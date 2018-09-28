Аналитика

Доживёт ли Россия до пенсии?

58
Случилось неизбежное: в среду Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Согласно поправкам, возраст выхода на пенсию будет увеличен на пять лет для мужчин и женщин и составит 65 и 60 лет соответственно.

Нужно понимать, что второе чтение – ключевой этап принятия закона, когда в него вносятся основные поправки и он приобретает более-менее законченный вид. В дальнейшем внесение поправок возможно, но обычно это касается правки обнаруженных огрехов, переформулировок стилистических нелепиц и абракадабр и тому подобных вещей. То есть с достаточно высокой долей вероятности мы можем предполагать, что примерно в таком виде он и поступит на подпись президенту.




Голосование не было единогласным, но законопроект набрал 326 голосов «за» против 59 голосов «против». Более того, 12 голосов от «Единой России» будет добавлено, поскольку именно такое количество единороссов не смогло принять непосредственного участия в голосовании, хотя и выразило своё согласие голосовать солидарно с фракцией.



Примечательно, что Дума отвергла призыв некоторых фракций провести тайное голосование по данному законопроекту. Решительно против этого выступил спикер, Вячеслав Володин. После сюрпризов, которые были преподнесены «Единой России» на губернаторских выборах, получить фиаско на важном голосовании было для ЕР недопустимо, поэтому голосование было поимённым, чтобы никакой отступник не посмел пойти против партийной дисциплины.

В. Володин:
Призыв использовать старые подходы из ваших уст настораживает. Вот так, за спиной у народа, принимали решения, которые потом нас оставили без страны. Так же принимали многие другие решения, которые лучше жизнь не сделали, поэтому давайте принимать решение поимённо, открыто, и каждый должен обосновать позицию перед своими избирателями. Давайте не идти по скользкому пути, который нас может привести непонятно куда.


Проигнорировала Госдума и миллион подписей против данной реформы, собранных активистами движения «Суть времени» и переданных накануне в администрацию президента.

Из обращения, опубликованного на странице движения "Суть времени":
Подписавшиеся призвали президента РФ отвергнуть пенсионную реформу, отправить в отставку правительство, вернуть государственную политику страны к определенным конституцией принципам социального государства, предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию и сформировать правительство народного доверия.


Интересно, что в федеральных СМИ вовсю муссируется информация, что законопроект якобы был принят единогласно. Однако в этом заявлении есть изрядная доля лукавства. Единогласно принимались некоторые поправки, вроде снижения возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет. И оппозиционных депутатов можно понять: осознавая, что исход основного голосования предрешён, они адекватно голосовали «за» в тех случаях, когда поправка хоть как-то облегчала положение людей. К тому же никому из депутатов от КПРФ или СР не хотелось, чтобы наутро в газетах писали, что их партия и лично он проголосовали против снижения предполагаемого пенсионного возраста.

В то же время для СМИ это хороший повод поставить знак равенства между голосованием за весь законопроект и голосованием за отдельные к нему поправки. И как-то так получается, что, если ты голосовал за разумную поправку, то и законопроект в целом ты одобряешь. Хорошая ловушка для парламентской оппозиции, при которой репутационные потери неизбежны для неё в любом случае.

Наиболее интересно в этой ситуации даже не то, какие же поправки всё-таки были приняты депутатами. Этой информации сейчас достаточно в СМИ любого уровня и качества. Куда интереснее другое: как же именно продавливание этого законопроекта скажется на авторитете власти и что она будет вынуждена предпринять, чтобы этот авторитет себе вернуть?

Понятно, что бросать дело на половине пути никто уже не будет. Второе чтение прояснило нам не только то, каким будет данный закон, но и то, что от него не откажутся, что Кремль готов пойти даже на серьёзные репутационные издержки, чтобы довести его принятие до логического завершения. Наши надежды на то, что власть одумается, имели право на жизнь до второго чтения. Сейчас уже все, они умерли окончательно и бесповоротно.

Однако события последних недель показали, что репутационный ущерб от данного законопроекта всё-таки огромен. Особенно ярко проявилось это на губернаторских выборах, где представители «Единой России» проигрывают даже никому особо не известным оппозиционным депутатам. И это вскрыло одну проблему, которую раньше, возможно, или не принимали в расчёт, или сильно недооценивали.

Дело в том, что у самого Путина есть огромный резерв для повышения рейтинга. Отправил в отставку правительство – вот тебе и стремительно растущий рейтинг. Газ Украине перекрыл – и снова всплеск народной любви и обожания. Пару олигархов прищучил – снова ура, снова чепчики в воздух. И с этой стороны проблем у Кремля вроде бы не так уж и много.

Но вот провал «Единой России» и полная утрата ею какого-либо авторитета у людей – это уже серьёзно. Да, сама эта партия ровным счётом ничего не решает, но выборы в регионах – это уже не шутки. Массовое протестное голосование опасно для власти не только своими прямыми последствиями, а именно прохождением на руководящие должности оппозиционных кандидатов и вероятностью утратить контроль за Госдумой. А это уже очень серьёзно как для самого Путина, так и, особенно, для прикрываемых им самозваных элит.

«Единая Россия» за последнее время изменилась качественно. Если раньше это была достаточно инертная, бесформенная масса, которой Путин придавал необходимый импульс своим авторитетом, то теперь она превратилась в якорь, способный если не утащить ВВП на дно, то как минимум привязать его к какой-то илистой отмели.

Но если правительство сменить достаточно легко, то с крупнейшей фракцией Госдумы все уже не так просто. Тут всё-таки уже выборы нужны. А как народ сейчас голосует, мы с вами только что наблюдали. Это раньше достаточно было озвучить лозунг «Мы — партия президента!», и гарантирована победа на выборах, но получится ли такое сейчас?

Понятно, что варианты найти можно. И нынешние парламентские партии будут счастливы подвинуться поближе к кормушке, и «Общероссийский народный фронт» уже который год в засаде сидит, ждёт, когда же можно будет подхватить выпавшее из рук старших товарищей знамя поддержки президента. Всё так, всё просматривается, и пасьянс вполне складывается, но…

Но всё это делается не так легко и быстро, как хотелось бы кремлёвским политтехнологам. А фактор времени может оказаться, как обычно, решающим.

Собственно, это сейчас самое интересное: какие меры предпримет Кремль по стабилизации своих восьмидесяти шести процентов и как скоро мы увидим эти шаги.

А может, и не увидим их вовсе. И это тоже будет симптоматично…

Но в любом случае можно сказать одно: мы стоим на пороге довольно больших перемен. Возможно, это будут осмысленные реформы сверху. Возможно, Путин так и не решится потревожить свою затхлую аппаратную «стабильность», и мы увидим, как поехавший участок политического сугроба катится всё дальше и превращается в смертоносную лавину, сметающую на своём пути и человеческие судьбы, и, возможно, саму Россию.

Но скучно точно не будет.
Автор:
Виктор Кузовков
Мы в Яндекс Дзен
Повышение пенсионного возраста. Вынужденная мера для развития экономики или угроза социальному порядку страны?
Ситуационный анализ гибели рейса МН17 (малайзийского Boeing 777), сделанный на основе инженерно-технического анализа от 15.08.2014
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

58 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Vard
    Vard Сегодня, 12:09
    +8
    - Ну скажи! Зачем мы за этот закон голосовали?!
    - Эй! Вы там двое! Хорош болтать! Работать!
    И два бывших депутата государственной думы покатили тачки дальше...
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 12:13
      +8
      Они тачки никогда катать не будут - ну разве только у себя, на приусадебном огороде.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 14:57
        +2
        На "приусадебных участках"(даже смешно-участках..)там работают нанятые работники...
    2. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 12:15
      +11
      Доживёт ли Россия до пенсии?
      Россия конечно...а народ...не весь.надеюсь только на одно,следующее правительство,будет более адекватно,и отменит этот геноцид. мне всё равно,я ,на пенсии,но за детей и внуков душа болит..
      1. НасРать
        НасРать Сегодня, 12:39
        +11
        и миллион подписей против данной реформы, собранных активистами движения «Суть времени» и переданных накануне в администрацию президента.



        Цитата: андрей юрьевич
        .надеюсь только на одно,следующее правительство,будет более адекватно,и отменит этот геноцид.


        Сколько ж в стране наивных..!!!! Все верят в социальные гарантии от государства... fellow Пора очнуться - на дворе капитализм !!! И это только начало конца ... wink !!!
        1. ЯсенПень
          ЯсенПень Сегодня, 14:21
          +3
          Мы и не такого дождемся... и фраза из «Манифеста Коммунистической партии» (1848), написанного Карлом Марксом (1818— 1883) и Фридрихом Энгельсом (1820— 1895), конец гл. 4, последний абзац: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей..."
          Скоро будет не актуальна с нашим апатичным "мояхатаскраю" народом и мы еще увидим как нам будут внушать, что цепи - это самое дорогое что нам дала наше правительство с нашим гарантом и заставят нас носить их с гордостью и будем платить за них еще и аренду!
          1. НасРать
            НасРать Сегодня, 14:32
            +1
            Цитата: ЯсенПень
            «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей..."

            Ну если до оков(цепей) .... тогда долго ждать придется... laughing Сейчас у пролетариата столько всего есть терять, что об оковах пока речь не идет.... Одни девайсы для нета чего только стоят!!! А пролетариат пока не перевелся в нете... wassat
        2. Беринговский
          Беринговский Сегодня, 15:45
          +2
          Вот и надо помочь капитализму прийти к концу. А не только чесать языком.
      2. антивирус
        антивирус Сегодня, 13:43
        0
        антивирус 29 августа 2018 12:59 8
        -2
        Тянуть нельзя. Владимир Путин выступил с обращением по пенсионной реформе
        спецом последнему отвечаю

        надеяться только на себя.
        задел социального гос-ва кончен.
        задел социального гос-ва( к коммунизму??)не может развиваться в открытой экономике-- рядом -3-4 млрд Инды и Китай + ср Азия. а закрыть занавес-- смерть либералам(и 30 лет нашей жизни)
        в самом лучшем положении как ни странно -США- только мексика, лишние рты ( даром , за еду работать готовы) поставляет.
        мы скатываемся на уровень китайцев-- равнение на Пекин и сессии ВСНПредставителей! так уровень жизни РФ определяется теперь
        Ответить
        Жалоба
        1. Константин Шевченко
          Константин Шевченко Сегодня, 13:51
          -4
          В США 67 лет для родителя 1 и 2, еще 1 год готовятся прибавить. Чем положение лучше?
          1. solzh
            solzh Сегодня, 16:18
            +2
            Цитата: Константин Шевченко
            В США 67 лет для родителя 1 и 2, еще 1 год готовятся прибавить. Чем положение лучше?

            А причём тут американцы и мы? Мы что, живём в США?
  2. Аристарх Людвигович
    Аристарх Людвигович Сегодня, 12:11
    +32
    Терешкову давно надо гнать из Госдумы, создали дом престарелых. Если у Поклонской есть совесть, то у Терешковой ее не было. Если Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, то Терешкова наоборот за. Хорошо что Гагарин не дожил до такого срама.
  3. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:11
    +18
    Да от кого угодно ждал гадостей, но от Терешковой, она же как Гагарин была, я представить не могу что бы Гагарин поступил так как она, ограбить свой народ, что бы жить в изобилии самой, если первая женщина космонавт на это способна, что говорить об остальных депутатах. Была чайка, да сплыла.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 12:17
      +9
      Цитата: Alex66
      0
      Да от кого угодно ждал гадостей, но от Терешковой, она же как Гагарин была

      старческая деменция-слышали о таком ?вот...
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:11
        +10
        Цитата: андрей юрьевич
        старческая деменция-слышали о таком ?вот...

        Я бы ограничил возраст пребывания в государственных органах власти 65 годами для мужчин и 60 годами для женщин. Вот так просто и непритязательно. Нехрен выдумывать гадости своим старческим, маразматическим умишком... fool
    2. uskrabut
      uskrabut Сегодня, 13:44
      +4
      Цитата: Alex66
      но от Терешковой

      Власть делает из героя гниду, или мы лучше узнали Терешкову. Может она такая и была, только никак себя не проявляла.
  4. ahtiar
    ahtiar Сегодня, 12:16
    +7
    Голосование по партийным спискам - шулерство. Все должны избираться в мажоритарных округах.
  5. YarSer88
    YarSer88 Сегодня, 12:22
    +13
    Да не будет никакой пенсии. Нужно уже сейчас создавать себе небольшой пассивный доход, только так и можно обезопасить старость. Сколько раз ещё государство должно вас кинуть с пенсиями, чтобы вы это поняли? Пенсии нет, это миф, она осталась в СССР, теперь уже всё. Хватит уже о ней думать.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 12:33
      -4
      Надо просто ещё в молодости думать об этом. Нет у нас такой культуры. Все живут на авось. Ждут вечно волшебника в голубой вертолете..,
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:00
        +2
        Цитата: YarSer88
        Да не будет никакой пенсии. Нужно уже сейчас создавать себе небольшой пассивный доход, только так и можно обезопасить старость. Сколько раз ещё государство должно вас кинуть с пенсиями, чтобы вы это поняли? Пенсии нет, это миф, она осталась в СССР, теперь уже всё. Хватит уже о ней думать.
        Уважаемый Сергей Владимирович!
        Во-первых. Вы хоть понимаете, от чего Вы призываете отказаться в социальном плане при своей справедливой констатацией факта отмены пенсий и призывом только самостоятельно копить себе на старость? Нет, не понимаете. А именно.

        Отказываясь добровольно-принудительно соглашательски от государственных пенсий, Вы, по сути, предлагаете ликвидировать и само наше НАЦИОНАЛЬНОЕ государство, причём государство СОЦИАЛЬНОЕ - т.е. государство для защиты жизни и свобод БОЛЬШИНСТВА трудового народа - причём в самые трудные для жизни простого человека периоды. Это когда гражданин находится ещё в детском возрасте, когда он болен и временно нетрудоспособен, когда он стар и не может по-прежнему зарабатывать себе на жизнь.

        Кстати, это Ваше предложение из разряда заблуждений в СССР конца 1980-х, когда некоторые советские граждане говорили, что ничего особенного в стране не происходит. Мол, ну и что из того, что мы пожили при "коммунизме", а теперь поживём при капитализме? Вон на Западе, как богато за границей в Европе трудящиеся живут! А отчего и почему, и к чему всё это приведёт в СССР/ России задумываться не хотели! Слепо верили Горбачёву, Ельцину и Ко.

        А между тем, ГОСУДАРСТВО - это форма организации общества для совместного выживания целого народа при ЛЮБОМ общественном строе. Государство поэтому не исчезнет НИКОГДА! Это социально-историческая аксиома.
        Поэтому, с одной стороны, если не хочешь на своей земле иметь своё государство, то будет на ней чужое! Вам это надо? Нет.
        А с другой стороны. При капитализме государство социальной защиты БОЛЬШИНСТВА просто будет заменено государством социальной защиты МЕНЬШИНСТВА против трудового БОЛЬШИНСТВА - т.е. только для богатых, для нынешних олигархов и "хозяев денег". И т.п.
        В этом плане всё развивается в РФ так, как это имеет место в Украине. См. видео с откровениями для "своих" украинского сиониста и казахстанского банкира Игоря Беркута, о том, кто хозяин в Украине и что ждёт народ Украины.

        А во-вторых. Мнимые накопления на старость никого не спасут. Ибо либо Вы никогда не сможете себе накопить на старость честным наёмным трудом Есть шанс, что у Вас всё оберут и посадят. Или же все Ваши накопления либо превратятся в ничто в результате инфляции, сознательно организованной властью в стране. Либо просто будут напрямую украдены банкирами в банках, улизнувших из России с Вашими денежными вкладами.

        Про покупку акций предприятий я вообще не говорю. Любая эмиссия акций предприятия также приводит через некоторое время к уничтожению покупной стоимости ваших акций. Т.е. вы купили акции на несколько своих зарплат, а потом их стоимость упадёт до стоимости зубной щётки.

        Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут. 1 октября 2014
        1. YarSer88
          YarSer88 Сегодня, 16:02
          -1
          Уважаемая Татьяна, этой самой пенсии, по сути, уже нет. Без самостоятельного обеспечения уже не обойтись! А дальше - исходя из динамики, будет только хуже. Сколько в сети роликов, что пенсия ниже квартплаты? Нравится вам, или нет, но пенсионный механизм в нашей стране не работает.
          Пора устранить неэффективно работающий государственный пенсионный фонд и переходить к частным, на базе корпораций, как это действует в Германии. Работаешь на компанию сколько-то лет - она потом тебе платит пенсию.
          По поводу развала - скорее нас расколют изнутри подогревая недовольство такими вот решениями, когда правила игры постоянно меняются, это гораздо хуже. Если будет сразу обозначено, что государственной пенсии нет, это внесёт ясность в ситуацию, и сподвигнет действовать, пока это ещё возможно. Как раз хуже всего эта иллюзия, что когда выйдешь на пенсию, государство тебя прокормит. Вполне можно обязать к этому бизнес, когда останется только контролирующая функция, злоупотреблять будет сложнее. Если пенсионные взносы направить в бизнес, решится сразу и проблема финансирования бизнеса (если это накопительная пенсия) и вопрос индексации пенсий (вложение в действующий бизнес куда лучше этого неумелого инвестирования, которое внедрялось не так давно). Но мой посыл был не к этому, граждане не понимают, что пенсия это иллюзия, и вы тоже этого не понимаете, раз так яростно отстаиваете их. Свои проблемы надо решать самому! И уже сейчас! Потом уже не получится. Именно в этом и был смысл моего поста.
    2. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 12:37
      +7
      Так же как и бесплатная медицина, осталась одна видимость
      1. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 12:48
        +6
        Это тоже. Давно уже пора признать, что у нас нет бесплатной медицины и образования, и отменить ЕСН, добавив его к зарплате. Это будет, по крайней мере, справедливо. Почему я плачу взносы в ФОМС, если я уже лет 5 не был в государственных медучреждениях?
        1. g1washntwn
          g1washntwn Сегодня, 13:12
          +3
          Безаварийно 10 лет плачу ОСАГО, спонсируя долбоящеров. И кто меня спросил надо ли мне это, как и повышение пенсионного возраста?
          Видимость народной власти была, ею же и осталась.
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 12:38
      -2
      Я это раз 10 уже писал. Народ не верит - минусует.
      Прям парадокс, материт правительство по чем зря и продолжает верить.....
      1. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 12:51
        -2
        Вот так и живем. Разруха она не в клозетах, а в головах.
      2. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 13:55
        +3
        Цитата: bk316
        материт правительство по чем зря и продолжает верить

        Вы, к сожалению, не понимаете устройства экономики, забываете, что вашу ренту кто-то должен создавать.
        А народ Вас минусует потому, что верит в способность нашего руководства легко изъять любой "пассивный доход". Да и не "пассивный" тоже.
    4. Комментарий был удален.
    5. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 13:23
      +3
      создавать себе небольшой пассивный доход,
      lдумаки и здесь какой-нибудь налог придумают.
      1. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 13:27
        +2
        Да даже придумывать не надо, есть статья "мошенничество", от которой никто не застрахован. По сути - это легальный способ рейдерского захвата. Но если доход небольшой, то до поры до времени можно не бояться, "орёл червяками не питается".
    6. Клон
      Клон Сегодня, 13:32
      +3
      Цитата: YarSer88
      Нужно уже сейчас создавать себе небольшой пассивный доход

      В золоте? В бриллиантах? Так их уже разобрали слуги народа... А в рублях... кто его знает, что можно будет купить на 20 тыщ пенсионных, обещанных мадам Голиковой? Булку хлеба?
      1. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 13:40
        -2
        Вы путаете пассивный доход с заначкой. Пассивный доход - однушку прикупить для сдачи, депозит в Сбере сделать постепенно ну и так далее, таких вариантов бесконечное множество, которые хоть небольшую сумму, но без вашего участия генерируют, либо с минимальным участием.
        1. Клон
          Клон Сегодня, 14:04
          +5
          Цитата: YarSer88
          однушку прикупить для сдачи, депозит в Сбере сделать постепенно ну и так далее, таких вариантов бесконечное множество

          laughing
          Действительно, вариантов очень много. Но! Для их практической реализации необходима такая малость, как свободные гроши.
          1. YarSer88
            YarSer88 Сегодня, 16:21
            -2
            Я когда-то проводил курсы финансовой грамотности (шабашил, когда деньги нужны были), и на первой же встрече просил внедрить отчет по использованию семейного бюджета (для себя). После этого практически у всех находилось 5-10% от зарплаты, которые тратились до этого впустую. Вот и вам даю маленький совет: начните вести перепись своих семейных расходов, сразу увидите, где можно эти
            свободные гроши
            достать.
    7. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 13:50
      +2
      Цитата: YarSer88
      Нужно уже сейчас создавать себе небольшой пассивный доход, только так и можно обезопасить старость.

      Ну сколько можно тиражировать эту глупость! Любой ренты можно лишиться в одночасье, особенно во времена повышенной турбулентности. Единственная надёжная защита - групповая солидарность, в простейшем случае - семья.
      Как завещал великий Хазин: "Рожайте больше, пенсии не будет"!
      1. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 16:06
        -1
        Можно лишиться, но можно лишиться всего и в любой момент - у нас только за прошлый век 2 войны было, кто-то на обеих сражался, что теперь, не жить? Семьи тоже, "во времена повышенной турбулентности" можно лишиться, кстати. Человек смертен, а иногда и внезапно смертен. Человек полагает - бог располагает, наше дело сделать то, что в наших силах, а 100% гарантии никогда не будет. При любом раскладе, иметь пассивный доход лучше, чем его не иметь.
    8. Владимир Теплов
      Владимир Теплов Сегодня, 13:52
      +8
      Полностью с вами несогласен. В восьмедисятые годы люди которые работали и заработали как говорится на обеспеченую старость и еще детям хватилобы думали также. Но ельцын гайдар чубайс сделали так что все стали миллионерами и все их накопления превратились пыль как у золушки после бала. Где уверенность что все это неповторится. В америке доллар есть доллар и неменяется более ста лет а у нас какой хотят курс такой и ставят как им выгодно. Поэтому у нас копить только в валюте и не в банке которые хотят откроют хотят закроют. Путин построил государство налов и штрафов приче офигенных налогов и офигенных штрафов и кидалово по зарплате по ипотеке и вообще по чем хочеш. Позтому надо все менять что построили
      1. YarSer88
        YarSer88 Сегодня, 16:14
        -1
        В деньгах - любых, долларах, евро, фунтах, тугриках - копить нельзя категорически. Любые деньги обесцениваются. НУ вот введут завтра обязательную сдачу валюты, и плакали все ваши долларовые накопления. Только реальная ценность, которую потом можно будет поменять на деньги (по текущему курсу в текущем объёме). Да хоть ту же дачу, где можно будет картошку выращивать и продавать, квартиры всегда в цене будут, золото в ближайшее время точно в цене будет, и ещё лет 20 будет (если вам лет 40 - смело покупайте, на ваш век его хватит). В общем, не с тем вы не согласны, никто и не предлагает складывать под подушку резанную бумагу, если только у вас нет проблемы растопить камин.
  6. Комментарий был удален.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 12:31
      -2
      При чем тут ВТО?)))
      1. Комментарий был удален.
  7. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 12:41
    +11
    Ну привыкайте россияне... :) Ето в целом свете дела идут так, а вы не изключение. Проблема не в вашем правительстве и не в нашем, проблема в неолиберализме, который делает богатъх - богаче, бедных - беднее и уничтожает средний клас (который кстати крепитель демокрации) везде и даже в развитых, богатых западных странах. Алчность корпораций на первом месте, а глобализм ето просто способ для них выкачивать бабло из новых и новых рынках.
  8. GerKlim
    GerKlim Сегодня, 13:02
    +1
    Через лет 5, а то и раньше скажут - денег нет в пенсионном фонде, пенсии отменяются совсем. А сами в теплые страны полетят туши свои греть. А народ и так, без пенсий проживет скажут.
  9. GerKlim
    GerKlim Сегодня, 13:03
    +5
    С этой "реформой" все сразу ясно стало, когда под шумок мундиаля ее в первом чтении быстренько приняли.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:06
    +8
    Дело в том, что у самого Путина есть огромный резерв для повышения рейтинга. Отправил в отставку правительство – вот тебе и стремительно растущий рейтинг. Газ Украине перекрыл – и снова всплеск народной любви и обожания. Пару олигархов прищучил – снова ура, снова чепчики в воздух.

    Рейтинг Путина это что значит? На какой вопрос гражданин России должен дать положительный ответ?
    Предлагаю варианты:
    1. Вы согласны с тем, что Путин не имеет никакого отношения к пенсионным преобразованиям?
    2. Вы согласны с тем, что Путин действительно независимый от партии Единая Россия политик?
    3. Видите ли вы кандидатом на пост президента России иного человека кроме Путина до 2024 года?
    ...
    Знаете, после всей этой эпидерсии с нафталиновым правительством, всякими рывками, от которой затрещали по швам все элементы гардероба среднестатистического россиянина я могу сравнить повышение рейтинга этого человека с высыпанием дрожжей в отверстие уличного туалета в жаркую погоду. Такой рейтинг поднимается, что не знают, куда бежать. Но для кого-то этот президент - единственная надежда побыть возле кормушки, насладиться унижением граждан.
  11. Peter Smith
    Peter Smith Сегодня, 13:07
    +5
    Цитата: AEN
    ВТО ..МВФ..И ПРОЧИЕ..-НАШИ ОППОНЕНТЫ..

    Нет не так.
    Наша нынешняя власть нам оппоненты.
    Рейтинг ясноликого ничто уже не спасет. Закончит он, по моему мнению, на волне , на которой закончил Горбачев. Ему еще повезет, если следующий правитель не отправит его в Гаагу, по следам отдыха Милошевича.
    Ненависть народа так велика, что дай бог чтобы это не закончилось насилием. И ничто не спасет, ни силовики, ни спецслужбы. А если вмешается спецслужба, то вспомните что было с румынской СЕКУРИТАТЕ. Ее раздавила румынская армия, перешедшея на сторону народа.
    1. Бультерьер
      Бультерьер Сегодня, 13:13
      0
      Ну. И по этой причине в 146 миллионной стране за столько времени собрали голосов против чуть больше, чем Собчак подписей на выборы. Смешно.
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 13:25
      +3
      на волне , на которой закончил Горбачев.
      то есть уничтожит Россию, как Горбачёв уничтожил Союз?
      1. Peter Smith
        Peter Smith Сегодня, 13:33
        +2
        два варианта, на мой взгляд.
        1. Да. Если ясноликий долго будет пытаться удержатся у власти - произойдет обострение национально- территориального вопроса- а власть не сможет дальше дотировать республики, чтобы заткнуть им рот. Распад страны.
        2. Произойдет быстрый переход власти, и только дурная слава Меченого унаследуется ясноликим. Страна сохранит свою целостность.
    3. Комментарий был удален.
  12. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 13:16
    +3
    Случилось неизбежное: в среду Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

    По процедуре после принятия "закона" в ГД РФ как я понимаю, далее его должен проверить на соответствие Конституции РФ, Конституционный суд, а только потом положат на подпись "Гаранту" этой самой Конституции.
    Так вот интересно, КС будет его (закон) проверять или будет искать обоснование к соответствию ОЗ РФ?
    И если КС обоснование "найдет", то по ходу Конституция больше в РФ не действует, даже проамериканская. lol
    Швобода анархии! fellow laughing
  13. Peter Smith
    Peter Smith Сегодня, 13:22
    +4
    Цитата: Бультерьер
    Ну. И по этой причине в 146 миллионной стране за столько времени собрали голосов против чуть больше, чем Собчак подписей на выборы. Смешно.

    Не смешно. Ибо если будут собирать в 20 раз больше и на митинги придут в 20 раз больше., начнутся погромы. Представьте митинг в областном центре в 30 000 человек? Произойдет самовозгорание толпы, ощущение ее всесилия. Куда пойдут эти люди? Ясно куда. К власти. Зачем. Ответ вы знаете, наверное.
  14. Клон
    Клон Сегодня, 13:23
    +4
    ...давайте принимать решение поимённо, открыто, и каждый должен обосновать позицию перед своими избирателями.

    Какая прелесть... fellow И все это произнесено с гневно изогнутой бровкой в сторону оппонентов?
    Вот так бы окрыто и пояснил г-н Володин народу, каким таким волшебным образом его 82-летняя маман умудрилась произрасти в успешную бизнесменшу с хреновой тучей гектаров земли и дорогостоящей недвигой? Мож потому, что на пенсион ушла в 55 лет, а не так, как ныне сынок пропихивает? Возможных конкуренток устраняет? feel
  15. Клон
    Клон Сегодня, 13:29
    +3
    Цитата: ahtiar
    Все должны избираться в мажоритарных округах.

    Как только реально зашатаются позиции партии члепедросов в Думе, так враз и перейдут на "персоналку"... Дабы подтвердить данное утверждение, достаточно вспомнить изменение порядка избрания депутатов на протяжении постсоветского периода истории... чего только ни придумывали и ни меняли.
  16. uskrabut
    uskrabut Сегодня, 13:29
    +3
    "Возможно, это будут осмысленные реформы сверху"

    Вот этого точно не надо! Все реформы сверху ложатся тяжким бременем на народный кошелёк. И так власть свистнула у каждого будущего пенсионера по 1 миллиону рублей. Хватит реформ, дайте пожить нормально.
  17. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 13:31
    +5
    Дело в том, что у самого Путина есть огромный резерв для повышения рейтинга
    Это вряд ли. Те кто его обожают несмотря ни на что. Будут любить его всегда. У Горбачёва до сих пор есть сторонники.
    Те кто ему поверил в 2014, разочаровался так сильно, что никакими отставками обратно не очаруешь.
    Так что не стоит говорить всерьёз о повышении рейтинга, ну а нарисовать можно любой. Хоть 146%.
    1. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 14:06
      +4
      Да нет никакого рейтинга г-на Путина!
      Это просто анти-рейтинг "кота", которого никто не знает.
  18. bubalik
    bubalik Сегодня, 13:39
    +6
    вроде снижения возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет.


    - Дед, а что ты делал, когда вам пенсионный возраст поднимали?
    - Я вышел на улицу вместе со всеми и орал.
    - Что орал?
    - "Гоооол!" wassat
  19. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 14:04
    +4
    Возможно, это будут осмысленные реформы сверху.

    Вы шутите?!
    Единственный навык, который нам продемонстрировал г-н Путин - способность к лавированию между элитными группами. Для "осмысленных реформ" нужен ум, а упомянутый персонаж всего лишь хитёр. Недаром же ХПП нам все уши прожужжали, а про УПП никто и не слышал. Насчёт МПП я вообще молчу...
  20. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 14:30
    +3
    Порадовал заголовок из нашего Ярославля winked А и висел то совсем немного! И всего то 100 лет прошло...опять прославились!
    По теме - пенсионка, это всего лишь вершина айсберга. Отсюда - такая относительность трудящихся. Черные зарплаты, странный рост валюты при неимоверной цене на нефть, НДС и пр. ВСЕ можно купить не у НАС? Зачем, вообще, государству мы нужны?
  21. ivagulin
    ivagulin Сегодня, 14:51
    +3
    а вот интересно можно ли официально отказаться от платежей в пенсионный фонд, всё равно не доживу.
  22. pormezan
    pormezan Сегодня, 15:10
    +1
    Ну что, россияне. Ваша трусость и тупость позволяют властям любой беспредел. Те кто поверил в аргументы властей и не ходил на митинги - глупые и наивные (мягко говоря)! Те кто не поверил аргументам властей, но побоялся ходить на митинги - трусы! Итог - благодаря тем, кто ходил на протестные акции, пенсионную реформу немного смягчили. Если бы никто вообще не ходил на митинги, то приняли бы в самом жёстком варианте и Путин даже не стал бы опускаться до объяснений по ТВ. Жалко ли россиян? Нет, но жалко тех из них, кто нашёл в себе смелость на протесты, но вынужден будет идти паровозом за компанию со всей трусливой биомассой. Но шанс одуматься и отстоять свои права всё же ещё есть. Путин за годы своего правления под видом пенсионных реформ несколько раз украл весь пенсионный фонд России. Теперь и вовсе перестал платить пенсии на пять лет. Пока на пять лет! И под видом очередной реформы опять украдёт всё собранное. Ну что, так и будем по домам сидеть и ворчать в сетях? Или всё таки выйдем на улицы с требованиями? И не надо рассказывать про майданы и революции и как потом всё плохо. А сейчас что, всё хорошо, что ли? И эти людоеды сами не остановятся. Они и дальше, видя пассивность людей, будут иметь нас всё в более наглой форме.
  23. Nehist
    Nehist Сегодня, 15:38
    +2
    Информация устарела!!! Уже третье чтение прошло!!! Поздравляю всех!!! Закон принят,осталось одобрямс от СФ и подписать президенту!!!
    Р.S. Пойду помяну социальное государство...