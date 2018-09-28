Кто на самом деле совершил теракт в Ахвазе?

Иранский военнослужащий выносит на руках мальчика, раненого в ходе террористического нападения во время парада в Ахвазе

В момент нападения неизвестных боевиков на участников парада в иранском городе Ахвазе

Боевик группировки "Джундаллах" где-то в горах Белуджистана

Лидеры белуджей (в том числе из состава группировки "Джунд Аллах") разрабатывают план операции против иранских сил безопасности

Несмотря на то, что прошла уже неделя, до сих пор неизвестно, кто спланировал и произвёл атаку в городе Ахвазе, ставшую одним из наиболее значимых террористических нападений, произошедших в Исламской Республике Иран за последние годы.Напомним, в минувшую субботу, 22 сентября 2018 года, группа неизвестных вооружённых боевиков, одетых в камуфляж без опознавательных знаков, проехала на мотоциклах к месту проведения военного парада в южно-иранском городе Ахвазе и открыла стрельбу.Главной целью, вероятно, являлась VIP-трибуна, на которой находилась группа высокопоставленных иранских военных и многочисленные представители местных гражданских властей и шиитского духовенства. Всего в результате нападения было убито 29 и ранено 62 человека, в том числе военнослужащие Корпуса стражей исламской революции и местного ополчения «Басидж». Все нападавшие были ликвидированы.Согласно заявлениям различных информационных агентств, ответственность за произошедшее взяли на себя две террористические группы: широко известное «Исламское государство Ирака, Сирии и Леванта» (запрещено в РФ) и малоизвестное «Арабское патриотическое движение борьбы за освобождение Ахваза».Обе группировки являются радикально-суннитскими и давно выступают против шиитов Ирана, считая их «еретиками». Если говорить про «Исламское государство», то отметим, что, с одной стороны, эта организация, являясь одной из крупнейших в мире группировок транснациональных джихадистов, проявляет в последние годы крайне высокую активность, и поэтому версия с её участием кажется вполне реальной.В пользу того, что нападение во время военного парада в Ахвазе могли совершить боевики «ИГ», свидетельствует также и то, что они действительно ненавидят шиитский режим иранских аятолл, и в прошлом году им (или аффилированным с ними группам) удалось осуществить весьма резонансный теракт в самом Тегеране.Однако, с другой стороны, зафиксировано несколько случаев, когда лидеры этой группировки брали на себя ответственность за теракты, которые они (как достоверно известно) не совершали, руководствуясь, вероятно, исключительно соображениями «хайпа» в информационном пространстве и стремлением повысить свою значимость на фоне иных подобных групп. Поэтому можно предположить, что в случае нападения в Ахвазе лидеры «ИГ» в очередной раз пытаются присвоить себе чужую «славу».Больше того, в подтверждение версии о неучастии в ахвазском теракте боевиков из этой группировки ультрарадикальных халифатистов говорит то, что в последние годы эта террористическая организация понесла огромные потери в Ираке и Сирии, и, образно говоря, её оставшимся боевикам хватает дел в «кровавом поясе» от севера Ирака до юга Ливана.Хотя можно предположить и совершенно иную версию событий: именно по причине своего разгрома в вышеуказанном регионе и, вероятно, не видя особых перспектив в борьбе против «христианских крестоносцев» (к коим они причисляют как США и НАТО, так и Россию), главари «ИГ» переключили акцент своей деятельности на «шиитских еретиков».И в эту схему также хорошо укладывается произошедший в прошлом году теракт в столице Ирана. И действительно, можно предположить, что на фоне поражений, который терпит в Ираке и Сирии «Исламское государство», нападение на парад в Ахвазе – это попытка демонстрации всё ещё жизнеспособности и якобы всё ещё большого военного потенциала данной террористической группы.Причём отдельно отметим, что то, что до этого времени против исламской шиитской республики боевики «ИГ», являющиеся ультрарадикальными суннитами, не совершали нападений, не свидетельствует в пользу высочайшей квалификации иранских спецслужб. Просто до этого времени режим аятолл и вышедшее на стадию формирования суннитского халифата «ИГ» взаимно делали вид, что не замечают существования друг друга, хотя и являлись злейшими врагами.Вообще, взаимоотношения Ирана и «ИГ» в течение долгих лет напоминали взаимоотношения Ирана и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), другого вероятного претендента на совершение подобного нападения, когда каждый боролся со своим врагом, и в некоторых аспектах (например, в ненависти к США) между этими силами было даже заключено нечто вроде неформального перемирия для совместных действий.Многие эксперты отмечают, что у иранского руководства были, и, вероятно, остаются, действительно весьма специфические отношения с «Аль-Каидой». В частности, хоть иранцы и передали американцам отдельных членов этой террористической организации (бежавших в эту исламскую республику после начала американского вторжения в Афганистан), но, по некоторым данным, именно Тегеран частично поддерживал «Аль-Каиду» там и даже помогал в переброске её боевиков в Ирак.Однако считать, что остающиеся боевики «Аль-Каиды» вдруг с чего-то решили совершить нападение в Ахвазе, нет оснований. Другое дело «Исламское государство». Дело в том, что таких же «сердечных» отношений, как с «Аль-Каидой», иранскому руководству с «ИГ» наладить не удалось. В лучшем случае между Ираном и «ИГ» было нечто типа хрупкого взаимного «невмешательства», но этот состояние было нарушено (пока неясно, по чьей инициативе) в прошлом году, когда халифатисты совершили нападение в Тегеране.Больше того, в отличие от «Аль-Каиды», «Исламское государство», вероятно, смогло создать на территории Ирана, опираясь на различные этноконфессиональные меньшинства, сеть «спящих ячеек», и в последние годы периодически стало их задействовать в террористических акциях внутри этой исламской республики. Поэтому абсолютно исключать то, что за нападением в Ахвазе стоят лидеры «ИГ», нельзя.Другим претендентом на «авторство» недавнего нападения в Иране является относительно небольшая и не очень известная группировка «Арабское патриотическое движение борьбы за освобождение Ахваза». Эта не столь «авторитетная», как «ИГ», в кругах международных исламистов организация, была не так давно создана по инициативе и при поддержке «министерства джихада» и военной разведки Саудовской Аравии.Данная группировка – это попытка Эр-Рияда получить рычаг воздействия на Тегеран посредством разжигания сепаратизма в иранской провинции Хузистан. Однако, по мнению ряда специалистов, всё же влияние Саудовской Аравии в этом регионе базируется на ореоле её правящей династии как «хранителей двух священных (для мусульман) городов» суннитского ислама и подкрепляется её огромными финансовыми ресурсами. И её креатура здесь является больше политическим, чем террористическо-диверсионным движением.Хотя, если вспомнить о разноплановой поддержке Ираном в последние годы йеменских шиитских повстанцев на юге Аравийского полуострова, то нельзя исключить перехода по инициативе со стороны Эр-Рияда хузистанских сепаратистов к террористическим действиям.Правда, лидеры «ASMLA» проживают в настоящее время в основном в городах Европы, причём вовсе не бедствуя, на саудовские деньги, и явно предпочитают больше громкие антииранские заявления, чем подготовку и проведение диверсий на территории Ирана. Их боевое крыло, «Бригада мучеников имени Мохеддина Насера», по мнению ряда экспертов, практически свернуло свою деятельность, а прежний одиозный лидер этого движения вообще был застрелен в Нидерландах осенью прошлого года.Также не стоит забывать, что огромные и слабозаселённые территории юго-восточного Ирана на стыке с границами Афганистана и Пакистана – это территория, именуемая Большим Белуджистаном (Балухистаном). В этом регионе большинство населения – сунниты, причём имеющие многовековые традиции сепаратизма и приверженности идеологии «борьбы против власти персов». В этих областях «ИГ» (параллельно с саудовской и пакистанской разведками, всячески поддерживающих местных сепаратистов) тоже пустило очень глубокие корни: большая часть мелких исламистских групп «присягнула на верность» ультрарадикальным халифатистам.Вообще, регионы Белуджистан и Сеистан, беднейшие и экономически самые отсталые из иранских провинций, являются давней большой проблемой для режима аятолл. Собственно, главная проблема там заключается именно в местных племенах (белуджей и иных), которых называют «иранскими афганцами» и «курдами Среднего Востока» из-за их воинственности, межплеменной разделённости, приверженности клановой организации общества, особой фанатичной религиозности, в общем, из-за всего того, что и стало одним из факторов приверженности местных сообществ идеям «ИГ».И тут мы переходим к четвёртой террористической группировке, которая могла произвести нападение в Ахвазе, известной в неправильной русской транскрипции как «Джундалла» («Войско Аллаха»). По нашему мнению, именно эта организация (или более современные аналоги, происходящие от неё) имеет наибольшие шансы на «авторство» вышеуказанного теракта, произошедшего 22.09.2018 г.Во-первых, «Джундалла» отмечается высокой степенью непримиримости по отношению к шиитским властям, имеет широкую и разветвлённую структуру по всему юго-восточному и южному Ирану и отличается к тому же жестокостью.Во-вторых, ранее боевики «Войска Аллаха» уже неоднократно совершали теракты и диверсии, направленные как раз в основном против иранских силовиков (точно так же, как и на параде в Ахвазе). Так, широкую известность получила серия взрывов, произошедшая в 2009 году в городе Пишкине, благодаря которой были сорваны переговоры между шиитским руководством и суннитскими лидерами белуджей (причём в результате этих терактов погибло более 50 человек, в т.ч. 2 генерала «КСИР»).Несмотря на то, что после этого спецслужбы Ирана объявили тотальную войну «Войску Аллаха» и позднее с помпезностью заявили об уничтожении этой организации, вполне вероятно, что данная группировка не была ликвидирована полностью, и в последние годы произошло её возрождение (скорее всего, не без помощи Саудовской Аравии или Пакистана, а, возможно, и не без санкции и не без поддержки кого-то более далёкого, расположенного за океаном), результатом чего и стала террористическая атака в Ахвазе.