Фатальный гиперзвук! Обеспечит ли Р-37М господство над авиацией НАТО без прямоточной напарницы?
Множество дискуссий в российском интернете вызвала новость о грядущем обретении оперативной боевой готовности тяжёлой сверхдальнобойной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которая должна стать наиболее «крупным калибром» для завоевания воздушного господства в боекомплектах многофункциональных истребителей 5-го поколения Су-57. Тем не менее, анонсированное генеральным директором АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым в ходе беседы с журналистами «Интерфакса» поступление опытно-войсковой партии данных изделий в строевые части ВКС, оснащённые первыми серийными Су-57, к сожалению, трудно причислить к разделу резонансных новостей в сфере становления Воздушно-космических сил России. И тому есть несколько крайне веских причин.
Во-первых, принимая во внимание запомнившееся далеко не в лучшем свете июльское заявление председателя комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ВПК Владимира Гутенева о якобы «неоправданной дороговизне серийного производства Су-57 и обеспечения тонких сервисов этих машин», а также информацию от заместителя министра обороны Алексея Криворучко о передаче в 2019 году липецкому 4-му Центру боевого применения и переучивания лётного состава ВВС лишь 2 ПАК ФА, легко предположить, что на том же европейском ТВД, изобилующем сотнями современных истребителей переходного поколения (F-16C/D Block 52+, «Рафаль» и «Тайфун»), «связка» из двух «Сушек» и 8 Р-37М в их внутренних отсеках вооружения особой погоды не сделает. Максимум, на который можно рассчитывать от столь малочисленного звена в боевых условиях, это, к примеру, уничтожение одного или пары самолётов радиолокационного дозора и наведения E-3A/C при помощи ракет Р-37М, а также перехват пары-тройки F-15E «Strike Eagle» и F-35A с помощью ракет воздушного боя среднего радиуса действия.
Во-вторых, УРВБ Р-37М не относится к перспективным типам ракет-перехватчиков воздушного пуска, а является лишь усовершенствованной модификацией уже известной ракеты класса «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37 (РВВ-БД), разработанной на базе Р-33/С для интеграции в комплекс управления вооружением дальнего перехватчика МиГ-31БМ, который предусматривает программно-аппаратную синхронизацию «Изделия 610М» с мощным бортовым радиолокационным комплексом «Заслон-АМ». Как следствие, опциональный пакет обновления Р-37М в сравнении с обычной Р-37 включает в себя лишь более продвинутую шину обмена данными, позволяющую использовать её не только в КУВ и боекомплекте модернизированного «Фоксхаунда», но в комплектах вооружения малозаметных истребителей Су-57, а также машин переходного поколения «4++» Су-30СМ и Су-35С. В то же время слегка доработанное детище государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел», по-видимому, сохранило все конструктивные особенности (а значит, и недостатки) ракет семейства Р-33С/Р-37, что позволит эффективно применять его лишь для ликвидации воздушных оперативно-стратегических средств информационного обеспечения противника (беспилотников RQ-4A/B «Global Hawk», MQ-4C, самолётов РТР RC-135V/W, радиолокационной разведки E-8C и т.д.), а также тактических истребителей, несущих на узлах подвески полную боевую нагрузку в ударном варианте и обладающих посредственными маневренными качествами.
Дело в том, что, несмотря на максимальную скорость на маршевом участке траектории в 6М (6380 км/ч), конструктивный запас прочности Р-37М позволяет ей реализовать собственную перегрузку лишь в 20—22 ед., что обуславливает максимальную перегрузку поражаемой цели в 7—8 ед. Более того, подобный показатель может быть достигнут лишь в том случае, когда подлётная скорость Р-37М составляет порядка 1700 км/ч и более. Вывод: если маневрирующий истребитель противника будет осуществлять полёт в низковысотном или средневысотном режиме, то добиться его перехвата при пуске с дистанции 250—300 км будет крайне затруднительно, так как двигающаяся по аэробаллистической траектории Р-37М израсходует твердотопливный заряд двигателя ещё в начале маршевого участка траектории, а значит, при возврате в плотные слои стратосферы и тропосферы ракета-перехватчик будет галопирующими темпами терять скорость из-за аэродинамического торможения, что в итоге снизит её манёвренные качества до нуля. Конечно же, частичному сохранению скоростных параметров ракеты в плотных слоях атмосферы способствует масса в 600 кг, но диаметр корпуса в 380 мм, обеспечивающий высокий коэффициент аэродинамического сопротивления, по-прежнему является определяющей характеристикой в ухудшении энергетических параметров Р-37М на расстояниях, близких к максимальному радиусу действия.
Что касается бортового радиоэлектронного оборудования ракеты, в частности, активной радиолокационной ГСН, то, на первый взгляд, всё обстоит достаточно неплохо. Активная радиолокационная головка самонаведения 9Б-1103М-350 «Шайба» с диаметром антенного полотна в 350 мм (установлена на стандартной Р-37) позволяет захватывать цель с ЭПР в 1,5 кв. м (F/A-18E/F «Super Hornet» с подвеской) на удалении в 30 км, в то время как частота более высокопроизводительной БЦВМ достигает 50 МГц, а обычные механические гироскопы заменены на волоконно-оптические и механические с форсированным запуском.
Разработчик заявляет, что дальность канала радиокоррекции от носителя у штатной Р-37 достигает всего лишь 100 км (1/3 от радиуса действия). Это значит, что, начиная с дистанции в 100 км, Р-37 (а возможно, и Р-37М) переходит на полуактивное радиолокационное самонаведения, которое может быть сорвано посредством современных станций РЭБ типа AN/ALQ-249 «Next Generation Jammer», которыми вскоре будут оснащаться штатовские палубные самолёты РЭБ EA-18G «Growler». Следовательно, Р-37/М будет переходить на режим инерциального наведения со всеми вытекающими последствиями, одним из которых является погрешность выхода на цель, которая не стоит на месте. И если в момент сближения с целью на дистанцию 30—40 км конус сканирования ГСН «Шайба» охватит последнюю (этого может и не произойти), то произойдёт «повторный захват», позволяющий продолжить перехват. Но для этого потребуется резкий манёвр Р-37М, который лишит ракету ещё 15—20% скорости. Компенсировать эту потерю будет нечем, так как заряд РДТТ израсходован. Вот вам и основные недостатки AA-13 «ARROW». Муссировать проблему большой ЭПР Р-37М, которая делает её уязвимой для ЗУР корабельного базирования SM-6 (RIM-174 ERAM) и ракет воздушного боя AIM-120C-7/D, нет никакого смысла; это известно спецам давно. Впору напомнить о другой дальнобойной ракете воздушного боя, которая была забыта и Министерством обороны и ВКС России.
Речь об уникальном «Изделии 180-ПД» (ракете класса «воздух-воздух» РВВ-АЕ-ПД), оснащённом интегральным ракетно-прямоточным двигателем, позволяющим сохранять высочайшие манёвренные качества и скорость даже на критических дистанциях, близких к дальности действия. Данное изделие, опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы по которому были завершены ещё в 2012 году, могло бы не только дополнить далеко не блестящие возможности Р-37М в борьбе с тактической авиацией противника, но и парировать угрозу от аналогичных британских ракет MBDA «Meteor», которые уже давно опередили наши серийные РВВ-СД и Р-27ЭР. Возможность регулирования подачи газогенератора в ИРПД посредством специального клапана перед камерой сгорания давала бы возможность поддерживать полёт с умеренной скоростью в 2,7—3М на протяжении более чем 140—150 км от точки сброса с узла подвески, после чего открывалась полная подача топлива, и ракета разгонялась до 4,3—4,7М, что обеспечило бы перехват даже маневрирующих ПКР на дальности в 170 км. Тем не менее, ни «вымпеловцы» (на фоне отсутствия финансирования), ни Минобороны по-прежнему никуда не торопятся с реализацией этого замечательного проекта, и это настораживает…
Источники информации:
http://nevskii-bastion.ru/rvv-ae-pd/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-106.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/meteor/meteor.shtml
https://www.interfax.ru/russia/630714
Во-первых, принимая во внимание запомнившееся далеко не в лучшем свете июльское заявление председателя комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ВПК Владимира Гутенева о якобы «неоправданной дороговизне серийного производства Су-57 и обеспечения тонких сервисов этих машин», а также информацию от заместителя министра обороны Алексея Криворучко о передаче в 2019 году липецкому 4-му Центру боевого применения и переучивания лётного состава ВВС лишь 2 ПАК ФА, легко предположить, что на том же европейском ТВД, изобилующем сотнями современных истребителей переходного поколения (F-16C/D Block 52+, «Рафаль» и «Тайфун»), «связка» из двух «Сушек» и 8 Р-37М в их внутренних отсеках вооружения особой погоды не сделает. Максимум, на который можно рассчитывать от столь малочисленного звена в боевых условиях, это, к примеру, уничтожение одного или пары самолётов радиолокационного дозора и наведения E-3A/C при помощи ракет Р-37М, а также перехват пары-тройки F-15E «Strike Eagle» и F-35A с помощью ракет воздушного боя среднего радиуса действия.
Во-вторых, УРВБ Р-37М не относится к перспективным типам ракет-перехватчиков воздушного пуска, а является лишь усовершенствованной модификацией уже известной ракеты класса «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37 (РВВ-БД), разработанной на базе Р-33/С для интеграции в комплекс управления вооружением дальнего перехватчика МиГ-31БМ, который предусматривает программно-аппаратную синхронизацию «Изделия 610М» с мощным бортовым радиолокационным комплексом «Заслон-АМ». Как следствие, опциональный пакет обновления Р-37М в сравнении с обычной Р-37 включает в себя лишь более продвинутую шину обмена данными, позволяющую использовать её не только в КУВ и боекомплекте модернизированного «Фоксхаунда», но в комплектах вооружения малозаметных истребителей Су-57, а также машин переходного поколения «4++» Су-30СМ и Су-35С. В то же время слегка доработанное детище государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел», по-видимому, сохранило все конструктивные особенности (а значит, и недостатки) ракет семейства Р-33С/Р-37, что позволит эффективно применять его лишь для ликвидации воздушных оперативно-стратегических средств информационного обеспечения противника (беспилотников RQ-4A/B «Global Hawk», MQ-4C, самолётов РТР RC-135V/W, радиолокационной разведки E-8C и т.д.), а также тактических истребителей, несущих на узлах подвески полную боевую нагрузку в ударном варианте и обладающих посредственными маневренными качествами.
Дело в том, что, несмотря на максимальную скорость на маршевом участке траектории в 6М (6380 км/ч), конструктивный запас прочности Р-37М позволяет ей реализовать собственную перегрузку лишь в 20—22 ед., что обуславливает максимальную перегрузку поражаемой цели в 7—8 ед. Более того, подобный показатель может быть достигнут лишь в том случае, когда подлётная скорость Р-37М составляет порядка 1700 км/ч и более. Вывод: если маневрирующий истребитель противника будет осуществлять полёт в низковысотном или средневысотном режиме, то добиться его перехвата при пуске с дистанции 250—300 км будет крайне затруднительно, так как двигающаяся по аэробаллистической траектории Р-37М израсходует твердотопливный заряд двигателя ещё в начале маршевого участка траектории, а значит, при возврате в плотные слои стратосферы и тропосферы ракета-перехватчик будет галопирующими темпами терять скорость из-за аэродинамического торможения, что в итоге снизит её манёвренные качества до нуля. Конечно же, частичному сохранению скоростных параметров ракеты в плотных слоях атмосферы способствует масса в 600 кг, но диаметр корпуса в 380 мм, обеспечивающий высокий коэффициент аэродинамического сопротивления, по-прежнему является определяющей характеристикой в ухудшении энергетических параметров Р-37М на расстояниях, близких к максимальному радиусу действия.
Что касается бортового радиоэлектронного оборудования ракеты, в частности, активной радиолокационной ГСН, то, на первый взгляд, всё обстоит достаточно неплохо. Активная радиолокационная головка самонаведения 9Б-1103М-350 «Шайба» с диаметром антенного полотна в 350 мм (установлена на стандартной Р-37) позволяет захватывать цель с ЭПР в 1,5 кв. м (F/A-18E/F «Super Hornet» с подвеской) на удалении в 30 км, в то время как частота более высокопроизводительной БЦВМ достигает 50 МГц, а обычные механические гироскопы заменены на волоконно-оптические и механические с форсированным запуском.
Разработчик заявляет, что дальность канала радиокоррекции от носителя у штатной Р-37 достигает всего лишь 100 км (1/3 от радиуса действия). Это значит, что, начиная с дистанции в 100 км, Р-37 (а возможно, и Р-37М) переходит на полуактивное радиолокационное самонаведения, которое может быть сорвано посредством современных станций РЭБ типа AN/ALQ-249 «Next Generation Jammer», которыми вскоре будут оснащаться штатовские палубные самолёты РЭБ EA-18G «Growler». Следовательно, Р-37/М будет переходить на режим инерциального наведения со всеми вытекающими последствиями, одним из которых является погрешность выхода на цель, которая не стоит на месте. И если в момент сближения с целью на дистанцию 30—40 км конус сканирования ГСН «Шайба» охватит последнюю (этого может и не произойти), то произойдёт «повторный захват», позволяющий продолжить перехват. Но для этого потребуется резкий манёвр Р-37М, который лишит ракету ещё 15—20% скорости. Компенсировать эту потерю будет нечем, так как заряд РДТТ израсходован. Вот вам и основные недостатки AA-13 «ARROW». Муссировать проблему большой ЭПР Р-37М, которая делает её уязвимой для ЗУР корабельного базирования SM-6 (RIM-174 ERAM) и ракет воздушного боя AIM-120C-7/D, нет никакого смысла; это известно спецам давно. Впору напомнить о другой дальнобойной ракете воздушного боя, которая была забыта и Министерством обороны и ВКС России.
Речь об уникальном «Изделии 180-ПД» (ракете класса «воздух-воздух» РВВ-АЕ-ПД), оснащённом интегральным ракетно-прямоточным двигателем, позволяющим сохранять высочайшие манёвренные качества и скорость даже на критических дистанциях, близких к дальности действия. Данное изделие, опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы по которому были завершены ещё в 2012 году, могло бы не только дополнить далеко не блестящие возможности Р-37М в борьбе с тактической авиацией противника, но и парировать угрозу от аналогичных британских ракет MBDA «Meteor», которые уже давно опередили наши серийные РВВ-СД и Р-27ЭР. Возможность регулирования подачи газогенератора в ИРПД посредством специального клапана перед камерой сгорания давала бы возможность поддерживать полёт с умеренной скоростью в 2,7—3М на протяжении более чем 140—150 км от точки сброса с узла подвески, после чего открывалась полная подача топлива, и ракета разгонялась до 4,3—4,7М, что обеспечило бы перехват даже маневрирующих ПКР на дальности в 170 км. Тем не менее, ни «вымпеловцы» (на фоне отсутствия финансирования), ни Минобороны по-прежнему никуда не торопятся с реализацией этого замечательного проекта, и это настораживает…
Источники информации:
http://nevskii-bastion.ru/rvv-ae-pd/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-106.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/meteor/meteor.shtml
https://www.interfax.ru/russia/630714
- Автор:
- Евгений Даманцев
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter