Разгром шведов в битве при Лесной

310 лет назад, 28 сентября 1708 года, русские войска разгромили шведов в битве при Лесной. Эта победа, по словам Петра Первого, стала «матерью Полтавской победы».В 1700 году началась Северная война. Против Швеции выступил Северный союз – Россия, Дания, Речь Посполитая и Саксония. Эти государства были недовольны доминированием Шведской империи в Балтийском регионе и Северной Европе. Россия решала историческую, военно-стратегическую и экономическую задачу по возвращению своих земель на Балтике и выходу к Балтийскому морю.Начало войны было неудачным для союзников. Войска курфюрста Саксонии и короля Польши Августа II не смогли взять Ригу – ключевую крепость Швеции в Прибалтике. Датчане попытались захватить шведские области в Европе и вторглись в Гольштейн. Однако шведский король Карл XII неожиданно для противников получил поддержку от Англии и Голландии, шведская армия, поддерживаемая англо-голландской эскадрой, высадилась на остров Зеландию и осадила столицу Дании Копенгаген. Датская столицы оказалась не готовой к осаде, а датский флот был блокирован шведским. Карл XII пригрозил полностью разрушить город, и датчане капитулировали. Дания была выведена из войны, и союзники утратили единственный флот. После этого шведский король перебросил армию в Прибалтику и в ноябре 1700 года разгромил русские войска под Нарвой.После этой решительной победы, Карл, недооценивая русских, решил начать вторжение в Польшу и Саксонию. Это была стратегическая ошибка. Шведы позволили русскому царю «провести работу над ошибками». В частности, Пётр ограничил количество иностранных офицеров в войсках, стал развивать национальное военное образование, провёл реорганизацию армии на регулярных началах, начал создавать флот и развивать военную промышленность и т. д. Также Пётр I принимал меры по срочному восстановлению и строительству укреплений у Пскова, Новгорода и Москвы, опасаясь вторжения вражеской армии. Воспользовавшись тем, что основные силы шведской армии вели боевые действия против Польши и Саксонии, Пётр повел наступление в Прибалтике. Русские войска разбили противника в ряде сражений и взяли города-крепости Нотебург-Орешек (1702), Ниеншанц (1703).Таким образом, к началу 1703 года в руках русских оказалось всё течение реки Невы. Нотебург Пётр переименовал в Шлиссельбург (ключ-город), а в устье Невы заложил новый город Санкт-Петербург, который станет новой столицей России. Русские войска, пользуясь тем, что шведский король продолжал увлеченно гоняться за саксонским курфюрстом Августом, развили стратегическое наступление. К концу 1703 года Россия контролировала почти всю территорию Ингерманландии (Ингрии). Русские войска под командованием Бориса Шереметева к лету 1704 года вошли в Ливонию и в июле взяли Дерпт, в августе была взята Нарва. Эти операции и осады крепостей показали рост мощи русской армии.Тем временем шведская армия вторглась в Польше, в ряде боев разгромила войска Августа II и в 1702 году заняла Варшаву. В 1703 году шведы, после длительной осады взяли Торн, и выбили саксонцев из Польши. В 1704 году часть депутатов сейма низложили Августа II в качестве короля Речи Посполитой. Летом 1704 года новым королём был провозглашён шведский ставленник Станислав Лещинский. В 1706 году шведы вторглись в Саксонию и Август II капитулировал. Россия осталась в войне со Швецией в одиночестве.Источник: https://www.runivers.ru/Восстановив войска в побежденной Саксонии, в сентябре 1707 года шведский король начал поход с целью разгрома России. Карл планировал привлечь к войне с Россией силы Польши, украинского гетмана-предателя Мазепы, Крыма и Турции. В феврале 1708 года шведы вышли к Гродно, русские войска отошли к Минску. Измученные долгим маршем шведы остановились на отдых.В июне 1708 года шведы двинулись в направлении Смоленска. Из Риги с вспомогательным корпусом и огромным обозом для снабжения армии шёл генерал Адам Левенгаупт. Очевидно, Карл надеялся прорваться к Москве. 3 (14) июля 1708 года Карл одержал победу в битве при Головчине над русскими войсками под командованием генерала А. И. Репнина. После этого шведы заняли Могилёв и переправы через Днепр. Однако дальнейшее движение шведской армии было сорвано действиями русских, которые применили тактику «выжженной земли», уничтожая селения, запасы продовольствия на пути следования противника. Шведам приходилось идти по опустошенной территории, испытывая нехватку продовольствия и в постоянном ожидании атак русской кавалерии. После боев у села Доброе и Раёвки, шведское командование решило временно отказаться от идеи прорыва к Москве. Войскам нужно было продовольствие, отдых и пополнение. Поэтому, учитывая щедрые посулы Мазепы, решили идти в Малороссию. Там шведы надеялись найти богатые запасы и пополнить армию казаками Мазепы. После этого подконтрольная Мазепе Гетманщина должна была стать базой снабжения и надёжным тылом для наступления на Москву с юго-запада.Таким образом, после того, как замысел похода Карла XII на Москву потерпел неудачу, шведский король в сентябре 1708 года двинул армию в Малороссию. Там он планировал дать войскам отдых, пополнить их отрядами гетмана Мазепы, польского короля Станислава Лещинского и силами корпуса Левенгаупта. Также Карл хотел договориться с Турцией и Крымским ханством об их выступлении против России.В это же время 16 тыс. корпус Левенгаупта медленно шёл (в его составе было 7 тысяч повозок обоза) на соединение с главными силами. За месяц корпус прошёл не больше 230 км. 28 августа и 4 сентября шведский король прислал приказы с указанием ускорить марш. 19 - 22 сентября (30 сентября – 3 октября) войска Левенгаупта переправились через Днепр у Шклова и двинулись в направлении Пропойска. Там шведский генерал планировал перейти реку Сож и на Черниговщине соединиться с армией Карла.В результате русское командование получило возможность бить врага по частям. По данным русской разведки в шведском корпусе было от 8 до 15 тыс. человек. Пётр поручил Шереметеву следовать за Карлом, а сам возглавил летучий корпус (корволант), который был должен атаковать Левенгаупта. В корпус вошло 6,8 тыс. драгун (10 драгунских полков), 4,9 тыс. конной пехоты (10 батальонов), нескольких сотен казаков и 30 полевых пушек. Точных сведений о местонахождении корпуса Левенгаупта у русского командования не было. Сначала было получено известие, что силы Левенгаупта ещё далеко за Днепром и собираются переправиться у Орши. Русский корпус направился к Орше, но уже во время переправы узнали, что шведские войска переправились у Шклова и оттуда идут к Пропойску. Переправа русского войска была немедленно прервана, и летучий корпус двинулся по левому берегу Днепра вслед за шведами. На разведку был послан отряд Меньшикова. Основные силы шли форсированным маршем с целью пресечь путь шведам. 24 сентября отряд Меньшикова обнаружил противника и сообщил, что сил у шведов больше, чем думали. Пётр приказал 4 тыс. отряду Баура (располагался у Черикова) идти на соединение с его корпусом и занял деревню Долгий мох. Принято решение ждать Баура не более двух дней, а затем атаковать шведов.Петр Великий. Французский живописец Ж. М. Натье (1717)Шведский генерал Адам Людвиг Левенгаупт. Шведский живописец Давид фон КрафтУтром 28 сентября (9 октября) 1708 года русские войска переправились по наведённым ночью мостам через Рестру и двинулись к Лесной. Левенгаупт расположил свои войска в линейном порядке к северу и северо-западу от деревни Лесной: на северном берегу болотистой речки Лиснянки на небольших высотах стояли основные силы, в тылу из повозок соорудили укреплённый лагерь (вагенбург). Перед основными силами был выставлен отряд из 6 батальонов. Пётр собирался с частью сил обойти левый фланг противника и, воспользовавшись наличием двух дорог, разделил войско на две колонны, практически равные по силе. Правую – Семёновский и Преображенский гвардейские полки, 1 батальон Астраханского полка и 3 драгунских полка, возглавил сам царь; левую - 1 пехотный полк (Ингерманландский), 6 драгунских и «лейб-регимент» Меньшикова, под его же командованием.Корпус, пройдя 2-3 км, приблизился к перелеску, где находился передовой шведский отряд (его не обнаружили), вышел передовыми частями на поляну – солдаты стали спешиваться и выстраиваться в боевые порядки. Русским войскам не удалось завершить развертывание: шведский передовой отряд внезапно атаковал ближайшую левую колонну, из которой только один пехотный и один драгунский полки успели развернуться. Два полка, неся потери, стойко сдерживали противника, закрывая дорогу, заполненную другими войсками. Шведы, пользуясь перевесом сил в свою пользу на этом участке, стали охватывать левую русскую колонну с правого фланга, ситуация складывалась опасная. Пётр двинул на помощь передовым полкам левого фланга, свои головные части. Семёновский полк пошёл в атаку.Шведы выдержали атаку и продолжили свой манёвр. Но русское командование использовало выигрыш во времени, созданный атакой Семёновского полка, чтобы перебросить 4 батальона Преображенского и Астраханского полков. Подход новых русских сил ошеломил противника, шведы не выдержали и отступили в перелесок, но их продолжили теснить. В результате первая схватка закончилась победой русского войска, корпус Петра получил возможность начать развёртывание для атаки на главные силы врага.Русские войска были построены в две линии: первая линия - 8 пехотных батальонов в центре, по 2 драгунских полка на флангах; вторая — 6 драгунских полков и 2 пехотных батальона, фланги укрепили несколькими гренадёрскими ротами. В течение часа русские войска атаковали главные шведские силы. Шведские войска всеми силами старались сдержать натиск русских полков, ожесточенное сражение длилось до 15 часов. Но противник не выдержал штыковой атаки и отступил к вагенбургу. Шведы понесли большие потери в живой силе, потеряли 8 пушек и несколько знамён.Источник карты: Большая российская энциклопедияВ сражении наступила двухчасовая пауза – Пётр ждал отряд Баура, а Левенгаупт свой авангард, который ушёл к Пропойску с частью обоза. Около 17 часов подоспел 4-тысячный драгунский отряд Баура и занял позицию у ближайшего левого крыла русского корпуса. Петр перебросил на правое крыло 2 драгунских полка и главный удар нанёс по левому флангу шведов. Стремительным натиском русские опрокинули противника и захватили мост через реку Леснянка на дороге в Пропойск. Появилась возможность полностью уничтожить шведский корпус. В этот критический для шведских сил момент прибыл их отряд, высланный ранее к Пропойску. Шведы смогли отбить мост, но их боевой дух был сломлен, продолжать бой они не могли. Шведы отступили в вагенбург и закрепились там. Сильная снежная метель и сумерки прекратили сражение к 19 часам.Русское командование планировало на следующий день возобновить бой. Левенгаупт, учитывая большие потери и то, что дальнейшее сражение могло привести к полному разгрому, решил отступать. Ночью, под прикрытием бивачных огней, шведы бросив оставшиеся пушки и обоз, двинулись к Пропойску. Утром Пётр приказал коннице преследовать противника. Русская кавалерия рассеяла арьергард шведов. Левенгаупт бросил вторую часть обоза (часть припасов была уничтожена), посадил пехоту на коней и отступил с остатками корпуса в Северскую землю, где через две недели соединился с Карлом.Таким образом, шведы потеряли 8-9 тыс. человек убитыми и ранеными, более семи сотен попало в плен (по другим данным шведские потери составили около 4 тыс. человек, ещё 1,5 тыс. бежали в Лифляндию и 6,7 тыс. Левенгаупт смог вывести к королю). Русский корпус захватил всю артиллерию (16 пушек), 44 знамени и почти весь обоз. Войско Петра потеряло около 4 тыс. убитыми и ранеными.Это была первая крупная победа русской армии над шведской. Русское командование хорошо использовало слабую мобильность шведского корпуса, действовало активно, смело, захватило инициативу в свои руки, верно выбрало наиболее уязвимое место врага – левый фланг. Но были и ошибки – плохая разведка, что привело в внезапной атаке шведского передового отряда; недостаток артиллерии сделал сражение более длительным и кровопролитным для войск Петра I и позволил шведам отступить в вагенбург и укрепиться там; плохая организация преследования разбитого противника, при наличии многочисленной конницы, включая иррегулярную – казаков и калмыков, что позволило Левенгаупту увести остатки корпуса.Боевой дух русской армии, в преддверии решительного сражения со шведской армией, возрос. Потеря огромных продовольственных и боевых припасов серьёзно осложнила ситуацию для шведского командования и стала одной из предпосылок победы при Полтаве. Поэтому русский царь Пётр не зря отмечал: «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой не бывало, к тому же ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была, и людей конечно ободрила, и мать Полтавской баталии как ободрением людей, так и временем, ибо по девятимесячном времени оное младенца щастие принесла, егда совершенного ради любопытства кто желает исчислять от 28 сентября 1708 до 27 июня 1709 года».Сражение при Лесной. Жан-Марк Наттье