнительно мощный импульс отдачи, и поэтому для правильной работы механизмов конструкторам пришлось использовать сразу два типа автоматики, а также, соответственно, два набора возвратных пружин и буферов.
Внешне новый Mk 20 Mod 0 не был похож на существующие американские разработки своего класса. Он отличался меньшими поперечными сечениями и более аккуратным внешним видом. Особенно сильным был контраст с Mk 18 Mod 0, для замены которого он предназначался. В контексте сравнения с Mk 18 Mod 0 также можно отметить, что внутри ствольной коробки нового гранатомета почти отсутствовало свободное место, и едва ли не все внутренние объемы были заняты различными деталями и устройствами. Этот факт, среди прочих, тоже сказался на компактности и эргономике оружия.
Конструкторы NOS разместили все основные устройства автоматики на рамке оригинальной конструкции, снаружи прикрытой несколькими металлическими кожухами. Последние придавали оружию аккуратный и даже элегантный внешний вид. В состав рамки вошли четыре вертикальные пластины с теми или иными отверстиями, а также креплениями для разных деталей. Между собой они соединялись продольными металлическими элементами. Две передние пластины предназначались для установки ствола и сопутствующих деталей, две задние – для затвора и его пружин. Под двумя центральными пластинами находились крепления для монтажа гранатомета на станке.
Поверх рамки следовало устанавливать легкие штампованные кожухи. Спереди помещался кожух с шестиугольным поперечным сечением. Подковообразная деталь прикрывала снизу крепления для станка. Агрегаты затвора прикрыли прямоугольной деталью. В крышке заднего кожуха предусматривался продольный паз для рукоятки взведения.
В переднем отсеке ствольной коробки располагался подвижный ствол, способный перемещаться вдоль продольной оси. Использовался нарезной ствол калибром 40 мм длиной 13 дюймов (330 мм). Непосредственно на ствол надевалась боевая пружина. Ее передний торец упирался в пластину-стенку ствольной коробки, а задний – в утолщение казенника ствола. Под стволом находился стержень-тяга, соединявший его с механизмом подачи ленты. Сверху от затвора отходила продольная тяга, на которой располагалась рукоятка взведения.
В средней части оружия располагался механизм боепитания. Получая импульс от движущегося ствола, он при помощи пары зацепов должен был перемещать ленту, протягивая ее слева направо. Рядом находился подпружиненный подаватель, необходимый для вывода выстрела на линию досылания.
Третья вертикальная пластина рамки имела отверстие для затвора. Сам затвор выполнили в виде массивного прямоугольного блока с цилиндрическим выступом на передней стенке. На нем имелся фиксированный ударник. По бокам затвора предусматривались отверстия для нескольких направляющих стержней, на которые были надеты возвратная и буферные пружины. Какие-либо средства сцепления затвора со стволом во время выстрела не применялись. При этом они имели механическую связь в виде тяги с рукояткой взведения, обеспечивавшей перезарядку оружия.
Гранатомет получил специфический спусковой механизм. Он включал шептало, блокирующее ствол в крайнем переднем положении, кнопку управления и связывающую их тягу. Кнопка управления спуском располагалась на задней стенке оружия, а шептало пришлось вынести вперед, к стволу. Имелся переводчик огня, обеспечивавший стрельбу одиночными или очередями. Проект Mk 20 Mod 0 предусматривал использование неавтоматического предохранителя. Это устройство выключало спуск и не позволяло стволу сдвигаться из крайнего переднего положения.
Система боепитания гранатомета использовала металлические ленты, образованные узкими кольцами. После определенных доработок такая лента была применена в более позднем проекте Mk 19, и до сих пор остается в эксплуатации вместе с этим оружием. Ленты с гранатами 40х46 мм R предлагалось транспортировать в металлических коробах различной емкости. Для правильной подачи ленты в оружие был разработан специальный изогнутый лоток-приемник, располагаемый на левой стенке ствольной коробки.
С точки зрения эргономики автоматический гранатомет Mk 20 Mod 0 был похож на некоторые пулеметы своего и более раннего времени. Его предлагалось монтировать на станках-треногах или иных установках, в том числе на различных транспортных средствах. Удержание и управление огнем осуществлялось при помощи пары вертикальных рукояток, установленных на задней стенке оружия. Рядом с правой рукоятью помещалась кнопка управления огнем.
Оружие отличалось высокой баллистикой, связанной с характеристиками боеприпаса и малой длиной ствола. В связи с этим оно получило специфические прицельные приспособления. На передней части ствольной коробки устанавливалась небольшая нерегулируемая мушка. На небольшом расстоянии от нее находился складной пластинчатый целик с несколькими отверстиями, рассчитанными под разную дальность стрельбы.
Автоматический гранатомет новой модели по своим габаритам был похож на существующие изделия. Его длина составляла 31,2 дюйма (792 мм) при ширине и высоте около 9,5 дюйма (не более 250 мм). Масса – 26 фунтов или 11,8 кг. Масса всей гранатометной системы зависела от типа установки и боекомплекта. К примеру, короб с лентой на 24 гранаты весил около 9 кг. Начальная скорость гранаты составляла 240 футов в секунду (73 м/с). Эффективная дальность огня – 350-400 м.
Готовя гранатомет Mk 20 Mod 0 к стрельбе, боец должен был перевести верхнюю рукоятку взведения вперед. При этом ствол смещался в крайнее переднее положение, сжимал боевую пружину и блокировался в таком положении шепталом. Включив предохранитель, стрелок должен был поместить в приемник ленту с выстрелами. Далее можно было отключить предохранитель, навести оружие и жать гашетку.
Нажатие на кнопку освобождало ствол, и тот под действием пружины начинал сдвигаться назад. Во время движения казенник надевался на гранату и происходило досылание. В крайней задней точке ствол незначительно сдвигал гранату назад, что приводило к соприкосновению капсюля и фиксированного ударника. Происходил выстрел. Граната, двигаясь по каналу ствола и взаимодействуя с его нарезами, незначительно смещала ствол вперед и частично сжимала его пружину. Одновременно с этим импульс отдачи через гильзу передавался затвору, который начинал откат. Оказавшись в крайнем заднем положении, затвор сжимал свои возвратные пружины, а также зацеплял тягу управления стволом. Под действием пружин затвор перемещался вперед, одновременно толкая в ту же сторону ствол. В тот момент, когда затвор оказывался на исходном положении, ствол уходил в крайнее переднее положение и становился на взвод. Одновременно с этими операциями осуществлялось протягивание ленты: пустая гильза в ленте уходила вправо, а ее место занимал новый боеприпас. Оружие было готово к очередному выстрелу. Подобная автоматика позволяла делать до 275 выстрелов в минуту.
Первые испытания опытных Mk 20 Mod 0 прошли в 1967 году, но затем конструкторские работы были продолжены. По ряду причин, следующий этап проверок в интересах армии прошел только в 1970-м. В этот раз на полигон вывели доработанный вариант гранатомета, отличавшийся несколькими небольшими, но существенными нововведениями. За счет таких изменений удалось повысить надежность оружия и превзойти требования заказчика.
Автоматический гранатомет на патрульном катере. Фото Smallarmsreview.com
В том же году новый гранатомет был рекомендован к принятию на вооружение и серийному производству. Вскоре военно-морские силы США получили первые серийные Mk 20 Mod 0, предназначавшиеся для установки на патрульных катерах и иных подобных судах. Часть такого оружия планировалось монтировать на плавсредствах новой постройки, тогда как прочие образцы предназначались для замены существующего оружия. Mk 20 Mod 0 изначально рассматривался в качестве замены для Mk 18 Mod 0, и перевооружение строевых частей началось при первой же возможности.
Показывая примерно одинаковые характеристики, два автоматических гранатомета имели значительные различия технического и эксплуатационного характера. Так, более новое изделие при тех же размерах имело более удобные формы. Кроме того, оно отличалось меньшей сложностью использования, поскольку стрелку не приходилось держать одну рукоятку и вращать другую. Наличие полноценной автоматики снимало нагрузку со стрелка и поэтому позволяло сохранять желаемый темп стрельбы в течение сколь угодно долгого времени. На фоне предшественника новый гранатомет Mk 20 Mod 0 выглядел весьма удачно.
Появившись в конце шестидесятых, новый гранатомет не мог не попасть во Вьетнам. Он имел очевидные преимущества перед уже использовавшимся оружием, и потому быстро получил самые хорошие отзывы. Экипажи патрульных катеров или сухопутных боевых машин и раньше могли обстреливать противника осколочными гранатами, но теперь этот процесс был менее трудоемким и более эффективным. По разным данным, во время Вьетнамской войны американская армия одновременно имела в строю несколько сотен гранатометов Mk 20 Mod 0.
Следует отметить, что к моменту запуска серийного производства изделий Mk 20 Mod 0 вооруженные силы США уже располагали другим автоматическим гранатометом, тоже показывавшим высокие характеристики. Двумя годами ранее на вооружение поступил Mk 19, так же оснащенный полноценной автоматикой. В течение некоторого времени сразу несколько образцов оружия эксплуатировались параллельно, но позже армия сделала свой выбор. По совокупности технических, боевых и эксплуатационных характеристик лучшим автоматическим гранатометом посчитали Mk 19.
Гранатомет на катере, вид со стороны стрелка. Фото Guns.wikia.com
Такие выводы сказались на выпуске прочего оружия. Производство автоматических гранатометов типа Mk 20 Mod 0 было остановлено в апреле 1971 года – примерно через год после старта. За это время армии передали не более 1080-1100 единиц оружия. Оно оставалось в строю и использовалось до середины семидесятых годов, когда было полностью заменено более удачными Mk 19.
Автоматический гранатомет Mk 20 Mod 0, разработанный Станцией военно-морских вооружений в Луисвилле, был весьма удачным оружием, особенно на фоне предыдущих образцов своего класса. Однако он так и не смог получить большое распространение и занять полагающееся ему место в армии. Из-за некоторых затруднений того или иного характера процесс доводки и испытаний затянулся, и гранатомет был принят на вооружение только в 1970 году – на два года позже своего основного конкурента в лице Mk 19. За это время промышленность успела изготовить и передать заказчику значительные количества Mk 19, в результате чего тот достаточно быстро стал основным автоматическим гранатометом США.
Не имея радикальных преимуществ перед конкурентом, Mk 20 Mod 0, поступивший в войска существенно позже, не мог потеснить его и занять желаемое место. Как следствие, через несколько лет армия предпочла оставить на вооружении массовый и хорошо освоенный Mk 19, а изделия других типов следовало списать. Тем не менее, несмотря на такой итог, проект Mk 20 Mod 0 внес свой вклад в развитие автоматических гранатометов США и оставил определенный след в истории.
По материалам:
http://smallarmsreview.com/
http://warboats.org/
http://guns.wikia.com/
http://weaponland.ru/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
- Автор:
- Рябов Кирилл