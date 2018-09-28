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Британская пресса: Ещё один офицер российской разведки приезжал в Солсбери

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Британская пресса продолжает раскручивать историю с отравлением Скрипаля и его дочери, не давая сойти на нет информационной шумихе и забалтывая главный вопрос: где сейчас Скрипаль, и каково его реальное состояние? В материале Telegraph заявлено, что «установлен ещё один подозреваемый» по упомянутому делу. Сообщается, что и он является «сотрудником российской военной разведки».



В материале заявлено, что "офицер разведки РФ" тоже ездил в Солсбери. В качестве причины его посещения этого британского города приводится заявление о «планировании химической атаки». Других данных не приводится.


Напомним, что ранее «Беллингкэт» и «Инсайдер» по фотографии из Чечни группы российских военнослужащих сделали вывод, что среди «отравителей» в Солсбери приезжал Анатолий Чепига, назвавшийся Русланом Бошировым. Утверждается, что ему 39 лет, он полковник, сотрудник военной разведки и имеет звание Героя России.

На эти вбросы снова решили отреагировать в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «проверят списки награждённых», и добавил, что не знает, «существует ли такой полковник или нет». По словам главы пресс-службы Кремля, Владимиру Путину было известно о том, что Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица.
Использованы фотографии:
RT
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29 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:03
    +5
    в том солсберри как минимум дивизия наших разведчиков побывала,играли в игру''травони скриполей новичком'',каждый десятый разведчик привозил с собой новую семью скрипалей,,и их тут же травили... fool во как с головкой то плохо в британском хамсте fool fool
    1. mavrus Онлайн
      mavrus Сегодня, 06:07
      +2
      Шоу продолжается... Мистер Бин отдыхает.
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 06:40
        +5
        Всем известно, что будущие офицеры ГРУ на последнем курсе военного училища проходят практику в Солсбери. Имитацию отравления боевыми ядами проходят в 5 классе обычной русской школы. Британцы никак не могут понять, что это наш образ жизни.
    2. Yrec Офлайн
      Yrec Сегодня, 09:01
      +3
      Из компетентных источников стало известно, что в Солсбери открылся секретный санаторий ГРУ и в него уже полгода как дают путёвки заслуженным сотрудникам разведки. Поэтому не стоит удивляться большому их количеству. Скоро во всех барах Солсбери вместо "Тагилллл!!!!" будут кричать "ГРУУУУУУУ!!!!" drinks
    3. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 10:37
      0
      скоро в солсбери казарму найдут и полосу препятствий, где жили и тренировались все эти «офицеры».
      а потом - красный уголок, караульное помещение и всякое такое.
  2. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:09
    +4
    "Индийский фильм" пошёл...Оказывается у мистера Боширова есть неизвестный ему "брат" Чепига...
    1. atalef Офлайн
      atalef Сегодня, 06:21
      -1
      Цитата: samarin1969
      .Оказывается у мистера Боширова есть неизвестный ему "брат" Чепига...

      ну в ближайшее время мы их увидим вместе у Соловьёва или на каком другом канале ?
      Назван конкретный человек - Чепига , герой России , полковник спецназа ( то что такой человек существует ни у кого сомнений не вызывает - я уверен ) --- чего бы ему с опровержением не выступить , кстати заодно с Башаровым , с которого вроде как все подозрения сняты -- Чепига вроде виноват ? wink
      1. Грибок Офлайн
        Грибок Сегодня, 06:23
        +2
        Зачем ему что то высказывать и выступать? Пусть бриты доказывают что он герой России, что он полковник, что он гру и т.д.
        1. atalef Офлайн
          atalef Сегодня, 06:36
          0
          Цитата: Грибок
          Зачем ему что то высказывать и выступать?

          Странный вопрос , если это не правда - что может быть легче ?
          Цитата: Грибок
          Пусть бриты доказывают что он герой России, что он полковник, что он гру и т.д.

          А они уже доказали , с фотографиями и конкретными именами - конкретных людей.
          Как они доказали , что существуют 2 фигуры - ну оооочень подозрительные -- российские СМИ 2 месяца смеялись , а потом вдруг раз --- Петров и Баширов -- конкретные люди.
          Ну то что они туристы только тупой мог поверить.
          Но предположим так , сейчас вроде ещё проще.
          Приди Баширов и Чепига на шоу скажем Пусть говорят или Соловьёва -- один в своей курточке , второй с медалями и в форме -- и вся страна дружно посмеётся над Мэй , МИ- 6 и Би БИ Си .
          Песков , Захарова , Путин и Лавров - публично ткнут Мэй в коричневую субстанцию , обвинят во лжи и русофобии -- это ведь так просто , доказательство в течении 5 минут.
          Баширов и Чепига - вместе , перед камерами -- и всё -- засуньте ваши обвинения и снимайте не законные санкции -- мы доказали что вы врали ( так скажет Захарова ) после трансляции.
          Но тишина , странно почему ?
          1. Тралл Онлайн
            Тралл Сегодня, 06:43
            +3
            Лишить Чепигу звания Героя СССР, как не справившегося с заданием убить Скрипаля (не рассчитал дозировку Новичка) и за поведение, порочащее честь офицера ГРУ(гулянка с девочками в английской гостинице)! smile
          2. Грибок Офлайн
            Грибок Сегодня, 06:57
            +1
            Они ничего не доказали. Всё хайли лайкли. Какой Соловьёв и Пусть говорят. Где доказательство что эти двое отравили Скрипаля и что они гру? Нету...
            1. Avior Офлайн
              Avior Сегодня, 10:15
              -1
              что сотрудники спецслужб- уже очевидно.
              что Скрипаль продолжал активно работать против спецслужб России- это тоже не секрет.
              Мотив однозначно есть.
              Что новичком травили- так его следы обнаружили в комнате в отлеле, где они останавливались.
              Другие обстоятельства- нелепые поездки на час другой в Солсбери, по два билета на обратные рейсы, билеты, взятые сразу после того как билеты взяла Юлия Скрипаль- дополняют картину.
              любому суду достаточно будет.
              А у англичан явно больше информации, чем озвучили.
              1. Dart Онлайн
                Dart Сегодня, 10:57
                0
                вы тоже британский журналист(звучит, как ругательство)? bully
          3. rumel Офлайн
            rumel Сегодня, 10:02
            +1
            Ну... Это что? Очередная провокация из Израиля? Давайте всю агентурную сеть сразу - в прямой эфир. Ведь России не надо ничего доказывать, есть ли Чепига, нет ли такого. А то что представила миру британская сторона - пшик на постном масле, ужасно сыгранный спектакль. Как и дешёвые трюки "белых касок" с химатаками, как и подстава и с допингом. В хорошем театре актёров давно уволили бы. Но мир сегодня - театр абсурда. Израиль осознанно поддерживает эту ложь, притянутую за уши (хотя простые граждане понимают, что лажа), а вот евро(небо)жители(лохи) и прочие земляне искренне верят в эту чушь.
            1. Avior Офлайн
              Avior Сегодня, 10:21
              -1
              Россию обвиняют в применении химического оружия, и предъявляют конкретные доказательства.
              России не надо ничего доказывать, есть ли Чепига, нет ли такого

              Ну, если вы считаете, что страна- отморозок, травящая людей химическим оружием, это тот имидж, который нужен России, то тогда доказывать ничего не нужно, достаточно хайли лайкли в комментах вроде вашего
      2. Балу Офлайн
        Балу Сегодня, 08:12
        +2
        Цитата: atalef
        Чепига вроде виноват ?

        Чем занимался скрипаль перед "отравлением"-поинтересуйтесь, все в свободном доступе. Что планировали в Сирии белые кастрюли и кто их финансировал? Все в свободном доступе. С какой целью ось зла-вашингтон-лондон-париж пытаются выдавить Россию из совбеза ООН, а США и вовсе прикрыть ООН? Могу продолжить, смысла не вижу. И так все ясно, кто сремится к глобальному доминированию, бомбит и убивает людей, свергает правительства по всему миру, кто поубивал людей больше чем за всю вторую мировую начиная с 1947 г. и за что убили Каддафи.
    2. andrewkor Офлайн
      andrewkor Сегодня, 06:22
      +2
      У них обоих родимые пятна "размером с мексиканский доллар"- Лимонадный Джо!
  3. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 06:12
    0
    и забалтывая главный вопрос: где сейчас Скрипаль, и каково его реальное состояние?

    М-дя? Кому как, мне лично интересно бы было послушать про технологию покушения на цель с применением БОВ - фосфороорганики. Именно технологичность, придуркам можно говорить "намазали на ручку двери", кто видел фосфороорганику, скажет сразу - НАМАЗАТЬ не получится)
    Текучая она по определению. Теоретически нанести на ручку двери можно, стечет ведь.
  4. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:12
    +2
    Смешались в кучу кони ,люди.. laughing Да что там говорить Путин с биноклем лично в Англию мотался наблюдать за процессом отравления wassat Но во всём этом как вовремя просматривается повод поговорить о чём угодно.Кроме пенсионной реформы.Вот прям ха-ха и хи-хи."Ну английские дурни".И народ получает хоть в чём моральное удовлетворение.
  5. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 06:34
    +2
    у меня вот один большой вопрос,а как этот "офицер разведки" добрался до Солсбери)))как они британцы впустили их к себе в страну при том,что получить британскую визу даже для простого обывателя сейчас гемор еще тот
  6. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 07:09
    +2
    Я хохотайль!
    Будучи разведчиком, офицером и вообще - носителем зелёного билета с розовым вкладышем (кто знает - знает!) при возрасте далеко за 60... появляться в странах НАТО и Украине - опасно. А вот посадят, да и нечаянно убьют. А потом доказывай, после смерти, что не ты Скрипалей и Литвинеко отравил... Родственники зовут в гости. Во все страны. А ну ка эти "свободные" "демократические" "государства"...
  7. Yak28 Онлайн
    Yak28 Сегодня, 07:12
    +1
    Судя по интервью с этими ребятами они капец какие мутные и скрытные,я уверен что британцы в чём то правы, возможно Александр Петров и Руслан Боширов и правда работают в силовых структурах.Может они были в Англии с другим заданием,а Англичане траванули предателей,что бы их подставить,может всё так и было задумано и идёт по плану,версий можно напридумать массу. yes
    1. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 10:09
      0
      они выжили вообще-то
  8. Sofievka Офлайн
    Sofievka Сегодня, 07:41
    +1
    Знаю одного Чепигу, давненько он на звонки не отзывается, наверное в загранкомандировке, вот же друг называется, мог бы и мне, что нибудь привезти на подарок, при встрече все ему в лицо скажу am
    1. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 10:10
      -1
      из-за вашего Чепиги дипломатов сотнями не выгоняют.
      А этого давно показали бы вместе с Бошировым, если бы это были разные люди.
  9. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:46
    +2
    В материале заявлено, что "офицер разведки РФ" тоже ездил в Солсбери. В качестве причины его посещения этого британского города приводится заявление о «планировании химической атаки».

    ... достала уже эта мелкобритовская санта-барбара...
  10. UMA-UMA Офлайн
    UMA-UMA Сегодня, 08:17
    0
    Меня конечно очень умиляет в этой истории, что по совпадению именно в день отравления 2 русских приехали в солсбери, "огромный мегаполис" где легко затеряться среди огромной русской диаспоры. И уехали из страны эти парни на следующий день, тоже по совпадению. И спортивный вид парней, короткие армейские стрижки (ума не хватило сменить) это тоже совпадения. Так же умиляет легенда о 2 педиках, осматривающих собор. Да, очень трогательно и достоверно. Ну, а если серьезно, то нужно не интервью на весь мир устраивать с участием президента, и коряво убеждать что это не агенты, выставляя себя на посмешище. Нужно найти высокопоставленного крота, который так провоцирует и подставляет страну такими бесмысленными, шизофреническими, бездарно проведенными акциями.
  11. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 10:07
    -1
    очевидно уже, что англичане знают намного больше, чем озвучивают.
    А для властей даже раскрытие личности Чепиги явно оказалось откровенным шоком, промямлили что-то невнятно.
  12. Dart Онлайн
    Dart Сегодня, 10:54
    0
    Цитата: atalef
    ну в ближайшее время мы их увидим вместе у Соловьёва или на каком другом канале ?

    достойная еврея у вас настойчивость в желании затащить Россию участвовать в этом оголтелом цирке.
    Уже смеяться устали.