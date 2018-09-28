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Египет пытается занять место главного миротворца Ближнего Востока?

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В минувшую среду стало известно, как сообщает арабоязычное издание «Эль-Хайят», о том, что Египет предложил лидерам группировок ФАТХ и ХАМАС новый план внутрипалестинского примирения.

Египетские власти требуют для начала снизить эскалацию выступлений на границе сектора Газа и Израиля, а также вернуть Газу под власть официальной палестинской администрации.

Первоначально базовый проект мирного соглашения был передан руководству ХАМАСа 22 сентября 2018 года Ахмедом Абд эль Халиком, египетским генералом, представляющим военную разведку.


Согласно оценкам экспертов, Каиру более близка и понятна достаточно умеренная позиция официальной Рамаллы, чем откровенно экстремистская позиция Газы. И поэтому одним из главных условий примирения было требование сдержанности к боевому крылу ХАМАСа со стороны египетского руководства.



Также Египет потребовал, чтобы боевики ХАМАСа разрешили представителям официальной палестинской администрации вернуться в Газу и передать город под их контроль.

Однако, как передают очевидцы переговоров, атмосфера на этой тройственной встрече была весьма негативной, и вместо межпалестинского перемирия лидеры ХАМАС и ФАТХ разошлись, пообещав наложить друг на друга дополнительные санкции.

Официально власти Израиля пока никак не прокомментировали данные переговоры, однако неофициально стало известно, что часть руководства еврейского государства весьма удовлетворена тем, что палестинские группировки не смогли объединиться и отвергли попытку восстановления мира со стороны Египта. И, поскольку они не будут иметь возможность проводить единую политику относительно Израиля, то будут продолжать оставаться достаточно предсказуемыми и относительно легко управляемыми.
Автор:
Михаил Сириец
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3 комментария
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:09
    +1
    часть руководства еврейского государства весьма удовлетворена тем, что палестинские группировки не смогли объединиться и отвергли попытку восстановления мира со стороны Египта.
    ...
    ... ну так евреям самолётами бомбить куда легче, чем восстанавливать мир...
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      часть руководства еврейского государства весьма удовлетворена тем, что палестинские группировки не смогли объединиться и отвергли попытку восстановления мира со стороны Египта.
      ...
      ... ну так евреям самолётами бомбить куда легче, чем восстанавливать мир...

      Миротворец- это всегда хорошо.. Израилю нужно обратить на это внимание и начинать учиться договариваться..
  2. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 10:41
    +1
    Ну все ! "Мистраль" доколупают и сразу станут "миротворцами" . Да у них там самих сам черт ногу сломит, сами бы порядок в стране навели.А то прыгают по орбите как раненный планетоид.