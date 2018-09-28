Klim Podkova и Панас Пиндюра о детской патриотической литературе
Klim Podkova: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в гостях у сайта «Военное обозрение» украинский эксПЕРД и политОЛУХ Панас Пиндюра, автор вышедшей на днях в свет книжки «Сказка о хлопчике Укропчике». Книжка, которую так долго ждала вся Украина и которая, я уверен, скоро станет настольной у каждого настоящего патриота нашей страны. Скажите, пан Пиндюра, как вы дошли до такой жизни?
Панас Пиндюра: Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за высокую оценку моего труда и напомнить полное название произведения: «Сказка о военной тайне, хлопчике Укропчике и его твёрдом слове».
КР: О как! Пан Пиндюра, скажу честно, меня эта книжка просто потрясла. Чтобы дать слушателям некоторое представление о ней, не могли бы вы прочесть несколько строк? Уверен, слушателям будет интересно услышать, как звучит произведение в исполнении автора.
ПП: С удовольствием.
«Только как-то вечером слышит Укропчик стук. Выглянул в окно и видит на улице БТР, а на нём киборг. Камуфляж на киборге зелёный, автомат у него чёрный, каска на голове синяя, а трезуб на нёй – жёлтый.
— Эй, вставайте! – закричал киборг. – Пришла беда, откуда не ждали! Напал на нас злые москали. Бьются с ними славные киборги, и мчатся гонцы во все концы звать на помощь славную украинскую армию, и мчится она на подмогу. И близка уже помощь, да сил нету. И снаряды есть, да стрелки побиты, и винтовки есть, да бойцов мало. Нам бы только день простоять да ночь продержаться. Эй, вставайте!
Выскочил тогда на улицу Укропчик и закричал:
— Эй, хлопчики! Что же нам, только в палки скакать да скакалки скакать? Сидеть да дожидаться, когда придут москали и заберут нас в свой Таможенный союз?
И помчались со всех концов славные хлопчики, все хотят идти на подмогу».
КР: Пан Пиндюра, а вам случайно не попадалась «Сказка о Мальчише-Кибальчише» Аркадия Гайдара?
ПП: Мальчиш-Кибальчиш? Гайдар? Ммм… нет, не слыхал.
КР: Вопросов не имею. А теперь вернёмся к главному, к патриотическому воспитанию.
ПП: Однажды ночью я не спал и долго думал. Не секрет, что на сегодняшний день мы несколько растеряли патриотический порыв 2014 года. Не все смогли с честью вынести бремя свободы и независимости, для некоторых оно оказалось просто неподъёмным.
КР: Некоторых оно вообще раздавило.
ПП: Вот именно. В обществе ходят нездоровые разговоры, не пора ли сменить счастье безвиза на несчастье коммунальных тарифов Януковича.
КР: Позор!
ПП: Ветераны АТО, не успевшие унести из Донбасса ноги, теперь требуют денежной компенсации за оставленные под Иловайском и Дебальцевом нижние конечности.
КР: Это уже попахивает предательством.
ПП: И это сейчас, когда страна ещё не полностью расплатилась с МВФ за полученные кредиты! Да это подрыв экономической безопасности государства!
КР: Жесть.
ПП: И вдруг меня пронзила мысль, что в этой обстановке мы можем рассчитывать только на молодёжь. Только подрастающее поколение, не испорченное кремлёвской пропагандой, может дать здоровую поросль. И в ту же ночь прямо на кухне я написал детскую сказку «Хатка».
КР: Очень интересно. И каков сюжет?
ПП: Мышонок из Галиции нашёл хатку и начал в ней жить. Потом в хатке поселились лягушка из Днепра, зайчик из Киева, лисичка из Одессы, волчок из Винницы и прочие зверушки. Жили они не тужили, да пришёл злой русский медведь, сел на хатку и раздавил её.
КР: Обалдеть! А это, случайно не русская сказка «Теремок»?
ПП: Нет, это моя «Хатка».
КР: Пан Пиндюра, я знаю, ваше творчество не ограничивается только прозой, вы пишете и стихи.
ПП: Да, буквально вчера я написал стихотворение, посвящённое киевским офицерам, прошедшим АТО:
Офицеры, офицеры,
Ваше сердце под прицелом
За родную Украину до конца…
Офицеры, киевляне,
Пусть свобода не завянет,
Заставляя в унисон стучать сердца.
КР: Я плачу…
ПП: Я ещё думаю положить эти слова на музыку, сделать из них песню.
КР: Пан Пиндюра, уверен, эта песня станет шлягером.
ПП: Я тоже так думаю.
КР: Пан Пиндюра, а для детей вы пишете стихи?
ПП: А как же! Вот буквально вчера я написал:
Украина – места лучше нет.
Украина – мы не знаем бед.
Украина! Уто здесь прожил час,
Украина, не покинет нас.
КР: Я сейчас зареву…
ПП: Что за чудная країна
Эта наша Украина.
Что за чудная країна
Украина!
Наше счастье постоянно
Жуй вареник, ешь бананы,
Жуй вареник, ешь бананы,
Украина!
КР: Я просто рыдаю… А вам не приходила в голову мысль положить и эти стихи на музыку?
ПП: Вы знаете, да. У меня даже есть подходящий мотивчик. Ла-ла-ла-ла…
КР: А Владимир Шаинский не обидится?
ПП: Нет, он умер.
КР: Пан Пиндюра, каковы ваши дальнейшие планы?
ПП: О, планов у меня море. Сказки «Оловянный киборг», «Чахлик Невмирущий и Оксанка Прекрасная», «Горбатый пони». Сейчас пишу сценарий для мультсериала, героями которого будут три украинских казака: Забигайло, Загинайло и Нападайло. Уже практически готовы «Забигайло и Тугарин Змей», «Загинайло и Соловей-Разбойник, «Нападайло и Змей Горыныч». Мечтаю написать повесть для юношества о юных украинских патриотах, организовавших на захваченном москалями Донбассе подпольную организацию. Повесть будет называться «Молодая сотня».
КР: Надеюсь, мы никогда не увидим этих произведений. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Ваши последние слова нашим слушателям.
ПП: Я хотел бы закончить тем, чем мы начали наш разговор, – сказкой о хлопчике-Укропчике.
А на поле у реки, где славные хлопчики разбили проклятых москалей, насыпали высокий курган и поставили на его вершине самый большой в мире флаг Украины.
Плывут пароходы – слава Украине!
Летят самолёты – слава Украине!
Идут паровозы – слава Украине!
А пройдут хлопчики…
КР: Трындец героям!
Панас Пиндюра: Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за высокую оценку моего труда и напомнить полное название произведения: «Сказка о военной тайне, хлопчике Укропчике и его твёрдом слове».
КР: О как! Пан Пиндюра, скажу честно, меня эта книжка просто потрясла. Чтобы дать слушателям некоторое представление о ней, не могли бы вы прочесть несколько строк? Уверен, слушателям будет интересно услышать, как звучит произведение в исполнении автора.
ПП: С удовольствием.
«Только как-то вечером слышит Укропчик стук. Выглянул в окно и видит на улице БТР, а на нём киборг. Камуфляж на киборге зелёный, автомат у него чёрный, каска на голове синяя, а трезуб на нёй – жёлтый.
— Эй, вставайте! – закричал киборг. – Пришла беда, откуда не ждали! Напал на нас злые москали. Бьются с ними славные киборги, и мчатся гонцы во все концы звать на помощь славную украинскую армию, и мчится она на подмогу. И близка уже помощь, да сил нету. И снаряды есть, да стрелки побиты, и винтовки есть, да бойцов мало. Нам бы только день простоять да ночь продержаться. Эй, вставайте!
Выскочил тогда на улицу Укропчик и закричал:
— Эй, хлопчики! Что же нам, только в палки скакать да скакалки скакать? Сидеть да дожидаться, когда придут москали и заберут нас в свой Таможенный союз?
И помчались со всех концов славные хлопчики, все хотят идти на подмогу».
КР: Пан Пиндюра, а вам случайно не попадалась «Сказка о Мальчише-Кибальчише» Аркадия Гайдара?
ПП: Мальчиш-Кибальчиш? Гайдар? Ммм… нет, не слыхал.
КР: Вопросов не имею. А теперь вернёмся к главному, к патриотическому воспитанию.
ПП: Однажды ночью я не спал и долго думал. Не секрет, что на сегодняшний день мы несколько растеряли патриотический порыв 2014 года. Не все смогли с честью вынести бремя свободы и независимости, для некоторых оно оказалось просто неподъёмным.
КР: Некоторых оно вообще раздавило.
ПП: Вот именно. В обществе ходят нездоровые разговоры, не пора ли сменить счастье безвиза на несчастье коммунальных тарифов Януковича.
КР: Позор!
ПП: Ветераны АТО, не успевшие унести из Донбасса ноги, теперь требуют денежной компенсации за оставленные под Иловайском и Дебальцевом нижние конечности.
КР: Это уже попахивает предательством.
ПП: И это сейчас, когда страна ещё не полностью расплатилась с МВФ за полученные кредиты! Да это подрыв экономической безопасности государства!
КР: Жесть.
ПП: И вдруг меня пронзила мысль, что в этой обстановке мы можем рассчитывать только на молодёжь. Только подрастающее поколение, не испорченное кремлёвской пропагандой, может дать здоровую поросль. И в ту же ночь прямо на кухне я написал детскую сказку «Хатка».
КР: Очень интересно. И каков сюжет?
ПП: Мышонок из Галиции нашёл хатку и начал в ней жить. Потом в хатке поселились лягушка из Днепра, зайчик из Киева, лисичка из Одессы, волчок из Винницы и прочие зверушки. Жили они не тужили, да пришёл злой русский медведь, сел на хатку и раздавил её.
КР: Обалдеть! А это, случайно не русская сказка «Теремок»?
ПП: Нет, это моя «Хатка».
КР: Пан Пиндюра, я знаю, ваше творчество не ограничивается только прозой, вы пишете и стихи.
ПП: Да, буквально вчера я написал стихотворение, посвящённое киевским офицерам, прошедшим АТО:
Офицеры, офицеры,
Ваше сердце под прицелом
За родную Украину до конца…
Офицеры, киевляне,
Пусть свобода не завянет,
Заставляя в унисон стучать сердца.
КР: Я плачу…
ПП: Я ещё думаю положить эти слова на музыку, сделать из них песню.
КР: Пан Пиндюра, уверен, эта песня станет шлягером.
ПП: Я тоже так думаю.
КР: Пан Пиндюра, а для детей вы пишете стихи?
ПП: А как же! Вот буквально вчера я написал:
Украина – места лучше нет.
Украина – мы не знаем бед.
Украина! Уто здесь прожил час,
Украина, не покинет нас.
КР: Я сейчас зареву…
ПП: Что за чудная країна
Эта наша Украина.
Что за чудная країна
Украина!
Наше счастье постоянно
Жуй вареник, ешь бананы,
Жуй вареник, ешь бананы,
Украина!
КР: Я просто рыдаю… А вам не приходила в голову мысль положить и эти стихи на музыку?
ПП: Вы знаете, да. У меня даже есть подходящий мотивчик. Ла-ла-ла-ла…
КР: А Владимир Шаинский не обидится?
ПП: Нет, он умер.
КР: Пан Пиндюра, каковы ваши дальнейшие планы?
ПП: О, планов у меня море. Сказки «Оловянный киборг», «Чахлик Невмирущий и Оксанка Прекрасная», «Горбатый пони». Сейчас пишу сценарий для мультсериала, героями которого будут три украинских казака: Забигайло, Загинайло и Нападайло. Уже практически готовы «Забигайло и Тугарин Змей», «Загинайло и Соловей-Разбойник, «Нападайло и Змей Горыныч». Мечтаю написать повесть для юношества о юных украинских патриотах, организовавших на захваченном москалями Донбассе подпольную организацию. Повесть будет называться «Молодая сотня».
КР: Надеюсь, мы никогда не увидим этих произведений. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Ваши последние слова нашим слушателям.
ПП: Я хотел бы закончить тем, чем мы начали наш разговор, – сказкой о хлопчике-Укропчике.
А на поле у реки, где славные хлопчики разбили проклятых москалей, насыпали высокий курган и поставили на его вершине самый большой в мире флаг Украины.
Плывут пароходы – слава Украине!
Летят самолёты – слава Украине!
Идут паровозы – слава Украине!
А пройдут хлопчики…
КР: Трындец героям!
- Автор:
- Klim Podkova
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