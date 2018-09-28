Мнения

Сирия: Рубикон длиною в две недели

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Сразу после трагедии в сирийском небе никто не мог поверить, что израильские военные способны на такую виртуозную подставу. Но официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков развеял последние сомнения. Он сообщил, что:

1. Россия не была вовремя уведомлена об ударах израильских военных по Сирии (как это было указано в российско-израильском договоре).

2. Израильские ВВС сообщили, что будут действовать на севере, а в итоге внезапно оказались на западе Сирии.


3. После трагедии самолеты Израиля ещё час находились в воздушном пространстве, что осложнило поисково-спасательную операцию.

После чего события стали разворачиваться с головокружительной стремительностью…

По мнению многих российских военных экспертов, гибель наших военнослужащих стала абсолютно логическим следствием навязанного стране российско-израильского военного сотрудничества, которое они считают бесконечной игрой в одни ворота. Они убеждены, что мощнейшее произраильское лобби в России, которое существует на всех уровнях и ветвях российской власти, насильно втиснуло военную элиту в некий формат действий, который абсолютно не корригируется с особенностями и реалиями сложившейся в регионе военно-политической обстановки. И уж точно не соответствует задачам, которые выполняет там наша группировка вооружённых сил.

Многие специалисты считают, что целый блок соглашений, подписанный ранее (и «по ходу пьесы» в процессе раскручивания конфликта в Сирии) тоже носил явно произраильский характер. И, соответственно, антиарабский. Какие данные мы согласно этому соглашению могли предоставлять Израилю? Что в первую очередь интересует израильтян на Ближнем Востоке? Естественно, данные по всем закадычным врагам и заклятым друзьям Израиля из Сирии, Ирана, других «дружественных» арабских стран.

Второй «вишенкой на торте» российско-израильских отношений стало «Соглашение по военно-техническому сотрудничеству». Следуя духу и букве этого соглашения, Россия отказала в вожделенных С-300 Ирану (это при том, что Минобороны настаивало на подписании этого контракта). Вместо этого было решено поставлять комплексы сирийцам. Потом под давлением «партнеров» отказали и им. В результате в российско-арабских отношениях случился еще один афронт.

Потом в сирийском небе случилась трагедия, которую инициировал Израиль и которая стоила жизни пятнадцати нашим военнослужащим. Это спутало все карты участникам как закулисных, так и «прозрачных» партнерских соглашений. Российский министр обороны недвусмысленно заявил, что «вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне". И предупредил, что Россия оставляет за собой право на ответные действия. "Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги", – заявил Шойгу.

Тут же в диалог встрял премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Но говорил он не с Шойгу. После его кремлевского разговора Путин слегка поправил министра обороны, подчеркнув, что инцидент в сирийском небе стал следствием «цепочки трагических случайностей». Эта риторика сразу размыла заявление Сергея Кужугетовича.


Фото: kremlin.ru


Но, согласно базовым геополитическим принципам, если государство совершает агрессивный акт против нашего самолёта, закончившийся гибелью военных, нужен какой-то военный или политико-дипломатический ответ. Зеркальный, ассиметричный, какой угодно. Российские военные эксперты убеждены, что необходимо срочно приостановить действия целого пакета российско-израильских соглашений. «Помидорами не отделаетесь», – сказал в свое время Путин Эрдогану. И привел-таки того в чувство. Похоже, настало время вспомнить и про израильские фрукты и овощи…

Берега обетованные

Почему же так сильно произраильское лобби в России? Причин тому масса. Одна из них состоит в том, что с введением санкций многомиллиардные состояния российских олигархов, денно и нощно выводящих свои состояния на Запад, сегодня арестовываются без особого суда и следствия. Не смогли доказать происхождение своих астрономических активов – будьте добры, не мешайте его экспроприации. Отойдите в сторону и не фоните, пока будут грабить награбленное. Кое-где на нарах оказываются и сами владельцы — в массе своей те, к кому есть претензии у правоохранительных органов. И на фоне этой революционной экспроприации ворованных капиталов Израиль остается тем райским уголком, где ты можешь смело разместить «честно наворованное». Целая когорта российских олигархов, принявших самое активное участие в «веселой грабительской игре» 90-х, уже получила там гражданство. А Израиль, как известно, не выдает своих соплеменников, даже если они ограбили до нитки страну своего прежнего обитания.

Тому же Абрамовичу израильский паспорт торжественно и сноровисто вручили прямо в аэропорту «Бен-Гурион», в зале ожидания – как на одесском «Привозе» вязанку бычков по требованию. Получив паспорт, олигарх тут же, не пересекая границу воздушных ворот, улетел на другом самолете по своим делам. А в Лондоне его попросили-таки «покинуть помещение». Вроде и «Челси» купил, и миллиарды всадил в английскую недвижимость, а все равно чужой, «рашн мафия, облико аморале»…

Конечно, такие парни с «сильно декольтированным» прошлым 90-х будут давить на все российские рычаги, чтобы заставить Минобороны «включить заднюю». Они и давят. Недавно, например, по всему инету прошел вброс об армии, с которой совершенно неосмотрительно решила связаться российская сторона. Итак…

«Лучшая армия мира»

Согласно любезно предоставленной нам информации:

1. Израиль входит в число восьми стран мира, способных создавать и запускать собственные спутники.

2. Израиль – одна из стран с ядерным оружием (в компании с США, Россией, Англией, Францией, Китаем, Индией и Пакистаном).

3. Израильский танк «Меркава Марк-4» – один из лучших танков в мире.

4. Израиль — член Всемирного космического клуба (в котором всего девять членов).

5. Израильские военно-воздушные силы считаются одними из лучших в мире и имеют ряд мировых рекордов в ведении воздушных боёв.

6. Военно-морское командование Израиля является одним из десяти лучших подразделений в мире (интересно, кто и по каким критериям это определял?).

7. Израиль – мировой лидер в области производства беспилотных летательных аппаратов.

8. Израиль – один из ведущих высокотехнологичных центров мира.

Этот список можно продолжать долго. Есть там даже экзотичный пункт: «Удой молока коров в Израиле — самый высокий в мире!»

Наверняка на боеспособности израильской армии это сказывается самым непосредственным образом.

Так что вот с каким опасным и беспощадным врагом придется столкнуться в сирийском небе российским Военно-космическим силам, если русские поведут себя неправильно. Устрашитесь, Сергей Кужугетович. И возьмите себя в руки, пока не поздно.

Ближневосточное дежавю

Сразу после заявления Шойгу министр обороны Израиля Либерман рванул «в пузырь» и закусил удила: мол, «бомбили и бомбить будем». Да, бомбить израильтяне могут. Но, как показывает практика, «до первой еврейской крови». В бесконечной истории арабо-израильских конфликтов есть очень интересные моменты. В свое время «лучшие в мире израильские летчики» действительно сшибали наши самолеты, пилотируемые асами-арабами. Работали по ним как по мишеням в тире. Но потом Россия стала поставлять арабской стороне комплексы «Шилка». И в первом же воздушном бою с их участием израильские ВВС потеряли 11 самолётов. Отрезвление наступило мгновенно.

Второй холодный душ «непобедимая и легендарная» израильская армия приняла во время операции «Литой свинец» в Южном Ливане, где она «кость в кость» столкнулась с бойцами «Хезболлы». И «лучшие в мире» танки стали гореть один за другим, как спички. А вместе с ними и танкисты. Только по официальным данным, в том конфликте погибло 97 израильтян – танкистов и мотострелков. Для Израиля это стало подлинным шоком, от которого он до конца не оправился до сих пор.

Не надо договариваться с Израилем о «взаимодействии в воздушном небе Сирии», убеждены многие российские военные эксперты. Время договоров прошло. Настало время ультиматумов. По их мнению, после всего происшедшего израильтяне должны лишиться права вторгаться в воздушное, морское и наземное пространство Сирии, если не горят желанием получить хорошую порцию «холодного душа».

Или мы по-прежнему будем прислушиваться к пениям сирен, исполняемым господином Нетаньяху с хоровым бэкграундом осевшего в окрестностях Кремля произраильского лобби, от которого до сих пор во многом зависят многие ключевые кадровые назначения и вся наша внешняя политика?

Рубикон

Кремль сейчас стоит перед Рубиконом. Возьмет он этот Рубикон или нет, решится в ближайшие две недели (именно этот срок озвучил Шойгу). Если в течение этого времени сирийцы получат С-300 и другие системы, их уже трудно будет отозвать. Сейчас во всех кремлевских, правительственных, думских, министерских и иных кабинетах идет страшная закулисная рубка. В ней в самое ближайшее время наверняка примет активное участие мистер Трамп. С очень высокой степенью вероятности не поздоровится тем сторонникам «холодного душа», у кого есть вклады и недвижимость на всевозможных крокодиловых островах. Опять по оффшорам прокатятся аресты счетов, недвижимости, обыски. В России на полную мощь заработает «тель-авидение» (как его прозвал Жириновский), «Эхо мацы» (как сами журналисты называют «Эхо Москвы») с его колоритным ведущим, другие «прикрученные» медийные ресурсы.

Но российская армия должна защищать и обслуживать не только интересы гоп-стоп-олигархов отечественного розлива. Она должна защищать наши национальные интересы, от которых наши нефтеналивные нувориши зачастую бесконечно далеки.

На параде Победы в этом году в числе всех прочих торжественно звучал и израильский гимн. Мне кажется, это было символично. Но в контексте всего происшедшего второго такого парада Победы видеть больше не очень хочется.

Два пути

Известный политолог Геворг Мирзаян считает, что у Израиля после всего происшедшего есть два выхода. Первый – умный: публичное наказание израильских военных, поиск возможных дипломатических путей урегулирования конфликта с Россией.

Второй вариант – тупиковый: продолжать отрицать свою вину, по-прежнему наносить удары по Сирии и пытаться разнести в щепки поставленные сирийцам С-300. Пока Израиль идет по тупиковому пути. Будем ждать очередного «холодного душа»?
Автор:
Сергей Касауров
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13 комментариев
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  1. BecmepH Офлайн
    BecmepH Сегодня, 10:17
    +7
    "Око за око. Зуб за зуб." И никаких соплей и партнёров...
  2. Boris55 Онлайн
    Boris55 Сегодня, 10:21
    +1
    Почему же так сильно произраильское лобби в России?

    Не только в России. Везде, где общность людей построена оп принципу государств, правят евреи напрямую или из-за спины. Не верите? Думаете это конспирология и пр. чушь? А кому по вашему принадлежат все ЦБ всех государств? Именно им и все они управляются ФРС.

    Удой молока коров в Израиле — самый высокий в мире!

    Ну тады ой laughing
    1. Вас Влад Онлайн
      Вас Влад Сегодня, 10:30
      +1
      Цитата: Boris55
      Ну тады ой

      Ага Турция тоже была грозной с одной из самой могучей армией в Нато!Теперь поёт одно,а делает то что нам нужно!Думаю Израиль тоже додавим,не мытьём так катаньем!Или будут летать на аэродромах.
      1. антивирус Онлайн
        антивирус Сегодня, 11:01
        +1
        армия работает за деньги--и за смерть заплатили --че еще им надо?
        или за Отечество--в одном строю дворники-сантехники и пилоты СУ-тогда см деньги в корешке РАВНЫЕ
  3. сталевар Онлайн
    сталевар Сегодня, 10:26
    +2
    Через год, максимум, Путин всё забудет и опять целоваться на параде будут. С таким правительством и без идеологии на защиту русского рассчитывать не приходиться.
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 10:30
      +1
      Цитата: сталевар
      без идеологии

      У нас много идеологий. У каждой партии - своя.
      Конституция РФ: Статья 13. п.1.
      В Российской Федерации признается идеологическое многообразие .
      1. Bakht Онлайн
        Bakht Сегодня, 11:07
        0
        Цитаты надо давать полностью
        Статья 13
        1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
        2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

        Многообразие может означать 140 млн человек могут иметь 140 млн. идеологий. В РФ нет государственной идеологии. То есть кто в лес, кто по дрова.
        1. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 11:12
          0
          Цитата: Bakht
          В РФ нет государственной идеологии.

          И это правильно!

          Как только какая либо идеология будет закреплена как государственная, а какая именно, при том что большинство Думе принадлежит партии буржуй - ЕР, догадаться не сложно, как тут же включатся все защитные механизмы государства по её защите. Учитывая то, что носителями идеологий являются не 140 миллионов, а партии, то в конечном итоге все они будут запрещены, кроме одной, чья идеология будет господствующей.

          Вас это действительно устраивает?

          ps
          Партия набравшая большинство в Думе, будет проводить свою идеологию на государственном уровне, через принятия соответствующих законов, которую можно считать государственной. Не надо лишать нас права в выборе идеологии.
  4. ultra Офлайн
    ultra Сегодня, 10:52
    0
    Израиль уже выбрал второй путь.Ну что-ж,как говорится-"Посеешь ветер,пожнёшь бурю"!
  5. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 10:53
    0
    Меня в теме по поставкам С-300 в Сирию смущает два момента! Израиль чётко сказал за то что Сирийские С-300 он уничтожит! Второй момент заключается в том что у Сирийцев по факту нету армии. за офицеров ПВО я просто умалчиваю. Значит на постах управления будут сидеть российские операторы. Может получиться некислый замес, из-за непонятно кого и чего. Что есть печально!
  6. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 11:04
    0
    Если взять за основу версию развития событий "имени Конашенкова", то С-400 обязаны были обстрелять F-16, которые "подставили" Ил-20 (если, кончегно, руководство РФ считает себя супердержавой). На сегодня поезд уже ушёл. Может, будет ещё один?
  7. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 11:14
    0
    Плюсую статью. Армию поддерживаю - это самая надежная опора государства.
    По сути, речь идет о переформатировании сил на БВ, а через него и в мире в целом.
    Этот шаг (поставка С-300 Сирии), крайне позитивно воспринята во всем арабском мире (скрытый позитив у элит и открытый у простого народа). В этом видят знак на прекращение агрессивной политики Израиля на БВ. Уважение к России на БВ только возростет, возростет оно в целом и в исламском мире.
    Кроме того, этот шаг открывает возможность для Израиля уйти из под диктата США. Если Израиль продолжит идти в фарваторе американской политики (продолжать выполнять функцию жандарма на БВ), то это неминуемо закончиться уничтожением Израиля исламским миром.
    Отказ же от диктата США, шаг для Израиля крайне болезненный, но единственно спасительный. Вот только неразумное руководство Израиля ведет его к катастрофе.
  8. ccsr Онлайн
    ccsr Сегодня, 11:16
    0
    Статья грамотная и точно описывает сложившуюся ситуацию. Автору можно ставить "+".