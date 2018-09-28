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Klim Podkova и Панас Пиндюра о детской патриотической литературе

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Klim Podkova: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в гостях у сайта «Военное обозрение» украинский эксПЕРД и политОЛУХ Панас Пиндюра, автор вышедшей на днях в свет книжки «Сказка о хлопчике Укропчике». Книжка, которую так долго ждала вся Украина и которая, я уверен, скоро станет настольной у каждого настоящего патриота нашей страны. Скажите, пан Пиндюра, как вы дошли до такой жизни?

Панас Пиндюра: Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за высокую оценку моего труда и напомнить полное название произведения: «Сказка о военной тайне, хлопчике Укропчике и его твёрдом слове».

КР: О как! Пан Пиндюра, скажу честно, меня эта книжка просто потрясла. Чтобы дать слушателям некоторое представление о ней, не могли бы вы прочесть несколько строк? Уверен, слушателям будет интересно услышать, как звучит произведение в исполнении автора.


ПП: С удовольствием.

«Только как-то вечером слышит Укропчик стук. Выглянул в окно и видит на улице БТР, а на нём киборг. Камуфляж на киборге зелёный, автомат у него чёрный, каска на голове синяя, а трезуб на нёй – жёлтый.

— Эй, вставайте! – закричал киборг. – Пришла беда, откуда не ждали! Напал на нас злые москали. Бьются с ними славные киборги, и мчатся гонцы во все концы звать на помощь славную украинскую армию, и мчится она на подмогу. И близка уже помощь, да сил нету. И снаряды есть, да стрелки побиты, и винтовки есть, да бойцов мало. Нам бы только день простоять да ночь продержаться. Эй, вставайте!

Выскочил тогда на улицу Укропчик и закричал:

— Эй, хлопчики! Что же нам, только в палки скакать да скакалки скакать? Сидеть да дожидаться, когда придут москали и заберут нас в свой Таможенный союз?

И помчались со всех концов славные хлопчики, все хотят идти на подмогу».

Klim Podkova и Панас Пиндюра о детской патриотической литературе


КР: Пан Пиндюра, а вам случайно не попадалась «Сказка о Мальчише-Кибальчише» Аркадия Гайдара?

ПП: Мальчиш-Кибальчиш? Гайдар? Ммм… нет, не слыхал.

КР: Вопросов не имею. А теперь вернёмся к главному, к патриотическому воспитанию.

ПП: Однажды ночью я не спал и долго думал. Не секрет, что на сегодняшний день мы несколько растеряли патриотический порыв 2014 года. Не все смогли с честью вынести бремя свободы и независимости, для некоторых оно оказалось просто неподъёмным.

КР: Некоторых оно вообще раздавило.

ПП: Вот именно. В обществе ходят нездоровые разговоры, не пора ли сменить счастье безвиза на несчастье коммунальных тарифов Януковича.

КР: Позор!

ПП: Ветераны АТО, не успевшие унести из Донбасса ноги, теперь требуют денежной компенсации за оставленные под Иловайском и Дебальцевом нижние конечности.

КР: Это уже попахивает предательством.

ПП: И это сейчас, когда страна ещё не полностью расплатилась с МВФ за полученные кредиты! Да это подрыв экономической безопасности государства!

КР: Жесть.

ПП: И вдруг меня пронзила мысль, что в этой обстановке мы можем рассчитывать только на молодёжь. Только подрастающее поколение, не испорченное кремлёвской пропагандой, может дать здоровую поросль. И в ту же ночь прямо на кухне я написал детскую сказку «Хатка».

КР: Очень интересно. И каков сюжет?

ПП: Мышонок из Галиции нашёл хатку и начал в ней жить. Потом в хатке поселились лягушка из Днепра, зайчик из Киева, лисичка из Одессы, волчок из Винницы и прочие зверушки. Жили они не тужили, да пришёл злой русский медведь, сел на хатку и раздавил её.

КР: Обалдеть! А это, случайно не русская сказка «Теремок»?

ПП: Нет, это моя «Хатка».

КР: Пан Пиндюра, я знаю, ваше творчество не ограничивается только прозой, вы пишете и стихи.

ПП: Да, буквально вчера я написал стихотворение, посвящённое киевским офицерам, прошедшим АТО:

Офицеры, офицеры,
Ваше сердце под прицелом
За родную Украину до конца…
Офицеры, киевляне,
Пусть свобода не завянет,
Заставляя в унисон стучать сердца.

КР: Я плачу…

ПП: Я ещё думаю положить эти слова на музыку, сделать из них песню.

КР: Пан Пиндюра, уверен, эта песня станет шлягером.

ПП: Я тоже так думаю.

КР: Пан Пиндюра, а для детей вы пишете стихи?

ПП: А как же! Вот буквально вчера я написал:

Украина – места лучше нет.
Украина – мы не знаем бед.
Украина! Уто здесь прожил час,
Украина, не покинет нас.

КР: Я сейчас зареву…

ПП: Что за чудная країна
Эта наша Украина.
Что за чудная країна
Украина!
Наше счастье постоянно
Жуй вареник, ешь бананы,
Жуй вареник, ешь бананы,
Украина!

КР: Я просто рыдаю… А вам не приходила в голову мысль положить и эти стихи на музыку?

ПП: Вы знаете, да. У меня даже есть подходящий мотивчик. Ла-ла-ла-ла…

КР: А Владимир Шаинский не обидится?

ПП: Нет, он умер.

КР: Пан Пиндюра, каковы ваши дальнейшие планы?

ПП: О, планов у меня море. Сказки «Оловянный киборг», «Чахлик Невмирущий и Оксанка Прекрасная», «Горбатый пони». Сейчас пишу сценарий для мультсериала, героями которого будут три украинских казака: Забигайло, Загинайло и Нападайло. Уже практически готовы «Забигайло и Тугарин Змей», «Загинайло и Соловей-Разбойник, «Нападайло и Змей Горыныч». Мечтаю написать повесть для юношества о юных украинских патриотах, организовавших на захваченном москалями Донбассе подпольную организацию. Повесть будет называться «Молодая сотня».

КР: Надеюсь, мы никогда не увидим этих произведений. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Ваши последние слова нашим слушателям.

ПП: Я хотел бы закончить тем, чем мы начали наш разговор, – сказкой о хлопчике-Укропчике.

А на поле у реки, где славные хлопчики разбили проклятых москалей, насыпали высокий курган и поставили на его вершине самый большой в мире флаг Украины.

Плывут пароходы – слава Украине!
Летят самолёты – слава Украине!
Идут паровозы – слава Украине!
А пройдут хлопчики…

КР: Трындец героям!
Автор:
Klim Podkova
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14 комментариев
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  1. Schur Офлайн
    Schur Сегодня, 06:19
    +2
    Интересный взгляд на события.
    Спасибо автору
  2. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:27
    +6
    Не плохо, пятницу начать с улыбки... smile
    1. 3x3zsave Офлайн
      3x3zsave Сегодня, 06:58
      -2
      Если честно, Алексей, от Вас подобной реакции не ожидал request
      1. parusnik Офлайн
        parusnik Сегодня, 07:19
        +9
        Я что-то "антипатриотическое", "антироссийское", "проукраинское" написал? smile Хороший фельетон , на мой взгляд..Автор зрит в корень, больше, чем кажется на первый взгляд, после прочтения...Большой плюс ему за это..
        1. 3x3zsave Офлайн
          3x3zsave Сегодня, 07:45
          -2
          Вы - нет. Я высказал свое мнение на предмет Вашего комментария. Встречный вопрос: а что, "патриотизм" и "укрофобия" стали синонимами?
          1. parusnik Офлайн
            parusnik Сегодня, 08:01
            +1
            У вас с утра плохое настроение?..Яичница подгорела али не до жарилась?
            а что, "патриотизм" и "укрофобия
            "            ..А где я об этом пишу?
            1. 3x3zsave Офлайн
              3x3zsave Сегодня, 08:50
              0
              А мы разве одесситы?
    2. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:17
      0
      А так и было при СССР. Интеллигенция каждой народности хотела "свою" литературу. Для этого просто брали классическое произведение, добавляли местный колорит и имена, переводили на свой язык. Особенно этим грешили фольклористы, перепевая русские сказки.
  3. inkass_98 Онлайн
    inkass_98 Сегодня, 07:04
    +1
    Занимательное ницоеведение. В скором времени подобные произведения заполнят полки книжных магазинов Руины, гарантирую.
  4. 3x3zsave Офлайн
    3x3zsave Сегодня, 07:05
    -7
    Отвратительно! В попытке высмеять самые уродливые формы украинской националистической пропаганды, автор сам опускается до её уровня.
  5. major071 Офлайн
    major071 Сегодня, 07:05
    +13
    Не в бровь, а в глаз! good Автору - браво! Снимаю шляпу hi

    Коль нет истории своей
    А в голове сплошная каша
    Бери ее у москалей
    И говори, что это ваша!

    Кричи об этом со всех сил
    Мол, вы древнее всех на свете
    Хоть ерунду ты заявил
    Тебе поверят даже дети
    1. Альф Офлайн
      Альф Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: major071
      Не в бровь, а в глаз! Автору - браво! Снимаю шляпу

      Господин майор ! Где Вас так долго черти носили ? Почему так долго не радовали нас своими шедеврами ?
  6. andranick Офлайн
    andranick Сегодня, 08:18
    +1
    Недавно слушал аудиоверсию рассказа Михаила Харитонова "Вариант Омега. Маленькая жизнь Стюарта Кельвина Забужко". Точно в тему статьи. Рассказ написан за 10 лет до майданных событий.
    Ссылка на прослушивание: http://mds-fm.ru/story/mihail_haritonov_variant_omega
    Аннотация:
    Стюарт Кельвин Забужко — это девятилетний украинский ребенок с модифицированным в соответствии с требованиями Цивилизации организмом. А образ мышления у него формируется в соответствии с требованиями Рынка, ставшего главной силой на Western Ukraine.
  7. Авиатор_ Офлайн
    Авиатор_ Сегодня, 09:09
    0
    Спасибо, хорошо посмеялся.