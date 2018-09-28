Сирия: Рубикон длиною в две недели
Сразу после трагедии в сирийском небе никто не мог поверить, что израильские военные способны на такую виртуозную подставу. Но официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков развеял последние сомнения. Он сообщил, что:
1. Россия не была вовремя уведомлена об ударах израильских военных по Сирии (как это было указано в российско-израильском договоре).
2. Израильские ВВС сообщили, что будут действовать на севере, а в итоге внезапно оказались на западе Сирии.
3. После трагедии самолеты Израиля ещё час находились в воздушном пространстве, что осложнило поисково-спасательную операцию.
После чего события стали разворачиваться с головокружительной стремительностью…
По мнению многих российских военных экспертов, гибель наших военнослужащих стала абсолютно логическим следствием навязанного стране российско-израильского военного сотрудничества, которое они считают бесконечной игрой в одни ворота. Они убеждены, что мощнейшее произраильское лобби в России, которое существует на всех уровнях и ветвях российской власти, насильно втиснуло военную элиту в некий формат действий, который абсолютно не корригируется с особенностями и реалиями сложившейся в регионе военно-политической обстановки. И уж точно не соответствует задачам, которые выполняет там наша группировка вооружённых сил.
Многие специалисты считают, что целый блок соглашений, подписанный ранее (и «по ходу пьесы» в процессе раскручивания конфликта в Сирии) тоже носил явно произраильский характер. И, соответственно, антиарабский. Какие данные мы согласно этому соглашению могли предоставлять Израилю? Что в первую очередь интересует израильтян на Ближнем Востоке? Естественно, данные по всем закадычным врагам и заклятым друзьям Израиля из Сирии, Ирана, других «дружественных» арабских стран.
Второй «вишенкой на торте» российско-израильских отношений стало «Соглашение по военно-техническому сотрудничеству». Следуя духу и букве этого соглашения, Россия отказала в вожделенных С-300 Ирану (это при том, что Минобороны настаивало на подписании этого контракта). Вместо этого было решено поставлять комплексы сирийцам. Потом под давлением «партнеров» отказали и им. В результате в российско-арабских отношениях случился еще один афронт.
Потом в сирийском небе случилась трагедия, которую инициировал Израиль и которая стоила жизни пятнадцати нашим военнослужащим. Это спутало все карты участникам как закулисных, так и «прозрачных» партнерских соглашений. Российский министр обороны недвусмысленно заявил, что «вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне". И предупредил, что Россия оставляет за собой право на ответные действия. "Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги", – заявил Шойгу.
Тут же в диалог встрял премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Но говорил он не с Шойгу. После его кремлевского разговора Путин слегка поправил министра обороны, подчеркнув, что инцидент в сирийском небе стал следствием «цепочки трагических случайностей». Эта риторика сразу размыла заявление Сергея Кужугетовича.
Фото: kremlin.ru
Но, согласно базовым геополитическим принципам, если государство совершает агрессивный акт против нашего самолёта, закончившийся гибелью военных, нужен какой-то военный или политико-дипломатический ответ. Зеркальный, ассиметричный, какой угодно. Российские военные эксперты убеждены, что необходимо срочно приостановить действия целого пакета российско-израильских соглашений. «Помидорами не отделаетесь», – сказал в свое время Путин Эрдогану. И привел-таки того в чувство. Похоже, настало время вспомнить и про израильские фрукты и овощи…
Берега обетованные
Почему же так сильно произраильское лобби в России? Причин тому масса. Одна из них состоит в том, что с введением санкций многомиллиардные состояния российских олигархов, денно и нощно выводящих свои состояния на Запад, сегодня арестовываются без особого суда и следствия. Не смогли доказать происхождение своих астрономических активов – будьте добры, не мешайте его экспроприации. Отойдите в сторону и не фоните, пока будут грабить награбленное. Кое-где на нарах оказываются и сами владельцы — в массе своей те, к кому есть претензии у правоохранительных органов. И на фоне этой революционной экспроприации ворованных капиталов Израиль остается тем райским уголком, где ты можешь смело разместить «честно наворованное». Целая когорта российских олигархов, принявших самое активное участие в «веселой грабительской игре» 90-х, уже получила там гражданство. А Израиль, как известно, не выдает своих соплеменников, даже если они ограбили до нитки страну своего прежнего обитания.
Тому же Абрамовичу израильский паспорт торжественно и сноровисто вручили прямо в аэропорту «Бен-Гурион», в зале ожидания – как на одесском «Привозе» вязанку бычков по требованию. Получив паспорт, олигарх тут же, не пересекая границу воздушных ворот, улетел на другом самолете по своим делам. А в Лондоне его попросили-таки «покинуть помещение». Вроде и «Челси» купил, и миллиарды всадил в английскую недвижимость, а все равно чужой, «рашн мафия, облико аморале»…
Конечно, такие парни с «сильно декольтированным» прошлым 90-х будут давить на все российские рычаги, чтобы заставить Минобороны «включить заднюю». Они и давят. Недавно, например, по всему инету прошел вброс об армии, с которой совершенно неосмотрительно решила связаться российская сторона. Итак…
«Лучшая армия мира»
Согласно любезно предоставленной нам информации:
1. Израиль входит в число восьми стран мира, способных создавать и запускать собственные спутники.
2. Израиль – одна из стран с ядерным оружием (в компании с США, Россией, Англией, Францией, Китаем, Индией и Пакистаном).
3. Израильский танк «Меркава Марк-4» – один из лучших танков в мире.
4. Израиль — член Всемирного космического клуба (в котором всего девять членов).
5. Израильские военно-воздушные силы считаются одними из лучших в мире и имеют ряд мировых рекордов в ведении воздушных боёв.
6. Военно-морское командование Израиля является одним из десяти лучших подразделений в мире (интересно, кто и по каким критериям это определял?).
7. Израиль – мировой лидер в области производства беспилотных летательных аппаратов.
8. Израиль – один из ведущих высокотехнологичных центров мира.
Этот список можно продолжать долго. Есть там даже экзотичный пункт: «Удой молока коров в Израиле — самый высокий в мире!»
Наверняка на боеспособности израильской армии это сказывается самым непосредственным образом.
Так что вот с каким опасным и беспощадным врагом придется столкнуться в сирийском небе российским Военно-космическим силам, если русские поведут себя неправильно. Устрашитесь, Сергей Кужугетович. И возьмите себя в руки, пока не поздно.
Ближневосточное дежавю
Сразу после заявления Шойгу министр обороны Израиля Либерман рванул «в пузырь» и закусил удила: мол, «бомбили и бомбить будем». Да, бомбить израильтяне могут. Но, как показывает практика, «до первой еврейской крови». В бесконечной истории арабо-израильских конфликтов есть очень интересные моменты. В свое время «лучшие в мире израильские летчики» действительно сшибали наши самолеты, пилотируемые асами-арабами. Работали по ним как по мишеням в тире. Но потом Россия стала поставлять арабской стороне комплексы «Шилка». И в первом же воздушном бою с их участием израильские ВВС потеряли 11 самолётов. Отрезвление наступило мгновенно.
Второй холодный душ «непобедимая и легендарная» израильская армия приняла во время операции «Литой свинец» в Южном Ливане, где она «кость в кость» столкнулась с бойцами «Хезболлы». И «лучшие в мире» танки стали гореть один за другим, как спички. А вместе с ними и танкисты. Только по официальным данным, в том конфликте погибло 97 израильтян – танкистов и мотострелков. Для Израиля это стало подлинным шоком, от которого он до конца не оправился до сих пор.
Не надо договариваться с Израилем о «взаимодействии в воздушном небе Сирии», убеждены многие российские военные эксперты. Время договоров прошло. Настало время ультиматумов. По их мнению, после всего происшедшего израильтяне должны лишиться права вторгаться в воздушное, морское и наземное пространство Сирии, если не горят желанием получить хорошую порцию «холодного душа».
Или мы по-прежнему будем прислушиваться к пениям сирен, исполняемым господином Нетаньяху с хоровым бэкграундом осевшего в окрестностях Кремля произраильского лобби, от которого до сих пор во многом зависят многие ключевые кадровые назначения и вся наша внешняя политика?
Рубикон
Кремль сейчас стоит перед Рубиконом. Возьмет он этот Рубикон или нет, решится в ближайшие две недели (именно этот срок озвучил Шойгу). Если в течение этого времени сирийцы получат С-300 и другие системы, их уже трудно будет отозвать. Сейчас во всех кремлевских, правительственных, думских, министерских и иных кабинетах идет страшная закулисная рубка. В ней в самое ближайшее время наверняка примет активное участие мистер Трамп. С очень высокой степенью вероятности не поздоровится тем сторонникам «холодного душа», у кого есть вклады и недвижимость на всевозможных крокодиловых островах. Опять по оффшорам прокатятся аресты счетов, недвижимости, обыски. В России на полную мощь заработает «тель-авидение» (как его прозвал Жириновский), «Эхо мацы» (как сами журналисты называют «Эхо Москвы») с его колоритным ведущим, другие «прикрученные» медийные ресурсы.
Но российская армия должна защищать и обслуживать не только интересы гоп-стоп-олигархов отечественного розлива. Она должна защищать наши национальные интересы, от которых наши нефтеналивные нувориши зачастую бесконечно далеки.
На параде Победы в этом году в числе всех прочих торжественно звучал и израильский гимн. Мне кажется, это было символично. Но в контексте всего происшедшего второго такого парада Победы видеть больше не очень хочется.
Два пути
Известный политолог Геворг Мирзаян считает, что у Израиля после всего происшедшего есть два выхода. Первый – умный: публичное наказание израильских военных, поиск возможных дипломатических путей урегулирования конфликта с Россией.
Второй вариант – тупиковый: продолжать отрицать свою вину, по-прежнему наносить удары по Сирии и пытаться разнести в щепки поставленные сирийцам С-300. Пока Израиль идет по тупиковому пути. Будем ждать очередного «холодного душа»?
1. Россия не была вовремя уведомлена об ударах израильских военных по Сирии (как это было указано в российско-израильском договоре).
2. Израильские ВВС сообщили, что будут действовать на севере, а в итоге внезапно оказались на западе Сирии.
3. После трагедии самолеты Израиля ещё час находились в воздушном пространстве, что осложнило поисково-спасательную операцию.
После чего события стали разворачиваться с головокружительной стремительностью…
По мнению многих российских военных экспертов, гибель наших военнослужащих стала абсолютно логическим следствием навязанного стране российско-израильского военного сотрудничества, которое они считают бесконечной игрой в одни ворота. Они убеждены, что мощнейшее произраильское лобби в России, которое существует на всех уровнях и ветвях российской власти, насильно втиснуло военную элиту в некий формат действий, который абсолютно не корригируется с особенностями и реалиями сложившейся в регионе военно-политической обстановки. И уж точно не соответствует задачам, которые выполняет там наша группировка вооружённых сил.
Многие специалисты считают, что целый блок соглашений, подписанный ранее (и «по ходу пьесы» в процессе раскручивания конфликта в Сирии) тоже носил явно произраильский характер. И, соответственно, антиарабский. Какие данные мы согласно этому соглашению могли предоставлять Израилю? Что в первую очередь интересует израильтян на Ближнем Востоке? Естественно, данные по всем закадычным врагам и заклятым друзьям Израиля из Сирии, Ирана, других «дружественных» арабских стран.
Второй «вишенкой на торте» российско-израильских отношений стало «Соглашение по военно-техническому сотрудничеству». Следуя духу и букве этого соглашения, Россия отказала в вожделенных С-300 Ирану (это при том, что Минобороны настаивало на подписании этого контракта). Вместо этого было решено поставлять комплексы сирийцам. Потом под давлением «партнеров» отказали и им. В результате в российско-арабских отношениях случился еще один афронт.
Потом в сирийском небе случилась трагедия, которую инициировал Израиль и которая стоила жизни пятнадцати нашим военнослужащим. Это спутало все карты участникам как закулисных, так и «прозрачных» партнерских соглашений. Российский министр обороны недвусмысленно заявил, что «вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне". И предупредил, что Россия оставляет за собой право на ответные действия. "Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги", – заявил Шойгу.
Тут же в диалог встрял премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Но говорил он не с Шойгу. После его кремлевского разговора Путин слегка поправил министра обороны, подчеркнув, что инцидент в сирийском небе стал следствием «цепочки трагических случайностей». Эта риторика сразу размыла заявление Сергея Кужугетовича.
Фото: kremlin.ru
Но, согласно базовым геополитическим принципам, если государство совершает агрессивный акт против нашего самолёта, закончившийся гибелью военных, нужен какой-то военный или политико-дипломатический ответ. Зеркальный, ассиметричный, какой угодно. Российские военные эксперты убеждены, что необходимо срочно приостановить действия целого пакета российско-израильских соглашений. «Помидорами не отделаетесь», – сказал в свое время Путин Эрдогану. И привел-таки того в чувство. Похоже, настало время вспомнить и про израильские фрукты и овощи…
Берега обетованные
Почему же так сильно произраильское лобби в России? Причин тому масса. Одна из них состоит в том, что с введением санкций многомиллиардные состояния российских олигархов, денно и нощно выводящих свои состояния на Запад, сегодня арестовываются без особого суда и следствия. Не смогли доказать происхождение своих астрономических активов – будьте добры, не мешайте его экспроприации. Отойдите в сторону и не фоните, пока будут грабить награбленное. Кое-где на нарах оказываются и сами владельцы — в массе своей те, к кому есть претензии у правоохранительных органов. И на фоне этой революционной экспроприации ворованных капиталов Израиль остается тем райским уголком, где ты можешь смело разместить «честно наворованное». Целая когорта российских олигархов, принявших самое активное участие в «веселой грабительской игре» 90-х, уже получила там гражданство. А Израиль, как известно, не выдает своих соплеменников, даже если они ограбили до нитки страну своего прежнего обитания.
Тому же Абрамовичу израильский паспорт торжественно и сноровисто вручили прямо в аэропорту «Бен-Гурион», в зале ожидания – как на одесском «Привозе» вязанку бычков по требованию. Получив паспорт, олигарх тут же, не пересекая границу воздушных ворот, улетел на другом самолете по своим делам. А в Лондоне его попросили-таки «покинуть помещение». Вроде и «Челси» купил, и миллиарды всадил в английскую недвижимость, а все равно чужой, «рашн мафия, облико аморале»…
Конечно, такие парни с «сильно декольтированным» прошлым 90-х будут давить на все российские рычаги, чтобы заставить Минобороны «включить заднюю». Они и давят. Недавно, например, по всему инету прошел вброс об армии, с которой совершенно неосмотрительно решила связаться российская сторона. Итак…
«Лучшая армия мира»
Согласно любезно предоставленной нам информации:
1. Израиль входит в число восьми стран мира, способных создавать и запускать собственные спутники.
2. Израиль – одна из стран с ядерным оружием (в компании с США, Россией, Англией, Францией, Китаем, Индией и Пакистаном).
3. Израильский танк «Меркава Марк-4» – один из лучших танков в мире.
4. Израиль — член Всемирного космического клуба (в котором всего девять членов).
5. Израильские военно-воздушные силы считаются одними из лучших в мире и имеют ряд мировых рекордов в ведении воздушных боёв.
6. Военно-морское командование Израиля является одним из десяти лучших подразделений в мире (интересно, кто и по каким критериям это определял?).
7. Израиль – мировой лидер в области производства беспилотных летательных аппаратов.
8. Израиль – один из ведущих высокотехнологичных центров мира.
Этот список можно продолжать долго. Есть там даже экзотичный пункт: «Удой молока коров в Израиле — самый высокий в мире!»
Наверняка на боеспособности израильской армии это сказывается самым непосредственным образом.
Так что вот с каким опасным и беспощадным врагом придется столкнуться в сирийском небе российским Военно-космическим силам, если русские поведут себя неправильно. Устрашитесь, Сергей Кужугетович. И возьмите себя в руки, пока не поздно.
Ближневосточное дежавю
Сразу после заявления Шойгу министр обороны Израиля Либерман рванул «в пузырь» и закусил удила: мол, «бомбили и бомбить будем». Да, бомбить израильтяне могут. Но, как показывает практика, «до первой еврейской крови». В бесконечной истории арабо-израильских конфликтов есть очень интересные моменты. В свое время «лучшие в мире израильские летчики» действительно сшибали наши самолеты, пилотируемые асами-арабами. Работали по ним как по мишеням в тире. Но потом Россия стала поставлять арабской стороне комплексы «Шилка». И в первом же воздушном бою с их участием израильские ВВС потеряли 11 самолётов. Отрезвление наступило мгновенно.
Второй холодный душ «непобедимая и легендарная» израильская армия приняла во время операции «Литой свинец» в Южном Ливане, где она «кость в кость» столкнулась с бойцами «Хезболлы». И «лучшие в мире» танки стали гореть один за другим, как спички. А вместе с ними и танкисты. Только по официальным данным, в том конфликте погибло 97 израильтян – танкистов и мотострелков. Для Израиля это стало подлинным шоком, от которого он до конца не оправился до сих пор.
Не надо договариваться с Израилем о «взаимодействии в воздушном небе Сирии», убеждены многие российские военные эксперты. Время договоров прошло. Настало время ультиматумов. По их мнению, после всего происшедшего израильтяне должны лишиться права вторгаться в воздушное, морское и наземное пространство Сирии, если не горят желанием получить хорошую порцию «холодного душа».
Или мы по-прежнему будем прислушиваться к пениям сирен, исполняемым господином Нетаньяху с хоровым бэкграундом осевшего в окрестностях Кремля произраильского лобби, от которого до сих пор во многом зависят многие ключевые кадровые назначения и вся наша внешняя политика?
Рубикон
Кремль сейчас стоит перед Рубиконом. Возьмет он этот Рубикон или нет, решится в ближайшие две недели (именно этот срок озвучил Шойгу). Если в течение этого времени сирийцы получат С-300 и другие системы, их уже трудно будет отозвать. Сейчас во всех кремлевских, правительственных, думских, министерских и иных кабинетах идет страшная закулисная рубка. В ней в самое ближайшее время наверняка примет активное участие мистер Трамп. С очень высокой степенью вероятности не поздоровится тем сторонникам «холодного душа», у кого есть вклады и недвижимость на всевозможных крокодиловых островах. Опять по оффшорам прокатятся аресты счетов, недвижимости, обыски. В России на полную мощь заработает «тель-авидение» (как его прозвал Жириновский), «Эхо мацы» (как сами журналисты называют «Эхо Москвы») с его колоритным ведущим, другие «прикрученные» медийные ресурсы.
Но российская армия должна защищать и обслуживать не только интересы гоп-стоп-олигархов отечественного розлива. Она должна защищать наши национальные интересы, от которых наши нефтеналивные нувориши зачастую бесконечно далеки.
На параде Победы в этом году в числе всех прочих торжественно звучал и израильский гимн. Мне кажется, это было символично. Но в контексте всего происшедшего второго такого парада Победы видеть больше не очень хочется.
Два пути
Известный политолог Геворг Мирзаян считает, что у Израиля после всего происшедшего есть два выхода. Первый – умный: публичное наказание израильских военных, поиск возможных дипломатических путей урегулирования конфликта с Россией.
Второй вариант – тупиковый: продолжать отрицать свою вину, по-прежнему наносить удары по Сирии и пытаться разнести в щепки поставленные сирийцам С-300. Пока Израиль идет по тупиковому пути. Будем ждать очередного «холодного душа»?
- Автор:
- Сергей Касауров
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