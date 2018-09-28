Доживёт ли Россия до пенсии?

Призыв использовать старые подходы из ваших уст настораживает. Вот так, за спиной у народа, принимали решения, которые потом нас оставили без страны. Так же принимали многие другие решения, которые лучше жизнь не сделали, поэтому давайте принимать решение поимённо, открыто, и каждый должен обосновать позицию перед своими избирателями. Давайте не идти по скользкому пути, который нас может привести непонятно куда.

Подписавшиеся призвали президента РФ отвергнуть пенсионную реформу, отправить в отставку правительство, вернуть государственную политику страны к определенным конституцией принципам социального государства, предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию и сформировать правительство народного доверия.

Случилось неизбежное: в среду Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Согласно поправкам, возраст выхода на пенсию будет увеличен на пять лет для мужчин и женщин и составит 65 и 60 лет соответственно.Нужно понимать, что второе чтение – ключевой этап принятия закона, когда в него вносятся основные поправки и он приобретает более-менее законченный вид. В дальнейшем внесение поправок возможно, но обычно это касается правки обнаруженных огрехов, переформулировок стилистических нелепиц и абракадабр и тому подобных вещей. То есть с достаточно высокой долей вероятности мы можем предполагать, что примерно в таком виде он и поступит на подпись президенту.Голосование не было единогласным, но законопроект набрал 326 голосов «за» против 59 голосов «против». Более того, 12 голосов от «Единой России» будет добавлено, поскольку именно такое количество единороссов не смогло принять непосредственного участия в голосовании, хотя и выразило своё согласие голосовать солидарно с фракцией.Примечательно, что Дума отвергла призыв некоторых фракций провести тайное голосование по данному законопроекту. Решительно против этого выступил спикер, Вячеслав Володин. После сюрпризов, которые были преподнесены «Единой России» на губернаторских выборах, получить фиаско на важном голосовании было для ЕР недопустимо, поэтому голосование было поимённым, чтобы никакой отступник не посмел пойти против партийной дисциплины.В. Володин:Проигнорировала Госдума и миллион подписей против данной реформы, собранных активистами движения «Суть времени» и переданных накануне в администрацию президента.Из обращения, опубликованного на странице движения "Суть времени":Интересно, что в федеральных СМИ вовсю муссируется информация, что законопроект якобы был принят единогласно. Однако в этом заявлении есть изрядная доля лукавства. Единогласно принимались некоторые поправки, вроде снижения возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет. И оппозиционных депутатов можно понять: осознавая, что исход основного голосования предрешён, они адекватно голосовали «за» в тех случаях, когда поправка хоть как-то облегчала положение людей. К тому же никому из депутатов от КПРФ или СР не хотелось, чтобы наутро в газетах писали, что их партия и лично он проголосовали против снижения предполагаемого пенсионного возраста.В то же время для СМИ это хороший повод поставить знак равенства между голосованием за весь законопроект и голосованием за отдельные к нему поправки. И как-то так получается, что, если ты голосовал за разумную поправку, то и законопроект в целом ты одобряешь. Хорошая ловушка для парламентской оппозиции, при которой репутационные потери неизбежны для неё в любом случае.Наиболее интересно в этой ситуации даже не то, какие же поправки всё-таки были приняты депутатами. Этой информации сейчас достаточно в СМИ любого уровня и качества. Куда интереснее другое: как же именно продавливание этого законопроекта скажется на авторитете власти и что она будет вынуждена предпринять, чтобы этот авторитет себе вернуть?Понятно, что бросать дело на половине пути никто уже не будет. Второе чтение прояснило нам не только то, каким будет данный закон, но и то, что от него не откажутся, что Кремль готов пойти даже на серьёзные репутационные издержки, чтобы довести его принятие до логического завершения. Наши надежды на то, что власть одумается, имели право на жизнь до второго чтения. Сейчас уже все, они умерли окончательно и бесповоротно.Однако события последних недель показали, что репутационный ущерб от данного законопроекта всё-таки огромен. Особенно ярко проявилось это на губернаторских выборах, где представители «Единой России» проигрывают даже никому особо не известным оппозиционным депутатам. И это вскрыло одну проблему, которую раньше, возможно, или не принимали в расчёт, или сильно недооценивали.Дело в том, что у самого Путина есть огромный резерв для повышения рейтинга. Отправил в отставку правительство – вот тебе и стремительно растущий рейтинг. Газ Украине перекрыл – и снова всплеск народной любви и обожания. Пару олигархов прищучил – снова ура, снова чепчики в воздух. И с этой стороны проблем у Кремля вроде бы не так уж и много.Но вот провал «Единой России» и полная утрата ею какого-либо авторитета у людей – это уже серьёзно. Да, сама эта партия ровным счётом ничего не решает, но выборы в регионах – это уже не шутки. Массовое протестное голосование опасно для власти не только своими прямыми последствиями, а именно прохождением на руководящие должности оппозиционных кандидатов и вероятностью утратить контроль за Госдумой. А это уже очень серьёзно как для самого Путина, так и, особенно, для прикрываемых им самозваных элит.«Единая Россия» за последнее время изменилась качественно. Если раньше это была достаточно инертная, бесформенная масса, которой Путин придавал необходимый импульс своим авторитетом, то теперь она превратилась в якорь, способный если не утащить ВВП на дно, то как минимум привязать его к какой-то илистой отмели.Но если правительство сменить достаточно легко, то с крупнейшей фракцией Госдумы все уже не так просто. Тут всё-таки уже выборы нужны. А как народ сейчас голосует, мы с вами только что наблюдали. Это раньше достаточно было озвучить лозунг «Мы — партия президента!», и гарантирована победа на выборах, но получится ли такое сейчас?Понятно, что варианты найти можно. И нынешние парламентские партии будут счастливы подвинуться поближе к кормушке, и «Общероссийский народный фронт» уже который год в засаде сидит, ждёт, когда же можно будет подхватить выпавшее из рук старших товарищей знамя поддержки президента. Всё так, всё просматривается, и пасьянс вполне складывается, но…Но всё это делается не так легко и быстро, как хотелось бы кремлёвским политтехнологам. А фактор времени может оказаться, как обычно, решающим.Собственно, это сейчас самое интересное: какие меры предпримет Кремль по стабилизации своих восьмидесяти шести процентов и как скоро мы увидим эти шаги.А может, и не увидим их вовсе. И это тоже будет симптоматично…Но в любом случае можно сказать одно: мы стоим на пороге довольно больших перемен. Возможно, это будут осмысленные реформы сверху. Возможно, Путин так и не решится потревожить свою затхлую аппаратную «стабильность», и мы увидим, как поехавший участок политического сугроба катится всё дальше и превращается в смертоносную лавину, сметающую на своём пути и человеческие судьбы, и, возможно, саму Россию.Но скучно точно не будет.