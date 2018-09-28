Британская пресса: Ещё один офицер российской разведки приезжал в Солсбери

Британская пресса продолжает раскручивать историю с отравлением Скрипаля и его дочери, не давая сойти на нет информационной шумихе и забалтывая главный вопрос: где сейчас Скрипаль, и каково его реальное состояние? В материале Telegraph заявлено, что «установлен ещё один подозреваемый» по упомянутому делу. Сообщается, что и он является «сотрудником российской военной разведки».В материале заявлено, что "офицер разведки РФ" тоже ездил в Солсбери. В качестве причины его посещения этого британского города приводится заявление о «планировании химической атаки». Других данных не приводится.Напомним, что ранее «Беллингкэт» и «Инсайдер» по фотографии из Чечни группы российских военнослужащих сделали вывод, что среди «отравителей» в Солсбери приезжал Анатолий Чепига, назвавшийся Русланом Бошировым. Утверждается, что ему 39 лет, он полковник, сотрудник военной разведки и имеет звание Героя России.На эти вбросы снова решили отреагировать в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «проверят списки награждённых», и добавил, что не знает, «существует ли такой полковник или нет». По словам главы пресс-службы Кремля, Владимиру Путину было известно о том, что Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица.